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Экскурсия в Бюраканскую обсерваторию

Bla B.
Bla B. – Гид из Еревана
Армения удивит вас не только природой и архитектурой, но и научной стороной.

Здесь расположена одна из ведущих обсерваторий СНГ — Бюраканская.

Сборный тур сюда начнётся из вашей гостиницы на трансфере.

Потом прогуляетесь 👣 по местным достопримечательностям и закончите путешествие у главного объекта в сопровождении гида.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ☀️Однодневная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🔭Обзорная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-5 человек

  • $60 за экскурсию

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Экскурсия в Бюраканскую обсерваторию
Экскурсия в Бюраканскую обсерваторию

Что вы увидите

  • Бюраканскую обсерваторию
По-настоящему не банальная экскурсия ⛳, которая помогает прикоснуться к звездам и пощупать космос! Предлагаем увлекательную поездку в Бюраканскую обсерваторию, расположенную на высоте 1500 метров над уровнем моря 🌊 — это не только коньяк и гора Арарат, но и один из самых важных астрономических центров, где произошли великие открытия по изучению космоса. Даже само здание обсерватории — это архитектурный памятник VII-X вв.
Здесь вы прослушаете интересную экскурсию и прогуляетесь 👣 по местным достопримечательностям. Уверены, что пейзажи сведут с ума от красоты, а после завершения экскурсии 🧭 начнете гуглить «как стать космонавтом». Добро пожаловать в неизведанную Армению!
Что входит
  • транспорт
  • услуги гида.
Что не входит
  • личные расходы.
Начало
🚩 Заезд за туристами по месту проживания
Место завершения
🏁 Ереван
Экскурсия в Бюраканскую обсерваторию
Экскурсия в Бюраканскую обсерваторию
Экскурсия в Бюраканскую обсерваторию
Экскурсия в Бюраканскую обсерваторию

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Bla B.
Bla B.
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