По-настоящему не банальная экскурсия ⛳, которая помогает прикоснуться к звездам и пощупать космос! Предлагаем увлекательную поездку в Бюраканскую обсерваторию, расположенную на высоте 1500 метров над уровнем моря 🌊 — это не только коньяк и гора Арарат, но и один из самых важных астрономических центров, где произошли великие открытия по изучению космоса. Даже само здание обсерватории — это архитектурный памятник VII-X вв.

Здесь вы прослушаете интересную экскурсию и прогуляетесь 👣 по местным достопримечательностям. Уверены, что пейзажи сведут с ума от красоты, а после завершения экскурсии 🧭 начнете гуглить «как стать космонавтом». Добро пожаловать в неизведанную Армению!