По-настоящему не банальная экскурсия ⛳, которая помогает прикоснуться к звездам и пощупать космос! Предлагаем увлекательную поездку в Бюраканскую обсерваторию, расположенную на высоте 1500 метров над уровнем моря 🌊 — это не только коньяк и гора Арарат, но и один из самых важных астрономических центров, где произошли великие открытия по изучению космоса. Даже само здание обсерватории — это архитектурный памятник VII-X вв.
Здесь вы прослушаете интересную экскурсию и прогуляетесь 👣 по местным достопримечательностям. Уверены, что пейзажи сведут с ума от красоты, а после завершения экскурсии 🧭 начнете гуглить «как стать космонавтом». Добро пожаловать в неизведанную Армению!
Что входит
транспорт
услуги гида.
Что не входит
личные расходы.
Начало
🚩 Заезд за туристами по месту проживания
Место завершения
🏁 Ереван
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.