Об Арагаце сложено немало легенд — один из великанов Армянского нагорья буквально усыпан достопримечательностями. Я покажу вам самые занятные. Мы рассмотрим строгие формы храма в Тегере и уникальную крышу Кармравора. Перенесёмся в золотой век монастыря Ованаванк. Исследуем Амберд — загадочную крепость в облаках. А также посетим памятник армянскому алфавиту и шоколадную фабрику.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Шоколадная фабрика Gourmet Durme. «Гурме Дурме» — торговая марка, созданная в Армении братьями родом из Франции и Австрии. В Аштараке вы посетите завод, где для вас проведут 20-30-минутную экскурсию. Из-за прозрачной витрины вы увидите процесс производства, а после вас пригласят на дегустацию. Также здесь можно послушать аудиолекцию об истории шоколада и этапах его изготовления.

Крепость Амберд. На южном склоне Арагаца, на высоте 2300 метров возвышается крепость в облаках. Амберд — не самая популярная достопримечательность Армении, но её смело можно назвать одной из жемчужин средневековой архитектуры. Поговорим о необычной судьбе цитадели. К памятнику ведёт единственная дорога, проходящая по горным серпантинам, — зимой доехать сюда невозможно.

Монастырь Тегер. В одноимённом селе вы посетите ещё один значимый памятник Армении — религиозный комплекс 13 века. Рассмотрим его строгое архитектурное убранство.

Памятник армянскому алфавиту. На западном склоне Арагаца, в селе Арташаван находится скульптурная группа из 39 элементов, повторяющих форму букв армянского алфавита. В создании памятника принимали участие мастера-камнерезы со всей Армении. Вы сможете найти «свою» букву и узнаете о создании одной из древнейших письменностей в мире.

Церковь Кармравор. Также вы осмотрите храм Пресвятой Богородицы, построенный в 7 веке в городе Аштарак. Это единственный армянский памятник архитектуры, сохранивший аутентичную плиточную крышу. Почему название церкви переводится как «Красная», или «Багряная»? Мы расскажем на экскурсии.

Монастырь Ованаванк. Вы узнаете, какие общехристианские реликвии здесь хранились. И познакомитесь с историей средневекового комплекса, который был одним из самых известных духовных и культурных центров Армении.

Организационные детали