Открыть шесть интереснейших мест вокруг самой высокой вершины современной Армении
Об Арагаце сложено немало легенд — один из великанов Армянского нагорья буквально усыпан достопримечательностями. Я покажу вам самые занятные. Мы рассмотрим строгие формы храма в Тегере и уникальную крышу Кармравора. Перенесёмся в золотой век монастыря Ованаванк. Исследуем Амберд — загадочную крепость в облаках. А также посетим памятник армянскому алфавиту и шоколадную фабрику.
5
1 отзыв
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Шоколадная фабрика Gourmet Durme. «Гурме Дурме» — торговая марка, созданная в Армении братьями родом из Франции и Австрии. В Аштараке вы посетите завод, где для вас проведут 20-30-минутную экскурсию. Из-за прозрачной витрины вы увидите процесс производства, а после вас пригласят на дегустацию. Также здесь можно послушать аудиолекцию об истории шоколада и этапах его изготовления.
Крепость Амберд. На южном склоне Арагаца, на высоте 2300 метров возвышается крепость в облаках. Амберд — не самая популярная достопримечательность Армении, но её смело можно назвать одной из жемчужин средневековой архитектуры. Поговорим о необычной судьбе цитадели. К памятнику ведёт единственная дорога, проходящая по горным серпантинам, — зимой доехать сюда невозможно.
Монастырь Тегер. В одноимённом селе вы посетите ещё один значимый памятник Армении — религиозный комплекс 13 века. Рассмотрим его строгое архитектурное убранство.
Памятник армянскому алфавиту. На западном склоне Арагаца, в селе Арташаван находится скульптурная группа из 39 элементов, повторяющих форму букв армянского алфавита. В создании памятника принимали участие мастера-камнерезы со всей Армении. Вы сможете найти «свою» букву и узнаете о создании одной из древнейших письменностей в мире.
Церковь Кармравор. Также вы осмотрите храм Пресвятой Богородицы, построенный в 7 веке в городе Аштарак. Это единственный армянский памятник архитектуры, сохранивший аутентичную плиточную крышу. Почему название церкви переводится как «Красная», или «Багряная»? Мы расскажем на экскурсии.
Монастырь Ованаванк. Вы узнаете, какие общехристианские реликвии здесь хранились. И познакомитесь с историей средневекового комплекса, который был одним из самых известных духовных и культурных центров Армении.
Организационные детали
Экскурсия проводится на 6-местном автомобиле Toyota Alpard. В салоне — бесплатный Wi-Fi, кофе/чай и вода.
Дополнительно оплачивается вход в крепость Амберд — 1500 драмов
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У музея Матенадаран
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 10:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аревик — ваш гид в Ереване
Провёл экскурсии для 752 туристов
Привет, я Аревик. По профессии библиограф. Работаю в сфере туризма с 2018 года. Я занимаюсь туризмом, поскольку мне нравится эта работа, нравится изучать историю и культуру моей страны. И я рада знакомить гостей с нашими традициями, обычаями и, конечно, с нашими добрыми и гостеприимными людьми.