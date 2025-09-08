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Путешествие близ Еревана

Увлекательная поездка к монастырю Сагмосаванк, памятнику армянскому алфавиту и дегустация вина на винодельне Воскеваз ждут вас в этом туре
Это путешествие предлагает уникальную возможность познакомиться с историей и культурой Армении.

Вы посетите монастырь Сагмосаванк, расположенный на краю живописной пропасти, и узнаете о его значении для армянского народа. Прогулка среди гигантских букв армянского алфавита позволит сделать незабываемые фотографии. На винодельне Воскеваз вас ждет дегустация местного вина, что станет отличным завершением экскурсии
5
7 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 📜 Историческое наследие Армении
  • 🍇 Дегустация местного вина
  • 📸 Атмосферные фотографии
  • 🏞 Живописные виды
  • 🗺 Уникальные достопримечательности

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода теплая и солнечная. В это время года природа вокруг Сагмосаванка особенно красива. Октябрь и апрель также подходят для поездки, но могут быть дожди. Зимой и ранней весной посещение возможно, но стоит учесть прохладную погоду и возможные осадки.
Сейчас август — это идеальное время.
Путешествие близ Еревана
Путешествие близ Еревана
Путешествие близ Еревана

Что можно увидеть

  • Сагмосаванк
  • Памятник армянскому алфавиту
  • Винодельня Воскеваз

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Сагмосаванк — один из важнейших монастырских комплексов Средневековья. Вы познакомитесь с историей его создания и узнаете о его значении в жизни армянского народа. Монастырь находится на краю огромной пропасти, откуда вы полюбуетесь завораживающим видом.
Памятник армянскому алфавиту, созданный по поводу 1600-летия букв. Да-да, армянский алфавит — один из древнейших в мире․ Вы погуляете среди букв и сделаете атмосферные фотографии на их фоне.
Винодельня Воскеваз. Само здание завода уже манит своей красотой и неповторимостью. На заводской территории вас ждёт приятная экскурсия, приправленная захватывающими историями, а также дегустация местного вина.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: входной билет на винодельню с дегустацией — 5000 драмов/чел.
  • Экскурсию можно провести для большего количества участников. Детали уточняйте в переписке.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шушан
Шушан — ваш гид в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 960 туристов
Я географ по профессии, родилась и выросла в Ереване. Очень люблю свою страну и родной город — и делаю всё, чтобы гости почувствовали всю прелесть Армении на моих экскурсиях. Специализируюсь на
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природных памятниках и историко-культурных достопримечательностях — в Армении их очень много. Помимо исторической программы мы с путешественниками говорим о традициях, армянском характере, кухне, языке, спорте — обо всём, что помогает глубже понять страну и её жителей. Я легко нахожу контакт с разными людьми, в том числе с детьми. Стараюсь, чтобы каждый гость уехал с ощущением тёплого приёма и увёз с собой частичку Армении — и желание обязательно вернуться.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
2
1
Ирина
Посчастливилось сегодня побывать на экскурсии у Шушан и Тиграна! Отличные места, прекрасные люди и уютная атмосфера - залог новых впечатлений и знакомств! Очень благодарна Шушан и Тиграну за познавательную экскурсию и взаимный обмен знаниями! Рекомендую!
Посчастливилось сегодня побывать на экскурсии у Шушан и Тиграна! Отличные места, прекрасные люди и уютная атмосфера
Посчастливилось сегодня побывать на экскурсии у Шушан и Тиграна! Отличные места, прекрасные люди и уютная атмосфера
Посчастливилось сегодня побывать на экскурсии у Шушан и Тиграна! Отличные места, прекрасные люди и уютная атмосфера
Посчастливилось сегодня побывать на экскурсии у Шушан и Тиграна! Отличные места, прекрасные люди и уютная атмосфера
Посчастливилось сегодня побывать на экскурсии у Шушан и Тиграна! Отличные места, прекрасные люди и уютная атмосфера
Посчастливилось сегодня побывать на экскурсии у Шушан и Тиграна! Отличные места, прекрасные люди и уютная атмосфера
Посчастливилось сегодня побывать на экскурсии у Шушан и Тиграна! Отличные места, прекрасные люди и уютная атмосфера
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Маргарита
Очень приятная легкая экскурсия, Тигран и Шушана очень интересные собеседники.
Очень приятная легкая экскурсия, Тигран и Шушана очень интересные собеседники.
Очень приятная легкая экскурсия, Тигран и Шушана очень интересные собеседники.
Очень приятная легкая экскурсия, Тигран и Шушана очень интересные собеседники.
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Татьяна
Потрясающая экскурсия. Мне очень понравилось. Шикарные локации. Великолепный гид и водитель(что для Армении немаловажно). Шушан приготовила кофе в термосе, взяла сладости и мы в красивом месте пили кофе, разговаривали.
Не могу выделить что то одно. Всё было интересно.
Однозначно рекомендую!!!
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Elena
Прекрасный заключающийся день в Армении!
Shushan украсила наше путешествие, рассказала нам об истории Армении не только в рамках экскурсии, показала нам прекрасный старинный храм, гигантский армянский алфавит в чистом поле, угостила
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кофе собственного изготовления и фруктами из своего сада. Все было тепло, мило и по домашнему, как с близким другом. И как вишенка на торте, мы отправились на дегустацию вин в винодельню, больше похожую на сказочный замок, чем на винный завод.
Экскурсией очень довольны. Всем рекомендуем.

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В
Очень приятная грамотная девушка ведёт экскурсию, было интересно все посмотреть, и о каждой точке экскурсии услышать истории. Виды невероятные, и вина тоже отличные, в общем всем советуем)
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Лариса
Очень интересная экскурсия. С настоящим армянским гостеприимством. Шушана угощала настоящим кофе и сухофруктами из своего сада. Посетили винзавод с очень необычной архитектурой. Много узнали про армянское виноделие. Спасибо огромное Шушане.
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Входит в следующие категории Еревана

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