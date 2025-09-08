Это путешествие предлагает уникальную возможность познакомиться с историей и культурой Армении.



Вы посетите монастырь Сагмосаванк, расположенный на краю живописной пропасти, и узнаете о его значении для армянского народа. Прогулка среди гигантских букв армянского алфавита позволит сделать незабываемые фотографии. На винодельне Воскеваз вас ждет дегустация местного вина, что станет отличным завершением экскурсии

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода теплая и солнечная. В это время года природа вокруг Сагмосаванка особенно красива. Октябрь и апрель также подходят для поездки, но могут быть дожди. Зимой и ранней весной посещение возможно, но стоит учесть прохладную погоду и возможные осадки.

Сейчас август — это идеальное время.