Это путешествие предлагает уникальную возможность познакомиться с историей и культурой Армении.
Вы посетите монастырь Сагмосаванк, расположенный на краю живописной пропасти, и узнаете о его значении для армянского народа. Прогулка среди гигантских букв армянского алфавита позволит сделать незабываемые фотографии. На винодельне Воскеваз вас ждет дегустация местного вина, что станет отличным завершением экскурсии
Вы посетите монастырь Сагмосаванк, расположенный на краю живописной пропасти, и узнаете о его значении для армянского народа. Прогулка среди гигантских букв армянского алфавита позволит сделать незабываемые фотографии. На винодельне Воскеваз вас ждет дегустация местного вина, что станет отличным завершением экскурсии
5 причин купить эту экскурсию
- 📜 Историческое наследие Армении
- 🍇 Дегустация местного вина
- 📸 Атмосферные фотографии
- 🏞 Живописные виды
- 🗺 Уникальные достопримечательности
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода теплая и солнечная. В это время года природа вокруг Сагмосаванка особенно красива. Октябрь и апрель также подходят для поездки, но могут быть дожди. Зимой и ранней весной посещение возможно, но стоит учесть прохладную погоду и возможные осадки.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Сагмосаванк
- Памятник армянскому алфавиту
- Винодельня Воскеваз
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Сагмосаванк — один из важнейших монастырских комплексов Средневековья. Вы познакомитесь с историей его создания и узнаете о его значении в жизни армянского народа. Монастырь находится на краю огромной пропасти, откуда вы полюбуетесь завораживающим видом.
Памятник армянскому алфавиту, созданный по поводу 1600-летия букв. Да-да, армянский алфавит — один из древнейших в мире․ Вы погуляете среди букв и сделаете атмосферные фотографии на их фоне.
Винодельня Воскеваз. Само здание завода уже манит своей красотой и неповторимостью. На заводской территории вас ждёт приятная экскурсия, приправленная захватывающими историями, а также дегустация местного вина.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: входной билет на винодельню с дегустацией — 5000 драмов/чел.
- Экскурсию можно провести для большего количества участников. Детали уточняйте в переписке.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шушан — ваш гид в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 960 туристов
Я географ по профессии, родилась и выросла в Ереване. Очень люблю свою страну и родной город — и делаю всё, чтобы гости почувствовали всю прелесть Армении на моих экскурсиях. Специализируюсь на
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Посчастливилось сегодня побывать на экскурсии у Шушан и Тиграна! Отличные места, прекрасные люди и уютная атмосфера - залог новых впечатлений и знакомств! Очень благодарна Шушан и Тиграну за познавательную экскурсию и взаимный обмен знаниями! Рекомендую!
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Очень приятная легкая экскурсия, Тигран и Шушана очень интересные собеседники.
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Потрясающая экскурсия. Мне очень понравилось. Шикарные локации. Великолепный гид и водитель(что для Армении немаловажно). Шушан приготовила кофе в термосе, взяла сладости и мы в красивом месте пили кофе, разговаривали.
Не могу выделить что то одно. Всё было интересно.
Однозначно рекомендую!!!
Не могу выделить что то одно. Всё было интересно.
Однозначно рекомендую!!!
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Прекрасный заключающийся день в Армении!
Shushan украсила наше путешествие, рассказала нам об истории Армении не только в рамках экскурсии, показала нам прекрасный старинный храм, гигантский армянский алфавит в чистом поле, угостила
Shushan украсила наше путешествие, рассказала нам об истории Армении не только в рамках экскурсии, показала нам прекрасный старинный храм, гигантский армянский алфавит в чистом поле, угостила
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В
Очень приятная грамотная девушка ведёт экскурсию, было интересно все посмотреть, и о каждой точке экскурсии услышать истории. Виды невероятные, и вина тоже отличные, в общем всем советуем)
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Очень интересная экскурсия. С настоящим армянским гостеприимством. Шушана угощала настоящим кофе и сухофруктами из своего сада. Посетили винзавод с очень необычной архитектурой. Много узнали про армянское виноделие. Спасибо огромное Шушане.
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