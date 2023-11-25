Что вас ожидает

Сагмосаванк — один из важнейших монастырских комплексов Средневековья. Вы познакомитесь с историей его создания и его значением в жизни армянского народа. Монастырь находится на краю огромной пропасти, откуда вы полюбуетесь завораживающим видом.

Памятник армянскому алфавиту, созданный по поводу 1600-летия букв. Да-да, армянский алфавит — один из древнейших в мире․ Вы погуляете среди букв и сделаете атмосферные фотографии на их фоне.

Винодельня Воскеваз. Само здание завода уже манит своей красотой и неповторимостью. На заводской территории вас ждёт приятная экскурсия, приправленная захватывающими историями, а также дегустация местного вина.

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