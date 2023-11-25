Путешествие близ Еревана

Монастырь Сагмосаванк, памятник алфавиту и дегустация на винодельне

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Эта поездка включает в себя как исторические, так и архитектурные аспекты. А ещё — прекрасные природные достопримечательности и местное вино. Вы побываете в монастыре Сагмосаванк и узнаете, какую роль он играет в судьбе армянского народа. Погуляете среди огромных букв из туфа. И попробуете вкуснейшее вино на винодельне, название которой переводится как «золотая лоза».
Путешествие близ Еревана
Путешествие близ Еревана
Путешествие близ Еревана
Путешествие близ Еревана
Путешествие близ Еревана
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Описание

Что вас ожидает

Сагмосаванк — один из важнейших монастырских комплексов Средневековья. Вы познакомитесь с историей его создания и его значением в жизни армянского народа. Монастырь находится на краю огромной пропасти, откуда вы полюбуетесь завораживающим видом.
Памятник армянскому алфавиту, созданный по поводу 1600-летия букв. Да-да, армянский алфавит — один из древнейших в мире․ Вы погуляете среди букв и сделаете атмосферные фотографии на их фоне.
Винодельня Воскеваз. Само здание завода уже манит своей красотой и неповторимостью. На заводской территории вас ждёт приятная экскурсия, приправленная захватывающими историями, а также дегустация местного вина.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: входной билет на винодельню с дегустацией — 5000 драмов/чел.
  • Экскурсию можно провести для большего количества участников. Детали уточняйте в переписке.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
от вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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