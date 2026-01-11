Е Елена Прекрасная экскурсия,за один раз смогли посмотреть сразу столько достопримечательностей. Большое спасибо экскурсоводу Анастасии. Профессионал своего дела,веселая,дружелюбная.

A Anna Отличная экскурсия, очень интересно и красиво

Вкусный обед

Арарат не было видно ни в одной точке, но было все равно очень красиво

Гид Анастасия и водитель Эдгар внимательные и заботливые

Н Наталия Экскурсия прошла на отлично. Красивые локации. Достаточно дают свободного времени для самостоятельного осмотра. Нет спешки и суеты. В машине вай фай

В Владислав Большое спасибо за увлекательное путешествие и познавательную экскурсию гиду Тиграну и за безопасность на дорогах водителю Эдгару

Е Екатерина Отличная экскурсия. В размереном темпе. Познавательно, доступно изложены исторические факты. Гид отлично справился со своей работой.

И Ирина

+ Живописные места.

+ Не жалейте денег на обед, он просто 10/10 (да и выходит не так много, меньше 2500 руб за двоих)

+ Рассказ гида без тонны лишней информации, все читать дальше по делу. (для нас это был плюс, может для кого-то и минус). От точки до точки можно поспать, послушать музыку, не упуская интересных историй.



- Из минусов хочется выделить то, что мне сказали, что написали на воцап по поводу оплаты, но мне ничего не приходило, пришлось искать контакт и писать самой.

- Еще один нюанс - не очень много времени выделяется на точки. Мы на час раньше закончили экскурсию и можно было бы распределить этот час на точки.



М Маргарита Хорошая насыщенная экскурсия, за один день посетили много мест, при этом не утомительно совсем. Чуть ли не единственная экскурсия, где завозят на Азатское водохранилище. Предлагают заехать на обед перед Гегардом - вкусно, большие порции и нормальная, цена. В общем рекомендую, была с ребёнком 9 лет - тоже легко выдержал темп

Е Елена Очень понравилась экскурсия. Столько всего интересного получилось увидеть во время этого увлекательного путешествия. Арарат просто завораживает. Симфония камней - это что-то из области фантастики. Прикоснулись к старинным храмам. Природа Армении прекрасна. Обед в шикарном ресторане с красивым видом на горы очень порадовал. Огромное спасибо гиду Анастасии за интересный рассказ и позитивную атмосферу. Также благодарность нашему водителю.

А Александра За один день посетили много красивых и интересных локаций. Каждая оставила след в нашем ♥️

Спасибо Вардуи за комфортную атмосферу и интересные рассказы про солнечную Армению)

A Anisia Хорошая экскурсия, тут можно увидеть все, достаточно богатый маршрут, интересно, вкусно, спасибо!

Т Татьяна

В Вера

Брали экскурсию от туристической компании Yerani travel. Мини- автобусы комфортные, в салоне есть бесплатный вай фай, что очень приятно. Выехали без задержек. Наш гид Тигран очень знающий интеллигентный человек, было читать дальше интересно его слушать, всегда индивидуально был готов помочь и ответить на все интересующие вопросы. Ему с нами повезло, попалась очень ответственная группа)



Увидели Хор Вирап и потрясающий Арарат, храм Гарни, Симфонию камней и скальный монастырь Гегард, мастер - класс по изготовлению лавашей,невероятное Азатское водохранилище (ощущения, что мы были в сказке" Маленький принц" как на другой планете).

И Ина Я уже прислала вам отзыв в whatsapp

И Илья Поездка была с гидом Розой. Комфортный микро автобус, плавное и аккуратное вождение, интересный и обширный рассказ гида, исчерпывающие ответы на все появляющиеся вопросы. Насыщенный достопримечательностями и природными красотами маршрут. Обед в очень красивом месте с видом на горы и неподалеку от монастыря Гегард.