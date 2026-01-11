Тур от древнего Хор Вирапа у подножия Арарата до языческого Гарни, от скального монастыря Гегард до уникальных чудес природы, таких как ущелье «Симфония камней».
Это не просто тур — это прикосновение к тысячелетней истории, живым традициям и вдохновляющей природе Армении.
Описание экскурсииВ рамках тура вы посетите монастырь Хор Вирап у подножия легендарной горы Арарат, откуда открываются одни из самых впечатляющих видов в стране. Азатское водохранилище - живописно расположенное среди скал и холмов, идеально подходящее для отдыха и фотографий. Храм Гарни — уникальный памятник античной архитектуры эллинистической эпохи, не имеющий аналогов в Армении. Монастырь Гегард — скальный храмовый комплекс, включённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, известный своей уникальной атмосферой и акустикой. Важно! Программа может отличаться в зависимости от поставщика!:
• Способы оплаты на месте:
- Наличные AMD, — зарубежная карта онлайн.
- Обед можно заказать у организаторов за дополнительную плату.
По средам и субботам в 09:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Ереван
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Важная информация
- Обратите внимание: полная оплата должна быть произведена не позднее, чем за 24 часа до начала тура
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 58 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
11 янв 2026
Прекрасная экскурсия,за один раз смогли посмотреть сразу столько достопримечательностей. Большое спасибо экскурсоводу Анастасии. Профессионал своего дела,веселая,дружелюбная.
A
Anna
25 ноя 2025
Отличная экскурсия, очень интересно и красиво
Вкусный обед
Арарат не было видно ни в одной точке, но было все равно очень красиво
Гид Анастасия и водитель Эдгар внимательные и заботливые
Н
Наталия
21 ноя 2025
Экскурсия прошла на отлично. Красивые локации. Достаточно дают свободного времени для самостоятельного осмотра. Нет спешки и суеты. В машине вай фай
В
Владислав
21 ноя 2025
Большое спасибо за увлекательное путешествие и познавательную экскурсию гиду Тиграну и за безопасность на дорогах водителю Эдгару
Е
Екатерина
2 ноя 2025
Отличная экскурсия. В размереном темпе. Познавательно, доступно изложены исторические факты. Гид отлично справился со своей работой.
И
Ирина
2 ноя 2025
Отличная экскурсия!
+ Живописные места.
+ Не жалейте денег на обед, он просто 10/10 (да и выходит не так много, меньше 2500 руб за двоих)
+ Рассказ гида без тонны лишней информации, все
М
Маргарита
2 ноя 2025
Хорошая насыщенная экскурсия, за один день посетили много мест, при этом не утомительно совсем. Чуть ли не единственная экскурсия, где завозят на Азатское водохранилище. Предлагают заехать на обед перед Гегардом - вкусно, большие порции и нормальная, цена. В общем рекомендую, была с ребёнком 9 лет - тоже легко выдержал темп
Е
Елена
29 окт 2025
Очень понравилась экскурсия. Столько всего интересного получилось увидеть во время этого увлекательного путешествия. Арарат просто завораживает. Симфония камней - это что-то из области фантастики. Прикоснулись к старинным храмам. Природа Армении прекрасна. Обед в шикарном ресторане с красивым видом на горы очень порадовал. Огромное спасибо гиду Анастасии за интересный рассказ и позитивную атмосферу. Также благодарность нашему водителю.
А
Александра
28 окт 2025
За один день посетили много красивых и интересных локаций. Каждая оставила след в нашем ♥️
Спасибо Вардуи за комфортную атмосферу и интересные рассказы про солнечную Армению)
A
Anisia
27 окт 2025
Хорошая экскурсия, тут можно увидеть все, достаточно богатый маршрут, интересно, вкусно, спасибо!
Т
Татьяна
13 окт 2025
Места очень красивые, советую всем посетить. Водитель Эдгар очень хороший, хорошо водит, угостил меня даже вином домашним)
Но гид Анастасия ведет экскурсию неинтересно. Тараторит быстро, часто неправильно ставит слова и из-за
В
Вера
8 окт 2025
Здравствуйте!
Брали экскурсию от туристической компании Yerani travel. Мини- автобусы комфортные, в салоне есть бесплатный вай фай, что очень приятно. Выехали без задержек. Наш гид Тигран очень знающий интеллигентный человек, было
И
Ина
5 окт 2025
Я уже прислала вам отзыв в whatsapp
И
Илья
2 окт 2025
Поездка была с гидом Розой. Комфортный микро автобус, плавное и аккуратное вождение, интересный и обширный рассказ гида, исчерпывающие ответы на все появляющиеся вопросы. Насыщенный достопримечательностями и природными красотами маршрут. Обед в очень красивом месте с видом на горы и неподалеку от монастыря Гегард.
В
Виктория
28 сен 2025
Просто самая лучшая экскурсия в Армении! Локации невероятные, виды красивые. Экскурсовод Никтар просто замечательна, отвечала на все вопросы, внимательная, оптимистичная, очень всё понравилось!
