1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия по культурным сокровищам Еревана: монастыри, пещера и вино
Погрузитесь в историю и культуру Армении с эксклюзивной экскурсией. Посетите древние монастыри, уникальную пещеру и насладитесь дегустацией армянского вина
Начало: Адрес вашего проживания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $116 за всё до 3 чел.
скидка
9%
Групповая
9 часов
Вид на Арарат и древние монастыри: групповая экскурсия в Ереване
Погрузитесь в историю Армении, узнайте легенды монастырей и насладитесь вкусом армянского вина
Начало: Ул. Таманяна
Расписание: по понедельникам, четвергам и субботам в 09:00
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
33$30 за человека
Групповая
9 часов
Хор Вирап, Арени, Нораванк - дороги, пропитанные солнцем
Начало: Площадь Республики
Расписание: См. календарь
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
$45 за человека
Групповая
10 часов
От подножия Арарата до истоков виноделия: Хор Вирап - Нораванк - Арени
Начало: Отель Ани Плаза, пр. Саят-Нова, д. 19
Расписание: По вторникам в 09։45
11 июня в 09:45
18 июня в 09:45
$25 за человека
Индивидуальная
9 часов
Хор Вирап, Нораванк, пещера Арени и дегустация вин
Начало: Ваше место пребывания в Ереване
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
10 июня в 09:00
от $123 за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Винная экскурсия Ереван: Хор Вирап, Арени, Нораванк
Погрузитесь в мир армянского виноделия и духовной культуры с эксклюзивной экскурсией по монастырям и винным погребам
Начало: Место встречи по договоренности с гидом
Расписание: 24/7
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 140$126 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
14 часов
Вино, монастыри и самая длинная канатная дорога в мире
Начало: Тур начинается в указанном вами месте Еревана
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$380 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
11 часов
Хор Вирап, Нораванк, дегустация вин, Джермук
Начало: Адрес вашего проживания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $169 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Хор Вирап - Нораванк - Арени: от подножия Арарата до истоков виноделия
Начало: По договоренности
Расписание: каждый день
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от $180 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Хор Вирап, Пещера птиц и Нораванк: индивидуальная экскурсия
Начало: По адресу проживания в Ереване
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $213 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
11 часов
Хор Вирап, Нораванк, Гарни, Гегард, Симфония камней
Начало: Адрес вашего проживания
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $175 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина28 мая 2024Все очень понравилось! Огромное спасибо гиду Наире за этот прекрасный день, водителю Карену за комфортную поездку! Даже расставаться не хотелось)) Обед, кстати, выше всяких похвал!
- ИИрина21 мая 2024Всё отлично организовано. Чистая, ухоженная территория
- ДДарья18 мая 2024Все прошло отлично! Прекрасные виды, храмы. Отдельная благодарность за обед из шашлыка и других блюд, это лучше всех ресторанов!
- ННиколай17 мая 2024Понравилась экскурсия, организатор тоже хороший, ездили с ними еще на озеро Севан. гид много интересного рассказала, водитель аккуратный. Рекомендую.
- ЮЮлия15 мая 2024Отличная экскурсия. Экскурсовод Мушаг очень интересно по дороге рассказал про Ереван. Грамотно, интересно и познавательно. Жаль, что погода была плохая. Арарат
- ЕЕлена11 мая 2024Это была отличная экскурсия, прекрасным гидом, который рассказывал и показывал, с первой минуты поездки. Роскошный обед, шашлыки из тандыра, много
- SShnurkov24 апреля 2024Водитель забрал нас прямо из отеля. Первым делом мы поехали в Хор-вирап. Прекрасная локация чтобы насладиться прекрасным видом на Арарат
- ККсения18 апреля 2024Все замечательно.
- ЕЕкатерина3 марта 2024Отличная экскурсия! Артак прекрасный водитель. Очень интересно рассказывал разные факты о местах. Очень весело, напивательно, наедательно. Ну а горы выше всяких похвал. Рекомендую! И индивидуальная экскурсии все же намного лучше групповой. Спасибо! 😄
- ММария1 ноября 2023Сегодня нас сопровождали Арсен и Давид. Лучший дуэт =) опытные и интересные люди, много нового рассказали, шутили, пели! Перестроили маршрут
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Монастырь Нораванк»
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