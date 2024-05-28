Монастырь Нораванк – экскурсии в Ереване

Найдено 11 экскурсий в категории «Монастырь Нораванк» в Ереване, цены от $25, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Хор Вирап, Нораванк, пещера Арени/пещера птиц и дегустация вин
Индивидуальная
8 часов
33 отзыва
Экскурсия по культурным сокровищам Еревана: монастыри, пещера и вино
Погрузитесь в историю и культуру Армении с эксклюзивной экскурсией. Посетите древние монастыри, уникальную пещеру и насладитесь дегустацией армянского вина
Начало: Адрес вашего проживания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $116 за всё до 3 чел.
Завораживающий вид на гору Арарат
🚌 На автобусе
скидка
9%
Групповая
9 часов
203 отзыва
Вид на Арарат и древние монастыри: групповая экскурсия в Ереване
Погрузитесь в историю Армении, узнайте легенды монастырей и насладитесь вкусом армянского вина
Начало: Ул. Таманяна
Расписание: по понедельникам, четвергам и субботам в 09:00
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
33$30 за человека
Хор Вирап, Арени, Нораванк - дороги, пропитанные солнцем
Групповая
9 часов
100 отзывов
Хор Вирап, Арени, Нораванк - дороги, пропитанные солнцем
Начало: Площадь Республики
Расписание: См. календарь
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
$45 за человека
От подножия Арарата до истоков виноделия: Хор Вирап - Нораванк - Арени
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
118 отзывов
От подножия Арарата до истоков виноделия: Хор Вирап - Нораванк - Арени
Начало: Отель Ани Плаза, пр. Саят-Нова, д. 19
Расписание: По вторникам в 09։45
11 июня в 09:45
18 июня в 09:45
$25 за человека
Хор Вирап, Нораванк, пещера Арени и дегустация вин
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
Хор Вирап, Нораванк, пещера Арени и дегустация вин
Начало: Ваше место пребывания в Ереване
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
10 июня в 09:00
от $123 за всё до 3 чел.
По винным погребам Армении: Хор Вирап - Арени - Нораванк
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
17 отзывов
Винная экскурсия Ереван: Хор Вирап, Арени, Нораванк
Погрузитесь в мир армянского виноделия и духовной культуры с эксклюзивной экскурсией по монастырям и винным погребам
Начало: Место встречи по договоренности с гидом
Расписание: 24/7
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 140$126 за всё до 3 чел.
Вино, монастыри и самая длинная канатная дорога в мире
Фотопрогулка
14 часов
4 отзыва
Вино, монастыри и самая длинная канатная дорога в мире
Начало: Тур начинается в указанном вами месте Еревана
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$380 за всё до 6 чел.
Хор Вирап, Нораванк, дегустация вин, Джермук
Индивидуальная
11 часов
1 отзыв
Хор Вирап, Нораванк, дегустация вин, Джермук
Начало: Адрес вашего проживания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $169 за всё до 3 чел.
Хор Вирап - Нораванк - Арени: от подножия Арарата до истоков виноделия
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Хор Вирап - Нораванк - Арени: от подножия Арарата до истоков виноделия
Начало: По договоренности
Расписание: каждый день
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от $180 за всё до 3 чел.
Хор Вирап, Пещера птиц и Нораванк: индивидуальная экскурсия
Индивидуальная
7 часов
Хор Вирап, Пещера птиц и Нораванк: индивидуальная экскурсия
Начало: По адресу проживания в Ереване
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $213 за всё до 2 чел.
Хор Вирап, Нораванк, Гарни, Гегард, Симфония камней
Индивидуальная
11 часов
Хор Вирап, Нораванк, Гарни, Гегард, Симфония камней
Начало: Адрес вашего проживания
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $175 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    28 мая 2024
    Хор Вирап, Нораванк, пещера Арени/пещера птиц и дегустация вин
    Все очень понравилось! Огромное спасибо гиду Наире за этот прекрасный день, водителю Карену за комфортную поездку! Даже расставаться не хотелось)) Обед, кстати, выше всяких похвал!
  • И
    Ирина
    21 мая 2024
    Завораживающий вид на гору Арарат
    Всё отлично организовано. Чистая, ухоженная территория
  • Д
    Дарья
    18 мая 2024
    От подножия Арарата до истоков виноделия: Хор Вирап - Нораванк - Арени
    Все прошло отлично! Прекрасные виды, храмы. Отдельная благодарность за обед из шашлыка и других блюд, это лучше всех ресторанов!
  • Н
    Николай
    17 мая 2024
    Завораживающий вид на гору Арарат
    Понравилась экскурсия, организатор тоже хороший, ездили с ними еще на озеро Севан. гид много интересного рассказала, водитель аккуратный. Рекомендую.
  • Ю
    Юлия
    15 мая 2024
    От подножия Арарата до истоков виноделия: Хор Вирап - Нораванк - Арени
    Отличная экскурсия. Экскурсовод Мушаг очень интересно по дороге рассказал про Ереван. Грамотно, интересно и познавательно. Жаль, что погода была плохая. Арарат
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    не увидели. Нарованк очаровал даже под грозой) Обед был замечательный. Хорошая подача. Всё приготовлено вкусно и с душой. Посещение частного вин. завода и дегустация несколько сортов вин и абрикосового коньяка оказалось интересным и полезным. Спасибо за эту экскурсию.

  • Е
    Елена
    11 мая 2024
    От подножия Арарата до истоков виноделия: Хор Вирап - Нораванк - Арени
    Это была отличная экскурсия, прекрасным гидом, который рассказывал и показывал, с первой минуты поездки. Роскошный обед, шашлыки из тандыра, много
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    вкусных салатов, ассортимент еды и напитков был шикарный. Спасибо огромное всем за организацию данной экскурсии и гиду с водителем отдельная благодарность.

  • S
    Shnurkov
    24 апреля 2024
    По винным погребам Армении: Хор Вирап - Арени - Нораванк
    Водитель забрал нас прямо из отеля. Первым делом мы поехали в Хор-вирап. Прекрасная локация чтобы насладиться прекрасным видом на Арарат
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    и посмотреть сам монастырь. После этого мы отправились на винодельню, где послушали про процесс изготовления вин и продегустировали их. Следующим пунктом был горный монастырь Нораванк, дорога к которому лежит через горный серпантин с отличными видами на ущелье. В конце дня нас ждал прекрасный и очень вкусный ужин с вином, шашлыком из разных видов мяса, рыбы, соленьями, овощами и конечно же вином. Вся экскурсия вместе с дорогой заняла 8 часов. Мы ни разу не пожалели и получили массу впечатлений.

  • К
    Ксения
    18 апреля 2024
    Хор Вирап, Нораванк, пещера Арени/пещера птиц и дегустация вин
    Все замечательно.
  • Е
    Екатерина
    3 марта 2024
    Хор Вирап, Нораванк, пещера Арени и дегустация вин
    Отличная экскурсия! Артак прекрасный водитель. Очень интересно рассказывал разные факты о местах. Очень весело, напивательно, наедательно. Ну а горы выше всяких похвал. Рекомендую! И индивидуальная экскурсии все же намного лучше групповой. Спасибо! 😄
  • М
    Мария
    1 ноября 2023
    Хор Вирап, Нораванк, дегустация вин, Джермук
    Сегодня нас сопровождали Арсен и Давид. Лучший дуэт =) опытные и интересные люди, много нового рассказали, шутили, пели! Перестроили маршрут
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    для нашего удобства, успели все, что планировали. Даже умудрились застать настоящую армянскую свадьбу. Ну и красиво конечно, и гора Арарат, и монастыри, а водопад просто чудо. Однозначно 10/10

Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Монастырь Нораванк»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ереване
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11
  1. Хор Вирап, Нораванк, пещера Арени/пещера птиц и дегустация вин
  2. Завораживающий вид на гору Арарат
  3. Хор Вирап, Арени, Нораванк - дороги, пропитанные солнцем
  4. От подножия Арарата до истоков виноделия: Хор Вирап - Нораванк - Арени
  5. Хор Вирап, Нораванк, пещера Арени и дегустация вин
Какие места ещё посмотреть в Ереване
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Севан
  2. Площадь Республики
  3. Самое главное
  4. Дилижан
  5. Гегард
  6. Эчмиадзин
  7. Гора Арарат
  8. Гарни
  9. Хор Вирап
  10. Северный проспект
Сколько стоит экскурсия по Еревану в июне 2024
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