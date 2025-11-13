Вы увидите эллинистический храм, услышите музыку ветра в каньоне реки Азат и отправитесь к могучим водопадам. Пройдёте по следам армянских царей и богов и погрузитесь в мир, где архитектура, мифы и пейзажи складываются в цельный образ Армении.

Описание экскурсии

Летняя резиденция армянских царей в селе Гарни (60–90 минут)

Храм Митры возведён в 1 веке н. э., это единственный в Армении образец античной архитектуры. Здесь же находится редкая римская баня.

Симфония камней (40–60 минут)

Природный памятник в ущелье реки Азат: шести- и пятигранные базальтовые колонны высотой до 50 метров. Симметрия создаёт иллюзию рукотворности — скалы часто называют «базальтовым органом».

Хосровский заповедник и водопады Астхик и Ваагн (3–4 часа)

Один из самых удалённых уголков природы Армении, где скрываются водопады, посвящённые армянским богам. Хосровский заповедник был создан царём Хосровом III в 334–338 годах.

Кому подойдёт экскурсия

Тем, кто любит античность, горные пейзажи и неспешные прогулки. Мы гуляем по заповеднику и у Симфонии камней, к водопадам также добираемся сами. Поэтому маршрут не подойдёт семьям с детьми младше 14 лет и людям с ограничениями подвижности.

Организационные детали