Вы увидите эллинистический храм, услышите музыку ветра в каньоне реки Азат и отправитесь к могучим водопадам.
Пройдёте по следам армянских царей и богов и погрузитесь в мир, где архитектура, мифы и пейзажи складываются в цельный образ Армении.
Описание экскурсии
Летняя резиденция армянских царей в селе Гарни (60–90 минут)
Храм Митры возведён в 1 веке н. э., это единственный в Армении образец античной архитектуры. Здесь же находится редкая римская баня.
Симфония камней (40–60 минут)
Природный памятник в ущелье реки Азат: шести- и пятигранные базальтовые колонны высотой до 50 метров. Симметрия создаёт иллюзию рукотворности — скалы часто называют «базальтовым органом».
Хосровский заповедник и водопады Астхик и Ваагн (3–4 часа)
Один из самых удалённых уголков природы Армении, где скрываются водопады, посвящённые армянским богам. Хосровский заповедник был создан царём Хосровом III в 334–338 годах.
Кому подойдёт экскурсия
Тем, кто любит античность, горные пейзажи и неспешные прогулки. Мы гуляем по заповеднику и у Симфонии камней, к водопадам также добираемся сами. Поэтому маршрут не подойдёт семьям с детьми младше 14 лет и людям с ограничениями подвижности.
Организационные детали
- Возможно проведение экскурсии для большего количества человек с изменением стоимости:
— для 3-5 чел. — $171
— для 6-8 чел. — $219
- В стоимость входят услуги гида из нашей команды, поездка на автомобиле Toyota, Nissan, Mercedes-Benz Vito или аналогичном, билет в Хосровский заповедник, услуги проводника и транспорт на территории заповедника, билеты в Симфонию камней
- Дополнительно оплачиваются билеты в историко-археологический заповедник в селе Гарни — 1500 драмов (около €3–4) за чел., в Хосровский заповедник — 4000 драмов (около €8-9) за чел.
- Выбирайте удобную одежду и обувь, летом не забудьте солнцезащитные средства
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Баграт — ваша команда гидов в Ереване
Провели экскурсии для 97 туристов
Меня зовут Баграт. Представляю команду армянских гидов. Нас объединяет огромное желание показать гостям современную жизнь и многовековую историю страны. Ждём вас на наших экскурсиях.
Входит в следующие категории Еревана
