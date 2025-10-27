Путешествие начинается с арки Арарата, где открывается величественный вид на гору. Далее следуют храм Митры с клинописью царя Аргишти и пещерный храм Гегард с уникальной акустикой. Симфония камней в Гарни и церковь Святого Месропа Маштоца удивят своей архитектурой. Армянская пустыня и «Марс» раскроют природные чудеса. Завершает экскурсию водохранилище на реке Азат с захватывающими видами на Арарат и окрестности

Описание экскурсии

Первая остановка — у арки Арарата. Храм советской эпохи в горах, откуда открывается бесподобная вершина Арарата. Здесь даже те, кто не любит фотографировать, захотят запечатлеть царя царей среди гор.

Вторая — у храма языческой эпохи бога солнца Митри. Вы увидите сам храм, баню царя и то, что осталось от былого могущества его крепости. А ещё — клинопись царя Аргишти о строительстве Еревана.

Третья — в пещерном храме Гегард. Вы поразитесь таланту мастера, который из дикой скалы сделал постройку с сумасшедшей акустикой, и по желанию наберёте здесь святой воды.

Четвёртая — Симфония камней в ущелье Гарни. Ваши глаза будут упиваться красотой картины, которую создала сама природа.

Пятая — церковь Святого Месропа Маштоца. Серо-голубой базальт очень красиво сочетается с красной крышей.

Шестая — армянская пустыня. Одно из самых крутых мест, чтобы познать великолепие местной природы и понять, как образовалось Армянское нагорье.

Седьмая — армянский Марс. Красные скалы, очень похожие на марсианские пейзажи.

Восьмая — водохранилище на реке Азат. Отсюда открывается прекрасный вид и на армянский Марс, и на Арарат, и на всю красоту вокруг!

Организационные детали

Едем на автомобиле Jeep Compass Limited, Mercedes-Benz Viano, Toyota Camry или аналогичном

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы: