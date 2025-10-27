Мои заказы

8 мест силы и мистики: путешествие из Еревана

Мистика и история Армении ждут вас! Исследуйте языческие и пещерные храмы, марсианские пейзажи и древние легенды в одном дне
Путешествие начинается с арки Арарата, где открывается величественный вид на гору. Далее следуют храм Митры с клинописью царя Аргишти и пещерный храм Гегард с уникальной акустикой. Симфония камней в Гарни и церковь Святого Месропа Маштоца удивят своей архитектурой. Армянская пустыня и «Марс» раскроют природные чудеса. Завершает экскурсию водохранилище на реке Азат с захватывающими видами на Арарат и окрестности
5
6 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные виды на Арарат
  • 🏛 Исторические храмы и крепости
  • 🎶 Пещерный храм с акустикой
  • 🪨 Природные феномены и пейзажи
  • 🌌 Армянская пустыня и ’Марс’
  • 💧 Водохранилище на реке Азат
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Что можно увидеть

  • Арка Арарата
  • Храм Митры
  • Пещерный храм Гегард
  • Симфония камней
  • Церковь Святого Месропа Маштоца
  • Армянская пустыня
  • Армянский Марс
  • Водохранилище на реке Азат

Описание экскурсии

Первая остановка — у арки Арарата. Храм советской эпохи в горах, откуда открывается бесподобная вершина Арарата. Здесь даже те, кто не любит фотографировать, захотят запечатлеть царя царей среди гор.

Вторая — у храма языческой эпохи бога солнца Митри. Вы увидите сам храм, баню царя и то, что осталось от былого могущества его крепости. А ещё — клинопись царя Аргишти о строительстве Еревана.

Третья — в пещерном храме Гегард. Вы поразитесь таланту мастера, который из дикой скалы сделал постройку с сумасшедшей акустикой, и по желанию наберёте здесь святой воды.

Четвёртая — Симфония камней в ущелье Гарни. Ваши глаза будут упиваться красотой картины, которую создала сама природа.

Пятая — церковь Святого Месропа Маштоца. Серо-голубой базальт очень красиво сочетается с красной крышей.

Шестая — армянская пустыня. Одно из самых крутых мест, чтобы познать великолепие местной природы и понять, как образовалось Армянское нагорье.

Седьмая — армянский Марс. Красные скалы, очень похожие на марсианские пейзажи.

Восьмая — водохранилище на реке Азат. Отсюда открывается прекрасный вид и на армянский Марс, и на Арарат, и на всю красоту вокруг!

Организационные детали

  • Едем на автомобиле Jeep Compass Limited, Mercedes-Benz Viano, Toyota Camry или аналогичном
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы:

  • Гарни — 1500 драмов за чел.
  • Симфония камней — 300 драмов за чел.
  • Обед в местном доме — по желанию

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Республики
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роланд
Роланд — ваша команда гидов в Ереване
Провели экскурсии для 1473 туристов
Барев! Я Роланд — гид и организатор экскурсий и туров по Армении. Я собрал команду гидов, чтобы сделать ваше посещение этой страны незабываемым, а уезжая отсюда вы захотели вернутся назад.
читать дальше

Все они — Гарник, Армина, Ваге, Ната, Гайя — лучшие в своих сферах и готовы делиться своими знаниями об Армении. Я историк, влюбленный в свою страну, для которого каждая экскурсия — это не просто прогулка по городам или другим историческим местам, а проникновение во всю мистику города и каждой эпохи, в котором проходили те или иные действия. Я могу провести вас по времени от самого начала до момента, когда вы со мной встретились. Покажу вам Армению, которую сам узнал и сам открыл, пройдя каждый клочок и каждый метр страны своими силами и узнавая его по-своему. Добро пожаловать в мою Армению!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
2
1
Д
Денис
27 окт 2025
Мы были с сыном, с нами был Гарнмк и водитель Артём. Все очень понравилось, и рассказ гида, и шикарные виды, хорошее наполнение экскурсии, вкусный обед в аутентичном ресторане. Сын многое запомнил про историю и современную Армению.
Мы были с сыном, с нами был Гарнмк и водитель Артём. Все очень понравилось, и рассказ гида, и шикарные виды, хорошее наполнение экскурсии, вкусный обед в аутентичном ресторане. Сын многое запомнил про историю и современную Армению.
А
Ангелина
16 окт 2025
Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Роланду за незабываемую поездку по Армении! 🌿
Он показал нам невероятные места — горы, храмы, озёра, — и рассказал так много интересного об истории и
читать дальше

традициях, что буквально влюбил нас в эту страну.

Экскурсия была в мой День Рождения. В честь этого Роланд устроил настоящий сюрприз — подарил цветы, угостил домашним вином и отвёз на ужин в потрясающий местный дом, где было невероятно вкусно и по-домашнему красиво. Этот день я запомню надолго❤️

Роланд — не просто водитель или гид, а человек, который делает путешествие душевным и особенным. Если вы планируете поездку по Армении — смело обращайтесь к нему. С ним вы увидите не только страну, но и почувствуете её душу!

Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Роланду за незабываемую поездку по Армении! 🌿
Н
Нина
16 сен 2025
Нам очень повезло пройти путь армянского народа от язычества, посетив храм Гарни, к христианству, восхитившись храмом Герард. Нашим гидом на этом пути был Роланд. Он в увлекательной доступной форме рассказал
читать дальше

историю армянского народа, показал мастерство создателей этих храмов, восхитил красотой и мощью природы в ущелье симфонии камней и марсианских просторов в лучах закатного солнца. Еще хочется отметить уровень организации экскурсии: пунктуальность, идеальная машина, профессиональный водитель, вкусный обед. Эта экскурсия обязательна к посещению!

Y
Yulia
2 сен 2025
25 августа моя подруга и я посетили экскурсию: языческий храм Гарни, монастырь Гегард и «Симфонию камней». В качестве гида мы обратились к Роланду — на сайте у него высокий рейтинг
читать дальше

и множество положительных отзывов, и мы убедились, что они оправданы.

Поездка была очень комфортной: современный автомобиль с кондиционером и водой, меня забрали прямо из отеля, а мою подругу — от её квартиры. Роланд провёл экскурсию интересно и увлекательно, продемонстрировал глубокие знания истории своей страны. При этом он оказался очень внимательным и корректным человеком: учитывал наш возраст и помогал при подъёмах и спусках.

Мы прекрасно провели время. Вместе пообедали в деревенской таверне, куда нас пригласил Роланд, посетили небольшой сельский храм, заглянули к его смотрителю и полюбовались на птиц. Для меня это было особенно ценно, ведь я впервые в Армении.

Увиденное оставило сильное впечатление: монастырь Гегард поразил своей уникальной архитектурой — невероятно, что такой шедевр высечен в скале. Виды Гарни потрясли величием и просторами, а «Симфония камней» — пример удивительной красоты, созданной самой природой.

В октябре я снова планирую поездку в Армению и уже знаю, к кому обратиться для экскурсии на озеро Севан — конечно, к Роланду!

25 августа моя подруга и я посетили экскурсию: языческий храм Гарни, монастырь Гегард и «Симфонию камней».
А
Аида
30 авг 2025
Мы с мужем хотим выразить благодарность Роланду и дяде водителю(простите я плохо запоминаю имена🥹) за замечательный тур!
Это был не просто маршрут по достопримечательностям - это было настоящее путешествие во времени
читать дальше

и вглубь культуры.
Роланд обладает потрясающим багажом знаний: история, геология, культура! Кажется, он знает ответы на все вопросы! И знания он передает легко и увлекательно.
Видно, что Роланд искренне любит Армению, увлечён своим делом и щедро делится этой любовью с каждым❤️
Если бы мы приехали в эти места без гида, то просто прошли бы мимо удивительных деталей. Роланд обращал внимание на то, что сами бы мы никогда не заметили, и это сделало поездку по-настоящему особенной и познавательной.
Хочу отметить его замечательный подход к работе: он не только рассказывает невероятно интересные вещи, но и оставляет время побыть наедине с местом и прочувствовать атмосферу, спокойно рассмотреть все самому. Это очень ценно!
Я бы могла еще много всего написать, о том, что особенно запомнилось, но пусть это все будет сюрпризом и ярким впечатлением для других туристов😊✨

Мы с мужем хотим выразить благодарность Роланду и дяде водителю(простите я плохо запоминаю имена🥹) за замечательный тур!
Натали
Натали
4 июл 2025
Это невероятное путешествие по самым крутым местам!!! Я благодарю Роланда за полное погружение в мир захватывающих историй, за те места, вдали от туристов, которые он нам открыл, за секретные традиции. Отдельное спасибо за супер фотки! Вы сделали мой день рождения потрясающим и запоминающимся! Всё супер!
Это невероятное путешествие по самым крутым местам!!! Я благодарю Роланда за полное погружение в мир захватывающих историй, за те места, вдали от туристов, которые он нам открыл, за секретные традиции. Отдельное спасибо за супер фотки! Вы сделали мой день рождения потрясающим и запоминающимся! Всё супер!

Входит в следующие категории Еревана

