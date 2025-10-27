Мистика и история Армении ждут вас! Исследуйте языческие и пещерные храмы, марсианские пейзажи и древние легенды в одном дне
Путешествие начинается с арки Арарата, где открывается величественный вид на гору. Далее следуют храм Митры с клинописью царя Аргишти и пещерный храм Гегард с уникальной акустикой. Симфония камней в Гарни и церковь Святого Месропа Маштоца удивят своей архитектурой. Армянская пустыня и «Марс» раскроют природные чудеса. Завершает экскурсию водохранилище на реке Азат с захватывающими видами на Арарат и окрестности
Барев! Я Роланд — гид и организатор экскурсий и туров по Армении. Я собрал команду гидов, чтобы сделать ваше посещение этой страны незабываемым, а уезжая отсюда вы захотели вернутся назад. читать дальше
Все они — Гарник, Армина, Ваге, Ната, Гайя — лучшие в своих сферах и готовы делиться своими знаниями об Армении.
Я историк, влюбленный в свою страну, для которого каждая экскурсия — это не просто прогулка по городам или другим историческим местам, а проникновение во всю мистику города и каждой эпохи, в котором проходили те или иные действия. Я могу провести вас по времени от самого начала до момента, когда вы со мной встретились. Покажу вам Армению, которую сам узнал и сам открыл, пройдя каждый клочок и каждый метр страны своими силами и узнавая его по-своему.
Добро пожаловать в мою Армению!
Мы были с сыном, с нами был Гарнмк и водитель Артём. Все очень понравилось, и рассказ гида, и шикарные виды, хорошее наполнение экскурсии, вкусный обед в аутентичном ресторане. Сын многое запомнил про историю и современную Армению.
Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Роланду за незабываемую поездку по Армении! 🌿 Он показал нам невероятные места — горы, храмы, озёра, — и рассказал так много интересного об истории и читать дальше
традициях, что буквально влюбил нас в эту страну.
Экскурсия была в мой День Рождения. В честь этого Роланд устроил настоящий сюрприз — подарил цветы, угостил домашним вином и отвёз на ужин в потрясающий местный дом, где было невероятно вкусно и по-домашнему красиво. Этот день я запомню надолго❤️
Роланд — не просто водитель или гид, а человек, который делает путешествие душевным и особенным. Если вы планируете поездку по Армении — смело обращайтесь к нему. С ним вы увидите не только страну, но и почувствуете её душу!
Нам очень повезло пройти путь армянского народа от язычества, посетив храм Гарни, к христианству, восхитившись храмом Герард. Нашим гидом на этом пути был Роланд. Он в увлекательной доступной форме рассказал читать дальше
историю армянского народа, показал мастерство создателей этих храмов, восхитил красотой и мощью природы в ущелье симфонии камней и марсианских просторов в лучах закатного солнца. Еще хочется отметить уровень организации экскурсии: пунктуальность, идеальная машина, профессиональный водитель, вкусный обед. Эта экскурсия обязательна к посещению!
25 августа моя подруга и я посетили экскурсию: языческий храм Гарни, монастырь Гегард и «Симфонию камней». В качестве гида мы обратились к Роланду — на сайте у него высокий рейтинг читать дальше
и множество положительных отзывов, и мы убедились, что они оправданы.
Поездка была очень комфортной: современный автомобиль с кондиционером и водой, меня забрали прямо из отеля, а мою подругу — от её квартиры. Роланд провёл экскурсию интересно и увлекательно, продемонстрировал глубокие знания истории своей страны. При этом он оказался очень внимательным и корректным человеком: учитывал наш возраст и помогал при подъёмах и спусках.
Мы прекрасно провели время. Вместе пообедали в деревенской таверне, куда нас пригласил Роланд, посетили небольшой сельский храм, заглянули к его смотрителю и полюбовались на птиц. Для меня это было особенно ценно, ведь я впервые в Армении.
Увиденное оставило сильное впечатление: монастырь Гегард поразил своей уникальной архитектурой — невероятно, что такой шедевр высечен в скале. Виды Гарни потрясли величием и просторами, а «Симфония камней» — пример удивительной красоты, созданной самой природой.
В октябре я снова планирую поездку в Армению и уже знаю, к кому обратиться для экскурсии на озеро Севан — конечно, к Роланду!
Мы с мужем хотим выразить благодарность Роланду и дяде водителю(простите я плохо запоминаю имена🥹) за замечательный тур! Это был не просто маршрут по достопримечательностям - это было настоящее путешествие во времени читать дальше
и вглубь культуры. Роланд обладает потрясающим багажом знаний: история, геология, культура! Кажется, он знает ответы на все вопросы! И знания он передает легко и увлекательно. Видно, что Роланд искренне любит Армению, увлечён своим делом и щедро делится этой любовью с каждым❤️ Если бы мы приехали в эти места без гида, то просто прошли бы мимо удивительных деталей. Роланд обращал внимание на то, что сами бы мы никогда не заметили, и это сделало поездку по-настоящему особенной и познавательной. Хочу отметить его замечательный подход к работе: он не только рассказывает невероятно интересные вещи, но и оставляет время побыть наедине с местом и прочувствовать атмосферу, спокойно рассмотреть все самому. Это очень ценно! Я бы могла еще много всего написать, о том, что особенно запомнилось, но пусть это все будет сюрпризом и ярким впечатлением для других туристов😊✨
Это невероятное путешествие по самым крутым местам!!! Я благодарю Роланда за полное погружение в мир захватывающих историй, за те места, вдали от туристов, которые он нам открыл, за секретные традиции. Отдельное спасибо за супер фотки! Вы сделали мой день рождения потрясающим и запоминающимся! Всё супер!