Экскурсии на водопады из Еревана

Найдено 6 экскурсий в категории «Водопады» в Ереване, цены от €43. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Еревана к горячим источникам в Джермук
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
6 отзывов
Из Еревана к горячим источникам в Джермук
Хор Вирап, Нораванк, водопад, горячие источники, горнолыжный курорт и легендарный армянский шашлык
Начало: У вашего отеля
«Здесь вы и водопадом полюбуетесь, и попробуете богатую элементами минеральную воду, а самое интересное — искупаетесь в горячих источниках»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
285 за всё до 4 чел.
Приключения в Ластивере, озеро Севан и уютный Дилиджан
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
21 отзыв
Приключения в Ластивере, озеро Севан и уютный Дилиджан
Отправиться из Еревана к водопадам и первобытным пещерам и пронестись на самом длинном зиплайне
Начало: Гостиница
«И, конечно, встретите визитные карточки Ластивера — домики на деревьях и красивейшие водопады, окруженные скалами и густой зеленью»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 185 за всё до 50 чел.
Крылья Татева: Монастырь Татев, водопад Шаки, винодельня
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
103 отзыва
Крылья Татева: Монастырь Татев, водопад Шаки, винодельня
Начало: Ул. Таманяна
«Вы посетите водопад Шаки – природную достопримечательность Армении, которая представляет собой потоки воды, низвергающиеся с отвесной скалы высотой 18 метров»
Расписание: По вторникам, четвергам и субботам в 08:00
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
$43 за человека
Насыщенное автопутешествие по югу Армении
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
3 отзыва
Насыщенное автопутешествие по югу Армении
Древние монастыри, необычные пещеры и водопад, вкусное вино и полезная минералка
Начало: В удобном для вас месте в Ереване
«Водопад Джермук, или «Волосы русалки» — удивительно красивое место»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
от 199 за всё до 17 чел.
Пешком по сказочному Ластиверу: пещеры, водопады, леса
🚶 Пешая
Индивидуальная
10 часов
Пешком по сказочному Ластиверу: пещеры, водопады, леса
Насладиться нетронутой природой Армении, изучить наскальную живопись и надышаться свежим воздухом
Начало: От вашего отеля в Ереване
«Дорога к водопаду впечатляет пышной растительностью»
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
285 за всё до 6 чел.
Круглогодичный треккинг в Хосровском заповеднике
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
Круглогодичный треккинг в Хосровском заповеднике
Оценить «симфонию камней» в ущелье Гарни, погулять по лесу и полюбоваться водопадами
Начало: у вашего отеля
«Мы прогуляемся до водопадов Астхик и Ваагни»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
200 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    23 мая 2024
    Крылья Татева: Монастырь Татев, водопад Шаки, винодельня
    Самая, наверное, длительная экскурсия по Армении. Но и татевский монастырь один из самых живлписных. Требует определенной выносливости (может укачать на
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    горном серпантине) и благоприятной погоды (из-за тумана с канатной дороги практически ничего не было видно). Понравилась дегустация вина. Благодарим гида Анастасию за прекрасное сопровождение.

  • А
    Анастасия
    17 мая 2024
    Крылья Татева: Монастырь Татев, водопад Шаки, винодельня
    Очень жаль что на канатке был туман, но тем не менее очень понравился экскурсовод Гаяне (не знаю правильно ли написала). Подбадривала
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    нас что мы вероятнее всего самую красоту увидим) Очень понравилось что она нас всех заставила рассказать о себе самое важное, это и сплотило нашу компанию) В дороге рассказывала разные истории, факты, когда мы просили останавливали машину для того что бы сделать запоминающие кадры и посмотреть на природу не только из машины😄 Водопад конечно вообще был потрясающим, а обед очень вкусным и разнообразным) Спасибо вам большое! 🥰

  • А
    Александр
    4 мая 2024
    Насыщенное автопутешествие по югу Армении
    Прекрасный день! Великолепное путешествие! Второй раз мы ездили с гидом-водителем Артуром и опять в восторге. Благодаря продуманному плану и глубоким
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    знаниям нашего гида, мы успели посетить монастырь Хор Вирап, пещеру птиц Арени-1, монастырь Нораванк, винный завод Арени, водопад Джермук - Волосы русалки и галерею минеральных вод в Джермуке. На каждой локации и на протяжении всего пути мы получали объемную информацию и могли наслаждаться красотой природы Армении и великолепием рассматриваемых сооружений. Получили массу незабываемых впечатлений. Очень рекомендую всем эту экскурсию и этого гида!

  • T
    Tatyana
    9 апреля 2024
    Насыщенное автопутешествие по югу Армении
    Сегодня ездили в индивидуальное путешествие с Меружаном. Мы сразу были очарованы приятным голосом, внешностью и интеллигентностью гида. Маршрут составлен так,
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    что каждое место по своему завораживает и ты совершенно не замечаешь дороги. Так же сама дорога это набор живописных мест, в которых ощущается уют и величие страны. Все путешествие сопровождается интересными историческими фактами и содержательной беседой об Армении. У Меружана получилось показать Армению со стороны, которую не сможет увидеть турист самостоятельно. Ты проникаешься каждым местом и событием в истории. Меружан влюблён в свою работу, страну и народ, и он сделал все, чтобы мы снова хотели вернуться в Армению. Спасибо большое за насыщенное путешествие!

    Сегодня ездили в индивидуальное путешествие с Меружаном. Мы сразу были очарованы приятным голосом, внешностью и интеллигентностью
  • С
    Софья
    21 июня 2023
    Приключения в Ластивере, озеро Севан и уютный Дилиджан
    Очень понравилась экскурсия, виды захватывающие - точно must see Армении. Спасибо Анне и Артуру, организованно всё отлично, зиплайн стоит посетить всем!:)
  • А
    Андрей
    9 июня 2023
    Из Еревана к горячим источникам в Джермук
    Отлично провели день. Гид Арарат сделал все, для того чтобы наше путешествие было интересным, познавательным, впечатляющим и при этом безопасным. Посетили помимо того, что входило в маршрут еще несколько очень интересных мест.
  • М
    Мария
    19 апреля 2023
    Из Еревана к горячим источникам в Джермук
    Нам очень понравился наш гид Армен. Он очень любит Армению, отлично рассказывает, кажется что сидишь за столом со своим родственником
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    и он просто рассказывает о жизни. Природа -великолепна, мы были весной, таяние снега началось, водопад был еще не слишком полноводен, но зато можно было подойти и сфотографироваться. Попили минералку. Единственный минус-экскурсия не на горячие источники, т. к. на комфортабельной машине до них не доехать, а пересадка на джип в ту же цену не входит.

  • Н
    Нина
    4 марта 2023
    Приключения в Ластивере, озеро Севан и уютный Дилиджан
    Анна — профессионал) нам организовали очень душевную экскурсию и мы очень рады, что спонтанно за день решились не неё! Воспоминания навсегда 🤍
    Анна — профессионал) нам организовали очень душевную экскурсию и мы очень рады, что спонтанно за день решились не неё! Воспоминания навсегда 🤍Анна — профессионал) нам организовали очень душевную экскурсию и мы очень рады, что спонтанно за день решились не неё! Воспоминания навсегда 🤍Анна — профессионал) нам организовали очень душевную экскурсию и мы очень рады, что спонтанно за день решились не неё! Воспоминания навсегда 🤍Анна — профессионал) нам организовали очень душевную экскурсию и мы очень рады, что спонтанно за день решились не неё! Воспоминания навсегда 🤍Анна — профессионал) нам организовали очень душевную экскурсию и мы очень рады, что спонтанно за день решились не неё! Воспоминания навсегда 🤍Анна — профессионал) нам организовали очень душевную экскурсию и мы очень рады, что спонтанно за день решились не неё! Воспоминания навсегда 🤍Анна — профессионал) нам организовали очень душевную экскурсию и мы очень рады, что спонтанно за день решились не неё! Воспоминания навсегда 🤍
  • Н
    Надежда
    16 января 2023
    Приключения в Ластивере, озеро Севан и уютный Дилиджан
    Экстрим парк в районе Ластивера очень классный! В парке есть 5 зип лайнов, общей протяженностью около 2 км, прогулки верхом,
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    экстримальное катание по горам на Камазе. Провели в парке около 3х часов. Остальное время объективно уходит на дорогу. Мы ехали из Цахкадзора. По дороге проезжали Дилиджан, но кроме фото у памятника Мимино ничего не успели. На Севан приехали к закату, посмотрели на озеро от Севарнавака. Закат был очень красивый. Сама экскурсия по дороге была очень интересная и познавательная. Гид Тигран много рассказал об истории и легендах Армении. Спасибо Анне за организацию поездки.

  • М
    Марина
    10 января 2023
    Из Еревана к горячим источникам в Джермук
    Экскурсия интересная, погода была холодная, но нас окружали теплом и комфортом. Спасибо Ваграм.

Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Водопады»

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  1. Из Еревана к горячим источникам в Джермук
  2. Приключения в Ластивере, озеро Севан и уютный Дилиджан
  3. Крылья Татева: Монастырь Татев, водопад Шаки, винодельня
  4. Насыщенное автопутешествие по югу Армении
  5. Пешком по сказочному Ластиверу: пещеры, водопады, леса
Какие места ещё посмотреть в Ереване
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Севан
  2. Площадь Республики
  3. Самое главное
  4. Дилижан
  5. Гегард
  6. Эчмиадзин
  7. Гора Арарат
  8. Гарни
  9. Хор Вирап
  10. Северный проспект
Сколько стоит экскурсия по Еревану в июне 2024
Сейчас в Ереване в категории "Водопады" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 43 до 285. Туристы уже оставили гидам 133 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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