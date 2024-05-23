1 чел.
По популярности
Индивидуальная
12 часов
Из Еревана к горячим источникам в Джермук
Хор Вирап, Нораванк, водопад, горячие источники, горнолыжный курорт и легендарный армянский шашлык
Начало: У вашего отеля
«Здесь вы и водопадом полюбуетесь, и попробуете богатую элементами минеральную воду, а самое интересное — искупаетесь в горячих источниках»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
€285 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Приключения в Ластивере, озеро Севан и уютный Дилиджан
Отправиться из Еревана к водопадам и первобытным пещерам и пронестись на самом длинном зиплайне
Начало: Гостиница
«И, конечно, встретите визитные карточки Ластивера — домики на деревьях и красивейшие водопады, окруженные скалами и густой зеленью»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €185 за всё до 50 чел.
Групповая
13 часов
Крылья Татева: Монастырь Татев, водопад Шаки, винодельня
Начало: Ул. Таманяна
«Вы посетите водопад Шаки – природную достопримечательность Армении, которая представляет собой потоки воды, низвергающиеся с отвесной скалы высотой 18 метров»
Расписание: По вторникам, четвергам и субботам в 08:00
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
$43 за человека
Индивидуальная
11 часов
Насыщенное автопутешествие по югу Армении
Древние монастыри, необычные пещеры и водопад, вкусное вино и полезная минералка
Начало: В удобном для вас месте в Ереване
«Водопад Джермук, или «Волосы русалки» — удивительно красивое место»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
от €199 за всё до 17 чел.
Индивидуальная
10 часов
Пешком по сказочному Ластиверу: пещеры, водопады, леса
Насладиться нетронутой природой Армении, изучить наскальную живопись и надышаться свежим воздухом
Начало: От вашего отеля в Ереване
«Дорога к водопаду впечатляет пышной растительностью»
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
€285 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Круглогодичный треккинг в Хосровском заповеднике
Оценить «симфонию камней» в ущелье Гарни, погулять по лесу и полюбоваться водопадами
Начало: у вашего отеля
«Мы прогуляемся до водопадов Астхик и Ваагни»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€200 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина23 мая 2024Самая, наверное, длительная экскурсия по Армении. Но и татевский монастырь один из самых живлписных. Требует определенной выносливости (может укачать на
- ААнастасия17 мая 2024Очень жаль что на канатке был туман, но тем не менее очень понравился экскурсовод Гаяне (не знаю правильно ли написала). Подбадривала
- ААлександр4 мая 2024Прекрасный день! Великолепное путешествие! Второй раз мы ездили с гидом-водителем Артуром и опять в восторге. Благодаря продуманному плану и глубоким
- TTatyana9 апреля 2024Сегодня ездили в индивидуальное путешествие с Меружаном. Мы сразу были очарованы приятным голосом, внешностью и интеллигентностью гида. Маршрут составлен так,
- ССофья21 июня 2023Очень понравилась экскурсия, виды захватывающие - точно must see Армении. Спасибо Анне и Артуру, организованно всё отлично, зиплайн стоит посетить всем!:)
- ААндрей9 июня 2023Отлично провели день. Гид Арарат сделал все, для того чтобы наше путешествие было интересным, познавательным, впечатляющим и при этом безопасным. Посетили помимо того, что входило в маршрут еще несколько очень интересных мест.
- ММария19 апреля 2023Нам очень понравился наш гид Армен. Он очень любит Армению, отлично рассказывает, кажется что сидишь за столом со своим родственником
- ННина4 марта 2023Анна — профессионал) нам организовали очень душевную экскурсию и мы очень рады, что спонтанно за день решились не неё! Воспоминания навсегда 🤍
- ННадежда16 января 2023Экстрим парк в районе Ластивера очень классный! В парке есть 5 зип лайнов, общей протяженностью около 2 км, прогулки верхом,
- ММарина10 января 2023Экскурсия интересная, погода была холодная, но нас окружали теплом и комфортом. Спасибо Ваграм.
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Водопады»
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