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что каждое место по своему завораживает и ты совершенно не замечаешь дороги. Так же сама дорога это набор живописных мест, в которых ощущается уют и величие страны. Все путешествие сопровождается интересными историческими фактами и содержательной беседой об Армении. У Меружана получилось показать Армению со стороны, которую не сможет увидеть турист самостоятельно. Ты проникаешься каждым местом и событием в истории. Меружан влюблён в свою работу, страну и народ, и он сделал все, чтобы мы снова хотели вернуться в Армению. Спасибо большое за насыщенное путешествие!