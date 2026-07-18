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Групповая экскурсия из Еревана в Гарни и Гегард: от язычества к христианству

Путешествие по горам и времени: полюбуйтесь Араратом, храмом Гарни и монастырем Гегард. Узнайте легенды и предания Армении
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Еревану и его окрестностям.

Полюбуйтесь знаменитым Араратом и древним храмом Гарни, единственным языческим храмом, сохранившимся в Армении. Узнайте, почему сооружение называют аркой Егише Чаренца и
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услышите легенды о боге солнца.

Посетите монастырский комплекс Гегард, внесённый в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, и узнайте, почему его называют Гегардаванк.

Спуститесь в ущелье, чтобы увидеть Симфонию камней - природное чудо с базальтовыми столбами правильного шестиугольного сечения. В стоимость экскурсии включены услуги гида, трансфер, угощение в машине, кофе, чай или вода. Дополнительно оплачивается вход в Гарни и Симфонию камней. Экскурсия проводится на 6-местном автомобиле Toyota Alphard

5
155 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🗻 Вид на гору Арарат
  • 🏛 Посещение древнего храма Гарни
  • ⛪ Монастырь Гегард - объект ЮНЕСКО
  • 🎶 Уникальная Симфония камней
  • 🚗 Комфортный трансфер на Toyota Alphard
  • ☕ Угощение в машине
Групповая экскурсия из Еревана в Гарни и Гегард: от язычества к христианству
Групповая экскурсия из Еревана в Гарни и Гегард: от язычества к христианству
Групповая экскурсия из Еревана в Гарни и Гегард: от язычества к христианству

Что можно увидеть

  • Арка Арарата
  • Храм Гарни
  • Монастырь Гегард
  • Симфония камней

Описание экскурсии

Арка Арарата.
Первая локация нашего маршрута — арка Арарата, откуда открывается великолепный вид на знаменитую библейскую гору. Расскажу, почему в народе сооружение называют аркой Егише Чаренца.

Храм Гарни.
Вы увидите единственный языческий храм, сохранившийся в Армении. Он посвящён богу солнца, которого наши предки называли Ар или Митр. Я поделюсь легендой о нём. А ещё мы поговорим о нумерологии храма и осмотрим руины резиденции правителей и царскую баню 3 века.

Монастырский комплекс Гегард

Он внесён в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Архитектура монастыря уникальна — часть здания выдолблена прямо в большой монолитной скале. Вы узнаете, почему монастырский комплекс называют Гегардаванк, и услышите волшебное звучание его стен.

Симфония камней

Это невероятное творение природы тоже числится в списке объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Причудливые базальтовые столбы удивят абсолютно правильным шестиугольным сечением. Их называют и «слёзами вулкана», и «каменным органом».

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены услуги гида, трансфер, угощение в машине, кофе, чай или вода
  • Дополнительно оплачивается: вход в Гарни — 1500 драмов/чел. и Симфонию камней — 200 драмов/чел.
  • Экскурсия проводится на 6-местном автомобиле Toyota Alphard

во вторник и четверг в 10:00

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Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник€32
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На проспекте Месропа Маштоца
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и четверг в 10:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аревик
Аревик — ваш гид в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 2840 туристов
Родилась и проживаю в Армении. По образованию я библиотекарь, училась в педагогическом университете. Много изучала архивные документы и потом захотела исследовать то, о чём писали в летописях. Так я сделала
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первый шаг к туризму. В сфере гостеприимства с 2018 года. Для меня это работа мечты. Провожу классические туры: когда-то я сама открывала город как путешественница, поэтому теперь показываю всё то, что должен увидеть человек, приехавший сюда впервые. Рада знакомить гостей с армянскими традициями, обычаями и, конечно, нашими добрыми и гостеприимными людьми.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 155 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
5
3
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мне понравилась экскурсия с Аревик, хотя сама не раз была в Армении, узнала много нового про армянскую историю, Аревик рассказала о деталях на памятниках, на которые обычно не обращаешь внимание.
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понравился формат: мы слушали экскурсию на пути к объектам, на самих объектах, а потом у нас было везде время на свободное изучение. в конце нас ждал милый сюрприз, спойлерить не буду, вдруг он не постоянный:). буду рекомендовать и сама бы еще в другие места поехала с Аревик

мне понравилась экскурсия с Аревик, хотя сама не раз была в Армении, узнала много нового про
мне понравилась экскурсия с Аревик, хотя сама не раз была в Армении, узнала много нового про
мне понравилась экскурсия с Аревик, хотя сама не раз была в Армении, узнала много нового про
мне понравилась экскурсия с Аревик, хотя сама не раз была в Армении, узнала много нового про
мне понравилась экскурсия с Аревик, хотя сама не раз была в Армении, узнала много нового про
мне понравилась экскурсия с Аревик, хотя сама не раз была в Армении, узнала много нового про
мне понравилась экскурсия с Аревик, хотя сама не раз была в Армении, узнала много нового про
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Ю
Очень интересная экскурсия с продуманным таймингом.
Аревик не только знающий интеллигентный человек, но и удивительно поёт, как выяснилось в одной из локаций.
В конце еще и получили впечатление-сюрприз 🥹 И гиду, и водителю огромное спасибо за душевный день!
Очень интересная экскурсия с продуманным таймингом.
Очень интересная экскурсия с продуманным таймингом.
Очень интересная экскурсия с продуманным таймингом.
Очень интересная экскурсия с продуманным таймингом.
Очень интересная экскурсия с продуманным таймингом.
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А
Это была потрясающая экскурсия! Аревик отлично рассказывала о всех исторических моментах, тайминг - самый лучший: мы и с удовольствием слушали увлекательную экскурсию и у нас было достаточно времени на самостоятельную
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прогулку. Был предложен обед в чудесной спокойном и вкусном месте! 1000% рекомендации! Вечером заехали на мастер класс по лавашу (это был подарок от Аревик). Спасибо за этот прекрасный день! Гарни и симфония камней - это то, что обязательно нужно увидеть в Армении!

Это была потрясающая экскурсия! Аревик отлично рассказывала о всех исторических моментах, тайминг - самый лучший: мы
Это была потрясающая экскурсия! Аревик отлично рассказывала о всех исторических моментах, тайминг - самый лучший: мы
Это была потрясающая экскурсия! Аревик отлично рассказывала о всех исторических моментах, тайминг - самый лучший: мы
Это была потрясающая экскурсия! Аревик отлично рассказывала о всех исторических моментах, тайминг - самый лучший: мы
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А
Прекрасная поездка случилась. Мы были прежде в Гарни и Гегарде и все же узнали новые детали, исторические факты, версии. Люблю эти места.
Аревик, спасибо за проведённое время, за вашу заботу! Вы супер)
Прекрасная поездка случилась. Мы были прежде в Гарни и Гегарде и все же узнали новые детали, исторические факты, версии. Люблю эти места.
Прекрасная поездка случилась. Мы были прежде в Гарни и Гегарде и все же узнали новые детали, исторические факты, версии. Люблю эти места.
Прекрасная поездка случилась. Мы были прежде в Гарни и Гегарде и все же узнали новые детали, исторические факты, версии. Люблю эти места.
Прекрасная поездка случилась. Мы были прежде в Гарни и Гегарде и все же узнали новые детали, исторические факты, версии. Люблю эти места.
Прекрасная поездка случилась. Мы были прежде в Гарни и Гегарде и все же узнали новые детали, исторические факты, версии. Люблю эти места.
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Michail
Экскурсия очень интересная, насыщенная и познавательная. Аравик была с нами и отвечала на все вопросы. В церкве она прекрасно спела это для меня был не сюрприз, так как ознакомилась с отзывами до экскурсии. Очень понравилось! Ещё вернусь и обязательно повторю уже другой маршрут. 100% попадание в моё сердце ♥️
Экскурсия очень интересная, насыщенная и познавательная. Аравик была с нами и отвечала на все вопросы. В
Экскурсия очень интересная, насыщенная и познавательная. Аравик была с нами и отвечала на все вопросы. В
Экскурсия очень интересная, насыщенная и познавательная. Аравик была с нами и отвечала на все вопросы. В
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Екатерина
Мы остались очень довольны экскурсией! Все было прекрасно, Аревик все очень интересно рассказывала, а как она пела в Гегарде, это просто что-то волшебное, аж до мурашек! Ехали с комфортом, виды очень красивые, еще и с погодой нам повезло, в общем впечатления самые лучшие. Спасибо за этот замечательный день! В следующий приезд обязательно обратимся к Вам за новым маршрутом.
Мы остались очень довольны экскурсией! Все было прекрасно, Аревик все очень интересно рассказывала, а как она
Мы остались очень довольны экскурсией! Все было прекрасно, Аревик все очень интересно рассказывала, а как она
Мы остались очень довольны экскурсией! Все было прекрасно, Аревик все очень интересно рассказывала, а как она
Мы остались очень довольны экскурсией! Все было прекрасно, Аревик все очень интересно рассказывала, а как она
Мы остались очень довольны экскурсией! Все было прекрасно, Аревик все очень интересно рассказывала, а как она
Аревик
Аревик
Ответ организатора:
Спосибо, для нас главное это настроение туриста.
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