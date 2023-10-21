Групповая экскурсия из Еревана в Гарни и Гегард: от язычества к христианству

Услышать отзвуки истории в стенах древних сооружений и увидеть слёзы органа
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Описание
Что вас ожидает
Арка Арарата.
Первая локация нашего маршрута — арка Арарата, откуда открывается великолепный вид на знаменитую библейскую гору. Расскажу, почему в народе сооружение называют аркой Егише Чаренца.
Храм Гарни.
Вы увидите единственный языческий храм, сохранившийся в Армении. Он посвящён богу солнца, которого наши предки называли Ар или Митр. Я поделюсь легендой о нём. А ещё мы поговорим о нумерологии храма и осмотрим руины резиденции правителей и царскую баню 3 века.
Монастырский комплекс Гегард
Он внесён в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Архитектура монастыря уникальна — часть здания выдолблена прямо в большой монолитной скале. Вы узнаете, почему монастырский комплекс называют Гегардаванк, и услышите волшебное звучание его стен.
Симфония камней
Это невероятное творение природы тоже числится в списке объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Причудливые базальтовые столбы удивят абсолютно правильным шестиугольным сечением. Их называют и «слёзами вулкана», и «каменным органом».
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги гида, трансфер, угощение в машине, кофе, чай или вода
- Дополнительно оплачивается: вход в Гарни — 1500 драмов/чел. и Симфонию камней — 200 драмов/чел.
- Экскурсия проводится на 6-местном автомобиле Toyota Alphard
в пятницу в 10:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на проспекте Месропа Маштоца, 53
- Когда и сколько длится?
- Когда: в пятницу в 10:30Экскурсия длится около 4.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.