Групповая экскурсия из Еревана в Гарни и Гегард: от язычества к христианству

Приглашаю вас в путешествие не только по горам, но и по времени. Вы полюбуетесь знаменитым Араратом и древним храмом Гарни. Услышите старинные легенды у подножия монастыря Гегард. Спуститесь в ущелье, чтобы удивиться чуду природы, похожему на каменный орган. А я поделюсь с вами преданиями и рассказами об истории моей страны.

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Описание

Что вас ожидает

Арка Арарата.

Первая локация нашего маршрута — арка Арарата, откуда открывается великолепный вид на знаменитую библейскую гору. Расскажу, почему в народе сооружение называют аркой Егише Чаренца.

Храм Гарни.

Вы увидите единственный языческий храм, сохранившийся в Армении. Он посвящён богу солнца, которого наши предки называли Ар или Митр. Я поделюсь легендой о нём. А ещё мы поговорим о нумерологии храма и осмотрим руины резиденции правителей и царскую баню 3 века.

Монастырский комплекс Гегард

Он внесён в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Архитектура монастыря уникальна — часть здания выдолблена прямо в большой монолитной скале. Вы узнаете, почему монастырский комплекс называют Гегардаванк, и услышите волшебное звучание его стен.

Симфония камней

Это невероятное творение природы тоже числится в списке объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Причудливые базальтовые столбы удивят абсолютно правильным шестиугольным сечением. Их называют и «слёзами вулкана», и «каменным органом».

Организационные детали