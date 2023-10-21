Групповая экскурсия из Еревана в Гарни и Гегард: от язычества к христианству

Групповая экскурсия из Еревана: от язычества к христианству

Услышать отзвуки истории в стенах древних сооружений и увидеть слёзы органа

5
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Приглашаю вас в путешествие не только по горам, но и по времени. Вы полюбуетесь знаменитым Араратом и древним храмом Гарни. Услышите старинные легенды у подножия монастыря Гегард. Спуститесь в ущелье, чтобы удивиться чуду природы, похожему на каменный орган. А я поделюсь с вами преданиями и рассказами об истории моей страны.
Групповая экскурсия из Еревана: от язычества к христианству
Групповая экскурсия из Еревана: от язычества к христианству
Групповая экскурсия из Еревана: от язычества к христианству
Групповая экскурсия из Еревана: от язычества к христианству
Групповая экскурсия из Еревана: от язычества к христианству
Групповая экскурсия из Еревана: от язычества к христианству
Групповая экскурсия из Еревана: от язычества к христианству
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Арка Арарата.
Первая локация нашего маршрута — арка Арарата, откуда открывается великолепный вид на знаменитую библейскую гору. Расскажу, почему в народе сооружение называют аркой Егише Чаренца.

Храм Гарни.
Вы увидите единственный языческий храм, сохранившийся в Армении. Он посвящён богу солнца, которого наши предки называли Ар или Митр. Я поделюсь легендой о нём. А ещё мы поговорим о нумерологии храма и осмотрим руины резиденции правителей и царскую баню 3 века.

Монастырский комплекс Гегард

Он внесён в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Архитектура монастыря уникальна — часть здания выдолблена прямо в большой монолитной скале. Вы узнаете, почему монастырский комплекс называют Гегардаванк, и услышите волшебное звучание его стен.

Симфония камней

Это невероятное творение природы тоже числится в списке объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Причудливые базальтовые столбы удивят абсолютно правильным шестиугольным сечением. Их называют и «слёзами вулкана», и «каменным органом».

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены услуги гида, трансфер, угощение в машине, кофе, чай или вода
  • Дополнительно оплачивается: вход в Гарни — 1500 драмов/чел. и Симфонию камней — 200 драмов/чел.
  • Экскурсия проводится на 6-местном автомобиле Toyota Alphard

в пятницу в 10:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на проспекте Месропа Маштоца, 53
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 10:30
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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21 окт 2023
Аревик, замечательный экскурсовод, профессионально всё рассказала, отвечала на всё вопросы,а в музыкальной школе Гегарда она спела, эхо её чудесного голоса разносилось по всему залу который находится в скале и имеет потрясающую акустику, туристы из других групп с удовольствием её слушали, помогла выбрать сувениры. Водитель был предупредителен, в начале поездки эта замечательная команда угостила кофе. Очень рекомендую всем остальным кто решит поехать в эту экскурсию.

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На машине
Можно с детьми
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Природа и пейзажи
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Гарни
Популярные места
Гегард

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