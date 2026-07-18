Групповая экскурсия из Еревана в Гарни и Гегард: от язычества к христианству

Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Еревану и его окрестностям.Полюбуйтесь знаменитым Араратом и древним храмом Гарни, единственным языческим храмом, сохранившимся в Армении. Узнайте, почему сооружение называют аркой Егише Чаренца и

услышите легенды о боге солнца. Посетите монастырский комплекс Гегард, внесённый в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, и узнайте, почему его называют Гегардаванк. Спуститесь в ущелье, чтобы увидеть Симфонию камней - природное чудо с базальтовыми столбами правильного шестиугольного сечения. В стоимость экскурсии включены услуги гида, трансфер, угощение в машине, кофе, чай или вода. Дополнительно оплачивается вход в Гарни и Симфонию камней. Экскурсия проводится на 6-местном автомобиле Toyota Alphard

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Описание экскурсии

Арка Арарата.

Первая локация нашего маршрута — арка Арарата, откуда открывается великолепный вид на знаменитую библейскую гору. Расскажу, почему в народе сооружение называют аркой Егише Чаренца.

Храм Гарни.

Вы увидите единственный языческий храм, сохранившийся в Армении. Он посвящён богу солнца, которого наши предки называли Ар или Митр. Я поделюсь легендой о нём. А ещё мы поговорим о нумерологии храма и осмотрим руины резиденции правителей и царскую баню 3 века.

Монастырский комплекс Гегард

Он внесён в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Архитектура монастыря уникальна — часть здания выдолблена прямо в большой монолитной скале. Вы узнаете, почему монастырский комплекс называют Гегардаванк, и услышите волшебное звучание его стен.

Симфония камней

Это невероятное творение природы тоже числится в списке объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Причудливые базальтовые столбы удивят абсолютно правильным шестиугольным сечением. Их называют и «слёзами вулкана», и «каменным органом».

Организационные детали