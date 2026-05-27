Комфортная дорога из Тбилиси в Ереван на удобных автомобилях — седан, минивэн или микроавтобус. Вы сами выбираете маршрут: через озеро Севан или через древний Алаверди. В пути — остановка на перекус, а финал — у метро Авлабари, в самом сердце Еревана.
Описание экскурсииИз Тбилиси в Ереван: комфортная дорога через Севан или Алаверди Ваш маршрут начинается в Ереване с нашего офиса или по договорённости - В Тбилиси конечная точка - Ваш желаемый адрес. У вас есть выбор: дорога через живописное озеро Севан или через город Алаверди (до поездки вы можете уточнить у нас предпочтительный маршрут). Поездка состоится на комфортабельных автомобилях — седан, минивэн или микроавтобус — в зависимости от количества пассажиров. По пути предусмотрена остановка на 30 минут для перекуса.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Первый вариант:
- Озеро Севан
- Дилижан
- Иджеван
- Ноемберян
- Второй вариант:
- Апаран
- Спитак
- Ванадзор
- Алаверди
Что включено
- Транспортные услуги
- Вода
- Wi-Fi
Что не входит в цену
- Питание
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Проспект Аршакуняц, 34/13
Завершение: Тбилиси
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Еревана
Похожие экскурсии на «Индивидуальная поездка из Еревана в Тбилиси»
Индивидуальная
Яркие краски Еревана
Познакомьтесь с Ереваном: древняя история, уникальная архитектура и современное искусство ждут вас на увлекательной прогулке по городу
Завтра в 19:00
2 июн в 10:00
€22 за человека
Индивидуальная
Ереван, Гарни и Гегард: три эпохи Армении
Познакомьтесь с богатой историей и культурой Армении через экскурсию по Еревану, древнему храму Гарни и монастырю Гегард
Начало: В любой точке в пределах Еревана
Завтра в 08:00
29 мая в 08:00
от €220 за человека
Фотопрогулка
Атмосферный Ереван в ваших фотоисториях
Погрузитесь в атмосферу Еревана, исследуя его культурные и архитектурные жемчужины, и создайте незабываемые фотоистории в сердце Армении
Начало: У «Каскада»
29 мая в 09:00
30 мая в 09:00
от €100 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Такой разный Ереван
Вас ждёт путешествие по контрастным районам Еревана: от величественной площади Республики до уютных улочек Конд и Старого Норка
Начало: На площади Республики
29 мая в 10:00
30 мая в 10:00
€125 за всё до 3 чел.
-5%
$171 за экскурсию