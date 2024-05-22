1 чел.
По популярности
Индивидуальная
13 часов
Из Еревана в Тбилиси на 1 день
Посетить грузинскую столицу, заехав по пути на озеро Севан и в город-курорт Дилижан
Начало: у вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€385 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
14 часов
Покоряя Тбилиси
Начало: Тур начинается в указанном вами месте Еревана
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$520 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
13 часов
Великолепный Тбилиси: путешествие из Еревана
Посетить один из самых колоритных городов Закавказья и увидеть его главные достопримечательности
Начало: У вашего отеля
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
от €259 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
15 часов
Захватывающий тур в Тбилиси - Мцхета и крепость Джвари
Начало: По адресу вашего проживания
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от $455 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Трансфер: Ереван - Тбилиси или Тбилиси - Ереван
Начало: Адрес Вашего проживания
Расписание: По договоренности
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от $212 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальные трансфер Ереван - Тбилиси - Ереван
Начало: Ваш адрес
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$230 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальный Трансфер Ереван - Батуми - Ереван
Начало: Адрес заказчика если оно в пределах Еревана
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $500 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
5 часов
Ереван - Тбилиси: трансфер через Севан и Дилижан
Начало: Ваш отель в Ереване/ аэропорт Звартноц
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$220 за всё до 2 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Комфортабельный трансфер: Ереван - Тбилиси
Начало: Адрес в Ереване/аэропорт Звартноц
Расписание: 24/7
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от 229$206 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Трансфер из Еревана в Тбилиси через красоты Армении
Увидеть знаменитый Севан, старый Дилижан и древний монастырь, укрывшийся в лесах от мирской суеты
18 июня в 06:00
19 июня в 06:00
€350 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария22 мая 2024Наша путешествие из Еревана в Тбилиси было организовано в индивидуальном порядке. Задав несколько уточняющих вопросов организатору Георгию и получив практически
- ММихаил10 апреля 2024Были в Тбилиси 06.04.2024 г. с гидом Григорием. Всё очень понравилось. Динамично, познавательно, интересно. Всё, что было обещано, всё исполненно на отлично. Большое спасибо Григорию.
- ООксана8 апреля 2024Это было очень интересное приключение, Георгий рассказал множество интересных исторических фактов по дороге из Еревана в Тбилиси. Поездка была комфортной
- ООльга7 апреля 2024Георгий устроил нам незабываемое путешествие в Грузию! По дороге Георгий нам рассказал историю Армении, Грузии. Его рассказ был очень содержательным
- ДДарья30 марта 2024Великолепная возможность познакомиться с Тбилиси за один день для тех, кто готов к длительным поездкам. Тбилиси прекрасен, жаль, что в
- ААлла9 марта 2024Нам очень понравилась экскурсия в Тбилиси! Мы за один день увидели самые интересные места, которые оставили яркие впечатления о Грузии.
- ММила5 января 2024Добрый день! Хотела бы оставить отзыв о поездке в Тбилиси) Все прошло просто отлично! Гид Меружан рассказывал все очень подробно
- ЕЕкатерина18 июня 2023Спасибо Григорию за отличную поездку, интересные рассказы, комфортный автомобиль!
- ЕЕлена15 мая 2023Гарни, Гегард и Симфония камней: лучшее в окрестностях ЕреванаВсе прошло отлично, везде ходили в своем темпе, не спеша. Гид Ваграм вкусно накормил, рассказал про все достопримечательности и даже больше, отвечал на все вопросы. Большое спасибо, рекомендую!
- ЯЯрослав26 февраля 2023Гарни, Гегард и Симфония камней: лучшее в окрестностях ЕреванаНашим гидом был Меруж - замечательный, приятный в общении человек, искренне любящий историю своей страны. Был очень вежливым, отзывчивым, отвечал
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Грузия»
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