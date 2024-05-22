Экскурсии в Грузию из Еревана

Найдено 10 экскурсий в категории «Грузия» в Ереване, цены от €206, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Еревана в Тбилиси на 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
10 отзывов
Из Еревана в Тбилиси на 1 день
Посетить грузинскую столицу, заехав по пути на озеро Севан и в город-курорт Дилижан
Начало: у вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
385 за всё до 6 чел.
Покоряя Тбилиси
Индивидуальная
14 часов
13 отзывов
Покоряя Тбилиси
Начало: Тур начинается в указанном вами месте Еревана
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$520 за всё до 6 чел.
Великолепный Тбилиси: путешествие из Еревана
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Великолепный Тбилиси: путешествие из Еревана
Посетить один из самых колоритных городов Закавказья и увидеть его главные достопримечательности
Начало: У вашего отеля
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
от 259 за всё до 10 чел.
Захватывающий тур в Тбилиси - Мцхета и крепость Джвари
Индивидуальная
15 часов
1 отзыв
Захватывающий тур в Тбилиси - Мцхета и крепость Джвари
Начало: По адресу вашего проживания
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от $455 за всё до 3 чел.
Трансфер: Ереван - Тбилиси или Тбилиси - Ереван
Индивидуальная
5 часов
Трансфер: Ереван - Тбилиси или Тбилиси - Ереван
Начало: Адрес Вашего проживания
Расписание: По договоренности
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от $212 за всё до 3 чел.
Индивидуальные трансфер Ереван - Тбилиси - Ереван
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальные трансфер Ереван - Тбилиси - Ереван
Начало: Ваш адрес
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$230 за всё до 5 чел.
Индивидуальный Трансфер Ереван - Батуми - Ереван
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальный Трансфер Ереван - Батуми - Ереван
Начало: Адрес заказчика если оно в пределах Еревана
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $500 за всё до 2 чел.
Ереван - Тбилиси: трансфер через Севан и Дилижан
Индивидуальная
5 часов
Ереван - Тбилиси: трансфер через Севан и Дилижан
Начало: Ваш отель в Ереване/ аэропорт Звартноц
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$220 за всё до 2 чел.
Комфортабельный трансфер: Ереван - Тбилиси
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Комфортабельный трансфер: Ереван - Тбилиси
Начало: Адрес в Ереване/аэропорт Звартноц
Расписание: 24/7
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от 229$206 за всё до 3 чел.
Трансфер из Еревана в Тбилиси через красоты Армении
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Трансфер из Еревана в Тбилиси через красоты Армении
Увидеть знаменитый Севан, старый Дилижан и древний монастырь, укрывшийся в лесах от мирской суеты
18 июня в 06:00
19 июня в 06:00
350 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    22 мая 2024
    Из Еревана в Тбилиси на 1 день
    Наша путешествие из Еревана в Тбилиси было организовано в индивидуальном порядке. Задав несколько уточняющих вопросов организатору Георгию и получив практически
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    моментальную обратную связь, сделали выбор в его пользу и ни разу не пожалели. Проработанный до мельчайших деталей маршрут, интересная подача экскурсионного материала, ответы на все вопросы, двусторонний диалог, тактичность, вежливость и лояльность все это о Георгии. Наш автомобиль был комфортный с полным набором заявленного на сайте: кофе, вода, лимонад, конфеты, средства гигиены, з/у, пледы и подушки. Остановки по требованию без проблем, стиль и мастерство вождения - без вопросов. Достопримечательности были осмотрены нами, границы остались незаметными, время в пути пролетело быстро и безопасно. Однозначно рекомендуем!!!

  • М
    Михаил
    10 апреля 2024
    Покоряя Тбилиси
    Были в Тбилиси 06.04.2024 г. с гидом Григорием. Всё очень понравилось. Динамично, познавательно, интересно. Всё, что было обещано, всё исполненно на отлично. Большое спасибо Григорию.
  • О
    Оксана
    8 апреля 2024
    Покоряя Тбилиси
    Это было очень интересное приключение, Георгий рассказал множество интересных исторических фактов по дороге из Еревана в Тбилиси. Поездка была комфортной
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    и познавательной, особенно приятно было, что встретил он нас с домашним кофе. Отличное знание не только Армянской, но и Грузинской истории. Мы вернулись в полном восторге!

  • О
    Ольга
    7 апреля 2024
    Из Еревана в Тбилиси на 1 день
    Георгий устроил нам незабываемое путешествие в Грузию! По дороге Георгий нам рассказал историю Армении, Грузии. Его рассказ был очень содержательным
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    и увлекательным, и дорога прошла незаметно! Георгий великолепный рассказчик с глубокими познания и истории обеих стран!!! . Спасибо вам за это великолепное путешествие

  • Д
    Дарья
    30 марта 2024
    Захватывающий тур в Тбилиси - Мцхета и крепость Джвари
    Великолепная возможность познакомиться с Тбилиси за один день для тех, кто готов к длительным поездкам. Тбилиси прекрасен, жаль, что в
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    рамках однодневного тура, не так много времени для прогулки по этому необычному городу. Всё организовано очень хорошо, мы остались довольны, несмотря на усталость от дороги.

  • А
    Алла
    9 марта 2024
    Из Еревана в Тбилиси на 1 день
    Нам очень понравилась экскурсия в Тбилиси! Мы за один день увидели самые интересные места, которые оставили яркие впечатления о Грузии.
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    Георгий нам очень интересно рассказывал про все достопримечательности этого удивительного города! А поездка по канатной дороге оставила неизгладимое впечатление о Тбилиси, о его величии и архитектуре! Фотографии на память получились очень яркими, которыми мы уже поделились с друзьями! Благодарим Георгия за такое увлекательное путешествие!

  • М
    Мила
    5 января 2024
    Великолепный Тбилиси: путешествие из Еревана
    Добрый день! Хотела бы оставить отзыв о поездке в Тбилиси) Все прошло просто отлично! Гид Меружан рассказывал все очень подробно
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    и очень интересно. Мы посмотрели кажется почти всю историческую часть Тбилиси, старый город, множество церквей и также поднялись на крепость. Вкусно покушали и покатались на фуникулере. Город очень колоритный, всегда хотела его посмотреть) Нам с братом очень понравилось, спасибо вам большое за организацию такой классной поездки!

  • Е
    Екатерина
    18 июня 2023
    Покоряя Тбилиси
    Спасибо Григорию за отличную поездку, интересные рассказы, комфортный автомобиль!
  • Е
    Елена
    15 мая 2023
    Гарни, Гегард и Симфония камней: лучшее в окрестностях Еревана
    Все прошло отлично, везде ходили в своем темпе, не спеша. Гид Ваграм вкусно накормил, рассказал про все достопримечательности и даже больше, отвечал на все вопросы. Большое спасибо, рекомендую!
  • Я
    Ярослав
    26 февраля 2023
    Гарни, Гегард и Симфония камней: лучшее в окрестностях Еревана
    Нашим гидом был Меруж - замечательный, приятный в общении человек, искренне любящий историю своей страны. Был очень вежливым, отзывчивым, отвечал
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    на все наши вопросы, ни разу не пожалели ни времени, ни денег. Большое ему спасибо за искренность, благодаря ей смогли проникнутся любовью к этим удивительным местам! Так же Меруж дал нам рекомендации на следующую поездку в Армению, обязательно приедем еще раз.

Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Грузия»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
  1. Из Еревана в Тбилиси на 1 день
  2. Покоряя Тбилиси
  3. Великолепный Тбилиси: путешествие из Еревана
  4. Захватывающий тур в Тбилиси - Мцхета и крепость Джвари
  5. Трансфер: Ереван - Тбилиси или Тбилиси - Ереван
Какие места ещё посмотреть в Ереване
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Севан
  2. Площадь Республики
  3. Самое главное
  4. Дилижан
  5. Гегард
  6. Эчмиадзин
  7. Гора Арарат
  8. Гарни
  9. Хор Вирап
  10. Северный проспект
Сколько стоит экскурсия по Еревану в июне 2024
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