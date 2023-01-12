Хор Вирап, Нораванк, Арени

Смешанная: автобусная и пешеходная. Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид

Смешанная: автобусная и пешеходная. Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид.

Длительность тура может варьироваться в зависимости от погодных условий или иных непредвиденных ситуаций.

В целях безопасности пассажиров при неблагоприятных погодных условиях, тур может быть изменен или отменен.
Хор Вирап, Нораванк, Арени
Хор Вирап, Нораванк, Арени
Хор Вирап, Нораванк, Арени
Хор Вирап, Нораванк, Арени

Что вас ожидает 🤩

  • Монастырь Хор Вирап
  • Монастырь Нораванк
  • Пещера Арени
  • Винный завод «Старый Арени»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

В сопровождении гида вы посетите Хор Вирап – культовое место Армении. Здесь в подземной тюрьме много лет томился проповедник христианской веры Георгий Просветитель. Именно здесь принял крещение царь Трдат III и решил сделать христианство государственной религией.

Вы увидите и монастырский комплекс Нораванк, расположившийся неподалеку от курортного поселка Джермук. Это жемчужина храмового зодчества страны. Дополнительно здесь можно организовать традиционный армянский обед, ведь тут расположен ресторан с блюдами национальной кухни, который считается визитной карточкой этого места, наряду с архитектурой монастыря, мемориальными стелами-хачкарами, барельефами. Загляните и в пещеру Арени – настоящий археологический клад! Здесь обнаружено самое большое количество предметов искусства, культуры и быта древних людей, а для изучения всех тайн пещеры потребуется еще не один десяток лет!

И, конечно, сюрпризом станет посещение винодельни Арени, где вы не только узнаете о секретах создания легендарных армянских вин, но и продегустируете изысканные купажи и научитесь различать тонкие оттенки вкуса!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Wi-Fi в транспорте
  • Дегустация вина
  • Вода в бутылках
  • Входные билеты
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Еревана

😎Индивидуальные🚗На машине🧒Можно с детьмиВодные развлечения🏛История и архитектура☀️На весь день📜История и культураДегустационные туры🚌На автобусе

Похожие туры в Ереване

Хор Вирап, Нораванк, винный завод «Ин Арени», Джермук
11 часов
Индивидуальная
до 19 чел.
Организатор экскурсии Лиза
Лиза
Нет отзывов
Хор Вирап, Нораванк, винный завод «Ин Арени», Джермук
За день этой насыщенной поездки вы увидите Хор Вирап, Нораванк и Арени
Адрес Вашего проживания
от $261 за всё до 3 чел.
Хор Вирап - Арени - Нораванк
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Левон
Левон
5
1 отзыв
Хор Вирап - Арени - Нораванк
Во время экскурсии вы посетите Хор Вирап
Ваш отель в Ереване
Сегодня
Завтра
14 янв
15 янв
$160 за всё до 4 чел.
Тур на Хор Вирап - Дегустация вина - Пещера Птиц - Монастырь Нораванк
8 часов
Индивидуальная
до 17 чел.
Организатор экскурсии Андраник
Андраник
5
1 отзыв
Тур на Хор Вирап - Дегустация вина - Пещера Птиц - Монастырь Нораванк
Вас ждёт экскурсия на Хор Вирап - Арени (дегустация вина) - Пещера Птиц - Монастырь Нораванк
Ул. Налбандяна 7
от $150 за всё до 2 чел.
Шелковый путь, пещера Арени, монастыри Хор Вирап и Нораванк
6.5 часов
Индивидуальная
до 18 чел.
Организатор экскурсии Валентина
Валентина
Нет отзывов
Шелковый путь, пещера Арени, монастыри Хор Вирап и Нораванк
Автомобильно-пешеходная экскурсия по одному из красивых маршрутов Армении
Ваш отель (Ереван)
14 янв
15 янв
16 янв
17 янв
от $180 за всё до 2 чел.
От подножия Арарата до истоков виноделия: Хор Вирап - Нораванк - Арени
7 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 35 чел.
Организатор экскурсии JUSTTRAVEL
JUSTTRAVEL
4.6
19 отзывов
От подножия Арарата до истоков виноделия: Хор Вирап - Нораванк - Арени
На нашей экскурсии вы побываете на юге Армении, в краю гор, древних храмов и вина
Отель Ани Плаза, пр. Саят-Нова 19
17 янв
24 янв
31 янв
7 фев
$25 за 1 человека
Хор Вирап, вид на Библейский Арарат, Арени винный завод, Нораванк
7 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Land
Land
Нет отзывов
Хор Вирап, вид на Библейский Арарат, Арени винный завод, Нораванк
Мы предлагаем экскурсию во время которой вы окажитесь в самом известном священном месте Армянской Апостольской Церкви
Ваш отель в Ереване
от $184 за всё до 2 чел.
Хор Вирап, Нораванк и Арени - лучшее на юге Армении
7 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Арутюн
Арутюн
4.9
119 отзывов
Хор Вирап, Нораванк и Арени - лучшее на юге Армении
Красоты природы, рукотворные древности и винная дегустация в авто-путешествии
Сегодня
Завтра
14 янв
15 янв
150 за всё до 5 чел.
Манящая Армения: Хор Вирап, Арени винный завод, монастырь Нораванк
7 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Организатор экскурсии Тигран
Тигран
Нет отзывов
Манящая Армения: Хор Вирап, Арени винный завод, монастырь Нораванк
Украсьте свой день этим чудесным туром
Указанном Вами месте
Сегодня
Завтра
14 янв
15 янв
$145 за всё до 7 чел.
Хор Вирап, Нораванк, пещера Арени (Пещера птиц) , винный завод «Ин Арени» (экскурсия и дегустация вин)
8 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Организатор экскурсии Susi
Susi
5
1 отзыв
Хор Вирап, Нораванк, пещера Арени (Пещера птиц) , винный завод «Ин Арени» (экскурсия и дегустация вин)
Адрес вашего проживания
Сегодня
Завтра
14 янв
15 янв
от $145 за всё до 3 чел.
Хор Вирап, Нораванк, винный завод «Ин Арени», пещера Арени, монастырь Татев
13 часов
Индивидуальная
до 19 чел.
Организатор экскурсии Лиза
Лиза
Нет отзывов
Хор Вирап, Нораванк, винный завод «Ин Арени», пещера Арени, монастырь Татев
Армения известна многими метсами обязательными к посещению, но самая известная, пожалуй, библейская гора Арарат
Адрес Вашего проживания
от $327 за всё до 3 чел.
Святыни Хор-Вирап и Нораванк
9 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Лиза
Лиза
5
7 отзывов
Святыни Хор-Вирап и Нораванк
Исследовать старинные монастыри, заглянуть в древнюю пещеру и попробовать местное вино и кухню
у вашего отеля
Завтра
14 янв
15 янв
16 янв
210 за всё до 3 чел.
Хор Вирап, Арени, Нораванк - дороги, пропитанные солнцем
6 часов
Групповая
до 15 чел.
Организатор экскурсии Зара
Зара
5
14 отзывов
Хор Вирап, Арени, Нораванк - дороги, пропитанные солнцем
Армения считается одной из древнейших стран мира
Площадь Республики
15 янв
17 янв
22 янв
24 янв
$42 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Ереване. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Ереване
Заказать
Можно выбрать дату до оплаты
ХОРОШО
🧭
ТАМ