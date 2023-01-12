В сопровождении гида вы посетите Хор Вирап – культовое место Армении. Здесь в подземной тюрьме много лет томился проповедник христианской веры Георгий Просветитель. Именно здесь принял крещение царь Трдат III и решил сделать христианство государственной религией.

Вы увидите и монастырский комплекс Нораванк, расположившийся неподалеку от курортного поселка Джермук. Это жемчужина храмового зодчества страны. Дополнительно здесь можно организовать традиционный армянский обед, ведь тут расположен ресторан с блюдами национальной кухни, который считается визитной карточкой этого места, наряду с архитектурой монастыря, мемориальными стелами-хачкарами, барельефами. Загляните и в пещеру Арени – настоящий археологический клад! Здесь обнаружено самое большое количество предметов искусства, культуры и быта древних людей, а для изучения всех тайн пещеры потребуется еще не один десяток лет!

И, конечно, сюрпризом станет посещение винодельни Арени, где вы не только узнаете о секретах создания легендарных армянских вин, но и продегустируете изысканные купажи и научитесь различать тонкие оттенки вкуса!