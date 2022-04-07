Церковь Зоравор Сурб Аствацацин (Пресвятой Богородицы Зоравор)
Часовня и могила Апостола Анании
Парк Мисака Манушяна
Персидская Голубая Мечеть
Викариальная Церковь Святого Саргиса
Что вас ожидает:
Яркий красавец Ереван
Вместе мы увидим знаменитый парк Сарьяна, где вы можете любоваться картинами современных армянских художников, пройдёмся по узким ереванским улочкам, стены которых современная молодёжь украшает граффити, посетим Церковь Зоравор Сурб Аствацацин (Церковь Святой Богородицы Зоравор), в котором можно прикоснутся к мощам великого Святого Армянской Апостольской Церкви Мовсеса Татеваци.
Увидим часовню и могилу Апостола Анании, одного из 70 Апостолов Господа Иисуса Христа, прогуляемся по современному паркам, скверу имени Мисака Манушяна и посетим иранскую Голубую Мечеть. Закончим мы нашу экскурсию в Викариальной Церкви Святого Саргиса, покровителя молодых и влюбленных. Со двора Церкви для вас откроется неописуемая панорама священной горы Арарат!
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Памятник Мартиросу Сарьяну, Ереван
Завершение: 21 Israyelyan St, Yerevan
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 15.00 или по договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Пожалуйста
Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ежедневно в 15.00 или по договоренности
Эдмон — ваш гид в Ереване
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