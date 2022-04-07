Что вас ожидает:

Яркий красавец Ереван

Вместе мы увидим знаменитый парк Сарьяна, где вы можете любоваться картинами современных армянских художников, пройдёмся по узким ереванским улочкам, стены которых современная молодёжь украшает граффити, посетим Церковь Зоравор Сурб Аствацацин (Церковь Святой Богородицы Зоравор), в котором можно прикоснутся к мощам великого Святого Армянской Апостольской Церкви Мовсеса Татеваци.

Увидим часовню и могилу Апостола Анании, одного из 70 Апостолов Господа Иисуса Христа, прогуляемся по современному паркам, скверу имени Мисака Манушяна и посетим иранскую Голубую Мечеть. Закончим мы нашу экскурсию в Викариальной Церкви Святого Саргиса, покровителя молодых и влюбленных. Со двора Церкви для вас откроется неописуемая панорама священной горы Арарат!

Важная информация: