Экскурсии в Голубую Мечеть в Ереване

Найдено 10 экскурсий в категории «Голубая мечеть» в Ереване, цены от €9, скидки до 54%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
За что полюбить Ереван
🚗 На машине
скидка
19%
Индивидуальная
3 часа
218 отзывов
За что полюбить Ереван: индивидуальная экскурсия
Ереван - город, который очарует каждого. Узнайте, почему столица Армении так привлекательна: архитектура, искусство, кухня и многое другое ждут вас
Начало: Ваш отель, если это в малом центре Еревана
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 8972 за всё до 50 чел.
Контрастный Ереван: старинная крепость, многовековые фавелы и современный центр
🚶 Пешая
🚗 На машине
скидка
29%
Индивидуальная
2.5 часа
122 отзыва
Контрастный Ереван: от старинной крепости до современного центра
Погрузитесь в удивительный мир Еревана: от 3000-летней крепости до сокровенных уголков города, которые откроются только вам
Начало: В центре
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 6546 за всё до 14 чел.
Другой Ереван: особняки, мечети и андеграунд
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
194 отзыва
Другой Ереван: особняки, мечети и андеграунд
Прогулка по Еревану: от площади Республики до района Конд. Откройте уникальные грани города, узнайте его историю и культуру
Начало: На площади Республики
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 64 за всё до 12 чел.
Ереванский калейдоскоп: аудиоэкскурсия по столице Армении
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
2 отзыва
Ереванский калейдоскоп: уникальная аудиоэкскурсия по столице Армении
Познайте Ереван под новым углом: от древних храмов до современных монументов, все доступно в вашем смартфоне
Начало: Рядом с обзорной площадкой у Парка Победы
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9 за человека
Атмосферный Ереван в ваших фотоисториях
🚶 Пешая
скидка
4%
Фотопрогулка
3.5 часа
4 отзыва
Атмосферный Ереван в ваших фотоисториях
Исследовать город с гидом-фотографом и получить яркие профессиональные кадры на память
Начало: Каскад, у памятника Александра Таманяна
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
от 9086 за всё до 9 чел.
Ереван: вековая история и современная жизнь
🚶 Пешая
скидка
54%
Индивидуальная
3 часа
12 отзывов
Ереван: путешествие от старины к современности
Исследуйте душу Еревана: от загадочных тайн до винных улиц и современного искусства, в уютной атмосфере
Начало: Площадь Республики
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5726 за человека
Увидеть Ереван и полюбить
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
67 отзывов
Увидеть Ереван и полюбить
Начало: Памятник Александру Грибоедову, Ереван
Расписание: Каждый день в 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
$22 за человека
Ереван - любовь с первого взгляда
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
24 отзыва
Ереван - любовь с первого взгляда
Начало: Отель Ани Плаза, пр. Саят-Нова, д. 19
Расписание: Вторник, суббота в 09։45
Сегодня в 09:30
11 июня в 09:30
$15 за человека
Назад в прошлое: обзорная экскурсия по Еревану на ретроавтомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Назад в прошлое: обзорная экскурсия по Еревану на ретроавтомобиле
Прокатиться на «Волге» 1960-х годов по городу и познакомиться с его историей и наследием
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
108 за всё до 3 чел.
Погружение в Ереван: обзорная по городу + музей ковроделия
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
Погружение в Ереван: обзорная по городу + музей ковроделия
Не пропустить ни одну значимую достопримечательность - в удобном автопешеходном формате
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
129 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Катерина
    4 июня 2024
    Другой Ереван: особняки, мечети и андеграунд
    Гаяне провела нас через центр города в Конд, который сам по себе музей под открытым небом, - и это было
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    удивительное путешествие. Я архитектор по образованию, и наша прогулка была про архитектуру и культуру. За вечер Гаяне показала столько местечек, что невозможно было не влюбиться в город. Гуляя без проводника, мы бы никогда не забрели во дворик, где чудом уцелели остатки старой мечети, или в коворкинг, частью которого является бережно сохраненные резные деревянные детали старого дома, или в мастерскую Хачкара под открытым небом, не увидели бы невероятные краски витражей Сарьяна в Филармонии. Всех секретов не раскрою, за каждым поворотом были интересные объекты, с профессиональным с архитектурной точки зрения комментарием Гаяне и погружением в историю и культуру Армении. Благодарна нашему проводнику за экскурсию!

  • Е
    Екатерина
    2 июня 2024
    Другой Ереван: особняки, мечети и андеграунд
    Очень хорошая экскурсия для первого знакомства с Ереваном. Охватывает центральную часть города, потом гостям будет очень просто ориентироваться. в ходе
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    экскурсии Гаянэ показывает места, в которые сами вряд ли зашли, если бы даже проходили мимо. Где то бы просто постеснялись, а про многое просто нигде не написано. Именно эти точки - мастерская керамики, мастера хачкаров, древний Конд с чаепитием, непарадные улицы и арки, маленькие магазинчики дают ощущение домашности и истинного гостеприимства. Хорошая грамотная речь, исторические отсылки, структурированный рассказ, и в тоже время готовность ответить на любые вопросы, перестроить маршрут под пожелания гостей и под прихоти погоды, и обаяние Гаянэ превращают эту экскурсию в дружескую прогулку

  • А
    Антон
    2 июня 2024
    Ереванский калейдоскоп: аудиоэкскурсия по столице Армении
    В целом сам формат понравился. Особенно с Учетом того что все экскурсии короткие, этого было достаточно. Рекомендую проработать лучше приложение,
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    пару раз вылетало и пару раз путал направление телефона. Но в целом это не испортило впечатление. Так что можете смело брать, мы разделили по 1му наушнику, этого было достаточно.

  • A
    Aleksandra
    23 мая 2024
    Увидеть Ереван и полюбить
    Мне очень понравилась экскурсия с гидом Гаянэ. Мы посмотрели главные достопримечательности Еревана, о каждом Гаянэ рассказала детально, и очень интересно.
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    Двухчасовая экскурсия пролетела в один миг, потому что все было очень динамично и захватывающе. Искренняя благодарность Гаянэ за такой увлекательный трип.

  • D
    Diana
    19 мая 2024
    Увидеть Ереван и полюбить
    Интересная экскурсия и хороший экскурсовод. Много увлекательных фактов об армянских промыслах и кухне. Сам синий маршрут лично нам не совсем подошел. Хотелось бы больше основных sightseeings города, как Площадь Республики или Каскад, что прочувствовать дух столицы. Потому ставим четвёрку.
  • O
    Oleg
    15 мая 2024
    Контрастный Ереван: старинная крепость, многовековые фавелы и современный центр
    Вместе с женой мы прошли маршрутом Контрастного Еревана под предводительством Арсена. Мы словно увидели город глазами местного жителя с его
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    изнанки: без пафоса и наносного щегольства. Аналогичное ощущение и от самого Арсена - родное, с искрой иронии и доброго юмора, с тонким ароматом коньяка. Последнее исключительно в смысле нашего не сбывшегося желания распить бутылочку Арарата в его компании.

  • В
    Виктория
    13 мая 2024
    За что полюбить Ереван
    Прекрасный человек и профессионал своего дела Николай Иванович провел интересную экскурсию спасибо 🙏
  • С
    Светлана
    13 мая 2024
    Увидеть Ереван и полюбить
    Экскурсия очень понравилась. У нас была гид Гаяне и она очень интересно все рассказывала. Даже мои дети подростки оценили:) Мы
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    ходили по красному маршруту, интересовал именно вот такой вариант и мы не разочаровались. Узнали много интересного о районе Конд и о самом Ереване.

  • Я
    Яна
    8 мая 2024
    Контрастный Ереван: старинная крепость, многовековые фавелы и современный центр
    Марта- замечательный рассказчик, с большой любовью к городу рассказала нам об истории, семейных традициях, укладе жизни. Провела по интересным, колоритным местам. Очень рекомендую!
  • E
    Ekaterina
    8 мая 2024
    Ереван: вековая история и современная жизнь
    Погода отличная, рассказчик чудесный, маршрут великолепный, кофе бесподобный
    Погода отличная, рассказчик чудесный, маршрут великолепный, кофе бесподобныйПогода отличная, рассказчик чудесный, маршрут великолепный, кофе бесподобныйПогода отличная, рассказчик чудесный, маршрут великолепный, кофе бесподобныйПогода отличная, рассказчик чудесный, маршрут великолепный, кофе бесподобныйПогода отличная, рассказчик чудесный, маршрут великолепный, кофе бесподобныйПогода отличная, рассказчик чудесный, маршрут великолепный, кофе бесподобныйПогода отличная, рассказчик чудесный, маршрут великолепный, кофе бесподобный

Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Голубая мечеть»

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  1. За что полюбить Ереван
  2. Контрастный Ереван: старинная крепость, многовековые фавелы и современный центр
  3. Другой Ереван: особняки, мечети и андеграунд
  4. Ереванский калейдоскоп: аудиоэкскурсия по столице Армении
  5. Атмосферный Ереван в ваших фотоисториях
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  1. Озеро Севан
  2. Площадь Республики
  3. Самое главное
  4. Дилижан
  5. Гегард
  6. Эчмиадзин
  7. Гора Арарат
  8. Гарни
  9. Хор Вирап
  10. Северный проспект
Сколько стоит экскурсия по Еревану в июне 2024
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