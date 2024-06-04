1 чел.
По популярности
скидка
19%
Индивидуальная
3 часа
За что полюбить Ереван: индивидуальная экскурсия
Ереван - город, который очарует каждого. Узнайте, почему столица Армении так привлекательна: архитектура, искусство, кухня и многое другое ждут вас
Начало: Ваш отель, если это в малом центре Еревана
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 89€72 за всё до 50 чел.
скидка
29%
Индивидуальная
2.5 часа
Контрастный Ереван: от старинной крепости до современного центра
Погрузитесь в удивительный мир Еревана: от 3000-летней крепости до сокровенных уголков города, которые откроются только вам
Начало: В центре
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 65€46 за всё до 14 чел.
Индивидуальная
4 часа
Другой Ереван: особняки, мечети и андеграунд
Прогулка по Еревану: от площади Республики до района Конд. Откройте уникальные грани города, узнайте его историю и культуру
Начало: На площади Республики
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от €64 за всё до 12 чел.
Аудиогид
2 часа
Ереванский калейдоскоп: уникальная аудиоэкскурсия по столице Армении
Познайте Ереван под новым углом: от древних храмов до современных монументов, все доступно в вашем смартфоне
Начало: Рядом с обзорной площадкой у Парка Победы
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€9 за человека
скидка
4%
Фотопрогулка
3.5 часа
Атмосферный Ереван в ваших фотоисториях
Исследовать город с гидом-фотографом и получить яркие профессиональные кадры на память
Начало: Каскад, у памятника Александра Таманяна
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
от 90€86 за всё до 9 чел.
скидка
54%
Индивидуальная
3 часа
Ереван: путешествие от старины к современности
Исследуйте душу Еревана: от загадочных тайн до винных улиц и современного искусства, в уютной атмосфере
Начало: Площадь Республики
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
57€26 за человека
Групповая
2.5 часа
Увидеть Ереван и полюбить
Начало: Памятник Александру Грибоедову, Ереван
Расписание: Каждый день в 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
$22 за человека
Групповая
3 часа
Ереван - любовь с первого взгляда
Начало: Отель Ани Плаза, пр. Саят-Нова, д. 19
Расписание: Вторник, суббота в 09։45
Сегодня в 09:30
11 июня в 09:30
$15 за человека
Индивидуальная
3 часа
Назад в прошлое: обзорная экскурсия по Еревану на ретроавтомобиле
Прокатиться на «Волге» 1960-х годов по городу и познакомиться с его историей и наследием
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€108 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Погружение в Ереван: обзорная по городу + музей ковроделия
Не пропустить ни одну значимую достопримечательность - в удобном автопешеходном формате
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€129 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККатерина4 июня 2024Гаяне провела нас через центр города в Конд, который сам по себе музей под открытым небом, - и это было
- ЕЕкатерина2 июня 2024Очень хорошая экскурсия для первого знакомства с Ереваном. Охватывает центральную часть города, потом гостям будет очень просто ориентироваться. в ходе
- ААнтон2 июня 2024В целом сам формат понравился. Особенно с Учетом того что все экскурсии короткие, этого было достаточно. Рекомендую проработать лучше приложение,
- AAleksandra23 мая 2024Мне очень понравилась экскурсия с гидом Гаянэ. Мы посмотрели главные достопримечательности Еревана, о каждом Гаянэ рассказала детально, и очень интересно.
- DDiana19 мая 2024Интересная экскурсия и хороший экскурсовод. Много увлекательных фактов об армянских промыслах и кухне. Сам синий маршрут лично нам не совсем подошел. Хотелось бы больше основных sightseeings города, как Площадь Республики или Каскад, что прочувствовать дух столицы. Потому ставим четвёрку.
- OOleg15 мая 2024Вместе с женой мы прошли маршрутом Контрастного Еревана под предводительством Арсена. Мы словно увидели город глазами местного жителя с его
- ВВиктория13 мая 2024Прекрасный человек и профессионал своего дела Николай Иванович провел интересную экскурсию спасибо 🙏
- ССветлана13 мая 2024Экскурсия очень понравилась. У нас была гид Гаяне и она очень интересно все рассказывала. Даже мои дети подростки оценили:) Мы
- ЯЯна8 мая 2024Марта- замечательный рассказчик, с большой любовью к городу рассказала нам об истории, семейных традициях, укладе жизни. Провела по интересным, колоритным местам. Очень рекомендую!
- EEkaterina8 мая 2024Погода отличная, рассказчик чудесный, маршрут великолепный, кофе бесподобный
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Голубая мечеть»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ереване
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
Какие места ещё посмотреть в Ереване
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Еревану в июне 2024
Сейчас в Ереване в категории "Голубая мечеть" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 9 до 129 со скидкой до 54%. Туристы уже оставили гидам 643 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Купите самую интересную из 10 экскурсий в Ереване на 2024 год по теме «Голубая мечеть», 643 ⭐ отзыва, цены от €9. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август