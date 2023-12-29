Полюбоваться Севаном, увидеть архитектурные шедевры и переночевать в колоритном Дилижане
Я покажу вам знаковые исторические постройки: храмы Эчмиадзин, Санаин и Ахпат и вырубленный в скале монастырь Гегард — и расскажу об их прошлом.
Мы прогуляемся по курортному Дилижану, который называют «армянской Швейцарией», увидим один из природных символов страны — озеро Севан и много другое.
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Организационные детали
Возможно участие с детьми любого возраста.
Программа тура по дням
Эчмиадзин, Звартноц, Гегард, Гарни, Севан, Дилижан
Встречаемся и едем к собору Армянской Апостольской Церкви св. Эчмиадзина, основанному в 301-м году. Он считается одной из старейших и первой кафедральной церковью в христианском мире и внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Вы узнаете версии о выборе места постройки и историю храма. Затем посетим развалины храма Звартноц, который осветил император Византии Констант Второй. Я расскажу вам, какие цели он при этом преследовал.
Проедем по живописному ущелью, мимо завораживающего Азатского водохранилища, и поднимемся в горы, к Гегамскому хребту. Здесь, прямо в скале, вырублен монастырь Гегард, также внесённый в список ЮНЕСКО. Вы узнаете, как и почему он получил название «Монастырь копья», и осмотрите торжественное внутреннее убранство. Посетим находящийся неподалёку античный языческий храм Гарни, остатки дворца и мощной крепости. По желанию в Гарни можно пообедать форелью, приготовленной на углях.
Затем отправимся ещё выше, почти на отметку 2000 метров, к высокогорному озеру Севан. Вы полюбуетесь чарующим пейзажем водной глади и подышите свежим воздухом. А после доедем до курортного города Дилижан. Прогуляемся по «армянской Швейцарии», как его называют за лесистые ландшафты, и остановимся на ночь в одном из отелей.
Храмы Санаин и Ахпат, город Апаран, возвращение в Ереван
Сегодня едем в живописный регион Лори у границы с Грузией. Вы увидите два средневековых монастыря — Ахпат и Санаин, бывшие в своё время известными научно-просветительскими центрами. Здесь действовали семинарии и университет, скриптории и библиотеки. Вы рассмотрите архитектуру, в которой отражены интересные приёмы и новшества того периода. Узнаете, как связаны между собой притвор главной церкви св. Ншан и Великокняжеская усыпальница Романовых в Петропавлоской крепости. У нас будет достаточно времени для неспешной прогулки и изучения территории этих построек.
Осмотрим уникальный мост 12-го века внизу ущелья реки Дебет, ни один камень которого не был заменён. Неподалеку есть пара уютных ресторанчиков с фантастическими видами — по желанию можем остановиться там на обед и попробовать местные блюда, отличающиеся от кухни юга и центра Армении.
Завершающей точкой нашего маршрута станет город Апаран, где находится хорошо сохранившаяся базилика Святого Креста 4-го века и мемориал армянскому алфавиту. Около 21:00 вернёмся в Ереван.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Ереван, 08:30-09:00Завершение: Ереван, около 21:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 днейБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.