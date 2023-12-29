Индивидуальный тур по объектам наследия ЮНЕСКО
Индивидуальный тур в Ереване

Полюбоваться Севаном, увидеть архитектурные шедевры и переночевать в колоритном Дилижане

Только в вашей компании на комфортной машине мы прокатимся от Еревана до самой границы с Грузией.

Я покажу вам знаковые исторические постройки: храмы Эчмиадзин, Санаин и Ахпат и вырубленный в скале монастырь Гегард — и расскажу об их прошлом.

Мы прогуляемся по курортному Дилижану, который называют «армянской Швейцарией», увидим один из природных символов страны — озеро Севан и много другое.
Индивидуальный тур по объектам наследия ЮНЕСКО
Индивидуальный тур по объектам наследия ЮНЕСКО
Индивидуальный тур по объектам наследия ЮНЕСКО
Индивидуальный тур по объектам наследия ЮНЕСКО
Индивидуальный тур по объектам наследия ЮНЕСКО
Индивидуальный тур по объектам наследия ЮНЕСКО
Индивидуальный тур по объектам наследия ЮНЕСКО
Индивидуальный тур по объектам наследия ЮНЕСКО
Индивидуальный тур по объектам наследия ЮНЕСКО
Индивидуальный тур по объектам наследия ЮНЕСКО
Ближайшие даты:
29
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даты

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми любого возраста.

Программа тура по дням

1 день

Эчмиадзин, Звартноц, Гегард, Гарни, Севан, Дилижан

Встречаемся и едем к собору Армянской Апостольской Церкви св. Эчмиадзина, основанному в 301-м году. Он считается одной из старейших и первой кафедральной церковью в христианском мире и внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Вы узнаете версии о выборе места постройки и историю храма. Затем посетим развалины храма Звартноц, который осветил император Византии Констант Второй. Я расскажу вам, какие цели он при этом преследовал.

Проедем по живописному ущелью, мимо завораживающего Азатского водохранилища, и поднимемся в горы, к Гегамскому хребту. Здесь, прямо в скале, вырублен монастырь Гегард, также внесённый в список ЮНЕСКО. Вы узнаете, как и почему он получил название «Монастырь копья», и осмотрите торжественное внутреннее убранство. Посетим находящийся неподалёку античный языческий храм Гарни, остатки дворца и мощной крепости. По желанию в Гарни можно пообедать форелью, приготовленной на углях.

Затем отправимся ещё выше, почти на отметку 2000 метров, к высокогорному озеру Севан. Вы полюбуетесь чарующим пейзажем водной глади и подышите свежим воздухом. А после доедем до курортного города Дилижан. Прогуляемся по «армянской Швейцарии», как его называют за лесистые ландшафты, и остановимся на ночь в одном из отелей.

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2 день

Храмы Санаин и Ахпат, город Апаран, возвращение в Ереван

Сегодня едем в живописный регион Лори у границы с Грузией. Вы увидите два средневековых монастыря — Ахпат и Санаин, бывшие в своё время известными научно-просветительскими центрами. Здесь действовали семинарии и университет, скриптории и библиотеки. Вы рассмотрите архитектуру, в которой отражены интересные приёмы и новшества того периода. Узнаете, как связаны между собой притвор главной церкви св. Ншан и Великокняжеская усыпальница Романовых в Петропавлоской крепости. У нас будет достаточно времени для неспешной прогулки и изучения территории этих построек.

Осмотрим уникальный мост 12-го века внизу ущелья реки Дебет, ни один камень которого не был заменён. Неподалеку есть пара уютных ресторанчиков с фантастическими видами — по желанию можем остановиться там на обед и попробовать местные блюда, отличающиеся от кухни юга и центра Армении.

Завершающей точкой нашего маршрута станет город Апаран, где находится хорошо сохранившаяся базилика Святого Креста 4-го века и мемориал армянскому алфавиту. Около 21:00 вернёмся в Ереван.

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Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Ереван, 08:30-09:00
Завершение: Ереван, около 21:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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