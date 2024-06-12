Индивидуальная
до 3 чел.
Чудеса ЮНЕСКО в Армении
Погрузитесь в историю Армении, посетив древние монастыри Ахпат и Санаин, и узнайте секреты армянского алфавита и традиционного лаваша
Начало: По адресу вашего проживания
«Мы хотим познакомить вас с чудесами армянской культуры, взятыми под охрану ЮНЕСКО, а также показать прекрасные виды Армянского нагорья»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€250 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 19 чел.
Хор Вирап, Эчмиадзин и Храм Звартноц - наследие ЮНЕСКО
Начало: Адрес Вашего проживания в Ереване
«Вас ждут великолепные виды на гору Арарат, первый в мире христианский собор и уникальные памятники Всемирного наследия ЮНЕСКО»
Расписание: Каждый день
$86 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Средневековая Армения в горах Лори: монастыри ЮНЕСКО и каньон Дебед
Начало: По адресу, указанному путешествеником
«Вы посетите монастыри Ахпат и Санаин (объекты ЮНЕСКО) — бывшие духовные и интеллектуальные центры, где формировалась армянская письменная и образовательная традиция»
$260 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
В
С женой остались довольны. Увидели то, что хотели.
Прониклись тем, о чем давно говорили друзья.
Благородство, самобытность, древности, гостеприимство - это про Армению.
Ара - очень хороший гид. Тактичный, внимательный, благородный.
Восходящая звезда.
Рекомендуем от всего сердца.
До скорой встречи.
Прониклись тем, о чем давно говорили друзья.
Благородство, самобытность, древности, гостеприимство - это про Армению.
Ара - очень хороший гид. Тактичный, внимательный, благородный.
Восходящая звезда.
Рекомендуем от всего сердца.
До скорой встречи.
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Всего 15 отзывов в Ереване в категории "Объекты ЮНЕСКО"
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Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Объекты ЮНЕСКО»
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