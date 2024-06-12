В Виктор

С женой остались довольны. Увидели то, что хотели.

Прониклись тем, о чем давно говорили друзья.

Благородство, самобытность, древности, гостеприимство - это про Армению.

Ара - очень хороший гид. Тактичный, внимательный, благородный.

Восходящая звезда.

Рекомендуем от всего сердца.

До скорой встречи.