Классика Айастана: тур по знаковым достопримечательностям в мини-группе
Индивидуальный тур в Ереване

Узнать, где нашли самый старый кожаный башмак, и погулять у языческого храма Гарни

В этом мини-путешествии вы увидите самые известные локации Армении.

Познакомитесь с Ереваном, побываете в ущелье Гарни и полюбуетесь объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, Симфонией камней, посетите атмосферный монастырь Гегард и восхититесь просторами Севана. Вас также ждут поездка к Хор Вирапу, пещера Птиц и Нораванк, высящийся среди красных скал. Обязательно отвезём вас в таверну, где вы полакомитесь армянским шашлыком с бокалом вина. Обещаем, что будет вкусно, красиво и интересно!
Классика Айастана: тур по знаковым достопримечательностям в мини-группе
Классика Айастана: тур по знаковым достопримечательностям в мини-группе
Классика Айастана: тур по знаковым достопримечательностям в мини-группе
Классика Айастана: тур по знаковым достопримечательностям в мини-группе
Классика Айастана: тур по знаковым достопримечательностям в мини-группе
Классика Айастана: тур по знаковым достопримечательностям в мини-группе
Классика Айастана: тур по знаковым достопримечательностям в мини-группе
Классика Айастана: тур по знаковым достопримечательностям в мини-группе
Классика Айастана: тур по знаковым достопримечательностям в мини-группе
Ближайшие даты:
21
янв
24
янв
27
янв
30
янв
31
янв
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фев
2
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даты

Описание

Организационные детали

Комфортабельный транспорт с наличием воды и Wi-Fi в салоне.

Программа тура по дням

1 день

Прилёт в Ереван

Встретим вас в аэропорту или заберём из любой точки Еревана и доставим до отеля, чтобы вы смогли разместиться в комнате и оставить вещи. Если вы прилетаете рано, устроим пешую экскурсию по столице. Пройдемся по уютным улочкам, посетим Каскад, площадь Республики и другие достопримечательности.

Прилёт в ЕреванПрилёт в ЕреванПрилёт в ЕреванПрилёт в Ереван
2 день

От Гарни до Севана

Сегодня отправимся к храму Гарни — образцу искусства эпохи эллинизма. В результате сильного землетрясения в 1679 году храм был почти полностью разрушен, но его восстановили в 1966-1976 годах. Памятник архитектуры расположился в невероятно живописном месте.

Пообедаем в таверне с видом на храм и горы. Далее проследуем к одноимённому ущелью, где полюбуемся настоящим природным чудом — Симфонией камней. Эта достопримечательность завораживает. Базальтовые скальные образования своей формой напоминают орган.

Затем посетим монастырь Гегард, частично вырубленный в скале. Погуляем внутри и узнаем его историю. После этого направимся к «голубой жемчужине Армении» — озеру Севан. Около водоёма расположился монастырь Севанаванк. Отсюда открываются потрясающие виды на озеро и горы. Желающие смогут пообедать местной рыбкой.

От Гарни до СеванаОт Гарни до СеванаОт Гарни до СеванаОт Гарни до Севана
3 день

Хор Вирап - пещера Птиц - Нораванк - Ереван

Первым делом посетим монастырь Хор Вирап, который находится у подножия Арарата на границе с Турцией. С территории монастыря открывается невероятный вид на гору.

Затем доберёмся до села Арени, одного из центров виноделия в Армении. Недалеко от него расположилась пещера Птиц, где была найдена самая древняя обувь в мире. После этого заглянем на небольшую винодельню, где вас ждёт дегустация напитка.

Затем побываем в монастыре XIII века Нораванк, построенном на уступе узкого извилистого ущелья притока реки Арпа. Полюбуемся окружающей нас природой и необычным цветом фасада монастыря.

Отвезём вас в Ереван или сразу в аэропорт, попрощаемся друг с другом. До новых встреч!

Хор Вирап - пещера Птиц - Нораванк - ЕреванХор Вирап - пещера Птиц - Нораванк - ЕреванХор Вирап - пещера Птиц - Нораванк - ЕреванХор Вирап - пещера Птиц - Нораванк - ЕреванХор Вирап - пещера Птиц - Нораванк - Ереван

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Еревана, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Ереван / аэропорт Еревана, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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