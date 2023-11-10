«Тет-а-тет» с Арменией: индивидуальный тур

Приготовить лаваш в тандыре, полюбоваться озером Севан и посетить Хор Вирап

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Добро пожаловать в Армению! Наше небольшое путешествие начнётся и закончится в Ереване, но за 4 дня мы успеем увидеть главные природные и рукотворные достопримечательности страны.

Посетим языческий храм Гарни и пещерный монастырь Гегард, насладимся «Симфонией камней», побываем у подножия горы Арарат и в пещере Арени, где нашли самую древнюю обувь, а ещё заглянем в Эчмиадзин — «армянский Ватикан».
«Тет-а-тет» с Арменией: индивидуальный тур
«Тет-а-тет» с Арменией: индивидуальный тур
«Тет-а-тет» с Арменией: индивидуальный тур
«Тет-а-тет» с Арменией: индивидуальный тур
«Тет-а-тет» с Арменией: индивидуальный тур
«Тет-а-тет» с Арменией: индивидуальный тур
«Тет-а-тет» с Арменией: индивидуальный тур
«Тет-а-тет» с Арменией: индивидуальный тур
«Тет-а-тет» с Арменией: индивидуальный тур
Ближайшие даты:
10
ноя
20
ноя
26
ноя
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Описание

Организационные детали

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Программа тура по дням

1 день

Достопримечательности Еревана

Встретим вас в аэропорту и отправимся знакомиться со столицей. Увидим памятник «Мать Армения» на на вершине холма в парке Ахтанак, Оперный театр, Площадь Республики и Каскад — архитектурно-монументальный комплекс, состоящий из пяти открытых террас. Также прогуляемся по району Конд, одному из старейших кварталов Еревана.

Завершим день ужином в традиционном ресторане.

Достопримечательности ЕреванаДостопримечательности ЕреванаДостопримечательности ЕреванаДостопримечательности ЕреванаДостопримечательности Еревана
2 день

Храм Гарни, монастырь Гегард, озеро Севан и кулинарный мастер-класс

Первая точка нашего маршрута сегодня — храм Гарни, единственный памятник язычества, уцелевший после принятия христианства в Армении. Недалеко от него расположился природный памятник «Симфония камней», представляющий собой скалы, которые состоят из огромных базальтовых столбов, нависающих над землёй на высоте около 50 метров. Осмотрим монастырь Гегард, внесённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он высечен прямо в скале.

После этого вас ждёт мастер-класс по выпечке знаменитого армянского лаваша в тандыре, а ещё вы попробуете брдуч. Прогуляемся к монастырю Севанаванк и полюбуемся невероятно красивым озеро Севан. Также вы узнаете историю Пещеры дедушки Левона.

За ужином поделимся впечатлениями от прошедшего дня.

Храм Гарни, монастырь Гегард, озеро Севан и кулинарный мастер-классХрам Гарни, монастырь Гегард, озеро Севан и кулинарный мастер-классХрам Гарни, монастырь Гегард, озеро Севан и кулинарный мастер-классХрам Гарни, монастырь Гегард, озеро Севан и кулинарный мастер-класс
3 день

Монастырь Хор Вирап, пещера Арени и Нораванк

Этот день начнём с посещения монастыря Хор Вирап, расположенного у подножия Арарата на границе с Турцией. Далее доберёмся до пещеры Арени или Птичьей пещеры. Здесь была найдена самая древняя обувь в мире. Затем посетим монастырь XIII века Нораванк, построенный на уступе узкого извилистого ущелья притока реки Арпа. Полюбуемся окружающими нас красными скалами и архитектурой монастыря.

Монастырь Хор Вирап, пещера Арени и НораванкМонастырь Хор Вирап, пещера Арени и НораванкМонастырь Хор Вирап, пещера Арени и НораванкМонастырь Хор Вирап, пещера Арени и Нораванк
4 день

Эчмиадзин, рынки «Вернисаж» и ГУМ, вылет из Еревана

Перед возвращением домой успеем посетить ещё один культурный и религиозный центр Армении — Эчмиадзин. Здесь мы побываем в храме Рипсимэ, раннехристианской армянской мученицы.

После этого вы сможете порадовать себя покупками на рынках «Вернисаж» и ГУМ. От обилия традиционных деликатесов и сувениров разбегаются глаза! Затем мы проводим вас в аэропорт. До новых встреч!

Эчмиадзин, рынки «Вернисаж» и ГУМ, вылет из ЕреванаЭчмиадзин, рынки «Вернисаж» и ГУМ, вылет из ЕреванаЭчмиадзин, рынки «Вернисаж» и ГУМ, вылет из ЕреванаЭчмиадзин, рынки «Вернисаж» и ГУМ, вылет из Еревана

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Еревана, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Аэропорт Еревана, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Природа и пейзажи
Хор Вирап
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