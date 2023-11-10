Приготовить лаваш в тандыре, полюбоваться озером Севан и посетить Хор Вирап
Посетим языческий храм Гарни и пещерный монастырь Гегард, насладимся «Симфонией камней», побываем у подножия горы Арарат и в пещере Арени, где нашли самую древнюю обувь, а ещё заглянем в Эчмиадзин — «армянский Ватикан».
ноя
ноя
ноя
Описание
Организационные детали
Мы поможем вам в выборе подходящего рейса.
Программа тура по дням
Достопримечательности Еревана
Встретим вас в аэропорту и отправимся знакомиться со столицей. Увидим памятник «Мать Армения» на на вершине холма в парке Ахтанак, Оперный театр, Площадь Республики и Каскад — архитектурно-монументальный комплекс, состоящий из пяти открытых террас. Также прогуляемся по району Конд, одному из старейших кварталов Еревана.
Завершим день ужином в традиционном ресторане.
Храм Гарни, монастырь Гегард, озеро Севан и кулинарный мастер-класс
Первая точка нашего маршрута сегодня — храм Гарни, единственный памятник язычества, уцелевший после принятия христианства в Армении. Недалеко от него расположился природный памятник «Симфония камней», представляющий собой скалы, которые состоят из огромных базальтовых столбов, нависающих над землёй на высоте около 50 метров. Осмотрим монастырь Гегард, внесённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он высечен прямо в скале.
После этого вас ждёт мастер-класс по выпечке знаменитого армянского лаваша в тандыре, а ещё вы попробуете брдуч. Прогуляемся к монастырю Севанаванк и полюбуемся невероятно красивым озеро Севан. Также вы узнаете историю Пещеры дедушки Левона.
За ужином поделимся впечатлениями от прошедшего дня.
Монастырь Хор Вирап, пещера Арени и Нораванк
Этот день начнём с посещения монастыря Хор Вирап, расположенного у подножия Арарата на границе с Турцией. Далее доберёмся до пещеры Арени или Птичьей пещеры. Здесь была найдена самая древняя обувь в мире. Затем посетим монастырь XIII века Нораванк, построенный на уступе узкого извилистого ущелья притока реки Арпа. Полюбуемся окружающими нас красными скалами и архитектурой монастыря.
Эчмиадзин, рынки «Вернисаж» и ГУМ, вылет из Еревана
Перед возвращением домой успеем посетить ещё один культурный и религиозный центр Армении — Эчмиадзин. Здесь мы побываем в храме Рипсимэ, раннехристианской армянской мученицы.
После этого вы сможете порадовать себя покупками на рынках «Вернисаж» и ГУМ. От обилия традиционных деликатесов и сувениров разбегаются глаза! Затем мы проводим вас в аэропорт. До новых встреч!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Еревана, время зависит от времени вашего прибытияЗавершение: Аэропорт Еревана, время зависит от времени вашего обратного рейса
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.