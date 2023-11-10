Первая точка нашего маршрута сегодня — храм Гарни, единственный памятник язычества, уцелевший после принятия христианства в Армении. Недалеко от него расположился природный памятник «Симфония камней», представляющий собой скалы, которые состоят из огромных базальтовых столбов, нависающих над землёй на высоте около 50 метров. Осмотрим монастырь Гегард, внесённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он высечен прямо в скале.

После этого вас ждёт мастер-класс по выпечке знаменитого армянского лаваша в тандыре, а ещё вы попробуете брдуч. Прогуляемся к монастырю Севанаванк и полюбуемся невероятно красивым озеро Севан. Также вы узнаете историю Пещеры дедушки Левона.

За ужином поделимся впечатлениями от прошедшего дня.