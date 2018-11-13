Ереванский рынок

Мы начнем утро с армянского рынка — это и театр одного актера-продавца, и наглядный мастер-класс по маркетингу. Здесь можно купить любую фермерскую продукцию, начиная с сочных сезонных овощей и фруктов, заканчивая ароматными соленьями и пресными армянскими сырами. Я расскажу вам о разнообразии местных продуктов, об их особенностях и о том, что из них можно приготовить.

Хор Вирап.

Примерно в получасе езды от Еревана находится монастырь Хор Вирап. Это настоящая жемчужина нашей страны. Вы откроете историю этого святого места и насладитесь захватывающим видом на Арарат.

Приехать в Армению и не пойти на свидание с горой Арарат? Ну никак нельзя!

Дорога за город

Мы выберем продукты и отправимся в мой загородный дом. По пути я покажу вам наши достопримечательности, а также пещеру, где нашли самую древнюю обувь и проводили древние ритуалы в честь изготовления божественного напитка — вина. Обязательно завезу вас на старый винный завод Арени, где вы сможете попробовать хорошее армянское вино.

Ужин в загородном доме

Изюминка программы это Армянский ужин приготовленный вместе со мной, мастер класс по приготовлению блюд проходит в нестандартной форме, в доброй обстановке- кто пьет вино, кто готовит, кто варит ароматное кофе - одним словом в воздухе царит Гармония Отдых Наслаждение!

Архитектура дома интересная- дом построен на скале и кусочек скалы, мы преобразовали в погреб - чего там,только нет! Сухофрукты из персиков, хурмы,абрикоса,инжира, Любимое гранатовое вино моих гостей, эксклюзивные алкогольные напитки из вяленых помидоров, кофе, апельсина …

Все это вы сможете попробовать и приобрести по желанию.

В доме вы погрузитесь в атмосферу праздника, теплоты и уюта. Вместе мы будем готовить коронные блюда Армении.

Мы можем готовить любые ваши хотелки, которые Вы пожелаете.

На ваш выбор я научу вас готовить:

популярный хоровац (шашлык из крупных кусков мяса);

ики-бир (шашлык с лимонным соком и курдючным салом);

мясные шарики кюфта;

толму (то же мясо в виноградных листьях, но приготовленное по-армянски);

бозбаш и путук (два совершенно разных блюда из мяса с горохом);

кялягош (старинное блюдо);

знаменитый хаш (очень густой и сытный мясной суп);

хашламу из баранины.

Вы также можете остаться в моем чистом уютном гостевом доме и на следующий день поехать и увидеть такие достопримечательности как монастырь Татев, посетив самую длинную канатную дорогу,водопад Шаки, Хндзореск- Пещерный город, Щатающийся мост Хндзореска, Джермук,водопад,гейзер Джермука, Смбатаберд, Еврейский Некрополь, Сур Хач с уникальным хачкаром 3D,Танаат,Севан,Дилижан, Ластивер, Грузию через Селимский перевал уровень 2700 м,невероятно красиво, посетив сыроварню семьи Микаелянов, а также покаться в горах на лошадях.

При бронировании на сайте вы оплачиваете 20%, остаток на месте гиду в местной валюте — 75 000 драмов за группу 1-3 человека

Экскурсию можно провести для большего количества участников (от 4 до 6) – стоимость составит 90 000 драмов за группу

экскурсию можно провести для большего количества гостей:

20 т драм за человека.