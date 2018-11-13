Лучший способ узнать армянскую кухню

Дорогие гости, приглашаю вас в незабываемое гастрономическое путешествие

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Дорогие гости, приглашаю вас в незабываемое гастрономическое путешествие, во время которого вы посетите ереванский рынок, узнаете всё об армянских продуктах, научитесь готовить наши традиционные блюда и получите огромное удовольствие от еды и вина.
Лучший способ узнать армянскую кухню
Лучший способ узнать армянскую кухню
Лучший способ узнать армянскую кухню
Лучший способ узнать армянскую кухню
Лучший способ узнать армянскую кухню
Лучший способ узнать армянскую кухню
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Что вас ожидает 🤩

  • Самый крупный супермаркет - базар Еревана, куда ходят местные жители.
  • Рынок Гум в Ереване (по желанию)
  • Пещера Птиц
  • Ущелье Упи -Дзор
  • Монастырь Хор Вирап -Свидание с горой Арарат.
  • По желанию Нораванк -доплатив символическую сумму 10 т драм за группу (1-5 человек)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Ереванский рынок

Мы начнем утро с армянского рынка — это и театр одного актера-продавца, и наглядный мастер-класс по маркетингу. Здесь можно купить любую фермерскую продукцию, начиная с сочных сезонных овощей и фруктов, заканчивая ароматными соленьями и пресными армянскими сырами. Я расскажу вам о разнообразии местных продуктов, об их особенностях и о том, что из них можно приготовить.
Хор Вирап.
Примерно в получасе езды от Еревана находится монастырь Хор Вирап. Это настоящая жемчужина нашей страны. Вы откроете историю этого святого места и насладитесь захватывающим видом на Арарат.
Приехать в Армению и не пойти на свидание с горой Арарат? Ну никак нельзя!

Дорога за город

Мы выберем продукты и отправимся в мой загородный дом. По пути я покажу вам наши достопримечательности, а также пещеру, где нашли самую древнюю обувь и проводили древние ритуалы в честь изготовления божественного напитка — вина. Обязательно завезу вас на старый винный завод Арени, где вы сможете попробовать хорошее армянское вино.

Ужин в загородном доме

Изюминка программы это Армянский ужин приготовленный вместе со мной, мастер класс по приготовлению блюд проходит в нестандартной форме, в доброй обстановке- кто пьет вино, кто готовит, кто варит ароматное кофе - одним словом в воздухе царит Гармония Отдых Наслаждение!
Архитектура дома интересная- дом построен на скале и кусочек скалы, мы преобразовали в погреб - чего там,только нет! Сухофрукты из персиков, хурмы,абрикоса,инжира, Любимое гранатовое вино моих гостей, эксклюзивные алкогольные напитки из вяленых помидоров, кофе, апельсина …
Все это вы сможете попробовать и приобрести по желанию.
В доме вы погрузитесь в атмосферу праздника, теплоты и уюта. Вместе мы будем готовить коронные блюда Армении.
Мы можем готовить любые ваши хотелки, которые Вы пожелаете.

На ваш выбор я научу вас готовить:

  • популярный хоровац (шашлык из крупных кусков мяса);
  • ики-бир (шашлык с лимонным соком и курдючным салом);
  • мясные шарики кюфта;
  • толму (то же мясо в виноградных листьях, но приготовленное по-армянски);
  • бозбаш и путук (два совершенно разных блюда из мяса с горохом);
  • кялягош (старинное блюдо);
  • знаменитый хаш (очень густой и сытный мясной суп);
  • хашламу из баранины.
  • Вы также можете остаться в моем чистом уютном гостевом доме и на следующий день поехать и увидеть такие достопримечательности как монастырь Татев, посетив самую длинную канатную дорогу,водопад Шаки, Хндзореск- Пещерный город, Щатающийся мост Хндзореска, Джермук,водопад,гейзер Джермука, Смбатаберд, Еврейский Некрополь, Сур Хач с уникальным хачкаром 3D,Танаат,Севан,Дилижан, Ластивер, Грузию через Селимский перевал уровень 2700 м,невероятно красиво, посетив сыроварню семьи Микаелянов, а также покаться в горах на лошадях.
При бронировании на сайте вы оплачиваете 20%, остаток на месте гиду в местной валюте — 75 000 драмов за группу 1-3 человека
Экскурсию можно провести для большего количества участников (от 4 до 6) – стоимость составит 90 000 драмов за группу

экскурсию можно провести для большего количества гостей:

20 т драм за человека.

Экскурсия проводится ежедневно и круглый год, гость может сам выбрать удобное для него время. Экскурсия, также может начать в удобное для гостей время. Место встречи, также по желанию гостей, мы также можем встретить в аэропорту-Стоимость Трансфера - от 7 т драм.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортные расходы
  • Услуги гида
  • Организация тура
  • Топливо
  • Угощение
  • Сухофруктов, *гранатового вина, *красного вина сорта Арени, *белого вина сорта Вернашен * эксклюзивные напитки.
  • Мастер класс армянских блюд
Что не входит
  • Продукты для ужина - зависит от выбора меню - в среднем 8 000 т драм(200 р)
  • Входной билет в пещеру Арени- 1500 драм(200 р) за человека
  • Дегустация на заводе Арени - 700 драм (100 р) за человека
Место начала и завершения?
По договоренности и желанию гостя
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия проводится ежедневно и круглый год, гость может сам выбрать удобное для него время. Экскурсия, также может начать в удобное для гостей время. Место встречи, также по желанию гостей, мы также можем встретить в аэропорту-Стоимость Трансфера - от 7 т драм.
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
  • Оплату проводить в драмах
  • Возможна оплата также по карте Тинкоф или приложение Сбербанк
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
Ю
13 ноя 2018

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