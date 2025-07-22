Добро пожаловать на увлекательную прогулку по редко посещаемым уголкам Еревана.Начните путешествие в центре города и откройте для себя историю, скрытую в улочках Айгестана и Старого Норка.Полюбуйтесь панорамными видами на Ереван

и гору Арарат, узнайте о древнем Урарту и средневековом городе. Посетите гончарскую мастерскую и маран, где местные жители продолжают винодельческие традиции. Эта экскурсия идеально подходит для тех, кто хочет увидеть аутентичную сторону города

Описание экскурсии

Начнём прогулку с Айгестана — и будем подниматься вверх по улочкам и переулкам с домами из традиционного туфа и колоритными двориками.

А в Старом Норке — одном из древнейших районов города:

Вы полюбуетесь панорамным видом Еревана, обрамлённого горой Арарат

Увидите дома, построенные в вернакулярном стиле — многим из них более 200 лет

Заглянете в гончарскую мастерскую и в маран (погреб), где местная семья продолжает винодельческую традицию предков

По дороге я расскажу:

Про основание Еревана во времена древнего государства Урарту — и о том, как сейчас урартское наследие проявляется в жизни города

Каким был Ереван в Средние века — до и после его присоединения к Российской империи

Как город видел Александр Таманян и последующие архитекторы советского времени

Как Первая и Вторая мировые войны повлияли на население и на образование разных районов Еревана

И о многом другом.

Кому подойдёт экскурсия

Этот городской поход идеален для путешественников, которые хотят исследовать Ереван за пределами его центральных проспектов и открыть для себя аутентичную сторону города.

Организационные детали