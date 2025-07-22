Добро пожаловать на увлекательную прогулку по редко посещаемым уголкам Еревана.
Начните путешествие в центре города и откройте для себя историю, скрытую в улочках Айгестана и Старого Норка.
Полюбуйтесь панорамными видами на Ереван
Начните путешествие в центре города и откройте для себя историю, скрытую в улочках Айгестана и Старого Норка.
Полюбуйтесь панорамными видами на Ереван
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальные исторические районы
- 🏞️ Панорамные виды на Арарат
- 🍷 Винодельческие традиции
- 🏺 Гончарская мастерская
- 📜 История Урарту и Средневековья
Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30
Что можно увидеть
- Айгестан
- Старый Норк
- Гора Арарат
Описание экскурсии
Начнём прогулку с Айгестана — и будем подниматься вверх по улочкам и переулкам с домами из традиционного туфа и колоритными двориками.
А в Старом Норке — одном из древнейших районов города:
- Вы полюбуетесь панорамным видом Еревана, обрамлённого горой Арарат
- Увидите дома, построенные в вернакулярном стиле — многим из них более 200 лет
- Заглянете в гончарскую мастерскую и в маран (погреб), где местная семья продолжает винодельческую традицию предков
По дороге я расскажу:
- Про основание Еревана во времена древнего государства Урарту — и о том, как сейчас урартское наследие проявляется в жизни города
- Каким был Ереван в Средние века — до и после его присоединения к Российской империи
- Как город видел Александр Таманян и последующие архитекторы советского времени
- Как Первая и Вторая мировые войны повлияли на население и на образование разных районов Еревана
И о многом другом.
Кому подойдёт экскурсия
Этот городской поход идеален для путешественников, которые хотят исследовать Ереван за пределами его центральных проспектов и открыть для себя аутентичную сторону города.
Организационные детали
- Путь до Старого Норка поднимается вверх. Дорога не сложная, но вы должны быть готовы идти в гору
- По желанию после экскурсии вы можете остаться на винодельне и попробовать вино или выпить кофе — заказ оплачивается дополнительно
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Чаренца
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аветис — ваш гид в Ереване
Привет! Меня зовут Аветис, я гид, фотограф и большой любитель дикой природы. Уже много лет я провожу авторские туры по Армении — от уютных улочек старого Еревана до диких тропЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Евгения
22 июл 2025
Очень интересная и содержательная экскурсия, было любопытно заглянуть в Норке к местным жителям, посмотреть гончарное производство и винодельню!
Единственное, нужно быть готовым к тому, что есть часть маршрута в горку. по жаре тяжеловато.
просто нужно рассчитывать свои силы - но гид заранее предупреждал об этом!
благодарю Аветиса за уделенное мне время!
всячески рекомендую экскурсию
Единственное, нужно быть готовым к тому, что есть часть маршрута в горку. по жаре тяжеловато.
просто нужно рассчитывать свои силы - но гид заранее предупреждал об этом!
благодарю Аветиса за уделенное мне время!
всячески рекомендую экскурсию
Nadezhda
21 мая 2025
Получилась очень атмосферная прогулка по малоизвестным районам — можно увидеть, как на самом деле живут люди чуть дальше от центральных улиц, заглянуть во дворы. Очень колоритно, классно и интересно!:)
Анастасия
10 мая 2025
Замечательная экскурсия с замечательным гидом! Так интересно взглянуть с новой стороны на город, который хорошо, казалось бы, знаешь — и увидеть совсем неожиданные места. Чудесно провели время, было очень интересно, красиво и главное — атмосферно! 😻 идеально и если уже хорошо знаешь Ереван, и даже если знакомишься с ним впервые
Входит в следующие категории Еревана
Похожие экскурсии из Еревана
Индивидуальная
до 4 чел.
Ереван: путешествие по историческому центру и району Конд
Погрузитесь в уникальный мир Еревана: от старейшего района Конд до современных площадей и музеев под открытым небом
Начало: На площади Республики или у отеля Hayasa, если нач...
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
€91 за всё до 4 чел.
-
24%
Индивидуальная
до 10 чел.
Ночной Ереван: экскурсия в свете звезд
Исследуйте волшебство Еревана ночью, открывая исторические секреты и современные ритмы армянской столицы
Начало: У подножия «Каскада»
Завтра в 19:00
11 ноя в 19:00
€57
€75 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Старый новый Ереван: Места исполнения желаний
Попросите древний город о заветном, и он раскроет вам все свои тайны
Начало: На площади Республики
Завтра в 11:30
11 ноя в 11:00
от €58 за всё до 10 чел.