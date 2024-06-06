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их не было ни одного!!! Экскурсия прошла легко, буквально на одном дыхании. Мы посмотрели дворики разных эпох. Даже в +27 нам не было жарко, ни капельки не устали. И если у вас есть пара-тройка часов, которые вы не знаете как провести - не раздумывая на экскурсию по дворикам!