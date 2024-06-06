Увлекательные экскурсии по переулкам и улицам Еревана

Найдено 17 экскурсий в категории «Улицы и переулки» в Ереване, цены от €15, скидки до 54%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вечерняя романтика Еревана - в мини-группе с гидом-историком
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
43 отзыва
Вечерняя романтика Еревана - в мини-группе с гидом-историком
Ночная прогулка по Еревану с гидом-историком. Узнайте о значимых событиях и знаменитостях, оставивших след в истории города
Начало: На площади Республики
«На Северном проспекте послушаем песни уличных музыкантов и обсудим детали создания нового района»
Расписание: ежедневно в 20:00
Завтра в 20:00
10 июня в 20:00
15 за человека
Уютные дворы Еревана: приключение с гастрономическим сюрпризом
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
2.5 часа
52 отзыва
Уютные дворы Еревана: гастрономическое приключение
Приглашаем вас на экскурсию по скрытым дворам Еревана, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На площади Республики
«На улице Анрапетутян полюбуемся красивым зданием 19 века из чёрного туфа, заглянем в уникальный двор, сохранивший свою аутентичность и чудом спасшийся от безобразных гаражей, которыми застроены многие другие закоулки в Ереване»
Завтра в 15:00
10 июня в 09:00
от 6253 за всё до 15 чел.
Курортный Дилижан и озеро Севан: путешествие из Еревана
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
7 часов
125 отзывов
Курортный Дилижан и озеро Севан: путешествие из Еревана
Погрузитесь в красоту Армении с экскурсией в Дилижан и озеро Севан. Живописные места, древние монастыри и чистейшая природа ждут вас
Начало: Малый центр города
«За один день вы пройдете по уютным улицам Дилижана, осмотрите монастырские комплексы Агарцин и Севанаванк, насладитесь горами и озерами»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 197158 за всё до 50 чел.
Мистические истории и легенды Еревана
🚶 Пешая
скидка
7%
Индивидуальная
2 часа
37 отзывов
Мистические истории Еревана: от спящего дракона до волшебного призрака
Загадочный Ереван ждет вас! Узнайте тайны древней столицы, пройдитесь по местам с необычными историями и легендами
Начало: В саду «Каскада»
Сегодня в 09:30
Завтра в 16:30
от 2927 за человека
Ереван: весь центр + старейший район Конд
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Ереван: путешествие по историческому центру и району Конд
Погрузитесь в уникальный мир Еревана: от старейшего района Конд до современных площадей и музеев под открытым небом
Начало: На площади Республики
«Пройдём по первой улице в генеральном плане Еревана, где находятся красивейшие здания 19 века, построенные из чёрного вулканического туфа»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
75 за всё до 5 чел.
Атмосферный Ереван в ваших фотоисториях
🚶 Пешая
скидка
4%
Фотопрогулка
3.5 часа
4 отзыва
Атмосферный Ереван в ваших фотоисториях
Исследовать город с гидом-фотографом и получить яркие профессиональные кадры на память
Начало: Каскад, у памятника Александра Таманяна
«Я не зря выбрал эту живописную улицу для нашего маршрута»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
от 9086 за всё до 9 чел.
Познавательное путешествие по прекрасной Армении с гидом-фотографом
🚗 На машине
скидка
10%
Фотопрогулка
8 часов
3 отзыва
Познавательное путешествие по прекрасной Армении с гидом-фотографом
Величественный Гегард, языческий Гарни, прекрасный Севан, колоритный Дилижан и много ярких кадров
«Мы не только попробуем её, но и сделаем много крутых фото на одной из старых улиц города»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
300270 за всё до 6 чел.
Ереван: вековая история и современная жизнь
🚶 Пешая
скидка
54%
Индивидуальная
3 часа
12 отзывов
Ереван: путешествие от старины к современности
Исследуйте душу Еревана: от загадочных тайн до винных улиц и современного искусства, в уютной атмосфере
Начало: Площадь Республики
«Улица Сарьяна — лучшее место, чтобы поймать настроение современного Еревана»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5726 за человека
Познать Ереван: квест-экскурсия по центру и району Конд
🚶 Пешая
Квест
3 часа
1 отзыв
Познать Ереван: квест-экскурсия по центру и району Конд
В игровом формате узнать любопытные факты о столице Армении и открыть для себя новые места
Начало: У Каскада
«Задания будут усложняться по мере того, как вы будете исследовать центральную часть района и его основные улицы»
Сегодня в 09:00
Завтра в 13:00
30 за человека
Эчмиадзин и Ереван: две столицы Армении - групповая экскурсия
🚗 На машине
Групповая
5.5 часов
1 отзыв
Эчмиадзин и Ереван: две столицы Армении - групповая экскурсия
Отправиться в духовный центр страны, а затем прокатиться по ереванским достопримечательностям
Начало: На площади Республики
«Проедете по центральным улицам под разговоры о быте и привычках ереванцев»
Расписание: в пятницу в 10:00
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
30 за человека
Древний Конд и вино
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
7 отзывов
Древний Конд и вино
Погулять по старейшему району Еревана, посетить церковь 17 века и насладиться армянским вином
Начало: Церковь Святого Ованнеса, Конд
«Исследуете извилистые каменистые улицы, нависающие друг над другом маленькие домики с ассиметричными стенами и колоритные дворы, где живут бок о бок несколько семей»
Завтра в 10:00
10 июня в 18:30
от 86 за всё до 8 чел.
Увлекательная пешая прогулка «Внимание: говорит Ереван»
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
5 отзывов
Увлекательная пешая прогулка «Внимание: говорит Ереван»
Пройти по Малому центру с профессиональным журналистом и услышать интересные истории
Начало: На площади Республики
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
99 за всё до 7 чел.
Групповая прогулка по Еревану с дегустацией коньяка, вина и гаты (всё включено)
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
2 отзыва
Групповая прогулка по Еревану с дегустацией коньяка, вина и гаты (всё включено)
Увидеть главное. Попробовать вкусное. Любоваться прекрасным
Начало: На Северном проспекте
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
32 за человека
Ереванский Конд + фастфуд по-армянски
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
1 отзыв
Ереванский Конд + фастфуд по-армянски
Архитектурная и гастрономическая экспедиция по самому таинственному району Еревана
Начало: Церковь Святого Ованнеса, Конд
«Пройдём по каменистым улицам и колоритным дворам»
13 июня в 14:30
15 июня в 10:00
от 96 за всё до 8 чел.
Фотосессия и прогулка по Еревану
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
5 отзывов
Фотосессия и прогулка по Еревану
Прикоснуться к хроникам города и получить снимки в формате love story или портрет
Начало: в Парке влюблённых
«Днём вы оцените достопримечательности города, а в вечернее время увидите, как узкие улицы оживают в мягком свете фонарей»
1 сен в 08:30
2 сен в 08:30
89 за всё до 2 чел.
Арт-бранч «Ереванский Монмартр» (в уютной мини-группе)
🚶 Пешая
Мини-группа
3.5 часа
Арт-бранч «Ереванский Монмартр» (в уютной мини-группе)
Посетить уникальный дом-музей, пройти по местам интеллигенции, за чашкой чая поговорить об искусстве
Начало: На улице Мартироса Сарьяна
«Уютные улицы, на которых проживала ереванская интеллигенция»
Расписание: в субботу и воскресенье в 13:30
Завтра в 13:30
15 июня в 13:30
68 за человека
Необычный Ереван
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
Необычный Ереван
Раскрыть тайны и легенды города, участвуя в перформансах и мини-спектаклях
Начало: У памятника Араму Хачатуряну
«Прогуляемся по улицам, которые на протяжении десятилетий формировали образы и визуальное восприятие Армении»
Завтра в 11:30
10 июня в 11:00
50 за всё до 15 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Я
    Янина
    6 июня 2024
    Групповая прогулка по Еревану с дегустацией коньяка, вина и гаты (всё включено)
    Спасибо большое нашему позитивному гиду Соне за чудесную прогулку по городу, Сона показала такие места, в которые сами никогда не
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    зашли бы, за дегустацию вина и коньяка, за помощь в наших делах, сразу видно человек хорошо владеет историей о своём городе, будем очень рекомендовать, спасибо ещё раз🥰

  • Т
    Татьяна
    5 июня 2024
    Вечерняя романтика Еревана - в мини-группе с гидом-историком
    Очень понравилась экскурсия! За 2,5 часа получили огромное количество информации. Побывали в знаковых местах Еревана. Эдмон заранее подготовил для нас
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    папку с материалами к экскурсии, все подробно рассказал, ответил на все вопросы. Благодаря чувству юмора автора экскурсия прошла ярко и весело. Хочется отметить не только подкованность Эдмона, но и его искреннюю любовь к Еревану и Армении, честность и легкость в общении и полное отсутствие навязывания чего бы то ни было, Спасибо большое!

  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Уютные дворы Еревана: приключение с гастрономическим сюрпризом
    Великолепная экскурсия, она оживила, сделала объемным и радостным портрет города. Вардуи показала нам не скучные коренастые здания советского периода, не
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    банальный новодел, а жемчужины, сохранившиеся из прошлой жизни. Душу города. Спасибо ей большое за яркий, эмоциональный рассказ на красивом и грамотном русском языке. За любовь к Еревану и его людям, которой прониклись и мы.

  • В
    Валерия
    3 июня 2024
    Мистические истории и легенды Еревана
    Для меня эта экскурсия не первая, поэтому я уже что-то знала о городе. Тем не менее, и новой для меня
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    информации в программе было предостаточно. Эта прогулка стала для меня своего рода недостающим пазлом, который сложил картинку города воедино. Отдельная благодарность за вкусное угощение и прекрасный авторский подарок!

  • И
    Игорь
    2 июня 2024
    Курортный Дилижан и озеро Севан: путешествие из Еревана
    Наш гид Виген провел отличную экскурсию насыщенную интересными фактами. Сама экскурсия спланирована очень удачно, мы посетили городок Дилижан, древний монастырь
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    Агарцин, озеро Севан с его монастырем Севанаванк, везде очень спокойно и в удобном темпе. Виген рассказывает как хороший знакомый, разбирается во всех деталях, показывает самые интересные места, особенности, локации для фото. Большим сюрпризом со стороны гида стала демонстрация игры на древнем армянском музыкальном инструменте дудуке в монастыре Агарцин. В конце экскурсии, по пути в Ереван, Виген показал отличное кафе на озере Севан, до воды несколько метров, с ужином на пять звезд! Спасибо и до встречи!

  • Н
    Нина
    1 июня 2024
    Мистические истории и легенды Еревана
    Если вы приехали отдохнуть душой и проникнуться городом, обязательно прогуляйтесь по нему с Сергеем! Вся информация - в формате лёгкого рассказа,
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    но представление об истории Еревана вы тоже получите, при этом ни капли не устав. А ещё Сергей ответил на мои вопросы о городе, не касавшиеся темы экскурсии, за что ему отдельное спасибо

  • M
    Margarita
    31 мая 2024
    Вечерняя романтика Еревана - в мини-группе с гидом-историком
    Отличная экскурсия! Очень интересно было. Рекомендую!
  • Л
    Любовь
    30 мая 2024
    Уютные дворы Еревана: приключение с гастрономическим сюрпризом
    Мы были на экскурсии по дворикам после прогулки по центру Еревана, посещения Конда и Норка. Переживали, что будут повторения, но
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    их не было ни одного!!! Экскурсия прошла легко, буквально на одном дыхании. Мы посмотрели дворики разных эпох. Даже в +27 нам не было жарко, ни капельки не устали. И если у вас есть пара-тройка часов, которые вы не знаете как провести - не раздумывая на экскурсию по дворикам!

  • н
    наталья
    29 мая 2024
    Уютные дворы Еревана: приключение с гастрономическим сюрпризом
    -
    ---
  • Е
    Елена
    28 мая 2024
    Вечерняя романтика Еревана - в мини-группе с гидом-историком
    Эдмон - хороший гид и талантливый рассказчик. Могу сказать честно, что за время экскурсии ни разу не было скучно. Это точно не было лекцией, скорее легким и не обязывающим диалогом. Эдмон владеет материалом, с ним нам было интересно.

Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Улицы и переулки»

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  1. Вечерняя романтика Еревана - в мини-группе с гидом-историком
  2. Уютные дворы Еревана: приключение с гастрономическим сюрпризом
  3. Курортный Дилижан и озеро Севан: путешествие из Еревана
  4. Мистические истории и легенды Еревана
  5. Ереван: весь центр + старейший район Конд
Какие места ещё посмотреть в Ереване
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Севан
  2. Площадь Республики
  3. Самое главное
  4. Дилижан
  5. Гегард
  6. Эчмиадзин
  7. Гора Арарат
  8. Гарни
  9. Хор Вирап
  10. Северный проспект
Сколько стоит экскурсия по Еревану в июне 2024
Сейчас в Ереване в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 17 экскурсий и билетов от 15 до 270 со скидкой до 54%. Туристы уже оставили гидам 302 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Еревана. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод
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