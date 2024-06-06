1 чел.
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Мини-группа
2.5 часа
Вечерняя романтика Еревана - в мини-группе с гидом-историком
Ночная прогулка по Еревану с гидом-историком. Узнайте о значимых событиях и знаменитостях, оставивших след в истории города
Начало: На площади Республики
«На Северном проспекте послушаем песни уличных музыкантов и обсудим детали создания нового района»
Расписание: ежедневно в 20:00
Завтра в 20:00
10 июня в 20:00
€15 за человека
скидка
15%
Индивидуальная
2.5 часа
Уютные дворы Еревана: гастрономическое приключение
Приглашаем вас на экскурсию по скрытым дворам Еревана, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На площади Республики
«На улице Анрапетутян полюбуемся красивым зданием 19 века из чёрного туфа, заглянем в уникальный двор, сохранивший свою аутентичность и чудом спасшийся от безобразных гаражей, которыми застроены многие другие закоулки в Ереване»
Завтра в 15:00
10 июня в 09:00
от 62€53 за всё до 15 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
7 часов
Курортный Дилижан и озеро Севан: путешествие из Еревана
Погрузитесь в красоту Армении с экскурсией в Дилижан и озеро Севан. Живописные места, древние монастыри и чистейшая природа ждут вас
Начало: Малый центр города
«За один день вы пройдете по уютным улицам Дилижана, осмотрите монастырские комплексы Агарцин и Севанаванк, насладитесь горами и озерами»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 197€158 за всё до 50 чел.
скидка
7%
Индивидуальная
2 часа
Мистические истории Еревана: от спящего дракона до волшебного призрака
Загадочный Ереван ждет вас! Узнайте тайны древней столицы, пройдитесь по местам с необычными историями и легендами
Начало: В саду «Каскада»
Сегодня в 09:30
Завтра в 16:30
от 29€27 за человека
Индивидуальная
4 часа
Ереван: путешествие по историческому центру и району Конд
Погрузитесь в уникальный мир Еревана: от старейшего района Конд до современных площадей и музеев под открытым небом
Начало: На площади Республики
«Пройдём по первой улице в генеральном плане Еревана, где находятся красивейшие здания 19 века, построенные из чёрного вулканического туфа»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€75 за всё до 5 чел.
скидка
4%
Фотопрогулка
3.5 часа
Атмосферный Ереван в ваших фотоисториях
Исследовать город с гидом-фотографом и получить яркие профессиональные кадры на память
Начало: Каскад, у памятника Александра Таманяна
«Я не зря выбрал эту живописную улицу для нашего маршрута»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
от 90€86 за всё до 9 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
8 часов
Познавательное путешествие по прекрасной Армении с гидом-фотографом
Величественный Гегард, языческий Гарни, прекрасный Севан, колоритный Дилижан и много ярких кадров
«Мы не только попробуем её, но и сделаем много крутых фото на одной из старых улиц города»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
300€270 за всё до 6 чел.
скидка
54%
Индивидуальная
3 часа
Ереван: путешествие от старины к современности
Исследуйте душу Еревана: от загадочных тайн до винных улиц и современного искусства, в уютной атмосфере
Начало: Площадь Республики
«Улица Сарьяна — лучшее место, чтобы поймать настроение современного Еревана»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
57€26 за человека
Квест
3 часа
Познать Ереван: квест-экскурсия по центру и району Конд
В игровом формате узнать любопытные факты о столице Армении и открыть для себя новые места
Начало: У Каскада
«Задания будут усложняться по мере того, как вы будете исследовать центральную часть района и его основные улицы»
Сегодня в 09:00
Завтра в 13:00
€30 за человека
Групповая
5.5 часов
Эчмиадзин и Ереван: две столицы Армении - групповая экскурсия
Отправиться в духовный центр страны, а затем прокатиться по ереванским достопримечательностям
Начало: На площади Республики
«Проедете по центральным улицам под разговоры о быте и привычках ереванцев»
Расписание: в пятницу в 10:00
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
€30 за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Древний Конд и вино
Погулять по старейшему району Еревана, посетить церковь 17 века и насладиться армянским вином
Начало: Церковь Святого Ованнеса, Конд
«Исследуете извилистые каменистые улицы, нависающие друг над другом маленькие домики с ассиметричными стенами и колоритные дворы, где живут бок о бок несколько семей»
Завтра в 10:00
10 июня в 18:30
от €86 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
4 часа
Увлекательная пешая прогулка «Внимание: говорит Ереван»
Пройти по Малому центру с профессиональным журналистом и услышать интересные истории
Начало: На площади Республики
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€99 за всё до 7 чел.
Групповая
3 часа
Групповая прогулка по Еревану с дегустацией коньяка, вина и гаты (всё включено)
Увидеть главное. Попробовать вкусное. Любоваться прекрасным
Начало: На Северном проспекте
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
€32 за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Ереванский Конд + фастфуд по-армянски
Архитектурная и гастрономическая экспедиция по самому таинственному району Еревана
Начало: Церковь Святого Ованнеса, Конд
«Пройдём по каменистым улицам и колоритным дворам»
13 июня в 14:30
15 июня в 10:00
от €96 за всё до 8 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Фотосессия и прогулка по Еревану
Прикоснуться к хроникам города и получить снимки в формате love story или портрет
Начало: в Парке влюблённых
«Днём вы оцените достопримечательности города, а в вечернее время увидите, как узкие улицы оживают в мягком свете фонарей»
1 сен в 08:30
2 сен в 08:30
€89 за всё до 2 чел.
Мини-группа
3.5 часа
Арт-бранч «Ереванский Монмартр» (в уютной мини-группе)
Посетить уникальный дом-музей, пройти по местам интеллигенции, за чашкой чая поговорить об искусстве
Начало: На улице Мартироса Сарьяна
«Уютные улицы, на которых проживала ереванская интеллигенция»
Расписание: в субботу и воскресенье в 13:30
Завтра в 13:30
15 июня в 13:30
€68 за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Необычный Ереван
Раскрыть тайны и легенды города, участвуя в перформансах и мини-спектаклях
Начало: У памятника Араму Хачатуряну
«Прогуляемся по улицам, которые на протяжении десятилетий формировали образы и визуальное восприятие Армении»
Завтра в 11:30
10 июня в 11:00
€50 за всё до 15 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЯЯнина6 июня 2024Спасибо большое нашему позитивному гиду Соне за чудесную прогулку по городу, Сона показала такие места, в которые сами никогда не
- ТТатьяна5 июня 2024Очень понравилась экскурсия! За 2,5 часа получили огромное количество информации. Побывали в знаковых местах Еревана. Эдмон заранее подготовил для нас
- ЕЕлена4 июня 2024Великолепная экскурсия, она оживила, сделала объемным и радостным портрет города. Вардуи показала нам не скучные коренастые здания советского периода, не
- ВВалерия3 июня 2024Для меня эта экскурсия не первая, поэтому я уже что-то знала о городе. Тем не менее, и новой для меня
- ИИгорь2 июня 2024Наш гид Виген провел отличную экскурсию насыщенную интересными фактами. Сама экскурсия спланирована очень удачно, мы посетили городок Дилижан, древний монастырь
- ННина1 июня 2024Если вы приехали отдохнуть душой и проникнуться городом, обязательно прогуляйтесь по нему с Сергеем! Вся информация - в формате лёгкого рассказа,
- MMargarita31 мая 2024Отличная экскурсия! Очень интересно было. Рекомендую!
- ЛЛюбовь30 мая 2024Мы были на экскурсии по дворикам после прогулки по центру Еревана, посещения Конда и Норка. Переживали, что будут повторения, но
- ннаталья29 мая 2024-
- ЕЕлена28 мая 2024Эдмон - хороший гид и талантливый рассказчик. Могу сказать честно, что за время экскурсии ни разу не было скучно. Это точно не было лекцией, скорее легким и не обязывающим диалогом. Эдмон владеет материалом, с ним нам было интересно.
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Улицы и переулки»
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Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Еревана. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод