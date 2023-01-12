Мы начнём групповую экскурсию с арки «Егише Чаренц». Она возведена в честь известного поэта, который невероятно любил свою родину. Арка расположена в живописном месте, и вы полюбуетесь чарующими видами гор и сделаете потрясающие фотографии.

Следующая точка нашего группового тура по Армении – языческий храм Гарни, построенный в I в. н. э. По привлекательности архитектуры он превосходит афинский Парфенон!

После Гарни мы посетим монастырский комплекс Гегард, который появился в далекие средние века. Он высечен из гранитного монолита, а кельями для монахов в нём служили природные гроты и пещеры. Вас впечатлят строгая красота его линий и лаконичная архитектура, «кружево» внутреннего убранства, буквально сотканное из цельного камня. Здесь царит особая атмосфера, и каждой гранью своей души вы прочувствуете удивительную энергетику этого места.

Наш маршрут – это не обычная групповая экскурсия по Армении, это уникальное событие, где вы будете не просто наблюдателем, а прикоснетесь к культуре страны, научитесь чему-то новому.

Чтобы набраться сил и немного отдохнуть, мы отправимся на мастер-класс по приготовлению знаменитого армянского лаваша. Свежий, благоухающий хлеб можно продегустировать. Кстати, не стоит беспокоиться, ведь билеты на мастер-класс и не только уже включены в стоимость экскурсии. Справиться с разыгравшимся на дегустации аппетитом поможет традиционный обед, где удастся вдоволь насладиться легендарным армянским гостеприимством. Он тоже входит в цену тура по Армении.

Завершится групповая экскурсия по Армении вечером, после 16:00 возле памятника А. Таманяну, главному архитектору Еревана. Мы уверены – у вас останется множество ярких фото и красочных впечатлений!