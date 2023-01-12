От язычества к христианству (с обедом)

Смешанная: автобусная и пешеходная

Смешанная: автобусная и пешеходная.

Длительность тура может варьироваться в зависимости от погодных условий или иных непредвиденных ситуаций.

В целях безопасности пассажиров при неблагоприятных погодных условиях, тур может быть изменен или отменен.
От язычества к христианству (с обедом)
От язычества к христианству (с обедом)
От язычества к христианству (с обедом)
От язычества к христианству (с обедом)

Что вас ожидает 🤩

  • Арка «Егише Чаренц»
  • Монастырь Гегард
  • Храм Гарни
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Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Мы начнём групповую экскурсию с арки «Егише Чаренц». Она возведена в честь известного поэта, который невероятно любил свою родину. Арка расположена в живописном месте, и вы полюбуетесь чарующими видами гор и сделаете потрясающие фотографии.

Следующая точка нашего группового тура по Армении – языческий храм Гарни, построенный в I в. н. э. По привлекательности архитектуры он превосходит афинский Парфенон!

После Гарни мы посетим монастырский комплекс Гегард, который появился в далекие средние века. Он высечен из гранитного монолита, а кельями для монахов в нём служили природные гроты и пещеры. Вас впечатлят строгая красота его линий и лаконичная архитектура, «кружево» внутреннего убранства, буквально сотканное из цельного камня. Здесь царит особая атмосфера, и каждой гранью своей души вы прочувствуете удивительную энергетику этого места.

Наш маршрут – это не обычная групповая экскурсия по Армении, это уникальное событие, где вы будете не просто наблюдателем, а прикоснетесь к культуре страны, научитесь чему-то новому.

Чтобы набраться сил и немного отдохнуть, мы отправимся на мастер-класс по приготовлению знаменитого армянского лаваша. Свежий, благоухающий хлеб можно продегустировать. Кстати, не стоит беспокоиться, ведь билеты на мастер-класс и не только уже включены в стоимость экскурсии. Справиться с разыгравшимся на дегустации аппетитом поможет традиционный обед, где удастся вдоволь насладиться легендарным армянским гостеприимством. Он тоже входит в цену тура по Армении.

Завершится групповая экскурсия по Армении вечером, после 16:00 возле памятника А. Таманяну, главному архитектору Еревана. Мы уверены – у вас останется множество ярких фото и красочных впечатлений!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Входные билеты
  • Wi-Fi в транспорте
  • Традиционный обед
  • Дегустация вина
  • Вода в бутылках
  • Местные сладости
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, Пятница, Воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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