Озеро Севан

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Азатское водохранилище-Гегард-Гарни-Симфония камней

Индивидуальная экскурсия из Еревана: посетите бирюзовый Севан и Монастырь Гегард
Это один из самых популярных маршрутов, интересующих туристов, посетивших Армению в первый раз. Мы поедем в монастырь Гегард, история которого начинается в 1 веке н. э. Там удивительная акустика. Я
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спою для наших гостей церковное песнопение. Дальше покажу чудесные скалы «Симфонию камней». И, наконец, Гарни — языческий храм солнца. Вы полюбите Армению, потому что я передам вам свою любовь к ней!

5
7 отзывов
Азатское водохранилище-Гегард-Гарни-Симфония камней
Азатское водохранилище-Гегард-Гарни-Симфония камней
Азатское водохранилище-Гегард-Гарни-Симфония камней

Описание экскурсии

Это один из самых популярных маршрутов, интересующих туристов, посетивших Армению в первый раз. Мы поедем в монастырь Гегард, история которого начинается в 1 веке н. э. Там удивительная акустика! Я спою для наших гостей церковное песнопение))). Дальше покажу чудесные скалы" Симфонию камней". И, наконец, Гарни - языческий храм солнца! Вы полюбите Армению, потому что я передам вам свою любовь к ней! Это один из самых популярных маршрутов, интересующих туристов, посетивших Армению в первый раз. В этом туре 3 направления: Первая остановка с великолепным видом на Азатское водохранилище.
  • Следующая остановка пещерный монастырь начала XIII века. Гегард — монастырь копья, которым по преданию был пронзен Христос. Осмотр уникального пещерного храма (вырубленного в скале), обладающего интересной акустикой. Между прочим, я сама спою для моих гостей одну из церковных песнопений. У подножия монастыря туристы могут купить Гегарскую гату (национальный вкуснейший пирог) и таящие во рту сладкий суджух, чернослив, курагу и т. д.
  • Дальше держим направление в ущелье Гарни. Это удивительное место: над поверхностью земли свисают огромные столбы высотой от 50 до 100 метров в разных оттенках и со своеобразным уклоном. Глядя на безупречно ровные края этих громадных пяти и шестиугольных валунов, сложно поверить, что их создала природа, а не специально выточил человек. Местные жители назвали это место «Симфонией камней» или «Базальтовым органом» из-за схожести с одноименным музыкальным инструментом. Все эти многогранники образовались в результате вулканической деятельности. Согласно законам физики, любая вязкая жидкость при равномерном и сильном подогреве снизу распадается на шестигранные ячейки Бенара. Иными словами, лава сжимается, растрескивается, а затем распадается на многогранные колонны. Научное название этого геологического образования — столбчатая отдельность.
  • И, наконец, сам Гарни! Храм Гарни — единственный сохранившийся на территории Армении памятник, относящийся к эпохе язычества и эллинизма. Крепость на отвесном мысу над рекой Азат была заложена в какие-то совсем уж незапамятные времена, Аргишти I, царь Урарту в VIII веке до нашей эры, точнее, в 782 г. до н. э. из Гарни с 6600 войском направился на юг в поисках плодородных земель и с точки зрения политической и военной выгоды. Он взобрался на один из равнинных холмов и воскликнул: «Увидел», что означает Эребуни и построил на этом холме мощную крепость Эребуни — сегодняшний Ереван.
И, наконец, сам Гарни! Храм Гарни — единственный сохранившийся на территории Армении памятник, относящийся к эпохе язычества и эллинизма. Крепость на отвесном мысу над рекой Азат была заложена в какие-то совсем уж незапамятные времена, Аргишти I, царь Урарту в VIII веке до нашей эры, точнее, в 782 г. до н. э. из Гарни с 6600 войском направился на юг в поисках плодородных земель и с точки зрения политической и военной выгоды. Он взобрался на один из равнинных холмов и воскликнул: «Увидел», что означает Эребуни и построил на этом холме мощную крепость Эребуни — сегодняшний Ереван.
*И, наконец, сам Гарни! Храм Гарни — единственный сохранившийся на территории Армении памятник, относящийся к эпохе язычества и эллинизма. Крепость на отвесном мысу над рекой Азат была заложена в какие-то совсем уж незапамятные времена, Аргишти I, царь Урарту в VIII веке до нашей эры, точнее, в 782 г. до н. э. из Гарни с 6600 войском направился на юг в поисках плодородных земель и с точки зрения политической и военной выгоды. Он взобрался на один из равнинных холмов и воскликнул: «Увидел», что означает Эребуни и построил на этом холме мощную крепость Эребуни — сегодняшний Ереван.

Ежедневно. Вы можете бронировать в любое время с 09:30 до 16:00

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • На этой экскурсии вы посетите знаковые места Армении, сочетающие в себе древнюю архитектуру и уникальные природные ландшафты:
  • Основные объекты маршрута
  • Азатское водохранилище
  • Живописный искусственный водоем в Араратской области, окруженный красными скалами и горами. В 2026 году оно остается популярным местом для отдыха, прогулок на сап-бордах и каяках, а зимой может превращаться в ледовую площадку. Река Азат, питающая водохранилище, включена в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО
  • Монастырь Гегард
  • Уникальный монастырский комплекс XIII века, часть которого полностью вырублена в скале. Он известен своей невероятной акустикой и святым источником внутри пещеры. Название переводится как «копье» - согласно преданию, здесь хранилось копье Лонгина, которым пронзили Христа
  • Языческий храм Гарни
  • Единственный сохранившийся на территории Армении и СНГ памятник эпохи эллинизма (I век н. э.). Храм с 24 базальтовыми колоннами посвящен богу Солнца Митре и расположен на краю глубокого ущелья
  • Симфония камней
  • Природный памятник в ущелье реки Азат, представляющий собой огромные базальтовые столбы правильной шестигранной формы. Визуально они напоминают гигантский орган, за что и получили свое название
  • Практическая информация на 2026 год
  • Дресс-код: При посещении монастыря Гегард рекомендуется скромная одежда, прикрывающая плечи и колени
  • Доступность: Храм Гарни и монастырь Гегард открыты для посещения ежедневно, обычно с 9:00 до 18:30. Вход на территорию «Симфонии камней» платный (300 драм)
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспортные услуги
  • 1 бутылка воды на человека
  • Салфетки (сухие и влажные)
Что не входит в цену
  • Билеты в Гарни - 1500 драм на человека
  • Симфония камней - 300 драм с человека
Место начала и завершения?
По договоренности с туристом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно. Вы можете бронировать в любое время с 09:30 до 16:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 19 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
2
1
М
Привет из Санкт-Петербурга от Маши и Насти! Мы очень благодарны гиду Наире и водителю Геворгу за компанию и экскурсию! Все наши друзья и мы в восторге от фотографий и просили
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передать большие комплименты)) а мы в приятном впечатлении после путешествий, где нас встретили и сопроводили по Армении как друзей, можно сказать родных людей. Спасибо большое за угощения, за ваше время, силы, знания, индивидуальные маршруты, огромное количество свободного времени для созерцания, фотосессиий, размышления. За классную музыку на маршрутах, за личные беседы и внеэкскурссионное время, проведенное в нашей дружной компании)) Никогда еще знакомство с новой страной не было ТАКИМ красочным, теплым, дружеским, по-настоящему родным, продуманным до мелочей. Такой мы увидели Армению благодаря вам! Огромная благодарность, нам все очень понравилось!! Спасбо за то, что сделали наше путешествие таким душевным!

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Е
остались очень довольны экскурсией! Алик - потрясающий человек с открытой душой и настоящей любовью к своей стране и тому, что делает, рассказал нам много интересного, показал совершенно потрясающие места, был
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очень мил и приятен в общении. впечатления от экскурсии остались только положительные, во многом благодаря именно Алику, поездка была комфортной, не было спешки, все достопримечательности и локации смотрели в своем темпе. душевный водитель, потрясающе красивые места, армянское гостеприимство - залог отличной экскурсии и желания вернуться в Армению, а также порекомендовать друзьям и знакомым Алика в качестве проводника по этой невероятной стране

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А
Ездили на экскурсию без гида, только с водителем, по маршруту: Азатское водохранилище – Гегард – Гарни – Симфония камней.

Сначала про места — они настолько красивые, что кажутся ненастоящими.
Азатское водохранилище —
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бирюзовая гладь в окружении рыжих гор. Цвет воды просто космический, смотришь и не веришь, что такое бывает в реальности)))
Монастырь Гегард — вырублен прямо в скале, там особая тишина и прохлада. Энергия невероятная, как в другой эпохе.
Гарни — мощный античный храм на краю ущелья, а рядом вид на горные зубцы и каньон. Дух захватывает. Но было много людей (майские праздники), однако наш водитель помог и преодолеть и эту трудность!
Симфония камней — это вообще инопланетное место: идеальные шестигранные базальтовые столбы, будто кто-то сложил орган из камня.

А теперь про водителя. У нас был Алик — он оказался лучше любого гида. Очень интересно, душевно и с юмором рассказывал про каждую локацию. Но главное — по ходу маршрута завёз нас в крутые секретные места, куда обычно туристов не возят. Там вообще безлюдно, виды сказочные (даже круче, чем в основных точках), и всё бесплатно.

Я в полном восторге. Не пожалели ни минуты. Алику — самые лучшие рекомендации! Если хотите и красоты, и душевности, и секретных локаций — только к нему.

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О
Огонь!
Все ооочень понравилось. Заказывали экскурсию без гида - и не пожалели! Пунктуальный и тактичный водитель, отвечающий на множество наших вопросов, комфортный автомобиль, остановки в любом понравившемся месте.
Нам показали самые красивые
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локации для фото и помогли сделать крутые снимки.
Очень положительное впечатление!!!
Спасибо, Геворг! Вы всегда делали на шаг больше того, что мы ожидали.
Однозначно рекомендуем!
Если бы тут можно было поставить 10 звезд, то я бы поставила 20.

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Е
Прекрасная экскурсия, которая оставила за собой исключительно положительные эмоции!
Гид приветливый, открытый к общению и видно, что знает о чем говорит!
Советую всем, как первую экскурсию, чтобы не только увидеть красивые храмы и виды, а еще и узнать больше о самой Армении и интересных местах, которые можно посетить, гид всегда подскажет)
Отдельное спасибо водителю за комфортную поездку и вкусный домашний коньяк!
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А
Хочу выразить огромную благодарность Наире за невероятную организацию путешествия! Всё четко, продумано и с душой. Отдельное спасибо водителю Геворгу — профессионал высшего класса! Ездить с ним — одно удовольствие: безопасно, комфортно, всегда поможет и подскажет. Наира и Геворг создали для меня незабываемую атмосферу. Обязательно вернусь снова!
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