Озеро Севан

Это один из самых популярных маршрутов, интересующих туристов, посетивших Армению в первый раз. Посетив великолепный бирюзовый Севан с монастырём копья Севанаванк 9 в, мы поедем в монастырь Гегард, история которого начинается в 1 веке н. э. Там удивительная акустика! Я спою для наших гостей церковное песнопение))). Дальше покажу чудесные скалы" Симфонию камней". И, наконец, Гарни - языческий храм солнца! Вы полюбите Армению, потому что я передам вам свою любовь к ней!

Это один из самых популярных маршрутов, интересующих туристов, посетивших Армению в первый раз.

В этом туре 3 направления: