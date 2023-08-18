Озеро Севан - Монастырь Гегард - Языческий Гарни - Симфония камней

Индивидуальная экскурсия из Еревана: посетите бирюзовый Севан и Монастырь Гегард

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Это один из самых популярных маршрутов, интересующих туристов, посетивших Армению в первый раз. Посетив великолепный бирюзовый Севан с монастырём копья Севанаванк 9 в, мы поедем в монастырь Гегард, история которого начинается в 1 веке н. э. Там удивительная акустика. Я спою для наших гостей церковное песнопение. Дальше покажу чудесные скалы «Симфонию камней». И, наконец, Гарни — языческий храм солнца. Вы полюбите Армению, потому что я передам вам свою любовь к ней!
Озеро Севан - Монастырь Гегард - Языческий Гарни - Симфония камней
Озеро Севан - Монастырь Гегард - Языческий Гарни - Симфония камней
Озеро Севан - Монастырь Гегард - Языческий Гарни - Симфония камней
Озеро Севан - Монастырь Гегард - Языческий Гарни - Симфония камней
Озеро Севан - Монастырь Гегард - Языческий Гарни - Симфония камней
Озеро Севан - Монастырь Гегард - Языческий Гарни - Симфония камней
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Описание

Это один из самых популярных маршрутов, интересующих туристов, посетивших Армению в первый раз. Посетив великолепный бирюзовый Севан с монастырём копья Севанаванк 9 в, мы поедем в монастырь Гегард, история которого начинается в 1 веке н. э. Там удивительная акустика! Я спою для наших гостей церковное песнопение))). Дальше покажу чудесные скалы" Симфонию камней". И, наконец, Гарни - языческий храм солнца! Вы полюбите Армению, потому что я передам вам свою любовь к ней!
Это один из самых популярных маршрутов, интересующих туристов, посетивших Армению в первый раз.

В этом туре 3 направления:

  • Озеро Севан с монастырём Севанаванк IX века на вершине холма, откуда открывается поразительный вид на озеро! От Еревана до Севана около 65 км. Севанский полуостров, который до середины XX века был островом, но в результате принятых мер для орошения Араратской равнины (житницы Армении), изменил свой статус. Также гости получат гастрономическое удовлетворение от вкусных блюд из рыб Сиг и Севанской форели.
  • Следующая остановка пещерный монастырь начала XIII века. Гегард — монастырь копья, которым по преданию был пронзен Христос. Осмотр уникального пещерного храма (вырубленного в скале), обладающего интересной акустикой. Между прочим, я сама спою для моих гостей одну из церковных песнопений. У подножия монастыря туристы могут купить Гегарскую гату (национальный вкуснейший пирог) и таящие во рту сладкий суджух, чернослив, курагу и т. д.
  • Дальше держим направление в ущелье Гарни. Это удивительное место: над поверхностью земли свисают огромные столбы высотой от 50 до 100 метров в разных оттенках и со своеобразным уклоном. Глядя на безупречно ровные края этих громадных пяти и шестиугольных валунов, сложно поверить, что их создала природа, а не специально выточил человек. Местные жители назвали это место «Симфонией камней» или «Базальтовым органом» из-за схожести с одноименным музыкальным инструментом. Все эти многогранники образовались в результате вулканической деятельности. Согласно законам физики, любая вязкая жидкость при равномерном и сильном подогреве снизу распадается на шестигранные ячейки Бенара. Иными словами, лава сжимается, растрескивается, а затем распадается на многогранные колонны. Научное название этого геологического образования — столбчатая отдельность.
  • И, наконец, сам Гарни! Храм Гарни — единственный сохранившийся на территории Армении памятник, относящийся к эпохе язычества и эллинизма. Крепость на отвесном мысу над рекой Азат была заложена в какие-то совсем уж незапамятные времена, Аргишти I, царь Урарту в VIII веке до нашей эры, точнее, в 782 г. до н. э. из Гарни с 6600 войском направился на юг в поисках плодородных земель и с точки зрения политической и военной выгоды. Он взобрался на один из равнинных холмов и воскликнул: «Увидел», что означает Эребуни и построил на этом холме мощную крепость Эребуни — сегодняшний Ереван.

Ежедневно в 09:30

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспортные услуги
  • 1 бутылка воды на человека
  • Салфетки (сухие и влажные)
Что не входит
  • Билеты в Гарни — 750 драмов для граждан СНГ и 1500 драмов для иностранных туристов
  • Симфония камней — 200 драм с человека
Место начала и завершения?
По договоренности с туристом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:30
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Гегард

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