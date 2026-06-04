Озеро Севан

Это один из самых популярных маршрутов, интересующих туристов, посетивших Армению в первый раз. Мы поедем в монастырь Гегард, история которого начинается в 1 веке н. э. Там удивительная акустика! Я спою для наших гостей церковное песнопение))). Дальше покажу чудесные скалы" Симфонию камней". И, наконец, Гарни - языческий храм солнца! Вы полюбите Армению, потому что я передам вам свою любовь к ней! Это один из самых популярных маршрутов, интересующих туристов, посетивших Армению в первый раз. В этом туре 3 направления: Первая остановка с великолепным видом на Азатское водохранилище.

Следующая остановка пещерный монастырь начала XIII века. Гегард — монастырь копья, которым по преданию был пронзен Христос. Осмотр уникального пещерного храма (вырубленного в скале), обладающего интересной акустикой. Между прочим, я сама спою для моих гостей одну из церковных песнопений. У подножия монастыря туристы могут купить Гегарскую гату (национальный вкуснейший пирог) и таящие во рту сладкий суджух, чернослив, курагу и т. д.

Дальше держим направление в ущелье Гарни. Это удивительное место: над поверхностью земли свисают огромные столбы высотой от 50 до 100 метров в разных оттенках и со своеобразным уклоном. Глядя на безупречно ровные края этих громадных пяти и шестиугольных валунов, сложно поверить, что их создала природа, а не специально выточил человек. Местные жители назвали это место «Симфонией камней» или «Базальтовым органом» из-за схожести с одноименным музыкальным инструментом. Все эти многогранники образовались в результате вулканической деятельности. Согласно законам физики, любая вязкая жидкость при равномерном и сильном подогреве снизу распадается на шестигранные ячейки Бенара. Иными словами, лава сжимается, растрескивается, а затем распадается на многогранные колонны. Научное название этого геологического образования — столбчатая отдельность.

И, наконец, сам Гарни! Храм Гарни — единственный сохранившийся на территории Армении памятник, относящийся к эпохе язычества и эллинизма. Крепость на отвесном мысу над рекой Азат была заложена в какие-то совсем уж незапамятные времена, Аргишти I, царь Урарту в VIII веке до нашей эры, точнее, в 782 г. до н. э. из Гарни с 6600 войском направился на юг в поисках плодородных земель и с точки зрения политической и военной выгоды. Он взобрался на один из равнинных холмов и воскликнул: «Увидел», что означает Эребуни и построил на этом холме мощную крепость Эребуни — сегодняшний Ереван.

И, наконец, сам Гарни! Храм Гарни — единственный сохранившийся на территории Армении памятник, относящийся к эпохе язычества и эллинизма. Крепость на отвесном мысу над рекой Азат была заложена в какие-то совсем уж незапамятные времена, Аргишти I, царь Урарту в VIII веке до нашей эры, точнее, в 782 г. до н. э. из Гарни с 6600 войском направился на юг в поисках плодородных земель и с точки зрения политической и военной выгоды. Он взобрался на один из равнинных холмов и воскликнул: «Увидел», что означает Эребуни и построил на этом холме мощную крепость Эребуни — сегодняшний Ереван.

*И, наконец, сам Гарни! Храм Гарни — единственный сохранившийся на территории Армении памятник, относящийся к эпохе язычества и эллинизма. Крепость на отвесном мысу над рекой Азат была заложена в какие-то совсем уж незапамятные времена, Аргишти I, царь Урарту в VIII веке до нашей эры, точнее, в 782 г. до н. э. из Гарни с 6600 войском направился на юг в поисках плодородных земель и с точки зрения политической и военной выгоды. Он взобрался на один из равнинных холмов и воскликнул: «Увидел», что означает Эребуни и построил на этом холме мощную крепость Эребуни — сегодняшний Ереван.