Озеро Севан

Это один из самых популярных маршрутов, интересующих туристов, посетивших Армению в первый раз. Мы поедем в монастырь Гегард, история которого начинается в 1 веке н. э. Там удивительная акустика. Я
Описание экскурсии
Это один из самых популярных маршрутов, интересующих туристов, посетивших Армению в первый раз. Мы поедем в монастырь Гегард, история которого начинается в 1 веке н. э. Там удивительная акустика! Я спою для наших гостей церковное песнопение))). Дальше покажу чудесные скалы" Симфонию камней". И, наконец, Гарни - языческий храм солнца! Вы полюбите Армению, потому что я передам вам свою любовь к ней! Это один из самых популярных маршрутов, интересующих туристов, посетивших Армению в первый раз. В этом туре 3 направления: Первая остановка с великолепным видом на Азатское водохранилище.
- Следующая остановка пещерный монастырь начала XIII века. Гегард — монастырь копья, которым по преданию был пронзен Христос. Осмотр уникального пещерного храма (вырубленного в скале), обладающего интересной акустикой. Между прочим, я сама спою для моих гостей одну из церковных песнопений. У подножия монастыря туристы могут купить Гегарскую гату (национальный вкуснейший пирог) и таящие во рту сладкий суджух, чернослив, курагу и т. д.
- Дальше держим направление в ущелье Гарни. Это удивительное место: над поверхностью земли свисают огромные столбы высотой от 50 до 100 метров в разных оттенках и со своеобразным уклоном. Глядя на безупречно ровные края этих громадных пяти и шестиугольных валунов, сложно поверить, что их создала природа, а не специально выточил человек. Местные жители назвали это место «Симфонией камней» или «Базальтовым органом» из-за схожести с одноименным музыкальным инструментом. Все эти многогранники образовались в результате вулканической деятельности. Согласно законам физики, любая вязкая жидкость при равномерном и сильном подогреве снизу распадается на шестигранные ячейки Бенара. Иными словами, лава сжимается, растрескивается, а затем распадается на многогранные колонны. Научное название этого геологического образования — столбчатая отдельность.
- И, наконец, сам Гарни! Храм Гарни — единственный сохранившийся на территории Армении памятник, относящийся к эпохе язычества и эллинизма. Крепость на отвесном мысу над рекой Азат была заложена в какие-то совсем уж незапамятные времена, Аргишти I, царь Урарту в VIII веке до нашей эры, точнее, в 782 г. до н. э. из Гарни с 6600 войском направился на юг в поисках плодородных земель и с точки зрения политической и военной выгоды. Он взобрался на один из равнинных холмов и воскликнул: «Увидел», что означает Эребуни и построил на этом холме мощную крепость Эребуни — сегодняшний Ереван.
И, наконец, сам Гарни! Храм Гарни — единственный сохранившийся на территории Армении памятник, относящийся к эпохе язычества и эллинизма. Крепость на отвесном мысу над рекой Азат была заложена в какие-то совсем уж незапамятные времена, Аргишти I, царь Урарту в VIII веке до нашей эры, точнее, в 782 г. до н. э. из Гарни с 6600 войском направился на юг в поисках плодородных земель и с точки зрения политической и военной выгоды. Он взобрался на один из равнинных холмов и воскликнул: «Увидел», что означает Эребуни и построил на этом холме мощную крепость Эребуни — сегодняшний Ереван.
*И, наконец, сам Гарни! Храм Гарни — единственный сохранившийся на территории Армении памятник, относящийся к эпохе язычества и эллинизма. Крепость на отвесном мысу над рекой Азат была заложена в какие-то совсем уж незапамятные времена, Аргишти I, царь Урарту в VIII веке до нашей эры, точнее, в 782 г. до н. э. из Гарни с 6600 войском направился на юг в поисках плодородных земель и с точки зрения политической и военной выгоды. Он взобрался на один из равнинных холмов и воскликнул: «Увидел», что означает Эребуни и построил на этом холме мощную крепость Эребуни — сегодняшний Ереван.
Ежедневно. Вы можете бронировать в любое время с 09:30 до 16:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- На этой экскурсии вы посетите знаковые места Армении, сочетающие в себе древнюю архитектуру и уникальные природные ландшафты:
- Основные объекты маршрута
- Азатское водохранилище
- Живописный искусственный водоем в Араратской области, окруженный красными скалами и горами. В 2026 году оно остается популярным местом для отдыха, прогулок на сап-бордах и каяках, а зимой может превращаться в ледовую площадку. Река Азат, питающая водохранилище, включена в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО
- Монастырь Гегард
- Уникальный монастырский комплекс XIII века, часть которого полностью вырублена в скале. Он известен своей невероятной акустикой и святым источником внутри пещеры. Название переводится как «копье» - согласно преданию, здесь хранилось копье Лонгина, которым пронзили Христа
- Языческий храм Гарни
- Единственный сохранившийся на территории Армении и СНГ памятник эпохи эллинизма (I век н. э.). Храм с 24 базальтовыми колоннами посвящен богу Солнца Митре и расположен на краю глубокого ущелья
- Симфония камней
- Природный памятник в ущелье реки Азат, представляющий собой огромные базальтовые столбы правильной шестигранной формы. Визуально они напоминают гигантский орган, за что и получили свое название
- Практическая информация на 2026 год
- Дресс-код: При посещении монастыря Гегард рекомендуется скромная одежда, прикрывающая плечи и колени
- Доступность: Храм Гарни и монастырь Гегард открыты для посещения ежедневно, обычно с 9:00 до 18:30. Вход на территорию «Симфонии камней» платный (300 драм)
Что включено
- Услуги гида
- Транспортные услуги
- 1 бутылка воды на человека
- Салфетки (сухие и влажные)
Что не входит в цену
- Билеты в Гарни - 1500 драм на человека
- Симфония камней - 300 драм с человека
Место начала и завершения?
По договоренности с туристом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно. Вы можете бронировать в любое время с 09:30 до 16:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 19 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Привет из Санкт-Петербурга от Маши и Насти! Мы очень благодарны гиду Наире и водителю Геворгу за компанию и экскурсию! Все наши друзья и мы в восторге от фотографий и просили
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Е
остались очень довольны экскурсией! Алик - потрясающий человек с открытой душой и настоящей любовью к своей стране и тому, что делает, рассказал нам много интересного, показал совершенно потрясающие места, был
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А
Ездили на экскурсию без гида, только с водителем, по маршруту: Азатское водохранилище – Гегард – Гарни – Симфония камней.
Сначала про места — они настолько красивые, что кажутся ненастоящими.
Азатское водохранилище —
Сначала про места — они настолько красивые, что кажутся ненастоящими.
Азатское водохранилище —
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О
Огонь!
Все ооочень понравилось. Заказывали экскурсию без гида - и не пожалели! Пунктуальный и тактичный водитель, отвечающий на множество наших вопросов, комфортный автомобиль, остановки в любом понравившемся месте.
Нам показали самые красивые
Все ооочень понравилось. Заказывали экскурсию без гида - и не пожалели! Пунктуальный и тактичный водитель, отвечающий на множество наших вопросов, комфортный автомобиль, остановки в любом понравившемся месте.
Нам показали самые красивые
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Е
Прекрасная экскурсия, которая оставила за собой исключительно положительные эмоции!
Гид приветливый, открытый к общению и видно, что знает о чем говорит!
Советую всем, как первую экскурсию, чтобы не только увидеть красивые храмы и виды, а еще и узнать больше о самой Армении и интересных местах, которые можно посетить, гид всегда подскажет)
Отдельное спасибо водителю за комфортную поездку и вкусный домашний коньяк!
Гид приветливый, открытый к общению и видно, что знает о чем говорит!
Советую всем, как первую экскурсию, чтобы не только увидеть красивые храмы и виды, а еще и узнать больше о самой Армении и интересных местах, которые можно посетить, гид всегда подскажет)
Отдельное спасибо водителю за комфортную поездку и вкусный домашний коньяк!
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А
Хочу выразить огромную благодарность Наире за невероятную организацию путешествия! Всё четко, продумано и с душой. Отдельное спасибо водителю Геворгу — профессионал высшего класса! Ездить с ним — одно удовольствие: безопасно, комфортно, всегда поможет и подскажет. Наира и Геворг создали для меня незабываемую атмосферу. Обязательно вернусь снова!
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