Ваше путешествие превратится в глубокое интеллектуальное исследование, где каждый объект раскрывается через призму истории, архитектуры и живых легенд.
Вас ждёт детальное погружение в тайны языческого храма Гарни, геологический феномен Симфонии камней и сакральные смыслы монастыря Гегард. Завершим день у берегов Севана.
Описание экскурсии
Приглашаем вас в путешествие по Армении! Мы отправимся по маршруту:
Ереван — Арка Чаренца — монастырь Гегард — Симфония камней — Гарни — озеро Севан — Ереван
Вы увидите:
- Храм Гарни (45 мин). На краю ущелья среди гор Армении стоит величественный храм. Вы разглядите его стройные колонны и гармоничные линии, которые напоминают о цивилизации, исчезнувшей тысячи лет назад. Почувствуете дыхание истории и силу природы, объединённые в этом месте
- Симфонию камней (45 мин). Природное чудо, где скалы, словно гигантские органные трубы, выстроились в гармоничном ритме
- Монастырь Гегард (45 мин). Здесь кажется, будто время остановилось. Вы погуляете среди каменных стен монастыря и полюбуетесь зелёными холмами, окружающими его
- Арка Чаренца (15 мин). Из арки Чаренца в ясную погоду открывается захватывающий вид на величественный Арарат, словно картина, написанная самой природой
- Озеро Севан (1 час). Вы пройдёте по берегу и насладитесь пейзажами: кристально чистой водой и величественными горами, которые отражаются в спокойной глади. А также, сможете посетить Севанаванк — древний монастырь 9 века с потрясающим видом на озеро Севан и окружающие горы
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном автомобиле (Mercedes Vito, Mercedes Viano, Toyota Alphard, Jeep Compass, Ford Fusion), оснащённом всеми необходимыми удобствами и водой
- По желанию и за доплату можем дополнить маршрут традиционным обедом в колоритном месте, участием в мастер-классе по выпечке лаваша или дегустацией армянских вин (подробности и стоимость обсудим в переписке)
- Входные билеты на территорию памятников оплачиваются отдельно (храм Гарни — 1500 драмов за чел., Симфония камней — 300 драмов за чел.)
- С вами будет один из гидов нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вардан — ваша команда гидов в Ереване
Провели экскурсии для 809 туристов
Я — коренной ереванец и профессиональный сертифицированный гид, влюблённый в свою страну. Мы с командой таких же увлечённых друзей уже много лет открываем самые красивые и скрытые уголки Армении. Приглашаю вас
