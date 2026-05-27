Откройте для себя Ереван — древний розовый город, где история, архитектура и особая атмосфера раскрываются на уютной прогулке по главным достопримечательностям.
Во время экскурсии вы познакомитесь с культурой города, заглянете в местные мастерские и пекарни, а также попробуете армянские вина, бренди и традиционную гату.
Это путешествие позволит увидеть Ереван глазами местных жителей и почувствовать его вкус, характер и душу.
Во время экскурсии вы познакомитесь с культурой города, заглянете в местные мастерские и пекарни, а также попробуете армянские вина, бренди и традиционную гату.
Это путешествие позволит увидеть Ереван глазами местных жителей и почувствовать его вкус, характер и душу.
Описание экскурсииВы когда-нибудь были в Ереване? Ереван - столица и самый большой город Армении. Ереван - это розовый город, восхищающий вечерними видами. Ереван стоит посмотреть как днем, так и вечером. Днем он впечатляет нежными оттенками. Ереван называют розовым городом, потому что большинство зданий построено из розового туфа, что делает атмосферу города волшебной. Добро пожаловать в наш солнечный город! Ереван, крупнейший город и столица нашей страны, старше Рима. Данная экскурсионная программа даст вам возможность не только полюбоваться видами, но и лучше узнать культуру нашего города, ведь, помимо прогулок по красивым улицам города, вы также сделаете несколько остановок в местных магазинах, мастерских и пекарнях. Мы собрали для Вас лучшие достопримечательности Еревана и готовы приветствовать вас здесь. Прогуляемся по Еревану как местные жители. Во время пешеходной экскурсии вы:
- Исследуете образ жизни одного из старейших городов мира.
- Откроете для себя вкус армянского бренди (3 вида / выдержка 5-30 лет).
- Продегустируете армянское вино (5 видов).
- Попробуете армянскую сладкую Гату.
- Оцените красоту концертного зала имени Арама Хачатуряна, подниметесь на крышу Театра оперы и балета и полюбуетесь панорамным видом города.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Магазин армянских ковров
- Сувенирный магазин «Далан»
- Кинотеатр «Москва»
- Посещение таверны «Гата»
- Посещение концертного зала имени Арама Хачатряна
- Комплекс «Каскад»
- Центр искусств Гафесчян
- Парк Сарьяна
- Торговая галерея «Ташир Стрит»
- Северный проспект, винный магазин «Веди Алко»
- Магазин Прошьянского коньячного завода
- Поющие фонтаны на площади Республики
- Ул. Абовяна, 2, концертный зал имени Арно Бабаджаняна
Что включено
- Русско/англоговорящий гид
- Дегустация трех видов армянского коньяка
- Дегустация пять видов армянского вина: Сухое вино Арени, полусладкое вино Вернашен, Гранатовое вино, белое вино Старый Ереван и Розовое вино Болград
- Вода в бутылках для каждого гостя
Что не входит в цену
- Транспорт из отеля в место начало / из места начало в отель
Место начала и завершения?
Армения, Ереван, улица Таманяна
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Еревана
Похожие экскурсии на «Знакомство с Ереваном: прогулка, истории и вино»
Мини-группа
до 10 чел.
О многоликом Ереване - с любовью
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Еревану, где история и современность переплетаются в едином ритме
Начало: Площадь Республики
Расписание: в будние дни в 11:00 и 16:00, в субботу и воскресенье в 15:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€26 за человека
Индивидуальная
Винная тропа близ Еревана: завод и дегустация
Нескучная поездка для тех, кто любит вино и природу
Начало: В Ереване
Завтра в 00:00
29 мая в 00:00
от €150 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Пешком по Еревану + винная дегустация в подарок (18+)
Познакомиться с городом и попробовать ароматное вино на душевной экскурсии по столице Армении
Начало: На площадь Республики
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 и 19:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€39 за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Всё про армянское вино в Ереване: презентация и дегустация
Познать разнообразие армянского вина в атмосферном баре в историческом центре города
Начало: На улице Мартироса Саряна
Расписание: ежедневно в 12:00 и 17:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
€45 за человека
$33 за человека