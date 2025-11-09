С Сергей Анна, очень профессиональный гид. Советую всем

Екатерина Прекрасная прогулка по Еревану! Анна с любовью и особым трепетом рассказывала и показывала особенности города. У нас была группа 3 человека и мы в размеренном темпе прошли по улицам, отметили места, где можно вкусно поесть и выпить вина)) 3 часа были насыщенными и пролетели незаметно.

Рекомендую от всей души💖

татьяна Анна очень приветлива и позитивна, рассказывает с душой про свой любимый город. Нет лишних подробностей, которые все равно никто не запомнит. Увидели много мест, которые просто бы не заметили. Спасибо за это!

Ольга Анна провела по улочкам, которые сама бы не увидела. Интересный маршрут, 3 часа пролетели незаметно

Анжелика Экскурсия интересная, маршрут продуман, замечательная прогулка, узнали много интересного. Магазин, где была винная дегустация очень хороший, вина, представленные в нем в магазине отсутствуют, после заходили, купили домой подарочки. Приезжайте обязательно в Ереван и идите на обзорную экскурсию!!!

Т Татьяна Спасибо большое Анне за интересный рассказ! Очень искренне, с любовью к городу, к людям, к истории. Прекрасная прогулка! Рекомендую!

Е Ефремов Экскурсию провёл гид Даниел. Очень интересно, познавательно и доступно рассказал об истории Еревана и Армении в целом, 3 часа пролетели махом, спасибо ему и организаторам за замечательную экскурсию!

Е Елена Спасибо огромное за экскурсию! Было очень интересно! Теперь мечтаю вернуться на гастро-тур:))

Ангелина В конце августа была проездом в Ереване и заказала экскурсию, моим гидом была Ирина, очень доброжелательная и отзывчивая девушка. Интересно рассказывает, ходили прогулочным шагом без спешки. Порекомендовала места где можно вкусно покушать и дала разрешение обращаться по вопросам вне экскурсии. Спасибо за экскурсию

А Андрей Прекрасная обзорная экскурсия от гида который знает и любит этот город

Evgeniya Лена прекрасна! Нам очень понравилось) все спокойно, без лишней воды и интересно!

А Анна Экскурсия - великолепная. Все очень понравилось,гид Елена нам очень понравилась, с ней было очень интересно и комфортно.

А Александр Экскурсия прошла крайне отлично, остались под очень приятным впечатлением!

И Ирина Огромная благодарность Елене! Очень подробно и доступно все рассказала!

Прогулка была приятная и насыщена информацией! ❤️