Ереван - это город, который покоряет сердца своим колоритом и историей.
Экскурсия начинается с Площади Республики, проходит через старинные улицы и знаменитые достопримечательности, такие как театр оперы и балета, Северный проспект и Центр искусств Гафесчяна. Завершает прогулку дегустация армянских вин в уютном уголке города.
Это возможность узнать о культуре и традициях Армении, насладиться архитектурой и попробовать местные вина
5 причин купить эту экскурсию
- 🍷 Дегустация армянских вин
- 🏛 Посещение исторических мест
- 🎭 Знакомство с культурой
- 🎨 Визит в Центр искусств
- 🎶 Музыка на Северном проспекте
Что можно увидеть
- Площадь Республики
- Улица Абовяна
- Армянский волшебный дворик - Далан
- Здание кинотеатра «Москва»
- Фонтаны со знаками зодиака
- Гастроулица Туманяна
- Театр оперы и балета
- Центр искусств Гафесчяна
- Северный проспект
Описание экскурсии
История, архитектура, искусство, люди, традиции — обо всём этом поговорим на экскурсии!
Итак, в нашей программе:
- Площадь Республики — сердце Еревана и главная площадь города
- Улица Абовяна. Вы увидите старую улицу, на которой сохранились интересные здания 18 и 19 веков
- Армянский волшебный дворик — Далан. Чтобы найти его, мы пройдём через необычную сувенирную лавку
- Здание кинотеатра «Москва». На мгновение покажется, что мы в Советском Союзе — всё вокруг напоминает эти времена
- Фонтаны со знаками зодиака, где можно сфотографироваться со своим знаком
- Гастроулица Туманяна. Здесь разместились ресторанчики — от национального фастфуда до высокой кухни. Поделимся информацией, что заказывать и сколько это будет стоить
- Театр оперы и балета — шедевр архитектора Александра Таманяна. Поговорим об армянской культуре и посмотрим афишу
- Центр искусств Гафесчяна и «Каскад». Вы рассмотрите визитную карточку города и работы известных скульпторов
- Северный проспект, где круглый год играют и поют музыканты
- Дегустация вина. Последняя точка нашей экскурсии — магазин в центре Еревана. Это не завод или официальный зал для дегустаций — это уютный уголок, где вас встретят с улыбкой. За круглым столом вы услышите о секретах армянского виноделия и попробуете разные виды напитка
Организационные детали
- Экскурсия подойдёт путешественникам старше 18 лет
- Дегустация в качестве подарка, входит в стоимость экскурсии
- Вы попробуете от 3 до 5 видов вина
ежедневно в 10:00, 14:00, 15:00 и 18:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€36
Для бронирования достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площадь Республики
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 14:00, 15:00 и 18:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Ереване
Провели экскурсии для 712 туристов
Всем привет! Я Анна. Работаю гидом с 2013 года. Вместе со мной работает команда профессиональных гидов, влюблённых в свою страну. Если вы готовы к знакомству с Арменией, мы превратим его
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 25 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
С
Сергей
9 ноя 2025
Анна, очень профессиональный гид. Советую всем
Екатерина
8 ноя 2025
Прекрасная прогулка по Еревану! Анна с любовью и особым трепетом рассказывала и показывала особенности города. У нас была группа 3 человека и мы в размеренном темпе прошли по улицам, отметили места, где можно вкусно поесть и выпить вина)) 3 часа были насыщенными и пролетели незаметно.
Рекомендую от всей души💖
Рекомендую от всей души💖
татьяна
7 ноя 2025
Анна очень приветлива и позитивна, рассказывает с душой про свой любимый город. Нет лишних подробностей, которые все равно никто не запомнит. Увидели много мест, которые просто бы не заметили. Спасибо за это!
Ольга
3 ноя 2025
Анна провела по улочкам, которые сама бы не увидела. Интересный маршрут, 3 часа пролетели незаметно
Анжелика
24 сен 2025
Экскурсия интересная, маршрут продуман, замечательная прогулка, узнали много интересного. Магазин, где была винная дегустация очень хороший, вина, представленные в нем в магазине отсутствуют, после заходили, купили домой подарочки. Приезжайте обязательно в Ереван и идите на обзорную экскурсию!!!
Т
Татьяна
23 сен 2025
Спасибо большое Анне за интересный рассказ! Очень искренне, с любовью к городу, к людям, к истории. Прекрасная прогулка! Рекомендую!
Е
Ефремов
17 сен 2025
Экскурсию провёл гид Даниел. Очень интересно, познавательно и доступно рассказал об истории Еревана и Армении в целом, 3 часа пролетели махом, спасибо ему и организаторам за замечательную экскурсию!
Е
Елена
15 сен 2025
Спасибо огромное за экскурсию! Было очень интересно! Теперь мечтаю вернуться на гастро-тур:))
Ангелина
3 сен 2025
В конце августа была проездом в Ереване и заказала экскурсию, моим гидом была Ирина, очень доброжелательная и отзывчивая девушка. Интересно рассказывает, ходили прогулочным шагом без спешки. Порекомендовала места где можно вкусно покушать и дала разрешение обращаться по вопросам вне экскурсии. Спасибо за экскурсию
А
Андрей
20 авг 2025
Прекрасная обзорная экскурсия от гида который знает и любит этот город
Evgeniya
11 авг 2025
Лена прекрасна! Нам очень понравилось) все спокойно, без лишней воды и интересно!
А
Анна
11 авг 2025
Экскурсия - великолепная. Все очень понравилось,гид Елена нам очень понравилась, с ней было очень интересно и комфортно.
А
Александр
26 июл 2025
Экскурсия прошла крайне отлично, остались под очень приятным впечатлением!
И
Ирина
22 июл 2025
Огромная благодарность Елене! Очень подробно и доступно все рассказала!
Прогулка была приятная и насыщена информацией! ❤️
Прогулка была приятная и насыщена информацией! ❤️
И
Иван
15 июл 2025
Чудесная экскурсия по центру столицы Армении. Очень интересный рассказ об истории и архитектуре Еревана через аккуратные улочки города. Отдельно отмечу и рассказ о производстве вина и саму дегустацию. 10/10
Входит в следующие категории Еревана
