Что вас ожидает:Мы начнем нашу экскурсию у памятника Александру Таманяну. Один из самых ярких и захватывающих уголков столицы Армении - это Комплекс Каскад. Каскад — это не только архитектурное чудо, но и душа города, место, где сливаются современное искусство, и атмосфера вдохновения. Каждый уровень Каскада — это новое произведение искусства. Вы сможете оценить разнообразные арт-объекты, скульптуры и современные инсталляции. Далее мы направляемся в сторону уютного парка имени Мартироса Сарьяна, выдающегося художника и мастера цвета. В парке Сарьяна проводится выставка и продажа картин современных живописцев. После, мы посетим церковь, которая скрывается среди многоэтажных жилых домов. Часовня была построена в IX-X веках на могиле Святого Апостола Анании. Отсюда мы направимся к одной из самых известных и значимых архитектурных достопримечательностей к зданию Ереванской Оперы. Далее мы прогуляемся по Северному проспекту и заглянем в рай для творцов, где ребята соединили, казалось бы, несоединимое. Творчество XXI века существует там в интерьерах XIX столетия. Помимо картинной галереи и творческих лабораторий, в «Арт-Квартале» открыты винтажные бутики и кафе. Любой желающий может зайти внутрь, пообщаться с художниками, оценить их работы, купить оригинальную вещь или просто посидеть попить кофе с десертом в уютном дворике. А вот теперь мы направимся в сердце Еревана – на площадь Республики. Вы проникнете в тайны монументального ансамбля советской эпохи – услышите историю его создания. Это место, где сливаются история, культура и современность в одном великолепном ансамбле. Чтобы попробовать столицу Армении на вкус, отправимся на завод Арарат, где Вас ждет экскурсия по музею, который одновременно является действующим цехом выдержки завода.

В завершении экскурсии

Вас ждет дегустация коньяков ARARAT.