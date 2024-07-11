Приглашаем вас в удивительный город Ереван! Наша экскурсия начнётся у памятника Александру Таманяну. Один из самых ярких и интересных уголков столицы Армении — это комплекс Каскад. Здесь вы увидите архитектурное чудо и почувствуете атмосферу вдохновения.
На каждом уровне Каскада представлены новые произведения искусства, скульптуры и современные инсталляции.
На каждом уровне Каскада представлены новые произведения искусства, скульптуры и современные инсталляции.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает:Мы начнем нашу экскурсию у памятника Александру Таманяну. Один из самых ярких и захватывающих уголков столицы Армении - это Комплекс Каскад. Каскад — это не только архитектурное чудо, но и душа города, место, где сливаются современное искусство, и атмосфера вдохновения. Каждый уровень Каскада — это новое произведение искусства. Вы сможете оценить разнообразные арт-объекты, скульптуры и современные инсталляции. Далее мы направляемся в сторону уютного парка имени Мартироса Сарьяна, выдающегося художника и мастера цвета. В парке Сарьяна проводится выставка и продажа картин современных живописцев. После, мы посетим церковь, которая скрывается среди многоэтажных жилых домов. Часовня была построена в IX-X веках на могиле Святого Апостола Анании. Отсюда мы направимся к одной из самых известных и значимых архитектурных достопримечательностей к зданию Ереванской Оперы. Далее мы прогуляемся по Северному проспекту и заглянем в рай для творцов, где ребята соединили, казалось бы, несоединимое. Творчество XXI века существует там в интерьерах XIX столетия. Помимо картинной галереи и творческих лабораторий, в «Арт-Квартале» открыты винтажные бутики и кафе. Любой желающий может зайти внутрь, пообщаться с художниками, оценить их работы, купить оригинальную вещь или просто посидеть попить кофе с десертом в уютном дворике. А вот теперь мы направимся в сердце Еревана – на площадь Республики. Вы проникнете в тайны монументального ансамбля советской эпохи – услышите историю его создания. Это место, где сливаются история, культура и современность в одном великолепном ансамбле. Чтобы попробовать столицу Армении на вкус, отправимся на завод Арарат, где Вас ждет экскурсия по музею, который одновременно является действующим цехом выдержки завода.
В завершении экскурсии
Вас ждет дегустация коньяков ARARAT.
Ежедневно
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Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Входные билеты
- Дегустация коньяка
Где начинаем и завершаем?
Начало: У памятника Александра Таманяну (Тамянян 1)
Завершение: Коньячный Завод «Арарат»
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Оплата принимается в армянских драмах
- Оплатить можно гиду на месте
- Рекомендации по одежде: удобная обувь, солнцезащитные очки, головной убор
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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