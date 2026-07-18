Индивидуальный тур по Еревану, включает в себя экскурсию по городу и посещение мемориального комплекса жертвам геноцида армян, посещение музея Истории Еревана, музея Параджанова, музея ковров «Мегерян» и мастер-класс ковроткачества.
Описание экскурсии
Этот индивидуальный тур создан для тех, кто хочет почувствовать душу города, не спеша, в комфорте и с персональным подходом. Мы начнем с обзорной экскурсии по Еревану, где вы увидите ключевые достопримечательности, прогуляетесь по уютным улочкам, насладитесь атмосферой старого и современного города, узнаете его тайны и легенды. Затем вы посетите мемориальный комплекс Цицернакаберд — место памяти жертв Геноцида армян 1915 года. Это глубокий, трогательный момент в путешествии, который позволяет лучше понять историю и силу духа армянского народа. Продолжим в Музее истории Еревана, где представлена многовековая летопись города — от первых поселений до современности. Здесь буквально оживают страницы армянского прошлого. Далее вы отправитесь в музей Сергея Параджанова — одного из самых эксцентричных и гениальных художников XX века. Его работы, собранные в музее, — это взрыв цвета, фантазии и неординарного мышления, отражающие дух армянской творческой души. А кульминацией тура станет визит в музей ковров «Мегерян», где вы не только познакомитесь с древним искусством ковроткачества, но и примете участие в мастер-классе, попробовав собственными руками создать фрагмент настоящего армянского ковра. Это не просто ремесло — это связь поколений, красота узора и символика в каждой нити. Важная информация:
Полная оплата тура должна быть произведена за 24ч. до начала тура.
• Способы оплаты на месте:
Наличные AMD — зарубежная карта онлайн.
Каждый день
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуга гида
- Комфортабельный транспорт с кондиционером
Что не входит в цену
- Обед
- Входные билеты
Место начала и завершения?
Адрес Вашего проживания в Ереване
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 19 чел.
Важная информация
- Полная оплата тура должна быть произведена за 24ч. до начала тура
- Способы оплаты на месте:
- Наличные AMD
- Зарубежная карта онлайн
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Здравствуйте, нам всё понравилось. Не закончила отзыв в первый раз, потому что проблемы со связью.
Экскурсия отличная, гид и водитель - всё на уровне
Экскурсия отличная, гид и водитель - всё на уровне
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