Этот индивидуальный тур создан для тех, кто хочет почувствовать душу города, не спеша, в комфорте и с персональным подходом. Мы начнем с обзорной экскурсии по Еревану, где вы увидите ключевые достопримечательности, прогуляетесь по уютным улочкам, насладитесь атмосферой старого и современного города, узнаете его тайны и легенды. Затем вы посетите мемориальный комплекс Цицернакаберд — место памяти жертв Геноцида армян 1915 года. Это глубокий, трогательный момент в путешествии, который позволяет лучше понять историю и силу духа армянского народа. Продолжим в Музее истории Еревана, где представлена многовековая летопись города — от первых поселений до современности. Здесь буквально оживают страницы армянского прошлого. Далее вы отправитесь в музей Сергея Параджанова — одного из самых эксцентричных и гениальных художников XX века. Его работы, собранные в музее, — это взрыв цвета, фантазии и неординарного мышления, отражающие дух армянской творческой души. А кульминацией тура станет визит в музей ковров «Мегерян», где вы не только познакомитесь с древним искусством ковроткачества, но и примете участие в мастер-классе, попробовав собственными руками создать фрагмент настоящего армянского ковра. Это не просто ремесло — это связь поколений, красота узора и символика в каждой нити. Важная информация:

Полная оплата тура должна быть произведена за 24ч. до начала тура.

• Способы оплаты на месте:

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