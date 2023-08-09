Я — магистр истории и профессиональный гид. На нашей встрече в Музее истории Армении я проведу вас по дороге развития моей страны от эпохи раннего палеолита до становления в ней христианства в Раннем Средневековье. Особое внимание мы уделим верованиям, традиционным ритуалам и образу жизни древних армян.

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Описание

Что вас ожидает

Первый музей Республики Армении раскроет перед вами богатое прошлое армянского народа, позволит оценить материальные и духовные сокровища страны. Я покажу вам уникальные экспонаты — некоторым из них порядка 250 тысяч лет! Будут и артефакты «помоложе»: туфля, которой около 5500 лет, погребальные телеги для вождей, уникальные статуи из древней столицы Арташат.

Мы рассмотрим амфоры и чаши эпохи армянского эллинизма и обсудим те времена. Вспомним о дохристианских культах, поговорим о ритуалах и ярких традициях древних армян. Вы узнаете, во что люди верили, на что надеялись и, конечно, что они больше всего любили в своей стране.

Кому подойдёт

Музей заинтересует как любителей истории и древнего искусства, так и простых обывателей, поскольку обогатит информацией и оставит приятные впечатления от обширной экспозиции.

Организационные детали