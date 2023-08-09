Пройтись по музею с историком и услышать об Араратском наследии
На нашей встрече в Музее истории Армении я проведу вас по дороге развития моей страны от эпохи раннего палеолита до становления в ней христианства в Раннем Средневековье. Особое внимание мы уделим верованиям, традиционным ритуалам и образу жизни древних армян.
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Описание
Что вас ожидает
Первый музей Республики Армении раскроет перед вами богатое прошлое армянского народа, позволит оценить материальные и духовные сокровища страны. Я покажу вам уникальные экспонаты — некоторым из них порядка 250 тысяч лет! Будут и артефакты «помоложе»: туфля, которой около 5500 лет, погребальные телеги для вождей, уникальные статуи из древней столицы Арташат.
Мы рассмотрим амфоры и чаши эпохи армянского эллинизма и обсудим те времена. Вспомним о дохристианских культах, поговорим о ритуалах и ярких традициях древних армян. Вы узнаете, во что люди верили, на что надеялись и, конечно, что они больше всего любили в своей стране.
Кому подойдёт
Музей заинтересует как любителей истории и древнего искусства, так и простых обывателей, поскольку обогатит информацией и оставит приятные впечатления от обширной экспозиции.
Организационные детали
- Билет входит в стоимость
- Экскурсия охватывает лишь часть музея, связанную с Древней Арменией. После её завершения участники могут самостоятельно осмотреть остальные залы.
- Фотографировать разрешается, но без вспышки
- Подходит для детей от 12 лет
во вторник, четверг и субботу в 13:00, в воскресенье в 15:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе метро Площадь Республики
- Когда и сколько длится?
- Когда: во вторник, четверг и субботу в 13:00, в воскресенье в 15:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.