Сокровища Древней Армении: групповая экскурсия в музей

Пройтись по музею с историком и услышать об Араратском наследии

5
1 отзыв
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Ответы на вопросы
Я — магистр истории и профессиональный гид.

На нашей встрече в Музее истории Армении я проведу вас по дороге развития моей страны от эпохи раннего палеолита до становления в ней христианства в Раннем Средневековье. Особое внимание мы уделим верованиям, традиционным ритуалам и образу жизни древних армян.
Сокровища Древней Армении: групповая экскурсия в музей
Сокровища Древней Армении: групповая экскурсия в музей
Сокровища Древней Армении: групповая экскурсия в музей
Сокровища Древней Армении: групповая экскурсия в музей
Сокровища Древней Армении: групповая экскурсия в музей
Сокровища Древней Армении: групповая экскурсия в музей
Сокровища Древней Армении: групповая экскурсия в музей
Сокровища Древней Армении: групповая экскурсия в музей
Сокровища Древней Армении: групповая экскурсия в музей
Ближайшие даты:
29
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Первый музей Республики Армении раскроет перед вами богатое прошлое армянского народа, позволит оценить материальные и духовные сокровища страны. Я покажу вам уникальные экспонаты — некоторым из них порядка 250 тысяч лет! Будут и артефакты «помоложе»: туфля, которой около 5500 лет, погребальные телеги для вождей, уникальные статуи из древней столицы Арташат.

Мы рассмотрим амфоры и чаши эпохи армянского эллинизма и обсудим те времена. Вспомним о дохристианских культах, поговорим о ритуалах и ярких традициях древних армян. Вы узнаете, во что люди верили, на что надеялись и, конечно, что они больше всего любили в своей стране.

Кому подойдёт

Музей заинтересует как любителей истории и древнего искусства, так и простых обывателей, поскольку обогатит информацией и оставит приятные впечатления от обширной экспозиции.

Организационные детали

  • Билет входит в стоимость
  • Экскурсия охватывает лишь часть музея, связанную с Древней Арменией. После её завершения участники могут самостоятельно осмотреть остальные залы.
  • Фотографировать разрешается, но без вспышки
  • Подходит для детей от 12 лет

во вторник, четверг и субботу в 13:00, в воскресенье в 15:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро Площадь Республики
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и субботу в 13:00, в воскресенье в 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Г
9 авг 2023
Вся экскурсия прошла очень интересно. Мы узнали много нового об истории о древней истории армянского народа очень интересно спасибо за экскурсию.

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