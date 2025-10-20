Мои заказы

Хор Вирап, Ущелье Ангелов и другие чудеса Араратской долины

Погрузитесь в атмосферу древней Армении, посетив уникальные места, такие как Хор Вирап и Ущелье Ангелов. История и природа ждут вас
Путешествие по Араратской области Армении подарит вам незабываемые впечатления. Здесь можно увидеть монастырь Хор Вирап, который находится у подножия библейской горы Арарат.

Ущелье Ангелов удивит своими красными каменными глыбами, а крепость
Тапи Берд расскажет о средневековых сражениях.

Раскопки древнего города Двин откроют страницы истории Армении, а монастырь Святого Карапета окутан тайнами и легендами. Эта экскурсия станет настоящим открытием для любителей истории и природы

5
5 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Уникальные исторические места
  • ⛰️ Живописные природные ландшафты
  • 📜 Погружение в историю Армении
  • 🗺️ Индивидуальный маршрут
  • 🚗 Комфортное путешествие на автомобиле
Хор Вирап, Ущелье Ангелов и другие чудеса Араратской долины© Баграт
Хор Вирап, Ущелье Ангелов и другие чудеса Араратской долины© Баграт
Хор Вирап, Ущелье Ангелов и другие чудеса Араратской долины© Баграт
Ближайшие даты:
12
ноя13
ноя14
ноя16
ноя17
ноя18
ноя19
ноя
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Что можно увидеть

  • Хор Вирап
  • Ущелье Ангелов
  • Крепость Тапи Берд
  • Монастырь Святого Карапета
  • Раскопки города Двин

Описание экскурсии

Азатское водохранилище, виды которого напоминают инопланетные ландшафты.

Раскопки города Двин — средневековой столицы Армении. Поговорим о его судьбе и значении в истории страны.

Ущелье Ангелов — природный памятник из желтовато-красных каменных глыб недалеко от города Веди. Напоминает Гранд Каньон в миниатюре.

Крепость Тапи Берд, больше известная как замок Геворга Марзпетуни, в колоритной горной местности.

Средневековый монастырь Св. Карапета, основанный в начале 14 века. С ним связано много тайн и загадок.

Монастырь Хор Вирап близ библейской горы Арарат и государственной границы Армении.

Примерный тайминг:

  • Едем из Еревана до Азатского водохранилища — около часа
  • Вид на Азатское водохранилище — 15 мин.
  • Раскопки города Двин — 30 мин.
  • Ущелье Ангелов — 1 час 15 мин.
  • Замок Геворга Марзпетуни — 20 мин.
  • Монастырь Святого Карапета — 30 мин.
  • Монастырь Хор Вирап — 1 час 15 мин.
  • Возвращение в Ереван — 40 мин.

Организационные детали

  • Едем на автомобиле Toyota, Nissan, Mercedes Vito или аналоге. В салоне есть питьевая вода
  • Можно с ребёнком не младше 12 лет
  • Обед оплачивается дополнительно (по желанию)
  • Необходима лёгкая походная обувь, солнцезащитные средства
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Баграт
Баграт — ваша команда гидов в Ереване
Провели экскурсии для 97 туристов
Меня зовут Баграт. Представляю команду армянских гидов. Нас объединяет огромное желание показать гостям современную жизнь и многовековую историю страны. Ждём вас на наших экскурсиях.
Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
Надежда
Надежда
20 окт 2025
Экскурсия превзошла мои ожидания. Очень удачно, что начали с популярных локаций, поэтому, несмотря на выходной, смогли посмотреть Хор Вирап без большого наплыва туристов. Очень понравился рассказ гида. Очень красивые горы,
скалы, минералы. Но интереснее всего - раскопки древней столицы Двин, выставка находок около них (надеюсь, будущий археологический музей) и загадочная "Двинская пирамида". Эта экскурсия — идеальное сочетание истории и потрясающей природы. Однозначно рекомендую каждому, кто поедет в Армению.

Экскурсия превзошла мои ожидания. Очень удачно, что начали с популярных локаций, поэтому, несмотря на выходной, смогли посмотреть Хор Вирап без большого наплыва туристов. Очень понравился рассказ гида. Очень красивые горы, скалы, минералы. Но интереснее всего - раскопки древней столицы Двин, выставка находок около них (надеюсь, будущий археологический музей) и загадочная "Двинская пирамида". Эта экскурсия — идеальное сочетание истории и потрясающей природы. Однозначно рекомендую каждому, кто поедет в Армению.
О
Ольга
24 авг 2025
Огромная масса впечатлений! Потрясающий маршрут! Интересный и содержательный рассказ экскурсовода Баграта! Такую Армению показывает далеко не каждый гид. Очень рекомендую всем
Диана
Диана
6 авг 2025
Одна из самых интересных экскурсий! Увлекательное путешествие в историю Армении!!! Баграт подарил нам незабываемые впечатления и окунул нас в прошлое!!! Красивые виды, таинственные истории и секреты Армении!!! Однозначно рекомендую путешествовать по Армении с Багратом!!!
Одна из самых интересных экскурсий! Увлекательное путешествие в историю Армении!!! Баграт подарил нам незабываемые впечатления и окунул нас в прошлое!!! Красивые виды, таинственные истории и секреты Армении!!! Однозначно рекомендую путешествовать по Армении с Багратом!!!
И
Илона
14 июл 2025
Экскурсия в Армении - это незабываемый опыт, наполненный удивительными моментами и яркими впечатлениями. Страна предлагает богатую историю, захватывающую природу и уникальную культуру.
Во время экскурсии можно посетить древние храмы и монастыри,
которые впечатляют своей архитектурой и атмосферой.
Природные красоты, включая гору Арарат и живописные озера, создают потрясающие пейзажи, которые хочется запечатлеть на фото.
Отдельная благодарность нашему гиду Баграту, он очень интересно рассказывал нам историю страны и отдельно каждого места, которое мы посетили, что добавила положительных эмоций к общему впечатлению. А еще у него очень интересные маршруты, не такие как у других, не заезженные так сказать!
В целом, экскурсия в Армении - это отличная возможность погрузиться в богатую культуру и историю страны, насладиться красивыми пейзажами и вкусной едой. Рекомендуется всем любителям приключений и познаний!

Экскурсия в Армении - это незабываемый опыт, наполненный удивительными моментами и яркими впечатлениями. Страна предлагает богатую историю, захватывающую природу и уникальную культуру.
Во время экскурсии можно посетить древние храмы и монастыри, которые впечатляют своей архитектурой и атмосферой.
Природные красоты, включая гору Арарат и живописные озера, создают потрясающие пейзажи, которые хочется запечатлеть на фото.
Отдельная благодарность нашему гиду Баграту, он очень интересно рассказывал нам историю страны и отдельно каждого места, которое мы посетили, что добавила положительных эмоций к общему впечатлению. А еще у него очень интересные маршруты, не такие как у других, не заезженные так сказать!
В целом, экскурсия в Армении - это отличная возможность погрузиться в богатую культуру и историю страны, насладиться красивыми пейзажами и вкусной едой. Рекомендуется всем любителям приключений и познаний!
Анастасия
Анастасия
6 июн 2025
Пожалуй лучшая экскурсия, которая была у нас в Армении. Замечательный гид, который знает много интересных фактов и действительно необычных мест. Если хотите увидеть необычную Армению, то вам сюда. Однозначно очень рекомендую!
Пожалуй лучшая экскурсия, которая была у нас в Армении. Замечательный гид, который знает много интересных фактов и действительно необычных мест. Если хотите увидеть необычную Армению, то вам сюда. Однозначно очень рекомендую!

Входит в следующие категории Еревана

