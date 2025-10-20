Путешествие по Араратской области Армении подарит вам незабываемые впечатления. Здесь можно увидеть монастырь Хор Вирап, который находится у подножия библейской горы Арарат.
Ущелье Ангелов удивит своими красными каменными глыбами, а крепость
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальные исторические места
- ⛰️ Живописные природные ландшафты
- 📜 Погружение в историю Армении
- 🗺️ Индивидуальный маршрут
- 🚗 Комфортное путешествие на автомобиле
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00
Что можно увидеть
- Хор Вирап
- Ущелье Ангелов
- Крепость Тапи Берд
- Монастырь Святого Карапета
- Раскопки города Двин
Описание экскурсии
Азатское водохранилище, виды которого напоминают инопланетные ландшафты.
Раскопки города Двин — средневековой столицы Армении. Поговорим о его судьбе и значении в истории страны.
Ущелье Ангелов — природный памятник из желтовато-красных каменных глыб недалеко от города Веди. Напоминает Гранд Каньон в миниатюре.
Крепость Тапи Берд, больше известная как замок Геворга Марзпетуни, в колоритной горной местности.
Средневековый монастырь Св. Карапета, основанный в начале 14 века. С ним связано много тайн и загадок.
Монастырь Хор Вирап близ библейской горы Арарат и государственной границы Армении.
Примерный тайминг:
- Едем из Еревана до Азатского водохранилища — около часа
- Вид на Азатское водохранилище — 15 мин.
- Раскопки города Двин — 30 мин.
- Ущелье Ангелов — 1 час 15 мин.
- Замок Геворга Марзпетуни — 20 мин.
- Монастырь Святого Карапета — 30 мин.
- Монастырь Хор Вирап — 1 час 15 мин.
- Возвращение в Ереван — 40 мин.
Организационные детали
- Едем на автомобиле Toyota, Nissan, Mercedes Vito или аналоге. В салоне есть питьевая вода
- Можно с ребёнком не младше 12 лет
- Обед оплачивается дополнительно (по желанию)
- Необходима лёгкая походная обувь, солнцезащитные средства
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Баграт — ваша команда гидов в Ереване
Провели экскурсии для 97 туристов
Меня зовут Баграт. Представляю команду армянских гидов. Нас объединяет огромное желание показать гостям современную жизнь и многовековую историю страны. Ждём вас на наших экскурсиях.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Надежда
20 окт 2025
Экскурсия превзошла мои ожидания. Очень удачно, что начали с популярных локаций, поэтому, несмотря на выходной, смогли посмотреть Хор Вирап без большого наплыва туристов. Очень понравился рассказ гида. Очень красивые горы,
О
Ольга
24 авг 2025
Огромная масса впечатлений! Потрясающий маршрут! Интересный и содержательный рассказ экскурсовода Баграта! Такую Армению показывает далеко не каждый гид. Очень рекомендую всем
Диана
6 авг 2025
Одна из самых интересных экскурсий! Увлекательное путешествие в историю Армении!!! Баграт подарил нам незабываемые впечатления и окунул нас в прошлое!!! Красивые виды, таинственные истории и секреты Армении!!! Однозначно рекомендую путешествовать по Армении с Багратом!!!
И
Илона
14 июл 2025
Экскурсия в Армении - это незабываемый опыт, наполненный удивительными моментами и яркими впечатлениями. Страна предлагает богатую историю, захватывающую природу и уникальную культуру.
Во время экскурсии можно посетить древние храмы и монастыри,
Анастасия
6 июн 2025
Пожалуй лучшая экскурсия, которая была у нас в Армении. Замечательный гид, который знает много интересных фактов и действительно необычных мест. Если хотите увидеть необычную Армению, то вам сюда. Однозначно очень рекомендую!
