За один день вы увидите сразу несколько духовных мест, которые играют ключевую роль в жизни армянского народа. Заглянете в церкви святой Гаянэ и святой Рипсимэ. Побываете у руин храма Звартноц и в главном кафедральном соборе страны. И конечно, сполна прочувствуете богатство и уникальность армянской культуры и истории.
Описание экскурсии
Церковь святой Рипсимэ (7 век) — прекрасный пример купольного храма, построенный на месте мученической гибели.
Церковь святой Гаянэ (7 век) — важнейший религиозный и научный центр в Средние века и один из лучших образцов армянской архитектуры.
Кафедральный собор (6 век) — одно из самых значимых христианских мест не только Армении, но и всего мира.
Храм Звартноц (7 век) — почти полностью разрушен землетрясением. Но даже руины дают представление о его величественной красоте.
А ещё
- Вы узнаете о исторической связи кафедрального собора с принятием христианства в Армении
- Познакомитесь с историей и легендами о святых Рипсимэ и Гаянэ
- Услышите об уникальном историческом и культурном значении храма Звартноц
И не только!
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автобусе MAN или на микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter с кондиционером
- В стоимость включены: транспорт с Wi-Fi, бутилированная вода и булочки
- По желанию и самостоятельно можно посетить «Сокровищницу Эчмиадзина» во время визита в Кафедральный собор. Музей закрыт во время воскресной литургии. Билеты приобретаются на месте
- С вами будет один из гидов нашей команды. Гид проводит экскурсию на двух языках: русском и английском (параллельно)
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€27
|Дети до 7 лет
|€13
|Дети до 3 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На перекрёстке улиц Налбандяна и Туманяна
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 48 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мери — Организатор в Ереване
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 2080 туристов
Уже более 20 лет мы являемся лидирующим туроператором в Армении. Все наши гиды — профессионалы, влюблённые в свою работу. Транспорт — качественный и комфортный. Водители — опытные и аккуратные. Ждём вас на наших экскурсиях.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Дата посещения: 25 мар 2026
Экскурсия прошла прекрасно. Гид Эдуард очень четко ее вел, успевая давать информацию и по-русски, и по-английски. Мы увидели прекрасные древние церкви Вагаршапата и руины церкви Звартноц. Получили много интересной информации. Водитель Иосиф вел четко. Мы получили большое удовольствие.
С
В целом экскурсия и работа экскурсовода понравились, но одно замечание: при посещении монастыря в музей попасть и посмотреть на святые реликвии не удалось, т. к. экскурсия проходила с утра, в
Мери
Ответ организатора:
Спасибо за отзыв! Мы рады, что экскурсия и работа гида вам понравились. Нам очень жаль, что не удалось посетить музей
ю
Ездили с гидом Самвелом, маршрут комфортный, информативный, без задержек, в салоне автобуса интернет и вода.
Комфортное вождение водителя Арама и чистота салона автобуса.
Посетили осовные достопримечательности. Хорощий гид Айк, водитель Иосиф.
М
прекрасная организация, отличный гид и водитель
Д
Все прошло на лайте. Спасибо
