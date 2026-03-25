Мои заказы

Духовное наследие Армении: Звартноц

Исследовать древнюю архитектуру и погрузиться в историю христианства
За один день вы увидите сразу несколько духовных мест, которые играют ключевую роль в жизни армянского народа. Заглянете в церкви святой Гаянэ и святой Рипсимэ. Побываете у руин храма Звартноц и в главном кафедральном соборе страны. И конечно, сполна прочувствуете богатство и уникальность армянской культуры и истории.
4.7
6 отзывов
Духовное наследие Армении: Звартноц
Духовное наследие Армении: Звартноц
Духовное наследие Армении: Звартноц

Описание экскурсии

Церковь святой Рипсимэ (7 век) — прекрасный пример купольного храма, построенный на месте мученической гибели.

Церковь святой Гаянэ (7 век) — важнейший религиозный и научный центр в Средние века и один из лучших образцов армянской архитектуры.

Кафедральный собор (6 век) — одно из самых значимых христианских мест не только Армении, но и всего мира.

Храм Звартноц (7 век) — почти полностью разрушен землетрясением. Но даже руины дают представление о его величественной красоте.

А ещё

  • Вы узнаете о исторической связи кафедрального собора с принятием христианства в Армении
  • Познакомитесь с историей и легендами о святых Рипсимэ и Гаянэ
  • Услышите об уникальном историческом и культурном значении храма Звартноц

И не только!

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автобусе MAN или на микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter с кондиционером
  • В стоимость включены: транспорт с Wi-Fi, бутилированная вода и булочки
  • По желанию и самостоятельно можно посетить «Сокровищницу Эчмиадзина» во время визита в Кафедральный собор. Музей закрыт во время воскресной литургии. Билеты приобретаются на месте
  • С вами будет один из гидов нашей команды. Гид проводит экскурсию на двух языках: русском и английском (параллельно)

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€27
Дети до 7 лет€13
Дети до 3 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На перекрёстке улиц Налбандяна и Туманяна
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 48 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мери
Мери — Организатор в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 2080 туристов
Уже более 20 лет мы являемся лидирующим туроператором в Армении. Все наши гиды — профессионалы, влюблённые в свою работу. Транспорт — качественный и комфортный. Водители — опытные и аккуратные. Ждём вас на наших экскурсиях.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
2
3
2
1
А
Дата посещения: 25 мар 2026
Экскурсия прошла прекрасно. Гид Эдуард очень четко ее вел, успевая давать информацию и по-русски, и по-английски. Мы увидели прекрасные древние церкви Вагаршапата и руины церкви Звартноц. Получили много интересной информации. Водитель Иосиф вел четко. Мы получили большое удовольствие.
Вам был полезен этот отзыв?
С
В целом экскурсия и работа экскурсовода понравились, но одно замечание: при посещении монастыря в музей попасть и посмотреть на святые реликвии не удалось, т. к. экскурсия проходила с утра, в
читать дальшеуменьшить

монастыре шла служба, а музей во время службы не работает… Об этом стоит предупреждать клиентов заранее, чтобы либо выбирали другой день либо другое время, т. к. я, например, на 50% из-за возможности попасть в музей и ехала. В целом всё интересно, красиво, но разачарована (Ожидания не соответствовали реальности.

В целом экскурсия и работа экскурсовода понравились, но одно замечание: при посещении монастыря в музей попасть
В целом экскурсия и работа экскурсовода понравились, но одно замечание: при посещении монастыря в музей попасть
В целом экскурсия и работа экскурсовода понравились, но одно замечание: при посещении монастыря в музей попасть
В целом экскурсия и работа экскурсовода понравились, но одно замечание: при посещении монастыря в музей попасть
Мери
Мери
Ответ организатора:
Спасибо за отзыв! Мы рады, что экскурсия и работа гида вам понравились. Нам очень жаль, что не удалось посетить музей
читать дальшеуменьшить

из-за утренней литургии. Мы уже обновили описание экскурсии и добавили информацию о графике работы музея во время воскресной службы, чтобы избежать таких ситуаций в будущем. Будем рады видеть вас снова!

Вам был полезен этот отзыв?
ю
Ездили с гидом Самвелом, маршрут комфортный, информативный, без задержек, в салоне автобуса интернет и вода.
Комфортное вождение водителя Арама и чистота салона автобуса.
Вам был полезен этот отзыв?
Анатолий
Посетили осовные достопримечательности. Хорощий гид Айк, водитель Иосиф.
Вам был полезен этот отзыв?
М
прекрасная организация, отличный гид и водитель
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Все прошло на лайте. Спасибо
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Еревана

Похожие экскурсии на «Духовное наследие Армении: Звартноц»

Древние храмы Армении
На машине
3.5 часа
13 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Древние храмы Армении
Посетить духовную столицу страны Эчмиадзин и погулять по руинам храма Звартноц
Начало: Из Вашего отеля в Ереване
Завтра в 09:00
30 мая в 08:00
€113 за всё до 3 чел.
Хор Вирап, святой Эчмиадзин и храм Звартноц
На автобусе
7 часов
50 отзывов
Групповая
до 19 чел.
Хор Вирап, святой Эчмиадзин и храм Звартноц
Увидеть древние святыни, полюбоваться Араратом и посетить духовный центр Армении
Начало: У памятника А. Таманяну (Около комплекса Каскад)
Расписание: в среду и воскресенье в 10:00
31 мая в 10:00
3 июн в 10:00
€32 за человека
Из Еревана в духовную столицу Эчмиадзин
На автобусе
4 часа
33 отзыва
Групповая
Из Еревана в духовную столицу Эчмиадзин
Отправьтесь в путешествие к истокам христианства в Армении. Откройте для себя древние храмы и святыни, узнайте легенды и насладитесь уникальной архитектурой
Начало: У отеля Ани Плаза
Расписание: в воскресенье в 09:45
31 мая в 09:45
7 июн в 09:45
€23 за человека
Эчмиадзин и храм Звартноц в мини-группе
На машине
6 часов
34 отзыва
Мини-группа
до 6 чел.
Эчмиадзин и храм Звартноц в мини-группе
Погрузитесь в историю Армении, посетив древние храмы Эчмиадзина и Звартноц. Узнайте об их архитектуре и значении для культуры страны
Начало: На проспекте Месропа Маштоца
Расписание: в пятницу в 10:30
5 июн в 10:30
12 июн в 10:30
€30 за человека
У нас ещё много экскурсий в Ереване. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Ереване
€27 за человека