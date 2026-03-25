За один день вы увидите сразу несколько духовных мест, которые играют ключевую роль в жизни армянского народа. Заглянете в церкви святой Гаянэ и святой Рипсимэ. Побываете у руин храма Звартноц и в главном кафедральном соборе страны. И конечно, сполна прочувствуете богатство и уникальность армянской культуры и истории.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

Церковь святой Рипсимэ (7 век) — прекрасный пример купольного храма, построенный на месте мученической гибели.

Церковь святой Гаянэ (7 век) — важнейший религиозный и научный центр в Средние века и один из лучших образцов армянской архитектуры.

Кафедральный собор (6 век) — одно из самых значимых христианских мест не только Армении, но и всего мира.

Храм Звартноц (7 век) — почти полностью разрушен землетрясением. Но даже руины дают представление о его величественной красоте.

А ещё

Вы узнаете о исторической связи кафедрального собора с принятием христианства в Армении

Познакомитесь с историей и легендами о святых Рипсимэ и Гаянэ

Услышите об уникальном историческом и культурном значении храма Звартноц

И не только!

Организационные детали