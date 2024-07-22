Сокровища южной Армении: групповая экскурсия из Еревана

Посетить монастыри Хор Вирап и Нораванк, раскрыть тайны пещеры Птиц и побывать на винном заводе
Приглашаем исследовать южные регионы Армении! Вы осмотрите древние монастырские комплексы Хор Вирап и Нораванк. Прикоснётесь к археологическим открытиям в пещере Птиц. Посетите знаменитый винный завод и раскроете тайны местной винодельческой индустрии. Всё это — в компании дружелюбного профессионального гида.
5
1 отзыв
Сокровища южной Армении: групповая экскурсия из Еревана
Сокровища южной Армении: групповая экскурсия из Еревана
Сокровища южной Армении: групповая экскурсия из Еревана
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание экскурсии

Монастырь Хор Вирап. Вы посетите один из самых древних и значимых храмов страны. Здесь проповедовал Григорий Просветитель. Вы узнаете, как он приобщил армянскую царскую династию к христианству и за что его заточили в темницу. А также полюбуетесь панорамным видом на Арарат.

Монастырь Нораванк. Это шедевр средневековой армянской архитектуры, утопающий в живописном каньоне. Вы полюбуетесь его изысканной каменной резьбой и узнаете, что такое хачкары.

Пещера Птиц. Её обнаружили археологи и с тех пор проводят здесь раскопки. Они нашли древние инструменты и винодельческое оборудование, датируемое эпохой до нашей эры. Подробности вы узнаете на экскурсии.

Винный завод «Ин Арени». Вы узнаете, как современные технологии сочетаются здесь с традиционными методами изготовления вина. А также поучаствуете в дегустации.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автобусе MAN или на микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter с кондиционером
  • В стоимость включены: транспорт с wi-fi, бутилированная вода и булочки
  • Обед в кафе оплачивается дополнительно (по желанию) — около 10 евро с человека
  • Остаток суммы за экскурсию оплачивается в армянских драмах, согласно курсу на день оплаты
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды. Гид проводит экскурсию на двух языках: русском и английском

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€38
Дети до 7 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На перекрёстке улиц Налбандяна и Туманяна
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 48 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Е
22 июл 2024
Маня прекрасный гид с тонким чувством юмора. Мне очень понравилась эта поездка!

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