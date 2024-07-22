Приглашаем исследовать южные регионы Армении! Вы осмотрите древние монастырские комплексы Хор Вирап и Нораванк. Прикоснётесь к археологическим открытиям в пещере Птиц. Посетите знаменитый винный завод и раскроете тайны местной винодельческой индустрии. Всё это — в компании дружелюбного профессионального гида.

Описание экскурсии

Монастырь Хор Вирап. Вы посетите один из самых древних и значимых храмов страны. Здесь проповедовал Григорий Просветитель. Вы узнаете, как он приобщил армянскую царскую династию к христианству и за что его заточили в темницу. А также полюбуетесь панорамным видом на Арарат.

Монастырь Нораванк. Это шедевр средневековой армянской архитектуры, утопающий в живописном каньоне. Вы полюбуетесь его изысканной каменной резьбой и узнаете, что такое хачкары.

Пещера Птиц. Её обнаружили археологи и с тех пор проводят здесь раскопки. Они нашли древние инструменты и винодельческое оборудование, датируемое эпохой до нашей эры. Подробности вы узнаете на экскурсии.

Винный завод «Ин Арени». Вы узнаете, как современные технологии сочетаются здесь с традиционными методами изготовления вина. А также поучаствуете в дегустации.

Организационные детали