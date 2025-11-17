Погрузитесь в удивительные красоты юга Армении с нашим туром по Сюникской области! Вы посетите знаменитый монастырь Татев, подниметесь на канатной дороге Татеверу, насладитесь величественным водопадом Шаки и дегустируете изысканные вина в Арени.
Описание экскурсии
Сюникская область: культурные и природные сокровища Армении Это путешествие на юг Армении открывает перед туристами красоты Сюникской области. В течение дня мы посетим монастырь Татев — жемчужину армянской архитектуры, поднимемся по самой длинной канатной дороге в мире — «Крылья Татева», полюбуемся водопадом Шаки, осмотрим величественный Нораванк и дегустируем вина в Арени. Тур объединяет природные и культурные достопримечательности, предлагая насыщенный и запоминающийся маршрут. Важная информация:
Тур длится 13-14 часов, пожалуйста, оденьтесь поудобнее.
По понедельникам канатная дорога закрыта
Что можно увидеть на экскурсии?
- Монастырь Нораванк
- Монастырь Татев
- Водопад Шаки
- Винодельня Арени
Что включено
- Услуги гида
- Удобный транспорт
- Бутилированная вода
Что не входит в цену
- Обед
- Билеты на канатную дорогу
Где начинаем и завершаем?
Начало: Саят Нова 1
Завершение: Саят Нова
Когда и сколько длится?
Когда: По понедельникам канатная дорога закрыта
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 14 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 70 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
