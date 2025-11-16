Посетить древний монастырь, пройтись по пещерам, насладиться природой и попробовать армянское вино
Приглашаем вас в живописную Сюникскую область.
Вы побываете в Татевском монастыре, прокатитесь по канатной дороге над ущельем, пройдёте по пещерным тропам Хндзореска, полюбуетесь Шакинским водопадом и заглянете в винодельню древнего Арени. Эта экскурсия объединяет духовное наследие, природные чудеса и вкус настоящей Армении!
Описание экскурсии
Канатная дорога «Крылья Татева»
Вы пролетите над ущельем на высоте более 300 метров по самой длинной в мире реверсивной канатной дороге (5,7 км), соединяющей село Халидзор с монастырём.
Пещерный город Хндзореск
Даже в 20 веке здесь всё ещё кипела жизнь: была школа, церковь, родильный дом. А сейчас — это лабиринт из пещер, тропинок и висячих мостов.
Татевский монастырь
Парящий над ущельем монастырь 9 века — духовный и архитектурный символ Армении. Вы пройдёте вдоль массивных каменных стен, рассмотрите вековые гравировки и узнаете, как работала Татевская университетская школа — одна из первых в регионе.
Шакинский водопад
18 метров падающей воды среди базальтовых скал и зелени — не просто зрелище, а настоящая природная медитация. Особенно красиво здесь летом, когда вокруг цветут травы.
Арени — родина древнейшего вина
Село, где вино делают уже шесть тысяч лет. Вы побываете на винном заводе, услышите рассказы о традициях виноделия и попробуете современные армянские вина.
Вы узнаете:
как монастыри становились не только духовными, но и образовательными центрами
почему армяне веками селились в труднодоступных местах — и как это сформировало национальный характер
как выглядела повседневная жизнь в пещерных поселениях: от кухни до молитвы
какое значение имеет вода в культуре, вере и мифах армян
как вино связано с религией, землёй и праздниками Армении
и главное — как, несмотря на войны, катастрофы и потери, армяне сохраняют свою культуру и радушие
Примерный тайминг экскурсии:
07:00 — выезд из Еревана 09:00–09:40 — завтрак в Ехегнадзоре 09:40–11:20 — дорога до Татева 11:30–12:50 — посещение монастыря Татев, канатная дорога 12:50–14:00 — трансфер Татев – Хндзореск 14:00–15:10 — посещение Старого Хндзореска и висячего моста 15:10–16:20 — дорога до Шаки 16:20–16:50 — остановка у Шакинского водопада 16:50–18:40 — возвращение в Ехегнадзор 18:40–19:10 — ужин и отдых 19:10–19:30 — трансфер Ехегнадзор – Арени 19:30–19:50 — дегустация вин в селе Арени 19:50–21:40 — дорога в Ереван
Организационные детали
Остаток суммы необходимо перевести на карту (можно в рублях) за день до проведения экскурсии. Мы вышлем реквизиты после внесения предоплаты. Вернём деньги в случае отмены экскурсии с нашей стороны․ Оплата на месте возможна только в драмах.
Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне или автобусе (в зависимости от количества человек)
Программа подойдёт взрослым и детям от 6 лет. Не рекомендуется людям с ограниченной подвижностью и боязнью высоты. А также тем, кто плохо переносит продолжительные переезды по горной местности
Отдельно оплачивается: питание (вы можете взять еду с собой); билет на канатную дорогу в одну сторону — €15, в обе стороны — €20 (при желании можно остаться в автобусе)
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 07:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У консерватории имени Комитаса
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 07:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Матевос — Организатор в Ереване
Провёл экскурсии для 1305 туристов
Отзывы и рейтинг
Фотографии от путешественников
З
Зарина
16 ноя 2025
Утомляет лишь дорога. В ноябре "закрыли" водопад, нам повезло увидеть его остатки, но тоже было красиво. В целом, очень интересная экскурсия
Анна
12 ноя 2025
Поездка, конечно, долгая, но мы были к этому готовы, а как иначе увидеть юг Армении? Прокатились на канатке, побывали в Татеве, увидели пещерный город и водопад, который отключают на ночь. читать дальше
Имеет смысл, если вы уже посмотрели близлежащие достопримечательности и готовы несколько часов провести в автобусе, чтобы дучше узнать страну и ее историю. Спасибо гиду Армине за юмор и готовность отвечать на вопросы, и водителю Армену за комфортную поездку.
Анастасия
12 ноя 2025
Гид знала ответы на все вопросы! Все подсказывала, рассказывала очень интересно и увлекательно. Маршрут составлен хорошо. Все понравилось.
Держите пожалуйста в машине аптечку чтобы можно было обработать раны и ссадины.
Мария
10 ноя 2025
Очень долгая дорога, но я понимала на что шла. Красивейшие виды. Культура, быт, обычаи.. есть столько всего, о чем можно рассказать в такой дальней дороге, но большую часть времени мы проехали с музыкой, а не под рассказы гида.
В
Васильева
7 ноя 2025
Пейзажи по пути в Татев супер. Арарат почти всю дорогу сопровождает. Однозначно прокатитесь хотя бы в одну сторону на канатке. 6500 драм отдала (1350₽). Водопад Шаки очень красивый. Храм Татев можно пройти и много интересного увидеть. Пещерный город и качающийся мост, дух захватывает. В финале дегустация вин- увидели и бочки и карачары, вина попробовали. Рекомендую
К
Ксения
6 ноя 2025
Была прекрасная экскурсия! Милая экскурсовод не рассказывала ничего лишнего и ненужного, не заставляла участвовать в обсуждениях, если не хотелось, было очень приятно провести весь день в компании небольшой интернациональной группы читать дальше
и такого крутого гида! Ездили на маршрутном авто, было приятно! На все просмотры и тд давалось много времени, сначала можно было посмотреть все самостоятельно, а далее присоединиться к группе и послушать немного информации. Скептически отношусь к экскурсиям, но здесь не было нудно вообще! Мне понравилось!
Виктория
6 ноя 2025
Виды, конечно, красивые, но приготовьтесь к тому, что расстояния между точками в маршруте очень большие (от одного места до другого в среднем 1,5 часа). Материал может быть и неплохой, но читать дальше
немного несвязный, обрывочный, нет понятности цельности тура, все как-то кусками. Если готовы ехать ради видов и не боитесь расстояний или уже увидели в Армении все и остался юг, то вам подойдет!
Е
Елена
3 ноя 2025
Экскурсия интересная. Получили большое удовольствие от путешествия и общения.
С
Сергей
1 ноя 2025
Экскурсовод Армине и водитель Вахтанг сделали наш день! Отличное повествование, материал, прекрасные виды и комфортная дорога, это все что нужно для замечательной экскурсии!
А
Анна
1 ноя 2025
Всë хорошо. Очень понравилось.
Е
Елена
30 окт 2025
Все было просто невероятно! Гид потрясающая девушка, отлично знает свою историю, ощущалось, как сильно она любит свою страну и работу🥹
Водитель иногда шалил на дороге, доехали с ветерком😅 но гоняет он максимально уверенно, приехали в срок
Е
Елена
25 окт 2025
Очень понравилась экскурсия! Места потрясающие, природа балует осенними красками, рассказы интересны. Спасибо большое гиду, прекрасной Ашхени, за знакомство с историей и культурой Армении. Отдельное спасибо водителю Вартану, виртуозу на серпантинах. Ждём новых экскурсий!
S
Svetlana
25 окт 2025
Это было незабываемое путешествие. Очень понравилось. Буду советовать своим знакомым.
Е
Евгения
20 окт 2025
Понравилось абсолютно всё, кроме последнего завода Арени, как то все слишком быстро и вино тоже не понравилось совсем. В остальном все просто супер!
К
Ксения
19 окт 2025
Спасибо большое Арминэ за чудесный рассказ о своей стране, а водителю за безопасное вождение. Наше путешествие было долгим с 7.00 утра до 22.00. Было интересно, весело, тепло и хорошо. Меня влюбили в Армению и я обязательно вернусь сюда снова.