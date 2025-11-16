Приглашаем вас в живописную Сюникскую область. Вы побываете в Татевском монастыре, прокатитесь по канатной дороге над ущельем, пройдёте по пещерным тропам Хндзореска, полюбуетесь Шакинским водопадом и заглянете в винодельню древнего Арени. Эта экскурсия объединяет духовное наследие, природные чудеса и вкус настоящей Армении!

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание экскурсии

Канатная дорога «Крылья Татева»

Вы пролетите над ущельем на высоте более 300 метров по самой длинной в мире реверсивной канатной дороге (5,7 км), соединяющей село Халидзор с монастырём.

Пещерный город Хндзореск

Даже в 20 веке здесь всё ещё кипела жизнь: была школа, церковь, родильный дом. А сейчас — это лабиринт из пещер, тропинок и висячих мостов.

Татевский монастырь

Парящий над ущельем монастырь 9 века — духовный и архитектурный символ Армении. Вы пройдёте вдоль массивных каменных стен, рассмотрите вековые гравировки и узнаете, как работала Татевская университетская школа — одна из первых в регионе.

Шакинский водопад

18 метров падающей воды среди базальтовых скал и зелени — не просто зрелище, а настоящая природная медитация. Особенно красиво здесь летом, когда вокруг цветут травы.

Арени — родина древнейшего вина

Село, где вино делают уже шесть тысяч лет. Вы побываете на винном заводе, услышите рассказы о традициях виноделия и попробуете современные армянские вина.

Вы узнаете:

как монастыри становились не только духовными, но и образовательными центрами

почему армяне веками селились в труднодоступных местах — и как это сформировало национальный характер

как выглядела повседневная жизнь в пещерных поселениях: от кухни до молитвы

какое значение имеет вода в культуре, вере и мифах армян

как вино связано с религией, землёй и праздниками Армении

и главное — как, несмотря на войны, катастрофы и потери, армяне сохраняют свою культуру и радушие

Примерный тайминг экскурсии:

07:00 — выезд из Еревана

09:00–09:40 — завтрак в Ехегнадзоре

09:40–11:20 — дорога до Татева

11:30–12:50 — посещение монастыря Татев, канатная дорога

12:50–14:00 — трансфер Татев – Хндзореск

14:00–15:10 — посещение Старого Хндзореска и висячего моста

15:10–16:20 — дорога до Шаки

16:20–16:50 — остановка у Шакинского водопада

16:50–18:40 — возвращение в Ехегнадзор

18:40–19:10 — ужин и отдых

19:10–19:30 — трансфер Ехегнадзор – Арени

19:30–19:50 — дегустация вин в селе Арени

19:50–21:40 — дорога в Ереван

Организационные детали