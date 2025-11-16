Мои заказы

Юг Армении из Еревана: Татев, Хндзореск и Арени

Посетить древний монастырь, пройтись по пещерам, насладиться природой и попробовать армянское вино
Приглашаем вас в живописную Сюникскую область.

Вы побываете в Татевском монастыре, прокатитесь по канатной дороге над ущельем, пройдёте по пещерным тропам Хндзореска, полюбуетесь Шакинским водопадом и заглянете в винодельню древнего Арени. Эта экскурсия объединяет духовное наследие, природные чудеса и вкус настоящей Армении!
4.9
45 отзывов
Описание экскурсии

Канатная дорога «Крылья Татева»

Вы пролетите над ущельем на высоте более 300 метров по самой длинной в мире реверсивной канатной дороге (5,7 км), соединяющей село Халидзор с монастырём.

Пещерный город Хндзореск

Даже в 20 веке здесь всё ещё кипела жизнь: была школа, церковь, родильный дом. А сейчас — это лабиринт из пещер, тропинок и висячих мостов.

Татевский монастырь

Парящий над ущельем монастырь 9 века — духовный и архитектурный символ Армении. Вы пройдёте вдоль массивных каменных стен, рассмотрите вековые гравировки и узнаете, как работала Татевская университетская школа — одна из первых в регионе.

Шакинский водопад

18 метров падающей воды среди базальтовых скал и зелени — не просто зрелище, а настоящая природная медитация. Особенно красиво здесь летом, когда вокруг цветут травы.

Арени — родина древнейшего вина

Село, где вино делают уже шесть тысяч лет. Вы побываете на винном заводе, услышите рассказы о традициях виноделия и попробуете современные армянские вина.

Вы узнаете:

  • как монастыри становились не только духовными, но и образовательными центрами
  • почему армяне веками селились в труднодоступных местах — и как это сформировало национальный характер
  • как выглядела повседневная жизнь в пещерных поселениях: от кухни до молитвы
  • какое значение имеет вода в культуре, вере и мифах армян
  • как вино связано с религией, землёй и праздниками Армении
  • и главное — как, несмотря на войны, катастрофы и потери, армяне сохраняют свою культуру и радушие

Примерный тайминг экскурсии:

07:00 — выезд из Еревана
09:00–09:40 — завтрак в Ехегнадзоре
09:40–11:20 — дорога до Татева
11:30–12:50 — посещение монастыря Татев, канатная дорога
12:50–14:00 — трансфер Татев – Хндзореск
14:00–15:10 — посещение Старого Хндзореска и висячего моста
15:10–16:20 — дорога до Шаки
16:20–16:50 — остановка у Шакинского водопада
16:50–18:40 — возвращение в Ехегнадзор
18:40–19:10 — ужин и отдых
19:10–19:30 — трансфер Ехегнадзор – Арени
19:30–19:50 — дегустация вин в селе Арени
19:50–21:40 — дорога в Ереван

Организационные детали

  • Остаток суммы необходимо перевести на карту (можно в рублях) за день до проведения экскурсии. Мы вышлем реквизиты после внесения предоплаты. Вернём деньги в случае отмены экскурсии с нашей стороны․ Оплата на месте возможна только в драмах.
  • Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне или автобусе (в зависимости от количества человек)
  • Программа подойдёт взрослым и детям от 6 лет. Не рекомендуется людям с ограниченной подвижностью и боязнью высоты. А также тем, кто плохо переносит продолжительные переезды по горной местности
  • Отдельно оплачивается: питание (вы можете взять еду с собой); билет на канатную дорогу в одну сторону — €15, в обе стороны — €20 (при желании можно остаться в автобусе)
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 07:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€35
Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У консерватории имени Комитаса
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 07:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Матевос
Матевос — Организатор в Ереване
Провёл экскурсии для 1305 туристов
Погрузитесь в атмосферу незабываемых путешествий с нашим агентством, которое много лет создаёт магию для своих путешественников! Вас встретит приветливый и опытный гид, вместе с которым вы откроете для себя самые яркие секреты удивительных мест. Каждая экскурсия и тур — это уникальная история, каждый момент — это открытие. Забронируйте поездку сейчас и подарите себе настоящие эмоции с профессионалами своего дела!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 45 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
38
4
7
3
2
1

Фотографии от путешественников

З
Зарина
16 ноя 2025
Утомляет лишь дорога. В ноябре "закрыли" водопад, нам повезло увидеть его остатки, но тоже было красиво. В целом, очень интересная экскурсия
Анна
Анна
12 ноя 2025
Поездка, конечно, долгая, но мы были к этому готовы, а как иначе увидеть юг Армении? Прокатились на канатке, побывали в Татеве, увидели пещерный город и водопад, который отключают на ночь.
Имеет смысл, если вы уже посмотрели близлежащие достопримечательности и готовы несколько часов провести в автобусе, чтобы дучше узнать страну и ее историю. Спасибо гиду Армине за юмор и готовность отвечать на вопросы, и водителю Армену за комфортную поездку.

Анастасия
Анастасия
12 ноя 2025
Гид знала ответы на все вопросы! Все подсказывала, рассказывала очень интересно и увлекательно.
Маршрут составлен хорошо. Все понравилось.

Держите пожалуйста в машине аптечку чтобы можно было обработать раны и ссадины.
Мария
Мария
10 ноя 2025
Очень долгая дорога, но я понимала на что шла. Красивейшие виды.
Культура, быт, обычаи.. есть столько всего, о чем можно рассказать в такой дальней дороге, но большую часть времени мы проехали с музыкой, а не под рассказы гида.
В
Васильева
7 ноя 2025
Пейзажи по пути в Татев супер. Арарат почти всю дорогу сопровождает. Однозначно прокатитесь хотя бы в одну сторону на канатке. 6500 драм отдала (1350₽). Водопад Шаки очень красивый. Храм Татев можно пройти и много интересного увидеть. Пещерный город и качающийся мост, дух захватывает. В финале дегустация вин- увидели и бочки и карачары, вина попробовали. Рекомендую
К
Ксения
6 ноя 2025
Была прекрасная экскурсия! Милая экскурсовод не рассказывала ничего лишнего и ненужного, не заставляла участвовать в обсуждениях, если не хотелось, было очень приятно провести весь день в компании небольшой интернациональной группы
Виктория
Виктория
6 ноя 2025
Виды, конечно, красивые, но приготовьтесь к тому, что расстояния между точками в маршруте очень большие (от одного места до другого в среднем 1,5 часа). Материал может быть и неплохой, но
Е
Елена
3 ноя 2025
Экскурсия интересная. Получили большое удовольствие от путешествия и общения.
С
Сергей
1 ноя 2025
Экскурсовод Армине и водитель Вахтанг сделали наш день!
Отличное повествование, материал, прекрасные виды и комфортная дорога, это все что нужно для замечательной экскурсии!
А
Анна
1 ноя 2025
Всë хорошо. Очень понравилось.
Е
Елена
30 окт 2025
Все было просто невероятно! Гид потрясающая девушка, отлично знает свою историю, ощущалось, как сильно она любит свою страну и работу🥹

Водитель иногда шалил на дороге, доехали с ветерком😅 но гоняет он максимально уверенно, приехали в срок
Е
Елена
25 окт 2025
Очень понравилась экскурсия! Места потрясающие, природа балует осенними красками, рассказы интересны. Спасибо большое гиду, прекрасной Ашхени, за знакомство с историей и культурой Армении. Отдельное спасибо водителю Вартану, виртуозу на серпантинах. Ждём новых экскурсий!
S
Svetlana
25 окт 2025
Это было незабываемое путешествие. Очень понравилось. Буду советовать своим знакомым.
Е
Евгения
20 окт 2025
Понравилось абсолютно всё, кроме последнего завода Арени, как то все слишком быстро и вино тоже не понравилось совсем. В остальном все просто супер!
К
Ксения
19 окт 2025
Спасибо большое Арминэ за чудесный рассказ о своей стране, а водителю за безопасное вождение. Наше путешествие было долгим с 7.00 утра до 22.00.
Было интересно, весело, тепло и хорошо. Меня влюбили в Армению и я обязательно вернусь сюда снова.
