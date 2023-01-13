Тур по городу Ереван

Пешеходная. Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид

Пешеходная. Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид.
Тур по городу Ереван
Тур по городу Ереван
Тур по городу Ереван
Тур по городу Ереван

Что вас ожидает 🤩

  • Памятник «Мать Армения»
  • Комплекс Каскад
  • Здание Оперного Театра
  • Северный Проспект
  • Площадь Республики
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

В рамках программы вы в сопровождении опытного гида познакомитесь с монументом «Мать Армения», который перекликается по стилю с легендарной волгоградской «Родиной-Матерью». А вы прогуляетесь по Площади Республики – центру столицы, пройдетесь по пешеходному Северному проспекту, который называют «ереванским Арбатом, познакомитесь со зданием Оперного Театра и его удивительной архитектурой и, конечно, увидите величие Каскада.

Вы можете выбрать как утреннюю, так и вечернюю обзорную экскурсию по Еревану. Однако во второй половине дня город встретит огнями вечерней иллюминации.

При желании можно сделать перерыв во время маршрута и пообедать – гид подскажет, в какой ресторан стоит зайти, чтобы попробовать блюда национальной кухни.

Индивидуальная экскурсия по Еревану поможет по-новому взглянуть на город, его характер и историю. Вы получите первые впечатления, которыми запомнится древняя столица!

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Программа не предусматривает вход внутрь платных объектов посещения. Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00, 18:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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