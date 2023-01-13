В рамках программы вы в сопровождении опытного гида познакомитесь с монументом «Мать Армения», который перекликается по стилю с легендарной волгоградской «Родиной-Матерью». А вы прогуляетесь по Площади Республики – центру столицы, пройдетесь по пешеходному Северному проспекту, который называют «ереванским Арбатом, познакомитесь со зданием Оперного Театра и его удивительной архитектурой и, конечно, увидите величие Каскада.

Вы можете выбрать как утреннюю, так и вечернюю обзорную экскурсию по Еревану. Однако во второй половине дня город встретит огнями вечерней иллюминации.

При желании можно сделать перерыв во время маршрута и пообедать – гид подскажет, в какой ресторан стоит зайти, чтобы попробовать блюда национальной кухни.

Индивидуальная экскурсия по Еревану поможет по-новому взглянуть на город, его характер и историю. Вы получите первые впечатления, которыми запомнится древняя столица!