Взлёт авангардной мысли: архитектура конструктивизма в Ереване

Окунуться во времена новаторства и экспериментов и узнать, почему им не суждено было изменить город
В этой экскурсии мы собрали самые авангардные постройки Еревана в один маршрут: от первого в городе конструктивистского здания до дома, который называли «последним боем» этого направления. А ещё мы покажем вам самую авангардную площадь города.

И расскажем, почему армянские пролетарские архитекторы протестовали против «неоармянского стиля», но любили народную бытовую архитектуру.
Взлёт авангардной мысли: архитектура конструктивизма в Ереване
Взлёт авангардной мысли: архитектура конструктивизма в Ереване
Взлёт авангардной мысли: архитектура конструктивизма в Ереване
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 14:00

Описание экскурсии

Армянский конструктивизм стал оппонентом доминирующей в городе неоклассике. Эти здания рассказывают нам о ярком, хоть и коротком, периоде небывалого взлёта авангардной мысли в стране. Времени новаторства и смелых творческих поисков. «Прекрасная архитектура будущего» отвечала новым нуждам и к 1930-м, казалось, готова была начать серьёзно менять облик города. Но этого так и не случилось. Почему? Разберёмся на экскурсии.

Вы увидите:

  • Уникальное здание на стыке ар-деко, конструктивизма и неоклассики, вызвавшее в своё время шквал критики
  • Конструктивистский жилмассив с бассейном во дворе и оригинальными планировочными решениями
  • Одну из первых конструктивистских построек Еревана
  • Самую авангардную площадь города со зданиями Армгосстраха и Геологического комитета

Вы узнаете:

  • Что в облике «Народного дома» (или Театра Оперы) заставило молодых архитекторов устроить протестную демонстрацию
  • Какие революционные идеи внёс в армянскую архитектуру Николай Буниатян и почему в его творчестве выделяют два «суперстиля»
  • Как молодые армянские архитекторы — выпускники ВХУТЕМАСа — повлияли на архитектурную среду Еревана и что им за это было
  • Что общего у армянского Дома интернационала и здания в московской «Дангауэровке», а у самого Еревана — с Норильском
  • Как конструктивистские здания в Ереване связаны с народной бытовой застройкой

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на улице
  • Для вашего удобства на экскурсии будут использоваться радиогиды. Мы раздадим вам наушники, но если вам будет комфортнее в ваших собственных, возьмите их с собой (в устройствах стандартный разъём мини-джек)
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€15
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Оперы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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