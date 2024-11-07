В этой экскурсии мы собрали самые авангардные постройки Еревана в один маршрут: от первого в городе конструктивистского здания до дома, который называли «последним боем» этого направления. А ещё мы покажем вам самую авангардную площадь города. И расскажем, почему армянские пролетарские архитекторы протестовали против «неоармянского стиля», но любили народную бытовую архитектуру.

Описание экскурсии

Армянский конструктивизм стал оппонентом доминирующей в городе неоклассике. Эти здания рассказывают нам о ярком, хоть и коротком, периоде небывалого взлёта авангардной мысли в стране. Времени новаторства и смелых творческих поисков. «Прекрасная архитектура будущего» отвечала новым нуждам и к 1930-м, казалось, готова была начать серьёзно менять облик города. Но этого так и не случилось. Почему? Разберёмся на экскурсии.

Вы увидите:

Уникальное здание на стыке ар-деко, конструктивизма и неоклассики, вызвавшее в своё время шквал критики

Конструктивистский жилмассив с бассейном во дворе и оригинальными планировочными решениями

Одну из первых конструктивистских построек Еревана

Самую авангардную площадь города со зданиями Армгосстраха и Геологического комитета

Вы узнаете:

Что в облике «Народного дома» (или Театра Оперы) заставило молодых архитекторов устроить протестную демонстрацию

Какие революционные идеи внёс в армянскую архитектуру Николай Буниатян и почему в его творчестве выделяют два «суперстиля»

Как молодые армянские архитекторы — выпускники ВХУТЕМАСа — повлияли на архитектурную среду Еревана и что им за это было

Что общего у армянского Дома интернационала и здания в московской «Дангауэровке», а у самого Еревана — с Норильском

Как конструктивистские здания в Ереване связаны с народной бытовой застройкой

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