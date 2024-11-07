В этой экскурсии мы собрали самые авангардные постройки Еревана в один маршрут: от первого в городе конструктивистского здания до дома, который называли «последним боем» этого направления. А ещё мы покажем вам самую авангардную площадь города.
И расскажем, почему армянские пролетарские архитекторы протестовали против «неоармянского стиля», но любили народную бытовую архитектуру.
И расскажем, почему армянские пролетарские архитекторы протестовали против «неоармянского стиля», но любили народную бытовую архитектуру.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 14:00
Описание экскурсии
Армянский конструктивизм стал оппонентом доминирующей в городе неоклассике. Эти здания рассказывают нам о ярком, хоть и коротком, периоде небывалого взлёта авангардной мысли в стране. Времени новаторства и смелых творческих поисков. «Прекрасная архитектура будущего» отвечала новым нуждам и к 1930-м, казалось, готова была начать серьёзно менять облик города. Но этого так и не случилось. Почему? Разберёмся на экскурсии.
Вы увидите:
- Уникальное здание на стыке ар-деко, конструктивизма и неоклассики, вызвавшее в своё время шквал критики
- Конструктивистский жилмассив с бассейном во дворе и оригинальными планировочными решениями
- Одну из первых конструктивистских построек Еревана
- Самую авангардную площадь города со зданиями Армгосстраха и Геологического комитета
Вы узнаете:
- Что в облике «Народного дома» (или Театра Оперы) заставило молодых архитекторов устроить протестную демонстрацию
- Какие революционные идеи внёс в армянскую архитектуру Николай Буниатян и почему в его творчестве выделяют два «суперстиля»
- Как молодые армянские архитекторы — выпускники ВХУТЕМАСа — повлияли на архитектурную среду Еревана и что им за это было
- Что общего у армянского Дома интернационала и здания в московской «Дангауэровке», а у самого Еревана — с Норильском
- Как конструктивистские здания в Ереване связаны с народной бытовой застройкой
Организационные детали
- Экскурсия проходит на улице
- Для вашего удобства на экскурсии будут использоваться радиогиды. Мы раздадим вам наушники, но если вам будет комфортнее в ваших собственных, возьмите их с собой (в устройствах стандартный разъём мини-джек)
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€15
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Оперы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ереван — Организатор в Ереване
Образовательно-просветительский проект «Ереван глазами инженера» — это франшиза компании «Глазами инженера», филиалы которой расположены в Москве, Петербурге, Казани, Тбилиси, Батуми и Белграде. С помощью экскурсий, лекций и мастер-классов мы учим читать язык язык архитектуры, одного из самых абстрактных искусств, и привлекаем внимание к культуре и истории региона, а также вопросам сохранения наследия.Задать вопрос
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