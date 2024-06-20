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нового и об этих местах, и о самой Армении и ее истории, благодаря чему остались яркие впечатления. По пути делали остановки в красивых локациях, была возможность сделать фотографии и поснимать видео. Сама экскурсия была отлично организована: комфортный транспорт, полное соответствие заявленной программе и даже больше. Спасибо за интересную экскурсию и положительные эмоции, было здорово