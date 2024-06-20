6.5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
На двух вершинах: Ара и Арагац
Отыскать часовню в пещере, отдохнуть у горного озера и узнать, где был обнаружен самый старый лаваш
Начало: У вашего отеля
13 авг в 09:00
15 авг в 09:00
€140 за всё до 4 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Вокруг Севана за 10 часов
Древние монастыри, пляжи с чистейшей водой и копия судна времён Киликийского царства
12 авг в 09:00
22 авг в 09:00
€199 за всё до 8 чел.
5 часов
Индивидуальная
Винная экскурсия по Старому Еревану: архитектура, археология и виноград
Изучить армянское виноделие, пообедать под виноградными лозами и попробовать местные вина
Начало: На площади Республики
Завтра в 10:00
11 авг в 10:00
€95 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр20 июня 2024От экскурсии остались самые положительные впечатления. Были в июне, поэтому увидели цветущие горные луга во всей красе. Сложно выделить какие-то
- ААлександр4 июня 2024Экскурсия с Кареном очень понравилась. У гида получилось совместить в одном маршруте несколько уникальных мест, он рассказал много интересного и
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Нескучные экскурсии»
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