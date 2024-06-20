Нескучные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Ереване, цены от €95. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
На двух вершинах: Ара и Арагац
На машине
2 отзыва
6.5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
На двух вершинах: Ара и Арагац
Отыскать часовню в пещере, отдохнуть у горного озера и узнать, где был обнаружен самый старый лаваш
Начало: У вашего отеля
13 авг в 09:00
15 авг в 09:00
140 за всё до 4 чел.
Вокруг Севана за 10 часов
На машине
10 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Вокруг Севана за 10 часов
Древние монастыри, пляжи с чистейшей водой и копия судна времён Киликийского царства
12 авг в 09:00
22 авг в 09:00
199 за всё до 8 чел.
Винная экскурсия по Старому Еревану: архитектура, археология и виноград
Пешая
На микроавтобусе
5 часов
Индивидуальная
Винная экскурсия по Старому Еревану: архитектура, археология и виноград
Изучить армянское виноделие, пообедать под виноградными лозами и попробовать местные вина
Начало: На площади Республики
Завтра в 10:00
11 авг в 10:00
95 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    20 июня 2024
    На двух вершинах: Ара и Арагац
    От экскурсии остались самые положительные впечатления. Были в июне, поэтому увидели цветущие горные луга во всей красе. Сложно выделить какие-то
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    конкретные места, красиво везде, куда не посмотришь. Отдельная благодарность гиду Карену, всё было здорово, от интересных и подобных рассказов, до комфортного вождения и чая со сладушками)

  • А
    Александр
    4 июня 2024
    На двух вершинах: Ара и Арагац
    Экскурсия с Кареном очень понравилась. У гида получилось совместить в одном маршруте несколько уникальных мест, он рассказал много интересного и
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    нового и об этих местах, и о самой Армении и ее истории, благодаря чему остались яркие впечатления. По пути делали остановки в красивых локациях, была возможность сделать фотографии и поснимать видео. Сама экскурсия была отлично организована: комфортный транспорт, полное соответствие заявленной программе и даже больше. Спасибо за интересную экскурсию и положительные эмоции, было здорово

Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Нескучные экскурсии»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. На двух вершинах: Ара и Арагац
  2. Вокруг Севана за 10 часов
  3. Винная экскурсия по Старому Еревану: архитектура, археология и виноград
Какие места ещё посмотреть в Ереване
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Озеро Севан
  2. Площадь Республики
  3. Самое главное
  4. Дилижан
  5. Гегард
  6. Гарни
  7. Хор Вирап
  8. Гора Арарат
  9. Эчмиадзин
  10. Северный проспект
Сколько стоит экскурсия по Еревану в августе 2024
Сейчас в Ереване в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 95 до 199. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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