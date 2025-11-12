1 день

Знакомство с Ереваном, обзорная экскурсия

Прилёт в аэропорт Звартноц (Evn), где вас встретит групповой трансфер с 13.00 до 15.00 и доставит до отеля в Ереване.

Если вы прилетаете раньше/позже группового сбора, то мы можем организовать для вас индивидуальный трансфер за доп. плату.

Заселение в отель после 14:00.

Немного отдохнем в отеле и идем знакомиться с армянской кухней и менять деньги. А после, дружной компанией, пойдем окунаться в атмосферу Еревана, гулять по Большому Каскаду.

Нас ждет увлекательная экскурсия с гидом по историческому центру Еревана!

Мы поднимемся до смотровой площадки, откуда открывается фантастический вид на вечерний город, и если повезет, то перед нами откроется величественный вид Библейского Арарата.

Вы узнаете почему Ереван называют розовым городом, как строили Каскад и почему самый вкусный кофе выпивается именно в открытых кафешках Каскада.

Наша прогулка пройдет до Театральной площади, где находится театр Оперы и Балета и известное Лебединое озеро, рядом с которым гордо играет на рояле всеми нами любимый Арно Бабаджанян.

А еще мы окажемся на Северном проспекте, с расположенными на нем впечатляющими новостройками, где находятся множество офисов, элитные жилые дома, рестораны, кафе и магазины.

Именно тут можно встретить памятник известному цветочнику Карабале, который всегда одаривал влюбленных цветами.

После экскурсии свободное время. Гости могут провести вечер прогуливаясь по ярким улочкам и вкусно пообедать в национальном ресторане.

Ночь в отеле Еревана

Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086