Описание тура
Наш тур разработан для любителей зеленых гор, кавказского колорита и древнейшей истории!
Мы собрали лучшие и разнообразные локации красивой страны - Армения!
Маршрут построен максимально комфортно, у нас будут ночевки в Ереване и в зеленых красивых горах. Это позволит постепенно путешествовать по маршруту, больше гулять и отдыхать (так как не нужно ездить туда-обратно из Еревана).
Армения богата своей историей и уникальными древними сооружениями. Вы прочитаете в программе, что мы будем посещать много монастырей, и можете подумать: Ну что это за паломнический тур!
Но это не так! Ведь именно в самых красивых, живописных и высоких местах строились значимые монастыри и храмы! Поэтому там будет интересно и любителям истории, и любителям красивых фото с обалденными видами!
Программа тура по дням
Знакомство с Ереваном, обзорная экскурсия
Прилёт в аэропорт Звартноц (Evn), где вас встретит групповой трансфер с 13.00 до 15.00 и доставит до отеля в Ереване.
Если вы прилетаете раньше/позже группового сбора, то мы можем организовать для вас индивидуальный трансфер за доп. плату.
Заселение в отель после 14:00.
Немного отдохнем в отеле и идем знакомиться с армянской кухней и менять деньги. А после, дружной компанией, пойдем окунаться в атмосферу Еревана, гулять по Большому Каскаду.
Нас ждет увлекательная экскурсия с гидом по историческому центру Еревана!
Мы поднимемся до смотровой площадки, откуда открывается фантастический вид на вечерний город, и если повезет, то перед нами откроется величественный вид Библейского Арарата.
Вы узнаете почему Ереван называют розовым городом, как строили Каскад и почему самый вкусный кофе выпивается именно в открытых кафешках Каскада.
Наша прогулка пройдет до Театральной площади, где находится театр Оперы и Балета и известное Лебединое озеро, рядом с которым гордо играет на рояле всеми нами любимый Арно Бабаджанян.
А еще мы окажемся на Северном проспекте, с расположенными на нем впечатляющими новостройками, где находятся множество офисов, элитные жилые дома, рестораны, кафе и магазины.
Именно тут можно встретить памятник известному цветочнику Карабале, который всегда одаривал влюбленных цветами.
После экскурсии свободное время. Гости могут провести вечер прогуливаясь по ярким улочкам и вкусно пообедать в национальном ресторане.
Ночь в отеле Еревана
Гарни, подземный храм Гегард и армянский лаваш
Завтрак в отеле
Сегодня мы отправимся на экскурсию, где познакомимся с языческой и христианской Арменией.
Арка Чаренца - излюбленное место туристов, откуда открывается потрясающий вид на священную гору Арарат, а издали виднеется город Ереван.
Арка названа в честь великого армянского поэта Егише Чаренца, который любил проводить много времени здесь наслаждаясь красотой армянских просторов.
Языческий храм Солнца Гарни (1 в. н. э.) единственный уцелевший до наших дней языческий храм в Закавказье. Еще более удивителен тот факт, что сохранился он в Армении - первой в мире стране, официально принявшей христианство.
Храм построен по канонам классической греческой архитектуры, поэтому внешне он напоминает знаменитый Парфенон храм в Афинах. Когда-то в храме возвышался алтарь, на котором была установлена статуя бога Солнца.
А после мы спустимся в ущелье реки Азат и увидим настоящую Симфонию камней.
Некоторые базальтовые колонны здесь достигают 100-метровой высоты! Всё это образовалось при резком застывании и кристаллизации лавы. В древности подобные скалы называли дьявольскими ульями из-за их сходства с сотами. Сейчас чаще сравнивают с базальтовым органом.
Пещерный монастырь Гегард (12 - 13 вв.) в переводе означающий святое копье, в честь хранившегося в нем долгое время того самого копья, которым пронзили распятого Христа.
Монастырь основан Григорием Просветителем в Iv веке на месте священного источника в пещере. Все кельи и часовни вырубались вручную!
Он представляет собой комплекс, состоящий из главной церкви, двух пещерных церквей и усыпальницы. В первом пещерном храме из скалы бьет холодный родник.
Считается, что его святая вода исцеляет от болезней и дает красоту. Монастырь Гегард занесен в списки Всемирного наследия Юнеско.
А после мы зайдем в местную пекарню, чтобы увидеть как пекут настоящий армянский лаваш. Тут у вас есть возможность попробовать испечь самим - это очень нелегкое дело!
Кстати, армянский лаваш включен в список нематериального наследия Юнеско
Возвращение в Ереван и у вас свободное время (можно сходить на рынок, на завод Арарат или Ной и тд)
Ночь в отеле Еревана
Озеро Севан, армянское вино и переезд в горы
Завтрак в отеле, выезд с вещами
До обеда мы проведем время на знаменитом озере Севан.
Севан - большое холодное озеро в горах на востоке Армении на высоте 1898м и со всех сторон окружено белоснежными вершинами. Это главный природный символ независимой Армении и любовь её народа!
Сначала мы поднимемся по крутым ступенькам к черному монастырю Севанаванк. Он построен из тёмного туфа и считается шедевром сакральной армянской архитектуры.
Дальше у вас будет несколько часов свободного времени, чтобы вы могли выбрать интересные развлечения для себя.
Вы можете прокатиться на катере или скутере. Сапы и парапланы. Сувенирный рынок и милые магазинчики. Летом можно искупаться. А можно просто посидеть на берегу и любоваться голубыми водами.
Время обеда!
Где еще насладиться вкусом знаменитого Севанского ишхана, как не на самом озере. На берегу есть множество ресторанов, предлагающих блюда из Севанской рыбы.
Дальше наш путь идет через Селимский перевал. Высота около 2500 метров, дорога вьётся серпантином, но какие там пейзажи, полнейший восторг!
А теперь представьте - вы едете по дороге, по которой пару тысяч лет назад шли караваны верблюдов, гружённые китайским шёлком и золотом, везущие экзотических зверей и невольников. Самая главная ценность Селимского перевала - он проложен по треку Великого Шёлкового пути, и в одной из точек маршрута сохранился средневековый караван-сарай!
Как по мне, так это место для съемок фильмов про Индиану Джонса. Мрачно, с хаосом плит, гулким эхом, отпечатком истории и горой невидимых сокровищ. Очень впечатляет!
Знаю, что у нас Армения практически не ассоциируется с вином. Коньяк Арарат знают все, а вот винной страной в Ссср всегда была Грузия.
Мы поедем на винодельню и займемся дегустацией! Мммм какие же вкусные здесь вина! Есть красные и белые вина, и шесть сладких фруктовых вин (гранатовое, абрикосовое, малиновое, ежевичное, вишневое и персиковое).
Далее переезжаем в городок в горах - Горис.
Город расположился в горной долине и окружен десятками таинственных пещер и причудливыми скалами. Захватывающие виды, чистый воздух и размеренная атмосфера делают из Гориса идеальное место для тех, кто хочет сбежать от суеты Еревана и провести время в тишине и размеренности.
Здесь проведем две ночи, наслаждаясь чистым горным воздухом и природой.
Ночь в отеле Горис
День гор: пещерный город Хндзореск и Крылья Татева
Завтрак в отеле
С утра мы зарядимся энергией, гуляя по средневековому пещерному городу Хндзореск. Спустимся в ущелье по ступеням, пройдем по подвесному мосту и окажемся в городе-призраке!
Самое раннее письменное упоминание о Хндзореске датируется 18 веком. Пещерный город платил дань Татевскому монастырю, и монахи занесли его в свои амбарные книги.
Жилые дома на отвесных скалах, школы, церкви. На пути вы встретите источник Девяти младенцев 17 века и у него есть грустная легенда, которую расскажет гид. Пить воду из источника нужно из чаши двумя руками, опираясь на землю. Такой обычай!
В 1913 году в пещерном городе Хндзореск насчитывалось 1800 жилых домов, 7 школ, были свои магазины, мастерские и проживало около 8 тысяч человек, почему же теперь в голых стенах гуляет лишь ветер?
Пообедаем и поедем на самую длинную пассажирскую канатку маятникового типа в мире - почти 6 километров!
Крылья Татева - это одно из сильнейших впечатлений нашего путешествия по Армении. Виды- бомбические, высота - нереальная (около 350 метров до дна ущелья), по пути можно рассмотреть несколько интересных объектов - Арснадзорский Дозор, природный Чёртов Мост, руины Большой Татевской Пустыни и брошенные деревни - про всё это рассказывает аудиогид. А какие там виды на дорожные серпантины, просто вау!
Канатная дорога ведет в Татевский монастырь, гости, которые не желают прокатиться на канатке - едут с нами в монастырь на транспорте.
Возле монастыря группа встречается и далее экскурсия по монастырю.
Огромный интерес к локации обусловлен выдающейся красотой монастыря, расположением на краю захватывающего дух ущелья и богатой историей, которую хранят стены комплекса.
Не многие гости Армении добираются сюда, ведь дорога длинная, но мы с вами здесь живем и время для изучения древних стен достаточно!
Татев стоит на уступе горы, над глубоким ущельем реки Воротан. Фотографии получаются просто великолепные готовые обои на рабочий стол. Но и внутри комплекса есть на что полюбоваться. Можно прогуляться по территории, посетить маслодавильню, кельи, трапезную в скале и увидеть две главные достопримечательности:
Церковь святого Погоса-Петроса - она поражает - огромный купол на высоком барабане, замысловатый орнамент, украшающий окна и порталы. В некоторых местах сохранились фрески, датируемые 930 годом. Особенно значимыми являются фреска Страшный Суд на западной стене и Рождение Христа на северной. Особый интерес представляют своды, у которых на верхней части находятся изображения людей, а с обеих сторон головы извивающихся змей. Внутри сооружения царит полумрак и особое умиротворение. В монастыре большое число тайных ходов и хранилищ, так что место будет интересно не только паломникам, но и любителям тайн и загадочных теорий
Самой таинственной достопримечательностью Татевского монастыря является гигантский вертикальный каменный столп Гавазан. Это восьмигранная восьмиметровая колонна, которую венчает небольшой хачкар. Под действием сейсмических колебаний за счет встроенных шарниров Гавазан начинает раскачиваться. Для X века такое сооружение было настоящим чудом инженерной мысли. Движения каменного маятника предупреждали монахов о землетрясении и подступающей коннице врага.
Возвращаемся в Горис и у вас свободное время!
Обязательно прогуляйтесь здесь. Этот городок выглядит иначе, чем другие армянские города. Захватите фотоаппарат и не спеша пройдитесь по местным улицам. Весь шарм в деталях. На пути вам встретятся резные деревянные балконы на старинных каменных стенах, вычурные таблички на калитках и крайне колоритные местные жители.
Ночь в отеле Горис
Нораванк и Хор Вирап, тот самый вид на Арарат
Завтрак в отеле, выезд с вещами
Выезжаем из Гориса и едем в обратную дорогу.
Заедем в Нораванк — уникальный комплекс, находящийся в ущелье из красных скал, на одной из самых высоких точек окружающей местности. Путь туда пролегает по горному узкому ущелью, которое даже отдаленно не дает понять, что здесь возможна жизнь. Марсианские пейзажи!
Более аскетичного места для монастыря придумать сложно! Да и более живописного — тоже.
Нораванк — это одно из самых крупных средоточений хачкаров. Самые древние и искуссные приписывают авторству самого Момика. Это один из самых известных художников и скульпторов истории. Его имя и учеников мастера известно по всей Армении и далеко за ее пределами. Нораванк хранит множество его работ, в числе которых хачкары и барельефы комплекса.
Обед в горах и переезд в Хор Вирап - настоящая визитная карточка Армении, самый узнаваемый вид.
Приезжаешь в Ереван, заходишь в любую сувенирную лавку, и тут же видишь монастырь Хор Вирап. Его изображение смотрит на тебя с открыток, магнитов, тарелок и бокалов.
Он находится у самой границы Армении с Турцией, на холме, у подножия которого раскинулось старое кладбище.
Смотровая площадка Хор Вирапа - самое удачное место, чтобы увидеть библейскую гору во всей красе.
Согласно легенде, именно к Арарату во время Всемирного потопа прибился Ноев Ковчег. Сейчас он территориально принадлежит Турции (Ленин отдал), но армяне считают его своей горой. Высота Арарата 5 137 метров!
Если останется время, заедем к храму Звартноц, здесь получаются шикарные фотографии.
Наш тур заканчивается в аэропорту в 18.00, рассматривайте вылеты после 20.00.
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Групповой трансфер из аэропорта в отель и обратно в обозначенное в программе время
- Завтрак в отеле во 2-й, 3-й, 4-й, 5-й день
- Проживание 2 ночи в Ереване и 2 ночи в горах г. Горис. Мы будем жить в комфортабельных отелях (все удобства в номерах, чисто, отличные рейтинги). Если вы путешествуете один/одна, то предлагаем разместиться в номере с таким же участником тура, по гендерному признаку и если такой есть. Если участника для размещения нет, то оформляется одноместное размещение с доплатой)
- Входные билеты в Гарни
- Входные билеты в комплекс Симфония камней
- Работа всех гидов, водителей и сопровождающих по маршруту
- Все экскурсии, указанные в программе тура
- Дегустация вина в винодельне (около 8 видов вин)
- Мастер-класс по выпечке армянского лаваша
- Помощь в подборе авиабилетов
Что не входит в цену
- Питание: обеды и ужины (стоимость обеда в среднем 1000-1500 руб. Это хороший групповой обед с вином). Траты на еду зависят от вас самих, в какие заведения вы пойдете
- Дополнительные активности и экскурсии по желанию (канатная дорога, зиплайн, лошади, катера и тд)
- Одноместное размещение 12 000р (4 ночи)
- Индивидуальный трансфер из/в аэропорт, если Вы прилетаете не во время группового трансфера
О чём нужно знать до поездки
Что нужно знать для поездки в Армению!
Документы
Загранпаспорт или внутренний паспорт.
Из России, Казахстана, Беларуси и Киргизии граждане России старше 14 лет могут летать в Армению по внутреннему российскому или заграничному паспорту.
У России и Армении нет общей сухопутной границы. Если выезжать в эту страну по суше, например из Грузии, нужен загранпаспорт.
Если вы едите по загранпаспорту и там есть печать о посещении Азербайджана, то на границе могут задавать вопросы (с какой целью ездили и тд, ничего страшного в этом нет)
Документы для детей
Дети до 14 лет - загранпаспорт.
Еще можно использовать пятилетний заграничный паспорт родителей, если в нем есть сведения о ребенке и его фотография.
С 14 лет разрешено прилетать в Армению по внутреннему российскому паспорту.
Если несовершеннолетний путешествует самостоятельно или его сопровождает взрослый, который не является родителем, усыновителем, опекуном или попечителем, нужно оформить нотариально заверенное согласие на выезд за границу.
Например, такой документ нужен для поездки с бабушкой, братом и тд.
Медицинская страховка
Медицинскую страховку для поездки оформлять не требуют. Но чтобы избежать расходов в путешествии, лучше купить полис заранее, так как медицинские услуги в Армении платные!
Деньги в тур
Лучше взять с собой доллары или евро, и по прибытии обменять на драмы. Рубли тоже можно обменивать, но курс менее выгодный.
Обменять деньги можно в банковских отделениях и обменных пунктах.
А вот банковские карты брать не очень выгодно и местами даже бессмысленно. Карты Мир работают не везде
Визы
Виза не требуется