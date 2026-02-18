Армения на вкус: вино, гастрономия и мастер-классы за 6 дней

Индивидуальный формат и комфортный ритм путешествия через вино
Описание тура

Индивидуальный формат и комфортный ритм путешествия через вино, гастрономию и местные традиции Еревана, монастыри и винодельни в одной красивой поездке. Мастер-классы, дегустации и тёплая атмосфера без спешки.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в Ереван

Встречаем вас в аэропорту Звартноц в удобное под ваш рейс время и с комфортом доставляем в отель. После заселения свободное время, чтобы отдохнуть с дороги, настроиться на путешествие и почувствовать первое настроение Еревана. Ночёвка в Ереване.

2 день

Ереван: сити-тур, долма и вечер армянского вина

После завтрака начинаем знакомство с Ереваном - красивым, вкусным и очень живым. В программе один из самых старых районов города Конд, Каскад, Опера, Северный проспект и Площадь Республики, а также посещение Мемориального комплекса Геноцида армян. Днём вас ждёт мастер-класс по приготовлению традиционной армянской долмы в гостевом доме, а вечером дегустация 6 видов армянских вин в винном клубе Invino. После программы свободное время в Ереване. Ночёвка в Ереване.

3 день

Монастыри Армении и винодельня Van Ardi

После завтрака отправляемся к монастырям Сагмосаванк и Ованаванк, где Армения раскрывается через панорамные виды, тишину и древнюю историю. Затем - винодельня Van Ardi: прогулка по виноградникам, знакомство с производством и дегустация армянских вин. День, в котором красиво сочетаются история, природа и вкус.

4 день

Гегард, Гарни, Севан и ужин в Цахкунке

После завтрака вас ждёт один из самых ярких дней путешествия: Гегард, Гарни и Симфония камней. Затем мастер-класс по выпечке армянского лаваша, посещение семейной сыроварни и поездка к озеру Севан. Завершением дня станет атмосферный ужин в Цахкунке - красивое и очень вкусное знакомство с Арменией.

5 день

Арени-1, Нораванк и винодельня Старый Мост

После завтрака отправляемся на юг Армении - к пещере Арени-1 и монастырю Нораванк, окружённому красными скалами и красивыми пейзажами. Затем - винодельня Старый Мост, где вас ждут дегустация армянских вин и знакомство с винными традициями региона.

6 день

Завершение тура / Вылет

После завтрака свободное время и комфортный трансфер в аэропорт Звартноц в удобное под ваш рейс время. Завершение путешествия и вылет с тёплыми впечатлениями об Армении.

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в тщательно подобранных четырехзвездочных отелях в центре Еревана
  • Все завтраки в отеле
  • Встреча в аэропорту, проводы и все трансферы по программе
  • Комфортабельный транспорт по всему маршруту
  • Профессиональное сопровождение гида на протяжении всей программы
  • Все входные билеты по маршруту
  • Дегустации по программе: армянские вина
  • Посещение семейной сыроварни и дегустация сыров
  • Мастер-класс по приготовлению долмы
  • Мастер-класс по выпечке армянского лаваша
  • Лёгкий обед во время мастер-класса по лавашу
  • 1 Бутылка воды на человека ежедневно
Что не входит в цену
  • Авиабилеты
  • Страховка
  • Визовые сборы (при необходимости)
  • Личные расходы
  • Чаевые гиду и водителю (по желанию)
  • Питание и напитки, не указанные в программе
  • Ужины, не включённые в маршрут
  • Дополнительные заказы во время дегустаций и ужинов
  • Раннее заселение / поздний выезд из отеля (при необходимости)
О чём нужно знать до поездки

Стоимость указана за 1 человека при участии минимум 2 человек. Тур проводится при наборе от 2 участников. При бронировании на 1 человека стоимость рассчитывается индивидуально и будет выше, так как себестоимость индивидуального тура отличается от группового формата.

Пожелания к путешественнику

  • Пожалуйста, возьмите с собой паспорт/Id и медицинскую страховку (рекомендуем).

  • Удобная обувь для прогулок и одежда по сезону обязательны; в монастырях приветствуются закрытые плечи и колени.

  • Возьмите солнцезащитные очки/крем и головной убор летом, а также лёгкую куртку - вечерами может быть прохладно.

  • Сообщите заранее о пищевых ограничениях/аллергиях и предпочтениях (вегетарианское меню возможно).

  • Тур подходит для всех, но при хронических заболеваниях или ограничениях по подвижности просьба предупредить заранее - подберём оптимальный темп.

  • Время начала и порядок посещений могут незначительно меняться из-за погоды/трафика/режима работы объектов, без потери программы.

Визы

Визовые требования для въезда в Армению зависят от гражданства. Для ряда стран действует безвизовый режим, для других может потребоваться электронная виза (e-visa) или иной тип разрешения на въезд.

Пожалуйста, заранее уточните актуальные правила для вашего паспорта (срок действия паспорта рекомендуется не менее 6 месяцев на момент въезда). По запросу мы подскажем, нужна ли виза именно вам, и при необходимости поможем с оформлением/подготовкой данных для подачи.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Ruzanna
Ruzanna — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Здравствуйте, меня зовут Рузанна. Более 20 лет я работаю в туризме и с любовью представляю Армению - страну древней истории, красивых гор, тёплого солнца и искреннего гостеприимства. Армения - это место,
которое стоит увидеть хотя бы раз и я покажу её такой, чтобы вы почувствовали её красоту, атмосферу и душу. Мой многолетний опыт в туризме позволяет создавать путешествия, в которых продумана каждая деталь. Я предлагаю высокий уровень сервиса, надёжную организацию и внимательное сопровождение, чтобы ваше знакомство с Арменией было комфортным, красивым и по-настоящему особенным. «Добро пожаловать в Армению» - остальное оставьте нам.

