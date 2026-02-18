Описание тура
Индивидуальный формат и комфортный ритм путешествия через вино, гастрономию и местные традиции Еревана, монастыри и винодельни в одной красивой поездке. Мастер-классы, дегустации и тёплая атмосфера без спешки.
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Ереван
Встречаем вас в аэропорту Звартноц в удобное под ваш рейс время и с комфортом доставляем в отель. После заселения свободное время, чтобы отдохнуть с дороги, настроиться на путешествие и почувствовать первое настроение Еревана. Ночёвка в Ереване.
Ереван: сити-тур, долма и вечер армянского вина
После завтрака начинаем знакомство с Ереваном - красивым, вкусным и очень живым. В программе один из самых старых районов города Конд, Каскад, Опера, Северный проспект и Площадь Республики, а также посещение Мемориального комплекса Геноцида армян. Днём вас ждёт мастер-класс по приготовлению традиционной армянской долмы в гостевом доме, а вечером дегустация 6 видов армянских вин в винном клубе Invino. После программы свободное время в Ереване. Ночёвка в Ереване.
Монастыри Армении и винодельня Van Ardi
После завтрака отправляемся к монастырям Сагмосаванк и Ованаванк, где Армения раскрывается через панорамные виды, тишину и древнюю историю. Затем - винодельня Van Ardi: прогулка по виноградникам, знакомство с производством и дегустация армянских вин. День, в котором красиво сочетаются история, природа и вкус.
Гегард, Гарни, Севан и ужин в Цахкунке
После завтрака вас ждёт один из самых ярких дней путешествия: Гегард, Гарни и Симфония камней. Затем мастер-класс по выпечке армянского лаваша, посещение семейной сыроварни и поездка к озеру Севан. Завершением дня станет атмосферный ужин в Цахкунке - красивое и очень вкусное знакомство с Арменией.
Арени-1, Нораванк и винодельня Старый Мост
После завтрака отправляемся на юг Армении - к пещере Арени-1 и монастырю Нораванк, окружённому красными скалами и красивыми пейзажами. Затем - винодельня Старый Мост, где вас ждут дегустация армянских вин и знакомство с винными традициями региона.
Завершение тура / Вылет
После завтрака свободное время и комфортный трансфер в аэропорт Звартноц в удобное под ваш рейс время. Завершение путешествия и вылет с тёплыми впечатлениями об Армении.
Варианты проживания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в тщательно подобранных четырехзвездочных отелях в центре Еревана
- Все завтраки в отеле
- Встреча в аэропорту, проводы и все трансферы по программе
- Комфортабельный транспорт по всему маршруту
- Профессиональное сопровождение гида на протяжении всей программы
- Все входные билеты по маршруту
- Дегустации по программе: армянские вина
- Посещение семейной сыроварни и дегустация сыров
- Мастер-класс по приготовлению долмы
- Мастер-класс по выпечке армянского лаваша
- Лёгкий обед во время мастер-класса по лавашу
- 1 Бутылка воды на человека ежедневно
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Страховка
- Визовые сборы (при необходимости)
- Личные расходы
- Чаевые гиду и водителю (по желанию)
- Питание и напитки, не указанные в программе
- Ужины, не включённые в маршрут
- Дополнительные заказы во время дегустаций и ужинов
- Раннее заселение / поздний выезд из отеля (при необходимости)
О чём нужно знать до поездки
Стоимость указана за 1 человека при участии минимум 2 человек. Тур проводится при наборе от 2 участников. При бронировании на 1 человека стоимость рассчитывается индивидуально и будет выше, так как себестоимость индивидуального тура отличается от группового формата.
Пожелания к путешественнику
Пожалуйста, возьмите с собой паспорт/Id и медицинскую страховку (рекомендуем).
Удобная обувь для прогулок и одежда по сезону обязательны; в монастырях приветствуются закрытые плечи и колени.
Возьмите солнцезащитные очки/крем и головной убор летом, а также лёгкую куртку - вечерами может быть прохладно.
Сообщите заранее о пищевых ограничениях/аллергиях и предпочтениях (вегетарианское меню возможно).
Тур подходит для всех, но при хронических заболеваниях или ограничениях по подвижности просьба предупредить заранее - подберём оптимальный темп.
Время начала и порядок посещений могут незначительно меняться из-за погоды/трафика/режима работы объектов, без потери программы.
Визы
Визовые требования для въезда в Армению зависят от гражданства. Для ряда стран действует безвизовый режим, для других может потребоваться электронная виза (e-visa) или иной тип разрешения на въезд.
Пожалуйста, заранее уточните актуальные правила для вашего паспорта (срок действия паспорта рекомендуется не менее 6 месяцев на момент въезда). По запросу мы подскажем, нужна ли виза именно вам, и при необходимости поможем с оформлением/подготовкой данных для подачи.