Две страны за одно путешествие: от Еревана до Тбилиси
Испечь армянский лаваш, продегустировать грузинские вина и погулять по набережной Батуми
Начало: Аэропорт Еревана, зависит от вашего рейса (встреча...
«Затем отправимся на кулинарный мастер-класс по выпечке лаваша, который обязательно продегустируем»
23 янв в 08:00
30 янв в 08:00
$817
$907 за человека
В Армению зимой: индивидуальный тур с дегустациями
Отправиться к заснеженным горам и озеру Севан, испечь лаваш в тандыре и насладиться вином
Начало: Ереван, место и время по договорённости
«Будем заезжать в проверенные места, где вы сможете отведать местных блюд»
Завтра в 08:00
22 янв в 08:00
106 000 ₽ за всё до 2 чел.
Дегустационный тур с посещением 4 заводов: армянская кухня и напитки
Научиться готовить лаваш, попробовать коньяк 10-ти летней выдержки и увидеть значимые места
Начало: Аэропорт Еревана, прилёт до 13:00
«Отправляемся в гастрономическое путешествие по лучшим винным и коньячным заводам Армении: вас ждут увлекательные экскурсии по старинным производствам и дегустации не только напитков, но и вкуснейшей национальной кухни»
23 янв в 08:00
24 янв в 08:00
55 500 ₽ за человека
В страну древних святынь и гордых вершин: тур по Армении с дегустациями и мастер-классом
Увидеть "армянский Стоунхендж" и "маленькую Швейцарию", отведать вина и сыры и испечь лаваш
Начало: Ереван, Камерный театр, 09:00
«Будете обедать национальными блюдами, а также пройдёте дегустации на винном заводе и сырной ферме и мастер-класс по выпечке лаваша»
20 фев в 08:00
6 мар в 08:00
$1200 за человека
Древности, коньяк, вино и кино: вояж по Армении и Грузии с дегустациями и мастер-классом
Изучить достопримечательности от Еревана до Гудаури, посетить места съёмок «Мимино» и родину Сталина
Начало: Аэропорт Еревана, время зависит от времени вашего ...
«В стоимость тура входят завтраки, дегустации коньяков и вин, 1 обед с кулинарным мастер-классом, 1 бутылка воды ежедневно»
1 мая в 14:00
7 июн в 14:00
129 000 ₽ за человека
Новогодняя сказка Армении с праздничным ужином, мастер-классами и проживанием в отеле 4
Научиться готовить лаваш, попробовать армянские вина на заводе и увидеть бескрайний Севан
Начало: Аэропорт Еревана, время встречи по договорённости
«Нас ждет чаепитие с вкусным десертом и интересной беседой о Ереване и местных жителях»
28 дек в 08:00
29 дек в 08:00
€1230 за человека
Топовые и редко посещаемые места Армении: индивидуальный экспресс-тур
Погулять по улочкам Гюмри и Дилижана, поучаствовать в творческом мастер-классе и дегустациях
Начало: Ереван, у вашего отеля или в другом мечте по догов...
«И конечно, отведаете знаменитое вино и армянскую кухню»
23 янв в 08:00
24 янв в 08:00
42 000 ₽ за человека
Индивидуальное путешествие по Армении с кулинарными мастер-классами
Научиться готовить шесть традиционных блюд и увидеть культурные и природные богатства страны
Начало: Ереван, аэропорт, утро, по времени рейса
«Это десерт, представляющий собой нечто среднее между слоёным печеньем и пирожком со сладкой начинкой»
23 янв в 08:00
24 янв в 08:00
70 000 ₽ за человека
