шёлкового пути и места, пропитанные историей. Вы осмотрите древние храмы Севанаванк, Татев, Нораванк, Гарни, Гегард и Хор Вирап. Пройдёте по подвесному мосту Хндзореска, прокатитесь над ущельем Воротан по канатной дороге. Отведаете вина на местной винодельне, понаблюдаете за процессом приготовления армянского лаваша и насладитесь панорамами гор и свежим воздухом. Это путешествие про пространство и глубину: когда за поворотами — новые пейзажи, а за каждым камнем скрывается тысячелетнее прошлое.

Описание тура

Организационные детали

Для поездки вам понадобится загранпаспорт или внутренний паспорт.

Из России, Казахстана, Беларуси и Киргизии граждане России старше 14 лет могут летать в Армению по внутреннему российскому или заграничному паспорту.

У России и Армении нет общей сухопутной границы. Если выезжать в эту страну по суше, например из Грузии, нужен загранпаспорт.

Если вы едите по загранпаспорту и там есть печать о посещении Азербайджана, то на границе могут задавать вопросы (с какой целью ездили и т. д, ничего страшного в этом нет).

Документы для детей

Дети до 14 лет – загранпаспорт. Ещё можно использовать 5-летний заграничный паспорт родителей, если в нем есть сведения о ребёнке и его фотография.

С 14 лет разрешено прилетать в Армению по внутреннему российскому паспорту.

Если несовершеннолетний путешествует самостоятельно или его сопровождает взрослый, который не является родителем, усыновителем, опекуном или попечителем, нужно оформить нотариально заверенное согласие на выезд за границу.

Например, такой документ нужен для поездки с бабушкой, братом и т. д.

Медицинскую страховку для поездки оформлять не требуют. Но чтобы избежать расходов в путешествии, лучше купить полис заранее, так как медицинские услуги в Армении платные.

Лучше взять с собой доллары или евро, и по прибытии обменять на драмы. Рубли тоже можно обменивать, но курс менее выгодный.

Обменять деньги можно в банковских отделениях и обменных пунктах. А вот банковские карты брать не очень выгодно и местами даже бессмысленно. Карты Мир работают не везде.