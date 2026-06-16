Описание тура
Организационные детали
Для поездки вам понадобится загранпаспорт или внутренний паспорт.
Из России, Казахстана, Беларуси и Киргизии граждане России старше 14 лет могут летать в Армению по внутреннему российскому или заграничному паспорту.
У России и Армении нет общей сухопутной границы. Если выезжать в эту страну по суше, например из Грузии, нужен загранпаспорт.
Если вы едите по загранпаспорту и там есть печать о посещении Азербайджана, то на границе могут задавать вопросы (с какой целью ездили и т. д, ничего страшного в этом нет).
Документы для детей
Дети до 14 лет – загранпаспорт. Ещё можно использовать 5-летний заграничный паспорт родителей, если в нем есть сведения о ребёнке и его фотография.
С 14 лет разрешено прилетать в Армению по внутреннему российскому паспорту.
Если несовершеннолетний путешествует самостоятельно или его сопровождает взрослый, который не является родителем, усыновителем, опекуном или попечителем, нужно оформить нотариально заверенное согласие на выезд за границу.
Например, такой документ нужен для поездки с бабушкой, братом и т. д.
Медицинскую страховку для поездки оформлять не требуют. Но чтобы избежать расходов в путешествии, лучше купить полис заранее, так как медицинские услуги в Армении платные.
Лучше взять с собой доллары или евро, и по прибытии обменять на драмы. Рубли тоже можно обменивать, но курс менее выгодный.
Обменять деньги можно в банковских отделениях и обменных пунктах. А вот банковские карты брать не очень выгодно и местами даже бессмысленно. Карты Мир работают не везде.
Программа тура по дням
Знакомство с Ереваном
Встретимся, доедем до отеля, где вы разместитесь и немного отдохнёте. Затем мы отправимся на обед, во время которого вы сможете начать знакомство с армянской кухней, а после будем гулять по Каскаду и историческому центру города. Мы поднимемся на смотровую площадку, откуда нам откроется панорама вечернего Еревана, а при благоприятной погоде — вид на библейский Арарат. Вы узнаете, почему Ереван называют розовым городом, как создавался архитектурный ансамбль Каскада и почему кофе в открытых кафе здесь считается особенным.
Побываем на Театральной площади с театром Оперы и Балета и Лебединым озером, рядом с которым установлен памятник Арно Бабаджаняну. Пройдёмся по Северному проспекту с современной застройкой, ресторанами и магазинами, где находится памятник цветочнику Карабале. После экскурсии — свободное время для самостоятельных прогулок и ужина в национальных ресторанах.
Гарни, Гегард и мастер-класс по выпечке армянского лаваша
Позавтракав, отправимся на экскурсию, посвящённую языческой и христианской истории Армении. Первой остановкой станет Арка Чаренца — смотровая площадка с видом на Арарат и Ереван, названная в честь поэта Егише Чаренца. Затем посетим храм Солнца Гарни 1 века н. э. — единственный сохранившийся языческий храм Закавказья, построенный по канонам античной греческой архитектуры. Продолжим маршрут в ущелье реки Азат, где вы увидите природный памятник «Симфония камней» — базальтовые колонны, образовавшиеся из застывшей лавы.
Далее побываем в пещерном монастыре Гегард 12-13 веков, основанном Григорием Просветителем на месте священного источника. Осмотрим комплекс из наземных и пещерных храмов, усыпальницу и родник, вода которого считается целебной. Монастырь включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
В завершении заглянем в пекарню: вы понаблюдаете за процессом выпечки армянского лаваша и при желании попробуете испечь его самостоятельно. Лаваш также внесён в список нематериального наследия ЮНЕСКО. После возвращения в Ереван — свободное время.
Севан, дегустация на винодельне и переезд в горы
Сегодня направимся к Севану — высокогорному озеру на высоте 1898 метров, окружённому горными вершинами. Сначала поднимемся к монастырю Севанаванк, построенному из тёмного туфа и считающемуся образцом сакральной архитектуры. Далее у вас будет свободное время на берегу озера: по желанию можно выбрать прогулку на катере, водные активности, посещение сувенирных лавок или просто отдых у воды. Обед состоится на Севане: вы сможете попробовать блюда из знаменитого севанского ишхана.
После проедем через Селимский перевал высотой около 2500 метров, расположенный на древнем Великом шёлковом пути. Здесь сохранился средневековый караван-сарай, связанный с историей торговых маршрутов. Затем посетим винодельню, где состоится дегустация армянских вин, включая фруктовые сорта.
Вечером прибудем в горный город Горис, расположенный среди скал и пещер, и насладимся тишиной и чистым воздухом. Ночь в отеле Гориса.
Хндзореск и Татев
Утром посетим средневековый пещерный город Хндзореск. Спустимся в ущелье, пройдём по подвесному мосту и окажемся среди пещерных жилищ, школ и церквей. По пути увидим источник Девяти младенцев 17 века, связанный с местной легендой. Вы узнаете историю поселения, которое ещё в начале 20 века насчитывало тысячи жителей.
После обеда поедем к «Крыльям Татева» — самой длинной пассажирской маятниковой канатной дороге в мире. Во время подъёма по ней нам откроются виды на ущелье Воротан, природный Чёртов мост, сторожевые пункты и руины монастырских построек.
Далее вас ждёт экскурсия по Татевскому монастырю, расположенному на краю ущелья. Вы осмотрите церковь Погоса-Петроса с древними фресками, монастырские помещения и каменный столп Гавазан — инженерное сооружение 10 века, реагирующее на сейсмические колебания. После возвращения в Горис будет свободное время для прогулок по городу.
Нораванк и Хор Вирап
После завтрака посетим монастырский комплекс Нораванк, расположенный в ущелье из красных скал. Осмотрим архитектурный ансамбль, известный большим количеством хачкаров, в том числе работ мастера Момика.
После обеда побываем в монастыре Хор Вирап — одном из главных символов Армении, расположенном у границы с Турцией. Со смотровой площадки нам откроется вид на гору Арарат, связанную с библейской легендой о Ноевом ковчеге. При наличии времени заедем к руинам храма Звартноц. Далее — трансфер в аэропорт, рекомендуем планировать вылет после 20:00.
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Стоимость тура
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|51 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Групповой трансфер из аэропорта в отель и обратно (в обозначенное время)
- Входные билеты в Гарни
- Входные билеты в комплекс «Симфония камней»
- Все экскурсии по программе
- Работа всех гидов, водителей и сопровождающих
- Дегустация вина на винодельне (около 8 видов)
- Мастер-класс по выпечке армянского лаваша
- Помощь в подборе авиабилетов
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Еревана и обратно
- Обеды и ужины (в среднем 1000-1500 ₽ за обед)
- Дополнительные активности и экскурсии по желанию (канатная дорога, зиплайн, лошади, катера и т. д.)
- Доплата за 1-местное размещение - 12 000 ₽
- Индивидуальный трансфер из/в аэропорт при прилёте вне времени группового трансфера
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
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В итоге решилась на тур и впервые попала к Екатерине. Без чьих-то советов и со