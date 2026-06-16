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Ереван, Севан, Горис: по топовым местам Армении с дегустацией вина и кулинарным мастер-классом

Попробовать испечь армянский лаваш, осмотреть древние храмы и погулять по пещерному городу
Армения распахнёт для вас свои объятия и покорит гостеприимством и красотой! Вас ждёт знакомство с розовой столицей и незабываемый вид на Арарат, тишина и вольный ветер высокогорного Севана, дороги Великого
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шёлкового пути и места, пропитанные историей. Вы осмотрите древние храмы Севанаванк, Татев, Нораванк, Гарни, Гегард и Хор Вирап. Пройдёте по подвесному мосту Хндзореска, прокатитесь над ущельем Воротан по канатной дороге.

Отведаете вина на местной винодельне, понаблюдаете за процессом приготовления армянского лаваша и насладитесь панорамами гор и свежим воздухом.

Это путешествие про пространство и глубину: когда за поворотами — новые пейзажи, а за каждым камнем скрывается тысячелетнее прошлое.

5
5 отзывов
Ереван, Севан, Горис: по топовым местам Армении с дегустацией вина и кулинарным мастер-классом
Ереван, Севан, Горис: по топовым местам Армении с дегустацией вина и кулинарным мастер-классом
Ереван, Севан, Горис: по топовым местам Армении с дегустацией вина и кулинарным мастер-классом

Описание тура

Организационные детали

Для поездки вам понадобится загранпаспорт или внутренний паспорт.
Из России, Казахстана, Беларуси и Киргизии граждане России старше 14 лет могут летать в Армению по внутреннему российскому или заграничному паспорту.
У России и Армении нет общей сухопутной границы. Если выезжать в эту страну по суше, например из Грузии, нужен загранпаспорт.
Если вы едите по загранпаспорту и там есть печать о посещении Азербайджана, то на границе могут задавать вопросы (с какой целью ездили и т. д, ничего страшного в этом нет).

Документы для детей
Дети до 14 лет – загранпаспорт. Ещё можно использовать 5-летний заграничный паспорт родителей, если в нем есть сведения о ребёнке и его фотография.
С 14 лет разрешено прилетать в Армению по внутреннему российскому паспорту.
Если несовершеннолетний путешествует самостоятельно или его сопровождает взрослый, который не является родителем, усыновителем, опекуном или попечителем, нужно оформить нотариально заверенное согласие на выезд за границу.
Например, такой документ нужен для поездки с бабушкой, братом и т. д.
Медицинскую страховку для поездки оформлять не требуют. Но чтобы избежать расходов в путешествии, лучше купить полис заранее, так как медицинские услуги в Армении платные.
Лучше взять с собой доллары или евро, и по прибытии обменять на драмы. Рубли тоже можно обменивать, но курс менее выгодный.
Обменять деньги можно в банковских отделениях и обменных пунктах. А вот банковские карты брать не очень выгодно и местами даже бессмысленно. Карты Мир работают не везде.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Ереваном

Встретимся, доедем до отеля, где вы разместитесь и немного отдохнёте. Затем мы отправимся на обед, во время которого вы сможете начать знакомство с армянской кухней, а после будем гулять по Каскаду и историческому центру города. Мы поднимемся на смотровую площадку, откуда нам откроется панорама вечернего Еревана, а при благоприятной погоде — вид на библейский Арарат. Вы узнаете, почему Ереван называют розовым городом, как создавался архитектурный ансамбль Каскада и почему кофе в открытых кафе здесь считается особенным.

Побываем на Театральной площади с театром Оперы и Балета и Лебединым озером, рядом с которым установлен памятник Арно Бабаджаняну. Пройдёмся по Северному проспекту с современной застройкой, ресторанами и магазинами, где находится памятник цветочнику Карабале. После экскурсии — свободное время для самостоятельных прогулок и ужина в национальных ресторанах.

Знакомство с ЕреваномЗнакомство с ЕреваномЗнакомство с ЕреваномЗнакомство с Ереваном
2 день

Гарни, Гегард и мастер-класс по выпечке армянского лаваша

Позавтракав, отправимся на экскурсию, посвящённую языческой и христианской истории Армении. Первой остановкой станет Арка Чаренца — смотровая площадка с видом на Арарат и Ереван, названная в честь поэта Егише Чаренца. Затем посетим храм Солнца Гарни 1 века н. э. — единственный сохранившийся языческий храм Закавказья, построенный по канонам античной греческой архитектуры. Продолжим маршрут в ущелье реки Азат, где вы увидите природный памятник «Симфония камней» — базальтовые колонны, образовавшиеся из застывшей лавы.

Далее побываем в пещерном монастыре Гегард 12-13 веков, основанном Григорием Просветителем на месте священного источника. Осмотрим комплекс из наземных и пещерных храмов, усыпальницу и родник, вода которого считается целебной. Монастырь включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В завершении заглянем в пекарню: вы понаблюдаете за процессом выпечки армянского лаваша и при желании попробуете испечь его самостоятельно. Лаваш также внесён в список нематериального наследия ЮНЕСКО. После возвращения в Ереван — свободное время.

Гарни, Гегард и мастер-класс по выпечке армянского лавашаГарни, Гегард и мастер-класс по выпечке армянского лавашаГарни, Гегард и мастер-класс по выпечке армянского лавашаГарни, Гегард и мастер-класс по выпечке армянского лавашаГарни, Гегард и мастер-класс по выпечке армянского лаваша
3 день

Севан, дегустация на винодельне и переезд в горы

Сегодня направимся к Севану — высокогорному озеру на высоте 1898 метров, окружённому горными вершинами. Сначала поднимемся к монастырю Севанаванк, построенному из тёмного туфа и считающемуся образцом сакральной архитектуры. Далее у вас будет свободное время на берегу озера: по желанию можно выбрать прогулку на катере, водные активности, посещение сувенирных лавок или просто отдых у воды. Обед состоится на Севане: вы сможете попробовать блюда из знаменитого севанского ишхана.

После проедем через Селимский перевал высотой около 2500 метров, расположенный на древнем Великом шёлковом пути. Здесь сохранился средневековый караван-сарай, связанный с историей торговых маршрутов. Затем посетим винодельню, где состоится дегустация армянских вин, включая фруктовые сорта.

Вечером прибудем в горный город Горис, расположенный среди скал и пещер, и насладимся тишиной и чистым воздухом. Ночь в отеле Гориса.

Севан, дегустация на винодельне и переезд в горыСеван, дегустация на винодельне и переезд в горыСеван, дегустация на винодельне и переезд в горыСеван, дегустация на винодельне и переезд в горыСеван, дегустация на винодельне и переезд в горы
4 день

Хндзореск и Татев

Утром посетим средневековый пещерный город Хндзореск. Спустимся в ущелье, пройдём по подвесному мосту и окажемся среди пещерных жилищ, школ и церквей. По пути увидим источник Девяти младенцев 17 века, связанный с местной легендой. Вы узнаете историю поселения, которое ещё в начале 20 века насчитывало тысячи жителей.

После обеда поедем к «Крыльям Татева» — самой длинной пассажирской маятниковой канатной дороге в мире. Во время подъёма по ней нам откроются виды на ущелье Воротан, природный Чёртов мост, сторожевые пункты и руины монастырских построек.

Далее вас ждёт экскурсия по Татевскому монастырю, расположенному на краю ущелья. Вы осмотрите церковь Погоса-Петроса с древними фресками, монастырские помещения и каменный столп Гавазан — инженерное сооружение 10 века, реагирующее на сейсмические колебания. После возвращения в Горис будет свободное время для прогулок по городу.

Хндзореск и ТатевХндзореск и ТатевХндзореск и ТатевХндзореск и ТатевХндзореск и ТатевХндзореск и Татев
5 день

Нораванк и Хор Вирап

После завтрака посетим монастырский комплекс Нораванк, расположенный в ущелье из красных скал. Осмотрим архитектурный ансамбль, известный большим количеством хачкаров, в том числе работ мастера Момика.

После обеда побываем в монастыре Хор Вирап — одном из главных символов Армении, расположенном у границы с Турцией. Со смотровой площадки нам откроется вид на гору Арарат, связанную с библейской легендой о Ноевом ковчеге. При наличии времени заедем к руинам храма Звартноц. Далее — трансфер в аэропорт, рекомендуем планировать вылет после 20:00.

Нораванк и Хор ВирапНораванк и Хор ВирапНораванк и Хор ВирапНораванк и Хор ВирапНораванк и Хор ВирапНораванк и Хор ВирапНораванк и Хор Вирап

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

ТарифСтоимость
Участник51 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Групповой трансфер из аэропорта в отель и обратно (в обозначенное время)
  • Входные билеты в Гарни
  • Входные билеты в комплекс «Симфония камней»
  • Все экскурсии по программе
  • Работа всех гидов, водителей и сопровождающих
  • Дегустация вина на винодельне (около 8 видов)
  • Мастер-класс по выпечке армянского лаваша
  • Помощь в подборе авиабилетов
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Еревана и обратно
  • Обеды и ужины (в среднем 1000-1500 ₽ за обед)
  • Дополнительные активности и экскурсии по желанию (канатная дорога, зиплайн, лошади, катера и т. д.)
  • Доплата за 1-местное размещение - 12 000 ₽
  • Индивидуальный трансфер из/в аэропорт при прилёте вне времени группового трансфера
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ереван, аэропорт, 13:00
Завершение: Ереван, аэропорт, 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваша команда гидов в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 40 туристов
Приветствую)⠀ Меня зовут Катерина и мой путь в туризме был от турагента до автора собственных программ. ⠀ Много лет я жила и встречала гостей в солнечной Турции, вела там очень необычные экскурсии
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по Стамбулу и в сторону пролива Дарданеллы. ⠀ А далее я, и моя команда, разработали красивые и комфортные маршруты по Дагестану. Маршруты по Северной Осетии и Ингушетии, и конечно солнечной ароматной Грузии! ⠀ Все поездки мы неоднократно испытывали, корректировали, собирали обратную связь от наших дорогих гостей, поэтому теперь уверены, что наши путешествия подарят вам отличные виды, эмоции, комфорт и наслаждение! ⠀ Люблю изучать культуру и быт разных народностей, узнавать традиции и легенды. Поэтому я исколесила за рулем Северный Кавказ, Грузию и Турцию, там любила жить в местных семьях, чтобы понять быт людей изнутри. Училась готовить национальные блюда. Я очень хочу подарить вам незабываемые эмоции в поездке, а ещё вкусно и красиво покормить:) ⠀ До встречи ☺️

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
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1
Иванова
Хочу выразить огромную благодарность организаторам этого тура! Поездка в Ереван превзошла все ожидания. Все было продумано до мелочей: насыщенная, но не утомительная программа, удобные переезды и, конечно, невероятные локации. Мы
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посетили места, от которых захватывает дух — природа Армении и древняя архитектура оставили неизгладимое впечатление.
Отдельное спасибо нашему гиду Арине! Это человек, который искренне влюблен в свою страну, и эту любовь она передает каждому туристу. Очень интересные рассказы, душевная атмосфеа.
Отдельно хочу отметить проживание: отели были выбраны на отлично! Чисто, уютно, а завтраки — вкусно, сытно и очень по-домашнему. Чувствуется, что ребята работают с душой и делают все, чтобы туристу было максимально комфортно. Выбирайте этот тур и не пожалеете — здесь действительно работают на высшем уровне!

Хочу выразить огромную благодарность организаторам этого тура! Поездка в Ереван превзошла все ожидания. Все было продумано
Хочу выразить огромную благодарность организаторам этого тура! Поездка в Ереван превзошла все ожидания. Все было продумано
Хочу выразить огромную благодарность организаторам этого тура! Поездка в Ереван превзошла все ожидания. Все было продумано
Хочу выразить огромную благодарность организаторам этого тура! Поездка в Ереван превзошла все ожидания. Все было продумано
Хочу выразить огромную благодарность организаторам этого тура! Поездка в Ереван превзошла все ожидания. Все было продумано
Хочу выразить огромную благодарность организаторам этого тура! Поездка в Ереван превзошла все ожидания. Все было продумано
Хочу выразить огромную благодарность организаторам этого тура! Поездка в Ереван превзошла все ожидания. Все было продумано
Хочу выразить огромную благодарность организаторам этого тура! Поездка в Ереван превзошла все ожидания. Все было продумано+1
Хочу выразить огромную благодарность организаторам этого тура! Поездка в Ереван превзошла все ожидания. Все было продумано
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О
Ох, это было просто сказочно, Армения потрясающая, с удовольствием бы съездила туда снова) Я даже ничего заранее не читала про страну, чтоб не портить себе впечатление. Там такая история необыкновенная,
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древние сооружения, и горы — просто дух захватывает. Когда на канатке каталась, чуть не прослезилась от красоты вокруг. Сирануш — гид просто невероятный, она словно сама душа Армении, рассказывает с такой теплотой и юмором, видно как она любит свою страну и всё, что с ней связано. Настоящая забота, и при этом лёгкость в общении, очень классный человек и гид. Буба тоже супер, именно он поддерживал всю нашу группу, настоящий мужчина, всегда помогает, не оставляет в беде, и при этом с юмором, да ещё и фотки так классно делает — все были в восторге! Группа у нас собралась отличная, так же как и отели подобраны, и люди, с кем вместе жили, все очень хорошие. От эмоций просто зашкаливает!

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Ю
Не обращайте внимания на сомнения, отправляйтесь в Армению! Поездка была просто супер! Всё было на высоте: организация, пейзажи и группа ребят. От природы, местных людей и прогулок получили кучу положительных
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впечатлений. Погода тоже не подкачала.

У нас сменились две гостиницы — в обеих комфортно, чисто и уютно, всё нужное под рукой. Местные говорят на армянском, но стоит заговорить по-русски, как сразу переходят на ваш язык — очень доброжелательные и приветливые ребята.

Про кухню, наверное, многие слышали — шашлык, кебаб, долма, хаш и спас — вкуснятина нереальная. Армянский коньяк давно пробовала, а вот вино стало настоящим открытием. Если любите вкусно поесть и попробовать новое — это точно ваш вариант!

Спасибо гиду Еве и Геворгу — терпели все наши женские заморочки, всегда были на позитиве, давали кучу интересных фактов об Армении. Наш сопровождающий Буба — отдельная благодарность за то, что сумел сплотить нашу компанию, которая стала почти семьёй к концу путешествия.

Не могу не упомянуть нашего водителя Армена — суперпрофи за рулём, особенно по горным серпантинам. Машина была в отличном состоянии, а стиль вождения просто впечатлил!

Девочки, спасибо всем за классную компанию, общий позитив, смех и незабываемые моменты!

И да, отдельный респект за тот внезапный заезд под Чертовым мостом, хотя это вообще не было в плане — получилось круто и драйвово!

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И
Армения была у меня в мечтах давно, собиралась туда ещё в 2020, но пандемия всё спутала.

В итоге решилась на тур и впервые попала к Екатерине. Без чьих-то советов и со
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случайной группой поехала, ни с кем толком не знакома. И, знаете, это оказался очень правильный выбор. Всего 5 дней и 4 ночи, а впечатлений море — казалось, я целых две недели там провела. Столько разных мест успели посмотреть, столько интересных фактов услышала, куча эмоций и фото.

Наша гид Диана — человек потрясающий. Она знает всё про историю Армении, рассказывает так живо и с такой энергией, что невозможно оторваться. Я узнала много нового и крутого. Да и просто весёлая, добрая, с ней было очень приятно.

Ещё у нас был второй гид – Буба. Он просто душа компании и голос у него отличный. По вечерам в ресторанах он развлекал нас, пел, и вообще создавал классную атмосферу. Позаботился нас и о безопасности, и делал клёвые фотки, и видео забавные снимал. С ним я точно ещё поеду в Дагестан — хоть там уже была. А водитель Паша — настоящий профи, даже на серпантинах с ним ехать комфортно. Команда была собрана просто супер, за эти дни мы реально сдружились, как семья.

Про места — сначала два дня жили в Ереване, потом поехали к озеру Севан. Там такая красота, что просто дух захватывает. Мы ещё на катере катались — советую всем! Потом двинулись в горы, где провели ещё две ночи. Самые крутые достопримечательности удобнее брать именно оттуда, так что дорога почти незаметно пролетела. Отели и в Ереване, и в Горисе классные, в Горисе с террасы вообще открывался потрясающий вид.

Армения точно останется в памяти надолго! Путешествую я много, но эта поездка заняла отдельное место в моих воспоминаниях. Огромное спасибо всей команде и организаторам за этот незабываемый опыт!

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Е
В нашем армянском путешествии мы успели увидеть многое: заглянули на завод Арарат, где кроме классного музея попробовали разные коньяки, а еще побывали на семейной винодельне в Арени. Прогулялись по Еревану,
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его еще называют розовым городом из-за зданий из туфа — очень необычно. Видели, как делают лаваш — это вообще часть нематериального наследия ЮНЕСКО! Был и катер на Севане, и средневековый караван-сарай, где тоже интересно было погулять.

Особенно запомнился подвесной мост, так еще и проехались на канатке “Крылья Татева” — она идет 6 километров и опускается почти на 320 метров к дну ущелья, ощущения просто невероятные. Встретились с видом на гору Арарат, которая стоит почти на границе с Ираном и Турцией — сама природа там поражает. До сих пор в голове персиковые сады, яркие розы, грецкий орех, инжир, старинные армянские церкви и ажурные хачкары. А еще видели потрясающий водопад, который здорово освежил нас в жару.

Но, без сомнений, самое сильное впечатление оставил монастырь Нораванк! Там, по легенде, хранят часть настоящего Креста с кровью Христа. Скалы вокруг — просто марсианские, такой красоты я еще нигде не встречала. Все это с нашим гидом Гором, который обладает такой эрудицией, что я реально уважала его и понимала, что в надежных руках.

Очень понравилась неспешность и гибкость программы — вообще кайф, когда все организовано, билеты куплены, а тебе только наслаждаться отдыхом. Тебя встречают в аэропорту, и сразу чувствуешь, что можно расслабиться. Классный был момент, когда у нашего гида был день рождения, и он угощал нас пирожными на ужин — очень тепло и душевно.

Отели тоже порадовали — комфортные и приятные. В общем, поездка оставила только позитивные эмоции и яркие воспоминания!

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