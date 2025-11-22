После завтрака в гостинице экскурсионная программа начнётся в 10:00. Первым пунктом маршрута станет монастырский комплекс Гегард — одно из самых удивительных мест Армении. Его название переводится как «копьё» и связано с преданием о том, что здесь хранилось Святое Копьё, которым пронзили Христа. Комплекс, частично высеченный в скалах, был основан в 4 веке на месте священного источника, а современный ансамбль монастыря сформировался в 13 веке.

Следующей остановкой будет языческий храм Гарни — единственный дошедший до наших дней античный храм в Армении, построенный в 1 веке н. э. Он был возведён в честь солнечного божества Митры и является ярким примером эллинистической архитектуры.

Завершит экскурсионную программу природное чудо — Симфония камней. Этот уникальный природный памятник представляет собой базальтовые колонны, образующие впечатляющее скалистое ущелье.

После насыщенного дня возвращение в Ереван и отдых в гостинице.