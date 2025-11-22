Увидим лазурные воды Севана, поднимемся по канатной дороге Цахкадзора, вдохнём свежий горный воздух у потухшего вулкана Гутанасар и насладимся изысканным вкусом армянских вин.
Описание тура
Организационные детали
Для детей есть скидка, уточняйте при бронировании.
Программа тура по дням
Прибытие в Ереван
По прибытии в аэропорт трансфер доставит вас в гостиницу в Ереване. Размещение — с 14:00, после чего будет время отдохнуть. Вечер можно посвятить самостоятельному знакомству с городом или неспешному отдыху перед началом насыщенной программы.
Знакомимся со столицей
После завтрака в гостинице в 10:00 начнётся пешая экскурсия по Еревану. Вы увидите главные достопримечательности столицы, узнаете её историю, почувствуете атмосферу древнего города, сочетающего традиции и современность.
Древние монастыри и языческое наследие
После завтрака в гостинице экскурсионная программа начнётся в 10:00. Первым пунктом маршрута станет монастырский комплекс Гегард — одно из самых удивительных мест Армении. Его название переводится как «копьё» и связано с преданием о том, что здесь хранилось Святое Копьё, которым пронзили Христа. Комплекс, частично высеченный в скалах, был основан в 4 веке на месте священного источника, а современный ансамбль монастыря сформировался в 13 веке.
Следующей остановкой будет языческий храм Гарни — единственный дошедший до наших дней античный храм в Армении, построенный в 1 веке н. э. Он был возведён в честь солнечного божества Митры и является ярким примером эллинистической архитектуры.
Завершит экскурсионную программу природное чудо — Симфония камней. Этот уникальный природный памятник представляет собой базальтовые колонны, образующие впечатляющее скалистое ущелье.
После насыщенного дня возвращение в Ереван и отдых в гостинице.
Голубая жемчужина Армении и горный воздух Цахкадзора
После завтрака в гостинице в 10:00 отправление на экскурсию. Первая остановка — легендарное озеро Севан. Это крупнейший водоём Кавказа, расположенный на высоте около 1900 м над уровнем моря. Его чистая пресная вода, оттенки которой меняются в зависимости от времени суток, и горные пейзажи создают впечатляющую картину.
Далее посетим монастырь Севанаванк, основанный в 9 веке. Комплекс включает две древние церкви — Сурб-Аствацацин и Сурб-Аракелоц, построенные в 874 году по инициативе княжны Мариам — дочери царя Ашота I.
Следующий пункт маршрута — горный курорт Цахкадзор, известный своим мягким климатом и великолепными видами. Здесь посетим монастырь Кечарис, построенный в 11-13 веках и являющийся духовным центром своего времени. Мы поднимемся на канатной дороге. С её высшей точки открывается захватывающий вид на вершины хребтов и долины.
Вернёмся в Ереван.
Вулкан Гутанасар и винодельня «Манукян»
После завтрака выезд на экскурсию в 10:00. Сначала посетим Гутанасар — потухший вулкан с 3 вершинами, расположенный среди возвышенностей Гегамского нагорья. Здесь можно насладиться великолепными пейзажами, сделать запоминающиеся фотографии и ощутить чистый горный воздух.
Следующей остановкой будет винодельня «Манукян». Вас ждёт экскурсия по производству, осмотр винных погребов и цехов. Завершением визита станет дегустация трёх сортов вина в сочетании с традиционными армянскими сырами.
Возвращение в Ереван.
Свободный день
День можно посвятить самостоятельному изучению столицы. Это отличная возможность заглянуть в музеи, прогуляться по уютным улочкам, попробовать местную кухню или посетить рынки, чтобы приобрести сувениры.
Окончание тура
Освободим номера до 12:00. Затем трансфер доставит вас в аэропорт. До новых встреч!
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|55 800 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии и входные билеты
- Винные дегустации
Что не входит в цену
- Перелёт до Еревана и обратно
- Остальное питание