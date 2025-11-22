Мои заказы

По Армении в мини-группе: от древних храмов до винных погребов

Увидеть потухший вулкан, попробовать 3 сорта вина и осмотреть местные святыни
Страна древних монастырей, величественных гор и богатых традиций ждёт! Мы прогуляемся по старинным улицам Еревана, окунёмся в атмосферу языческого храма Гарни и высеченного в скале монастыря Гегард.

Увидим лазурные воды Севана, поднимемся по канатной дороге Цахкадзора, вдохнём свежий горный воздух у потухшего вулкана Гутанасар и насладимся изысканным вкусом армянских вин.
По Армении в мини-группе: от древних храмов до винных погребов
По Армении в мини-группе: от древних храмов до винных погребов
По Армении в мини-группе: от древних храмов до винных погребов
Ближайшие даты:
11
ноя18
ноя1
дек5
дек15
дек22
дек30
дек
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Для детей есть скидка, уточняйте при бронировании.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Ереван

По прибытии в аэропорт трансфер доставит вас в гостиницу в Ереване. Размещение — с 14:00, после чего будет время отдохнуть. Вечер можно посвятить самостоятельному знакомству с городом или неспешному отдыху перед началом насыщенной программы.

2 день

Знакомимся со столицей

После завтрака в гостинице в 10:00 начнётся пешая экскурсия по Еревану. Вы увидите главные достопримечательности столицы, узнаете её историю, почувствуете атмосферу древнего города, сочетающего традиции и современность.

Знакомимся со столицейЗнакомимся со столицейЗнакомимся со столицейЗнакомимся со столицей
3 день

Древние монастыри и языческое наследие

После завтрака в гостинице экскурсионная программа начнётся в 10:00. Первым пунктом маршрута станет монастырский комплекс Гегард — одно из самых удивительных мест Армении. Его название переводится как «копьё» и связано с преданием о том, что здесь хранилось Святое Копьё, которым пронзили Христа. Комплекс, частично высеченный в скалах, был основан в 4 веке на месте священного источника, а современный ансамбль монастыря сформировался в 13 веке.

Следующей остановкой будет языческий храм Гарни — единственный дошедший до наших дней античный храм в Армении, построенный в 1 веке н. э. Он был возведён в честь солнечного божества Митры и является ярким примером эллинистической архитектуры.

Завершит экскурсионную программу природное чудо — Симфония камней. Этот уникальный природный памятник представляет собой базальтовые колонны, образующие впечатляющее скалистое ущелье.

После насыщенного дня возвращение в Ереван и отдых в гостинице.

Древние монастыри и языческое наследиеДревние монастыри и языческое наследиеДревние монастыри и языческое наследиеДревние монастыри и языческое наследиеДревние монастыри и языческое наследиеДревние монастыри и языческое наследиеДревние монастыри и языческое наследиеДревние монастыри и языческое наследие
4 день

Голубая жемчужина Армении и горный воздух Цахкадзора

После завтрака в гостинице в 10:00 отправление на экскурсию. Первая остановка — легендарное озеро Севан. Это крупнейший водоём Кавказа, расположенный на высоте около 1900 м над уровнем моря. Его чистая пресная вода, оттенки которой меняются в зависимости от времени суток, и горные пейзажи создают впечатляющую картину.

Далее посетим монастырь Севанаванк, основанный в 9 веке. Комплекс включает две древние церкви — Сурб-Аствацацин и Сурб-Аракелоц, построенные в 874 году по инициативе княжны Мариам — дочери царя Ашота I.

Следующий пункт маршрута — горный курорт Цахкадзор, известный своим мягким климатом и великолепными видами. Здесь посетим монастырь Кечарис, построенный в 11-13 веках и являющийся духовным центром своего времени. Мы поднимемся на канатной дороге. С её высшей точки открывается захватывающий вид на вершины хребтов и долины.

Вернёмся в Ереван.

Голубая жемчужина Армении и горный воздух ЦахкадзораГолубая жемчужина Армении и горный воздух ЦахкадзораГолубая жемчужина Армении и горный воздух ЦахкадзораГолубая жемчужина Армении и горный воздух ЦахкадзораГолубая жемчужина Армении и горный воздух ЦахкадзораГолубая жемчужина Армении и горный воздух Цахкадзора
5 день

Вулкан Гутанасар и винодельня «Манукян»

После завтрака выезд на экскурсию в 10:00. Сначала посетим Гутанасар — потухший вулкан с 3 вершинами, расположенный среди возвышенностей Гегамского нагорья. Здесь можно насладиться великолепными пейзажами, сделать запоминающиеся фотографии и ощутить чистый горный воздух.

Следующей остановкой будет винодельня «Манукян». Вас ждёт экскурсия по производству, осмотр винных погребов и цехов. Завершением визита станет дегустация трёх сортов вина в сочетании с традиционными армянскими сырами.

Возвращение в Ереван.

Вулкан Гутанасар и винодельня «Манукян»Вулкан Гутанасар и винодельня «Манукян»Вулкан Гутанасар и винодельня «Манукян»Вулкан Гутанасар и винодельня «Манукян»Вулкан Гутанасар и винодельня «Манукян»
6 день

Свободный день

День можно посвятить самостоятельному изучению столицы. Это отличная возможность заглянуть в музеи, прогуляться по уютным улочкам, попробовать местную кухню или посетить рынки, чтобы приобрести сувениры.

Свободный деньСвободный деньСвободный день
7 день

Окончание тура

Освободим номера до 12:00. Затем трансфер доставит вас в аэропорт. До новых встреч!

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет55 800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты
  • Винные дегустации
Что не входит в цену
  • Перелёт до Еревана и обратно
  • Остальное питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Еревана, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Аэропорт Еревана, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваша команда гидов в Ереване
Провели экскурсии для 692 туристов
Всем привет! Я Анна. Работаю гидом с 2013 года. Вместе со мной работает команда профессиональных гидов, влюблённых в свою страну. Если вы готовы к знакомству с Арменией, мы превратим его
читать дальше

в увлекательное и незабываемое путешествие. Экскурсии с нами — это полное погружение в культуру, историю, религию, традиции армянского народа. Мы хотим, чтобы вы в конце путешествия остались в восторге и захотели вернуться в Армению!

Задать вопрос

Тур входит в следующие категории Еревана

Похожие туры из Еревана

От Еревана до Севана: узнать Армению через храмы, горы и людей
На автобусе
6 дней
-
10%
8 отзывов
От Еревана до Севана: узнать Армению через храмы, горы и людей
Увидеть гордую вершину Арарата, распробовать вино из местных погребов и пролететь над ущельем
Начало: Аэропорт Еревана, 16:00
22 ноя в 08:00
29 ноя в 08:00
76 500 ₽85 000 ₽ за человека
Тур-перезагрузка в Армению: 4 дня в краю гор, солнца и вина
На машине
4 дня
5 отзывов
Тур-перезагрузка в Армению: 4 дня в краю гор, солнца и вина
Насладиться армянским вином на дегустации, проехаться по древним храмам и побывать в «Пещере птиц»
Начало: Аэропорт Еревана, прилёт до 15:00
12 ноя в 08:00
13 ноя в 08:00
57 500 ₽ за человека
В страну древних святынь и гордых вершин: тур по Армении с дегустациями и мастер-классом
На автобусе
6 дней
1 отзыв
В страну древних святынь и гордых вершин: тур по Армении с дегустациями и мастер-классом
Увидеть "армянский Стоунхендж" и "маленькую Швейцарию", отведать вина и сыры и испечь лаваш
Начало: Ереван, Камерный театр, 09:00
5 дек в 09:00
6 дек в 09:00
$1200 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Ереване
Все туры из Еревана