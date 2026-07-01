Описание тура
Приглашаем в захватывающий пеший тур по Армении, где каждый шаг — это уникальное путешествие в историю и природную красоту этой удивительной страны. Пеший тур предлагает уникальный опыт, объединяя в себе древние монастыри, крепости и величественные горные пейзажи.
Откройте для себя армянские тропы, ведущие к каменным стражам прошлого, где каждая крепость рассказывает свою историю. Вы сможете почувствовать бескрайние просторы, вдыхая свежий воздух гор, и открывать новые грани природы на каждом этапе вашего пути.
Пеший тур в Армению — это уникальная возможность обогатить свой опыт, сочетая здоровый образ жизни с культурными и природными достопримечательностями. Давайте вместе отправимся в увлекательное путешествие, где каждый шаг станет незабываемым впечатлением, а каждый пейзаж — картиной, запечатлевшей красоту Армении в вашем сердце.
Стоимость тура указана при наборе группы от 2-х человек. При группе от 4-х человек стоимость тура составит 40.000 руб. При группе от 6-и человек стоимость тура составит 33.500 руб. При индивидуальном проведении тура (для 1 человека) стоимость составит 112.500 руб.
- Пеший тур По тропам Армении — это погружение в дикую природу, старинные тропы и горные пейзажи, от которых захватывает дух. Вы пройдёте по живописным маршрутам через каньоны, альпийские луга и древние села. В пути вас ждут уединённые монастыри, скрытые в горах, и панорамные виды на Библейский Арарат. Тур дарит уникальную возможность почувствовать настоящий дух Армении, вне туристических маршрутов. Идеально для тех, кто ищет активный отдых и вдохновение в природе.
Программа тура по дням
Встреча в аэропорту Пеший тур по Еревану
Встреча в аэропорту
Заселение в отель
Тур по Армении начнем с обзорной пешей экскурсии по достопримечательностям столицы. Сегодня Ереван - это город, в котором встречаются разнообразные архитектурные стили. Вы познакомитесь с достопримечательностями Еревана: Площадь Франции, Театр Оперы и Балета, Северный проспект, Площадь Республики.
Далее проследуем к Каскаду. Большой Каскад - 500-метровая лестница (522 ступеньки) с фонтанами и цветочными клумбами, а также музей под открытым небом, где представлено около 30 скульптур известных мастеров.
Поход к крепости Смбатаберд и монастырю Цахац Кар
Завтрак в отеле
Переезд к месту старта
Смбатаберд (крепость Смбата) находится в Вайоцдзорской области Армении, недалеко от села Егегис. Это одна из крупнейших крепостей региона. Представляет собой средневековый фортификационный комплекс, возведенный на месте древнего наблюдательного пункта 5 века.
С трех сторон ее окружают отвесные скалы, обрывающиеся у края ущелья, где протекают реки Артабун и Ехегис. Взять крепость штурмом не представлялось возможным: укрыться от стрел ввиду отсутствия деревьев было негде, а брать приступом высокие каменные стены толщиной от 2 до 4 м было равносильно самоубийству. Осада форта также не давала никакого результата: в крепость был проведен тайный водопровод, а в складах имелось достаточно запасов еды.
Монастырь Цахац Кар (10 век) находится в 6 км к северу от села Ехегис. Состоит из трех частей, каждую из которых формируют группы соответствующих строений: в первой группе церковь Св. Ншан и церковь Св. Карапет, украшенные прекрасными хачкарами; во второй группе церковь Св. Аствацацин, примыкающий к нему притвор и колонный зал, трапезная, монашеские покои, комнаты для собраний и служебные помещения. Третью группу составляет большое кладбище прямо к югу у остатков монастырских стен со множеством хачкаров и надгробных камней.
Возвращение в Ереван.
Высота - 2000 метров
Набор высоты - 580 метров
Протяженность - 12 километров
Уровень сложности - Средний
В очень жаркую погоду маршрут может быть заменен на аналогичный
Поход к водопаду Трчкан
Завтрак в отеле
Перезд к месту старта
Водопад Трчкан расположен в Лорийской области, близ границы с Ширакской областью. Угол падения воды — более 90 градусов. Высота водопада составляет 22.5 метра. Трчкан имеет статус природного памятника и является самым высоким водопадом Армении.
Местные жители однажды заметили, как речная форель, плывущая против течения, выпрыгивает над водопадом. В переводе с армянского <трчкан> означает прыгать прыгающий. Отсюда и название водопада.
Переезд в Дилижан / Ночевка
Высота - 2100 метров
Набор высоты - 620 метров
Протяженность - 20 километров
Уровень сложности средний
Поход к монастырю Оконаванк
Завтрак в отеле
Переезд к месту старта
Оконаванк, расположен Иджеванском районе Тавушской области Армении. Монастырь является скрытой культурной и исторической жемчужиной, которая приглашает посетителей сделать шаг назад во времени и изучить его богатое наследие. Это уникальное сочетание древней архитектуры, безмятежной природы и взгляда в прошлое Армении.
Монастырский комплекс Оконаванк, построенный в Xii-Xiii веках, является свидетельством архитектурного мастерства своего времени. Комплекс включает в себя главную церковь, часовни и различные вспомогательные постройки, все они созданы с высоким уровнем мастерства и внимания к деталям, что является символом средневекового армянского мастерства. Каменные стены зданий, кажется, шепчут истории давно минувших поколений.
Возвращение в Ереван
Высота - 1430 метров
Набор высоты - 400 метров
Протяженность - 16 километров
Уровень сложности Средний
Свободный день - Трансфер в аэропорт
Завтрак в отеле
Свободный день
Трансфер в аэропорт
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
3-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы аэропорт-отель-аэропорт
- Проживание в отелях с завтраками
- Комфортабельное транспортное обслуживание
- Услуга сопровождающего инструктора на протяжении всего тура
- Бутилированная родниковая воды в обслуживающем транспорте
- Круглосуточная поддержка туристов по телефону
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Медицинская страховка
- Обеды и ужины
- Личные расходы
О чём нужно знать до поездки
Необходимое снаряжение
удобная походная обувь,
удобная одежда,
тёплая одежда,
рюкзак (30-40 литров),
трекинговые палки,
солнцезащитный крем,
солнечные очки,
фонарик
Профессиональный инструктор-проводник осуществляет сопровождение и обеспечение безопасности на маршруте.
Пожелания к путешественнику
Встреча в аэропорту, в зале прилета, с табличкой на Фио
Начало тура: Аэропорт Еревана, прилёт до 15:00
Окончание тура: Аэропорт Еревана, согласно полетному расписанию
Визы
Гражданам Рф возможен везд по внутренним паспортам