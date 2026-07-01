Описание Программа по дням Выбрать день Ответы на вопросы

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание тура

Приглашаем в захватывающий пеший тур по Армении, где каждый шаг — это уникальное путешествие в историю и природную красоту этой удивительной страны. Пеший тур предлагает уникальный опыт, объединяя в себе древние монастыри, крепости и величественные горные пейзажи.

Откройте для себя армянские тропы, ведущие к каменным стражам прошлого, где каждая крепость рассказывает свою историю. Вы сможете почувствовать бескрайние просторы, вдыхая свежий воздух гор, и открывать новые грани природы на каждом этапе вашего пути.

Пеший тур в Армению — это уникальная возможность обогатить свой опыт, сочетая здоровый образ жизни с культурными и природными достопримечательностями. Давайте вместе отправимся в увлекательное путешествие, где каждый шаг станет незабываемым впечатлением, а каждый пейзаж — картиной, запечатлевшей красоту Армении в вашем сердце.

Стоимость тура указана при наборе группы от 2-х человек. При группе от 4-х человек стоимость тура составит 40.000 руб. При группе от 6-и человек стоимость тура составит 33.500 руб. При индивидуальном проведении тура (для 1 человека) стоимость составит 112.500 руб.