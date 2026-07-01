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Пеший тур «По тропам Армении»

Пеший тур по Армении - это уникальное путешествие в историю и природную красоту удивительной страны
Пеший тур «По тропам Армении»Фото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Пеший тур «По тропам Армении»Фото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Пеший тур «По тропам Армении»Фото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Приглашаем в захватывающий пеший тур по Армении, где каждый шаг — это уникальное путешествие в историю и природную красоту этой удивительной страны. Пеший тур предлагает уникальный опыт, объединяя в себе древние монастыри, крепости и величественные горные пейзажи.

Откройте для себя армянские тропы, ведущие к каменным стражам прошлого, где каждая крепость рассказывает свою историю. Вы сможете почувствовать бескрайние просторы, вдыхая свежий воздух гор, и открывать новые грани природы на каждом этапе вашего пути.

Пеший тур в Армению — это уникальная возможность обогатить свой опыт, сочетая здоровый образ жизни с культурными и природными достопримечательностями. Давайте вместе отправимся в увлекательное путешествие, где каждый шаг станет незабываемым впечатлением, а каждый пейзаж — картиной, запечатлевшей красоту Армении в вашем сердце.

Стоимость тура указана при наборе группы от 2-х человек. При группе от 4-х человек стоимость тура составит 40.000 руб. При группе от 6-и человек стоимость тура составит 33.500 руб. При индивидуальном проведении тура (для 1 человека) стоимость составит 112.500 руб.

  • Пеший тур По тропам Армении — это погружение в дикую природу, старинные тропы и горные пейзажи, от которых захватывает дух. Вы пройдёте по живописным маршрутам через каньоны, альпийские луга и древние села. В пути вас ждут уединённые монастыри, скрытые в горах, и панорамные виды на Библейский Арарат. Тур дарит уникальную возможность почувствовать настоящий дух Армении, вне туристических маршрутов. Идеально для тех, кто ищет активный отдых и вдохновение в природе.

Программа тура по дням

1 день

Встреча в аэропорту Пеший тур по Еревану

Встреча в аэропорту

Заселение в отель

Тур по Армении начнем с обзорной пешей экскурсии по достопримечательностям столицы. Сегодня Ереван - это город, в котором встречаются разнообразные архитектурные стили. Вы познакомитесь с достопримечательностями Еревана: Площадь Франции, Театр Оперы и Балета, Северный проспект, Площадь Республики.

Далее проследуем к Каскаду. Большой Каскад - 500-метровая лестница (522 ступеньки) с фонтанами и цветочными клумбами, а также музей под открытым небом, где представлено около 30 скульптур известных мастеров.

Встреча в аэропорту Пеший тур по ЕревануВстреча в аэропорту Пеший тур по ЕревануВстреча в аэропорту Пеший тур по Еревану
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Поход к крепости Смбатаберд и монастырю Цахац Кар

Завтрак в отеле

Переезд к месту старта

Смбатаберд (крепость Смбата) находится в Вайоцдзорской области Армении, недалеко от села Егегис. Это одна из крупнейших крепостей региона. Представляет собой средневековый фортификационный комплекс, возведенный на месте древнего наблюдательного пункта 5 века.

С трех сторон ее окружают отвесные скалы, обрывающиеся у края ущелья, где протекают реки Артабун и Ехегис. Взять крепость штурмом не представлялось возможным: укрыться от стрел ввиду отсутствия деревьев было негде, а брать приступом высокие каменные стены толщиной от 2 до 4 м было равносильно самоубийству. Осада форта также не давала никакого результата: в крепость был проведен тайный водопровод, а в складах имелось достаточно запасов еды.

Монастырь Цахац Кар (10 век) находится в 6 км к северу от села Ехегис. Состоит из трех частей, каждую из которых формируют группы соответствующих строений: в первой группе церковь Св. Ншан и церковь Св. Карапет, украшенные прекрасными хачкарами; во второй группе церковь Св. Аствацацин, примыкающий к нему притвор и колонный зал, трапезная, монашеские покои, комнаты для собраний и служебные помещения. Третью группу составляет большое кладбище прямо к югу у остатков монастырских стен со множеством хачкаров и надгробных камней.
Возвращение в Ереван.

Высота - 2000 метров

Набор высоты - 580 метров

Протяженность - 12 километров

Уровень сложности - Средний

В очень жаркую погоду маршрут может быть заменен на аналогичный

Поход к крепости Смбатаберд и монастырю Цахац КарПоход к крепости Смбатаберд и монастырю Цахац КарПоход к крепости Смбатаберд и монастырю Цахац Кар
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Поход к водопаду Трчкан

Завтрак в отеле

Перезд к месту старта

Водопад Трчкан расположен в Лорийской области, близ границы с Ширакской областью. Угол падения воды — более 90 градусов. Высота водопада составляет 22.5 метра. Трчкан имеет статус природного памятника и является самым высоким водопадом Армении.

Местные жители однажды заметили, как речная форель, плывущая против течения, выпрыгивает над водопадом. В переводе с армянского <трчкан> означает прыгать прыгающий. Отсюда и название водопада.
Переезд в Дилижан / Ночевка

Высота - 2100 метров

Набор высоты - 620 метров

Протяженность - 20 километров

Уровень сложности средний

Поход к водопаду ТрчканПоход к водопаду ТрчканПоход к водопаду Трчкан
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Поход к монастырю Оконаванк

Завтрак в отеле

Переезд к месту старта

Оконаванк, расположен Иджеванском районе Тавушской области Армении. Монастырь является скрытой культурной и исторической жемчужиной, которая приглашает посетителей сделать шаг назад во времени и изучить его богатое наследие. Это уникальное сочетание древней архитектуры, безмятежной природы и взгляда в прошлое Армении.

Монастырский комплекс Оконаванк, построенный в Xii-Xiii веках, является свидетельством архитектурного мастерства своего времени. Комплекс включает в себя главную церковь, часовни и различные вспомогательные постройки, все они созданы с высоким уровнем мастерства и внимания к деталям, что является символом средневекового армянского мастерства. Каменные стены зданий, кажется, шепчут истории давно минувших поколений.
Возвращение в Ереван

Высота - 1430 метров

Набор высоты - 400 метров

Протяженность - 16 километров

Уровень сложности Средний

Поход к монастырю ОконаванкПоход к монастырю ОконаванкПоход к монастырю Оконаванк
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Свободный день - Трансфер в аэропорт

Завтрак в отеле

Свободный день

Трансфер в аэропорт

Свободный день - Трансфер в аэропортСвободный день - Трансфер в аэропортСвободный день - Трансфер в аэропорт
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

3-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы аэропорт-отель-аэропорт
  • Проживание в отелях с завтраками
  • Комфортабельное транспортное обслуживание
  • Услуга сопровождающего инструктора на протяжении всего тура
  • Бутилированная родниковая воды в обслуживающем транспорте
  • Круглосуточная поддержка туристов по телефону
Что не входит в цену
  • Авиабилеты
  • Медицинская страховка
  • Обеды и ужины
  • Личные расходы
О чём нужно знать до поездки

Необходимое снаряжение

  • удобная походная обувь,

  • удобная одежда,

  • тёплая одежда,

  • рюкзак (30-40 литров),

  • трекинговые палки,

  • солнцезащитный крем,

  • солнечные очки,

  • фонарик

Профессиональный инструктор-проводник осуществляет сопровождение и обеспечение безопасности на маршруте.

Пожелания к путешественнику

Встреча в аэропорту, в зале прилета, с табличкой на Фио

Начало тура: Аэропорт Еревана, прилёт до 15:00

Окончание тура: Аэропорт Еревана, согласно полетному расписанию

Визы

Гражданам Рф возможен везд по внутренним паспортам

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Сергей
Сергей — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Родина — это место, где мы родились и живём, учимся, работаем. На земле живёт много людей из разных стран. И для каждого из них Родина своя. Наша Родина — Армения. Мы
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любим свою страну, потому что здесь нам уютно, а также за её природу и красоту. Армения — одна из древнейших стран в мире, которая богата своей многообразной культурой, а армянский народ всегда выделялся своим радушием и гостеприимством. Наша цель — познакомить гостей с нашей прекрасной страной и предоставить качественный отдых. С 2015 года мы организуем экскурсионные, винные, гастро, экстрим туры, комбинированные туры Армения-Грузия, однодневные экскурсии по Армении из Еревана. Наша команда имеет большой опыт по организации корпоративных туров, деловых поездок, бизнес-мероприятий, тимбилдингов и т. д. Будем рады встрече в Армении и открыть для Вас нашу прекрасную страну. Армения - страна, в которую можно влюбиться!

Тур входит в следующие категории Еревана

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