Описание тура
Мы организуем ваш отдых От и До. Ваша ответственность заканчивается, когда вы садитесь в кресло самолёта, и в реальность вы вернётесь только когда зайдёте домой уставшие, но от этого ещё более счастливые.
Наши туры не про туристов и бесконечные экскурсии. Они про баланс отдыха и новых впечатлений
В программе:
- много есть
- много пить
- много смеяться
- куча фотографий на память
- и самые красивые места, конечно же
Армения всегда разная в каждое время года, под каждое настроение и состояние души. Кажется, что ты только дотронулся, а сердце уже бешено стучит.
Присоединяйтесь к нашим группам и будьте уверены, вы не просто познакомитесь, вы влюбитесь в Армению с первого вдоха вкусного горного воздуха, с первого глотка чистой воды из фонтанчика, с первого вечера в уличном кафе и первого: Барев, Армения! .
С нами можно детям с 5 лет. Для детей предусмотрены скидки до 50%, которые зависят от возраста и выбранного типа размещения. Пишите для уточнения цены.
Программа тура по дням
Встреча и знакомство
Мы начнем этот насыщенный тур в столице Армении Ереване. Встречаем вас в аэропорту и отвозим в отель. В первый день познакомимся с историей страны, нас ждет обзорная экскурсия по древнейшему городу мира, а сейчас стильной современной столице — Еревану. Вы знали, что Ереван на 28 лет старше Рима?
Прогуляемся по главным улицам, послушаем историю города и его создателей, поднимемся на вершину Каскада и осмотрим Ереван с высоты. 572 ступеньки, чтобы прикоснуться рукой к небу!
Вечером для вас будет приготовлен ужин в одном из лучших ресторанов города. Вы сможете попробовать национальные блюда и настоящее гранатовое вино.
Аэропорт
Заселение в гостиницу в Ереване
Прогулка по Еревану
Приветственный ужин
День контрастов и впечатлений
Начнём день со знакомства с Араратом! Для этого остановимся у арки Чаренца, чтобы сделать красивые панорамные фото на фоне символа Армении.
Далее нас ждет суровый, высеченный в базальтовой скале монастырь Гегард (4 в. н. э.). В полумраке его зала тонкие лучи света падают на стены с искусной резьбой по камню. А какая в нём акустика! Если любите петь — обязательно попробуйте!
Продолжаем путешествовать во времени и едем знакомиться с храмом Гарни (1 в. н. э.) — единственным в Армении языческим памятником, который смог уцелеть после принятия христианства.
Вкусно пообедаем в рыбном ресторане и отправляемся дальше, к армянскому морю — озеру Севан. Прогуляемся на полуостров, к монастырю у воды Севанаванк.
Монастырь Гегард
Храм Гарни
Монастырь Севанаванк на озере Севан
Обед в рыбном ресторане
Горы и ущелья
Перемещаемся на юг страны чтобы познакомиться с величественным символом Армении — горой Арарат. Лучшее место обзора - монастырь Хор Вирап, расположенный у подножья горы, в 1 километре от границы с Турцией.
На обед заедем в уютную домашнюю винодельню в деревне Арени. Пообедаем в
погребе винодельни настоящим шашлыком из тандыра и национальной домашней кухней.
После, преодолев глубокое живописное ущелье красных скал Амагу, мы окажемся на территории одного из самых труднодоступных памятников средневековой Армении - Нораванк.
Далее нас ждёт ещё одна остановка - обсерватория Караундж. Это древнейший мегалитический комплекс, насчитывающий уже 12 тысяч лет! Его по праву называют армянским Стоунхенджем.
Ночевать остаемся на юге, нам предстоит увидеть ещё много интересного.
Монастырь Хор Вирап
Домашний обед в Арени
Монастырь Нораванк
Обсерватория Караундж
Ночевка на юге страны
Полёт над пропастью
Утром четвертого дня мы отправимся к уникальному комплексу Татев (9 век н. э.), который называют жемчужиной средневековой армянской архитектуры. Чтобы попасть туда, вы прокатитесь на самой длинной канатной дороге в мире, высота которой составляет 320 метров над уровнем земли, а длина почти 6 км.
Следом мы увидим пещерный город, который жители покинули только в середине прошлого века. Или посетим еще одно из чудес Армении - естественный нерукотворный мост над бурлящей рекой (сатанинский мост).
Монастырский комплекс Татев
Канатная дорога Крылья Татева
Пещерный город
Трансфер в Ереван
Поездка на винодельню
Пятый день обещает увлекательное погружение в духовные ценности и культурное наследие Армении, а также незабываемые впечатления от местной гастрономии. Начнем с захватывающей экскурсии в Святой Эчмиадзин и Звартноц. Святой Эчмиадзин - духовный центр Армении, место, где расположен кафедральный собор и резиденция армянского католикоса. Это святое место пронизано духом многовековой истории и представляет собой символ веры и единения армянского народа.
Звартноц, в свою очередь, представляет собой древний армянский памятник, символизирующий вечность и величие армянской культуры.
Затем мы отправимся на обед в уютную винодельню, где насладимся изысканной армянской кухней и отведаем лучшие местные вина. Это будет прекрасное время для обсуждения впечатлений от посещения духовных мест и приятного отдыха в кругу единомышленников.
Вечером у вас будет свободное время, чтобы посмотреть то, что еще не успели или то, что больше всего понравилось в Ереване.
Экскрусия в Святой Эчмиадзин и Звартноц
Посещение винодельни
Прощальный обед
Свободное время
Прощание
В заключительный день тура мы отправимся на городской рынок, где можно будет купить сухофрукты, местные сыры и сладости, а также многое другое.
Не обойдём вниманием и знаменитый блошиный рынок Вернисаж.
Здесь можно найти всё: от изделий ручной работы до эксклюзивных коллекционных вещей. Каждый заберёт домой частичку Армении!
Сегодня мы прощаемся и отправляемся в аэропорт, чтобы привезти домой массу впечатлений и самые тёплые воспоминания о прошедшем отдыхе.
Надеемся мы встретимся ещё раз. Так что до скорого!
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле в центре Еревана и 1 ночь в отеле в горах двухместное размещение
- Обширная экскурсионная программа: - обзорная экскурсия по Еревану - арка Чаренца - комплекс в скале Гегард - языческий храм Гарни - озеро Севан и Севанаванк - монастырь Хор Вирап у подножья Арарата - деревня аистов - комплекс Нораванк - обсерватория Караундж - комплекс Татев и самая длинная канатная дорога, Святой Эчмиадзин и Звартноц, пещерный город Хндзореск и водопад Шаки (при подходящих погодных условиях)
- Мастер-класс по приготовлению лаваша
- Посещение домашней винодельни в Арени
- Все перемещения между локациями на комфортном транспорте с личным водителем + топливный сбор
- Сопровождение по маршруту опытным гидом-историком
- Проживание в отеле в центре Еревана и 1 ночь в отеле в горах (двухместное размещение)
- Встреча в аэропорту с табличкой и трансфер обратно в любое время
- Питание: 5 завтраков в отеле, 2 обеда, 2 ужина
- Наша бесценная компания и сопровождение вас в туре нашим турлидером
- Подбор авиабилетов
- Бронирование дополнительных активностей по вашему желанию (воздушный шар, фотосессия)
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Личные расходы
- Дополнительное питание (от 7 тыс. руб.)
О чём нужно знать до поездки
Никаких требований по одежде и вещам с собой нет. Берите то, что вам удобно и необходимо.
Одну ночь проведём на юге страны в эко-отеле в горах. Чистейший горный воздух, пение птиц и захватывающий вид из номера такое доброе утро вы запомните надолго!
Приезжайте в любое время - мы встретим вас в аэропорту!
Пожелания к путешественнику
Очередность посещения экскурсионных мест может быть изменена на усмотрение лидера группы.