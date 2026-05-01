Юг Армении: тур для настоящих гедонистов

Юг страны: местная кухня, главные достопримечательности, лучшие отели, приятная компания
Описание тура

Мы организуем ваш отдых От и До. Ваша ответственность заканчивается, когда вы садитесь в кресло самолёта, и в реальность вы вернётесь только когда зайдёте домой уставшие, но от этого ещё более счастливые.
Наши туры не про туристов и бесконечные экскурсии. Они про баланс отдыха и новых впечатлений

В программе:
- много есть
- много пить
- много смеяться
- куча фотографий на память
- и самые красивые места, конечно же
Армения всегда разная в каждое время года, под каждое настроение и состояние души. Кажется, что ты только дотронулся, а сердце уже бешено стучит.
Присоединяйтесь к нашим группам и будьте уверены, вы не просто познакомитесь, вы влюбитесь в Армению с первого вдоха вкусного горного воздуха, с первого глотка чистой воды из фонтанчика, с первого вечера в уличном кафе и первого: Барев, Армения! .

С нами можно детям с 5 лет. Для детей предусмотрены скидки до 50%, которые зависят от возраста и выбранного типа размещения. Пишите для уточнения цены.

Программа тура по дням

1 день

Встреча и знакомство

Мы начнем этот насыщенный тур в столице Армении Ереване. Встречаем вас в аэропорту и отвозим в отель. В первый день познакомимся с историей страны, нас ждет обзорная экскурсия по древнейшему городу мира, а сейчас стильной современной столице — Еревану. Вы знали, что Ереван на 28 лет старше Рима?

Прогуляемся по главным улицам, послушаем историю города и его создателей, поднимемся на вершину Каскада и осмотрим Ереван с высоты. 572 ступеньки, чтобы прикоснуться рукой к небу!

Вечером для вас будет приготовлен ужин в одном из лучших ресторанов города. Вы сможете попробовать национальные блюда и настоящее гранатовое вино.

  • Аэропорт

  • Заселение в гостиницу в Ереване

  • Прогулка по Еревану

  • Приветственный ужин

2 день

День контрастов и впечатлений

Начнём день со знакомства с Араратом! Для этого остановимся у арки Чаренца, чтобы сделать красивые панорамные фото на фоне символа Армении.

Далее нас ждет суровый, высеченный в базальтовой скале монастырь Гегард (4 в. н. э.). В полумраке его зала тонкие лучи света падают на стены с искусной резьбой по камню. А какая в нём акустика! Если любите петь — обязательно попробуйте!

Продолжаем путешествовать во времени и едем знакомиться с храмом Гарни (1 в. н. э.) — единственным в Армении языческим памятником, который смог уцелеть после принятия христианства.

Вкусно пообедаем в рыбном ресторане и отправляемся дальше, к армянскому морю — озеру Севан. Прогуляемся на полуостров, к монастырю у воды Севанаванк.

  • Монастырь Гегард

  • Храм Гарни

  • Монастырь Севанаванк на озере Севан

  • Обед в рыбном ресторане

3 день

Горы и ущелья

Перемещаемся на юг страны чтобы познакомиться с величественным символом Армении — горой Арарат. Лучшее место обзора - монастырь Хор Вирап, расположенный у подножья горы, в 1 километре от границы с Турцией.

На обед заедем в уютную домашнюю винодельню в деревне Арени. Пообедаем в

погребе винодельни настоящим шашлыком из тандыра и национальной домашней кухней.

После, преодолев глубокое живописное ущелье красных скал Амагу, мы окажемся на территории одного из самых труднодоступных памятников средневековой Армении - Нораванк.

Далее нас ждёт ещё одна остановка - обсерватория Караундж. Это древнейший мегалитический комплекс, насчитывающий уже 12 тысяч лет! Его по праву называют армянским Стоунхенджем.

Ночевать остаемся на юге, нам предстоит увидеть ещё много интересного.

  • Монастырь Хор Вирап

  • Домашний обед в Арени

  • Монастырь Нораванк

  • Обсерватория Караундж

  • Ночевка на юге страны

4 день

Полёт над пропастью

Утром четвертого дня мы отправимся к уникальному комплексу Татев (9 век н. э.), который называют жемчужиной средневековой армянской архитектуры. Чтобы попасть туда, вы прокатитесь на самой длинной канатной дороге в мире, высота которой составляет 320 метров над уровнем земли, а длина почти 6 км.

Следом мы увидим пещерный город, который жители покинули только в середине прошлого века. Или посетим еще одно из чудес Армении - естественный нерукотворный мост над бурлящей рекой (сатанинский мост).

  • Монастырский комплекс Татев

  • Канатная дорога Крылья Татева

  • Пещерный город

  • Трансфер в Ереван

5 день

Поездка на винодельню

Пятый день обещает увлекательное погружение в духовные ценности и культурное наследие Армении, а также незабываемые впечатления от местной гастрономии. Начнем с захватывающей экскурсии в Святой Эчмиадзин и Звартноц. Святой Эчмиадзин - духовный центр Армении, место, где расположен кафедральный собор и резиденция армянского католикоса. Это святое место пронизано духом многовековой истории и представляет собой символ веры и единения армянского народа.

Звартноц, в свою очередь, представляет собой древний армянский памятник, символизирующий вечность и величие армянской культуры.

Затем мы отправимся на обед в уютную винодельню, где насладимся изысканной армянской кухней и отведаем лучшие местные вина. Это будет прекрасное время для обсуждения впечатлений от посещения духовных мест и приятного отдыха в кругу единомышленников.

Вечером у вас будет свободное время, чтобы посмотреть то, что еще не успели или то, что больше всего понравилось в Ереване.

  • Экскрусия в Святой Эчмиадзин и Звартноц

  • Посещение винодельни

  • Прощальный обед

  • Свободное время

6 день

Прощание

В заключительный день тура мы отправимся на городской рынок, где можно будет купить сухофрукты, местные сыры и сладости, а также многое другое.

Не обойдём вниманием и знаменитый блошиный рынок Вернисаж.

Здесь можно найти всё: от изделий ручной работы до эксклюзивных коллекционных вещей. Каждый заберёт домой частичку Армении!

Сегодня мы прощаемся и отправляемся в аэропорт, чтобы привезти домой массу впечатлений и самые тёплые воспоминания о прошедшем отдыхе.

Надеемся мы встретимся ещё раз. Так что до скорого!

Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отеле в центре Еревана и 1 ночь в отеле в горах двухместное размещение
  • Обширная экскурсионная программа: - обзорная экскурсия по Еревану - арка Чаренца - комплекс в скале Гегард - языческий храм Гарни - озеро Севан и Севанаванк - монастырь Хор Вирап у подножья Арарата - деревня аистов - комплекс Нораванк - обсерватория Караундж - комплекс Татев и самая длинная канатная дорога, Святой Эчмиадзин и Звартноц, пещерный город Хндзореск и водопад Шаки (при подходящих погодных условиях)
  • Мастер-класс по приготовлению лаваша
  • Посещение домашней винодельни в Арени
  • Все перемещения между локациями на комфортном транспорте с личным водителем + топливный сбор
  • Сопровождение по маршруту опытным гидом-историком
  • Встреча в аэропорту с табличкой и трансфер обратно в любое время
  • Питание: 5 завтраков в отеле, 2 обеда, 2 ужина
  • Наша бесценная компания и сопровождение вас в туре нашим турлидером
  • Подбор авиабилетов
  • Бронирование дополнительных активностей по вашему желанию (воздушный шар, фотосессия)
Что не входит в цену
  • Авиабилеты
  • Личные расходы
  • Дополнительное питание (от 7 тыс. руб.)
О чём нужно знать до поездки

Никаких требований по одежде и вещам с собой нет. Берите то, что вам удобно и необходимо.

Одну ночь проведём на юге страны в эко-отеле в горах. Чистейший горный воздух, пение птиц и захватывающий вид из номера такое доброе утро вы запомните надолго!

Приезжайте в любое время - мы встретим вас в аэропорту!

Пожелания к путешественнику

Очередность посещения экскурсионных мест может быть изменена на усмотрение лидера группы.

Визы
Виза и Загранпаспорт не нужны
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Ирина
Ирина — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Дорогие друзья! Мы очень рады приветствовать вас в наших авторских турах. Солнечная Армения, уютный Калининград, невероятная по красоте Камчатка, Териберка с волшебным северным сиянием или прозрачный лёд Байкала? А может быть, вы давно мечтали попробовать настоящие осетинские пироги или побывать в Сулакском каньоне в Дагестане? Мы знаем, как осуществить ваши желания!

