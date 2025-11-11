Мои заказы

Уникальный опыт – экскурсии в Гюмри

Найдено 3 экскурсии в категории «Уникальный опыт» в Гюмри, цены от €7. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Яркий и колоритный Гюмри
На машине
10 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Яркий и колоритный Гюмри
Гюмри - город с уникальной атмосферой. Исследуйте его историю, архитектуру и традиции на увлекательной экскурсии
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
€200 за всё до 5 чел.
Андерграунд Гюмри: от дверей до стрит-арта
Пешая
3 часа
46 отзывов
Индивидуальная
Андерграунд Гюмри: от дверей до стрит-арта
Индивидуальная экскурсия по старым кварталам Гюмри с уникальными граффити, арт-галереями и историческими дверями
Начало: На площади Вардананц
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€30 за человека
Единственная в мире галерея картин из паутины
1 час
Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия по галерее в Гюмри
Посетите уникальную галерею картин из паутины в Гюмри. Художник Андраник Аветисян покажет свои работы и расскажет о процессе их создания
Начало: В районе Komisarner St
11 дек в 17:00
12 дек в 11:00
€7 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    11 ноября 2025
    Андерграунд Гюмри: от дверей до стрит-арта
    Это было потрясающе! Ирина показала город так, как мне хотелось его увидеть: с улочками, которые сама бы не нашла, знакомством
    читать дальше

    с местными творческими людьми, историей города и не только . Весь маршрут прошел не заметно, хоть и длился 3 часа.
    Искренние рекомендасьон

  • И
    Ирина
    28 октября 2025
    Андерграунд Гюмри: от дверей до стрит-арта
    Недавно я была в Гюмри и записалась на экскурсию от Ирины - Андерграунд Гюмри: от дверей до стрит-арта»

    Посещение экскурсии «Андерграунд
    читать дальше

    Гюмри: от дверей до стрит-арта» стало для меня ярким и запоминающимся событием. Эта экскурсия не только раскрыла мне уникальную художественную культуру Гюмри, но и позволила погрузиться в атмосферу творческой жизни города.

    Основная ценность экскурсии заключалась в том, что она не просто показывала исторические здания, граффити, но и объясняла их исторический и социальный контекст.

    Профессионализм гида Ирины был на высшем уровне. Она не просто рассказывала, но и создавала атмосферу, делая экскурсию интерактивной и захватывающей. Ирина обладает глубокими познаниями как в истории Гюмри, так и в современном искусстве. Кроме того, ее энтузиазм и страсть к теме были заразительны. Она проявила удивительное умение поддерживать интерес и отвечать на любые вопросы. Ее непринужденная манера общения и профессиональная подготовка сделали экскурсию не просто информативной, но и очень интересной.



    Одним из самых ярких моментов экскурсии стало личное общение с некоторыми художниками и скульпторами, чьи работы мы увидели. Это был уникальный опыт, который позволил нам не только увидеть их работы, но и поговорить о процессе творчества, мотивах и целях, которые стояли за каждым произведением. Это общение добавило экскурсии особую теплоту и искренность.

    Экскурсия «Андерграунд Гюмри: от дверей до стрит-арта» — это не просто путешествие по городу, но и погружение в его художественную и социальную жизнь. Профессионализм гида и возможность личного общения с художниками сделали этот опыт незабываемым.

    Я настоятельно рекомендую эту экскурсию всем, кто интересуется современным искусством, стрит-артом или просто хочет получить неповторимый опыт погружения в культуру и историю Гюмри. Это не просто экскурсия, а настоящий диалог между прошлым и настоящим, между искусством и жизнью.

    Недавно я была в Гюмри и записалась на экскурсию от Ирины - Андерграунд Гюмри: от дверей до стрит-арта»Недавно я была в Гюмри и записалась на экскурсию от Ирины - Андерграунд Гюмри: от дверей до стрит-арта»Недавно я была в Гюмри и записалась на экскурсию от Ирины - Андерграунд Гюмри: от дверей до стрит-арта»Недавно я была в Гюмри и записалась на экскурсию от Ирины - Андерграунд Гюмри: от дверей до стрит-арта»Недавно я была в Гюмри и записалась на экскурсию от Ирины - Андерграунд Гюмри: от дверей до стрит-арта»Недавно я была в Гюмри и записалась на экскурсию от Ирины - Андерграунд Гюмри: от дверей до стрит-арта»
  • И
    Ирина
    26 октября 2025
    Андерграунд Гюмри: от дверей до стрит-арта
    Прекрасная пргулка! Лучший способ познакомиться с городом и его уникальной атмосферой. Множество интересных историй, знакомство с прекрасными людьми и даже немного с котами:)
    Огромное спасибо Ирине!
  • Г
    Галина
    22 октября 2025
    Андерграунд Гюмри: от дверей до стрит-арта
    Экскурсия очень понравилась. С гидом Ирой прошли по знаковым местам города. Надеемся Гюмри не потеряет свой вайб, который мы уловили
  • Н
    Наталья
    16 октября 2025
    Андерграунд Гюмри: от дверей до стрит-арта
    Великолепно! Ирина обратила мое внимание на такие места и вещи, мимо которых я бы просто прошла. А мы заглядывали в
    читать дальше

    старинные, казалось заброшенные дворики - в итоге оказавшиеся самыми современными хранилищами андеграундных фото. Мы заглядывали в случайно приоткрытые двери, где находили чудесные наряды, сотворенные феями или это было театральное закулисье с диковинными вещами, или - мастерские удивительных художников. Спасибо Ирине за то, что может с любовью делиться своими открытиями

    Великолепно! Ирина обратила мое внимание на такие места и вещи, мимо которых я бы просто прошлаВеликолепно! Ирина обратила мое внимание на такие места и вещи, мимо которых я бы просто прошлаВеликолепно! Ирина обратила мое внимание на такие места и вещи, мимо которых я бы просто прошлаВеликолепно! Ирина обратила мое внимание на такие места и вещи, мимо которых я бы просто прошлаВеликолепно! Ирина обратила мое внимание на такие места и вещи, мимо которых я бы просто прошлаВеликолепно! Ирина обратила мое внимание на такие места и вещи, мимо которых я бы просто прошлаВеликолепно! Ирина обратила мое внимание на такие места и вещи, мимо которых я бы просто прошла
  • М
    Марина
    6 октября 2025
    Андерграунд Гюмри: от дверей до стрит-арта
    Прекрасная экскурсия!!! Ирина чудесный и интересный рассказчик. Оч понравились рассказы про стили, муралы и уличные картины. Чудесные и интересные места
    читать дальше

    удалось посетить и познакомиться с творческими людьми, а так же двумя невероятными братьями близнецами художниками и архитекторами!!!
    Ирина, спасибо большое за чудесную экскурсию!!! 🤩🤩🤩

  • N
    Nens
    27 сентября 2025
    Андерграунд Гюмри: от дверей до стрит-арта
    Экскурсия была огонь! Ирина коренная жительница и благодаря ей мы увидели Гюмри совсем по-другому. Зашли в такие необычные места, куда сами точно бы не решились и получили море впечатлений. Атмосфера лёгкая, душевная, как будто гуляли с подругой.
  • М
    Марина
    23 сентября 2025
    Андерграунд Гюмри: от дверей до стрит-арта
    Очень классная экскурсия по городу в индивидуальном формате получилась. Было и про историю и про современные объекты, все в спокойном темпе! Очень рекомендую ❤️
    Очень классная экскурсия по городу в индивидуальном формате получилась. Было и про историю и про современныеОчень классная экскурсия по городу в индивидуальном формате получилась. Было и про историю и про современныеОчень классная экскурсия по городу в индивидуальном формате получилась. Было и про историю и про современныеОчень классная экскурсия по городу в индивидуальном формате получилась. Было и про историю и про современныеОчень классная экскурсия по городу в индивидуальном формате получилась. Было и про историю и про современные
  • Н
    Наталья
    11 сентября 2025
    Андерграунд Гюмри: от дверей до стрит-арта
    Большое спасибо Ирине за невероятно крутую экскурсию!! Её рассказ помог хорошо прочувствовать атмосферу города. Было очень интересно узнать личный взгляд
    читать дальше

    Ирины на разные аспекты жизни, чувствуется её любовь к родному городу. Благодаря Ирине мы заглянули в галереи и мастерские, где познакомились с его талантливыми местными жителями: художниками и скульпторами, керамистами, дизайнерами. Купили очаровательного Гюмрика. Хочется возвращаться в Гюмри вновь и вновь. Буду рекомендовать друзьям и знакомым!

  • Я
    Янина
    22 августа 2025
    Андерграунд Гюмри: от дверей до стрит-арта
    Вчера я открыла для себя совершенно другой Гюмри благодаря потрясающей экскурсии с Ириной. Это не просто экскурсовод — это настоящий
    читать дальше

    вдохновитель и мастер превращать прогулку в настоящее приключение!

    Ирина очень ярко, живо и с любовью рассказывает о городе — её истории хочется слушать бесконечно, а после каждой интересной детали хочется переспросить: «И что дальше?» Мы посетили невероятные арт-объекты и мастерские с такой атмосферой, что я всерьёз задумалась: а не остаться ли мне здесь навсегда?
    Особенно хочется отметить потрясающий обед — всё было не только вкусно, но и с особым армянским колоритом. А облепиховое вино… ну, кажется, теперь это мой личный гастрономический “мастхэв” для любого путешествия!

    Ирина — человек, с которым хочется возвращаться, чтобы по-новому смотреть даже на привычные улицы. Спасибо за такой опыт и настроение! Если хотите узнать Гюмри с самой интересной стороны — вам точно к Ирине.

  • С
    Светлана
    19 августа 2025
    Яркий и колоритный Гюмри
    Гаянэ прекрасный гид, экскурсия была очень насыщенной и интересной. Рекомендую всем!
  • V
    Viktory
    17 августа 2025
    Андерграунд Гюмри: от дверей до стрит-арта
    Экскурсия в Гюмри с Ирой стала для нас одним из самых ярких впечатлений последних месяцев. Это было не просто знакомство
    читать дальше

    с городом — это было настоящее погружение в его характер, душу и людей. Ира ведёт экскурсию так, что рядом с ней чувствуешь себя не туристом, а дорогим гостем. Она удивительная женщина — мудрая, внимательная, тонко чувствующая настроение группы. Казалось, она заранее знала, что именно нам важно увидеть и услышать, на что обратить внимание, где замедлиться, а где — вдохновиться энергией города.
    Ира умеет соединять в рассказе историю и современность, трагические события и светлые человеческие истории. Благодаря ей мы не только увидели дома, улицы и памятники, но и встретились с живыми людьми — мастерами, хранителями традиций, горожанами, чья теплота и открытость стали для нас настоящим подарком. Эти встречи наполнили экскурсию особым смыслом: мы почувствовали, что Гюмри — это не только архитектура, но и огромный мир человеческих судеб.
    В каждом слове Иры — любовь к своему городу. Она говорит так, что за обычной дверью или камнем проступает целая эпоха, и в этот момент понимаешь, что Гюмри — это не «место на карте», а пространство, полное жизни, силы и памяти.
    Мы уезжали с ощущением огромной благодарности: к городу, к людям, и прежде всего — к Ире. Она подарила нам день, который невозможно забыть, и опыт, который хочется сохранить надолго. Благодаря её заботе и вниманию мы чувствовали себя в безопасности, расслабленно и по-настоящему включёнными в этот удивительный день.

  • Д
    Дмитрий
    19 июля 2025
    Андерграунд Гюмри: от дверей до стрит-арта
    Спасибо гиду Ире за атмосферную экскурсию по Гюмри! Узнали много интересного и помимо главных достопримечательностей, посмотрели на город под новым углом — от старинных дверей до уличного искусства. Очень рекомендуем!
  • К
    Карен
    16 июля 2025
    Андерграунд Гюмри: от дверей до стрит-арта
    Отправил сестру и жену на экскурсию с Ириной,остались очень довольны. Очень насыщенная и интересная экскурсия. Всё показала и рассказала.
  • Т
    Татьяна
    7 июля 2025
    Андерграунд Гюмри: от дверей до стрит-арта
    Отличная экскурсия!
    Немного истории,но в основном то,чем город живёт сейчас. За три часа удалось посмотреть много интересного,познакомится с творческими людьми и,даже понастальгировать под сохранившимся балконом из советского прошлого)
    Спасибо Ире за погружение в этот прекрасный город!
  • И
    Ирина
    26 июня 2025
    Андерграунд Гюмри: от дверей до стрит-арта
    Огромное спасибо Ирине! Когда человек любит свой город, уважает свою историю и свой народ - это очень чувствуется. Было очень интересно и душевно. Спасибо!
  • А
    Анна
    8 июня 2025
    Яркий и колоритный Гюмри
    Ездили на весь день на экскурсию в Гюмри с Гаянэ. Нам все понравилось, комфортная машина и отличный водитель, за нами
    читать дальше

    заехали и потом отвезли домой. Гаянэ приятная расказчица, видно что много знает, хорошо рассказывает. Нам всем, включая подростка, было интересно на протяжении всей экскурсии. Гюмри чудесный город, интересно было увидеть старинные здания, и прочувствовать атмосферу, которая отличается от Еревана. Рады что выбрали эту экскурсию, всем рекомендуем.

  • М
    Михаил
    4 мая 2025
    Яркий и колоритный Гюмри
    Гаянэ, это было весело, с душой и очень интересно, спасибо Вам большое.
  • А
    Анастасия
    27 апреля 2025
    Андерграунд Гюмри: от дверей до стрит-арта
    Отличная экскурсия, спасибо Ирине! Гюмри очень милый город, в приятной непринужденной прогулке посмотрели весь центр, заглянули в интересные дворики, галереи. Ирина интересный рассказчик. Так же помогла организовать трансфер до Еревана. Всем рекомендую для первого знакомства с Гюмри!
    Отличная экскурсия, спасибо Ирине! Гюмри очень милый город, в приятной непринужденной прогулке посмотрели весь центр, заглянулиОтличная экскурсия, спасибо Ирине! Гюмри очень милый город, в приятной непринужденной прогулке посмотрели весь центр, заглянулиОтличная экскурсия, спасибо Ирине! Гюмри очень милый город, в приятной непринужденной прогулке посмотрели весь центр, заглянулиОтличная экскурсия, спасибо Ирине! Гюмри очень милый город, в приятной непринужденной прогулке посмотрели весь центр, заглянулиОтличная экскурсия, спасибо Ирине! Гюмри очень милый город, в приятной непринужденной прогулке посмотрели весь центр, заглянулиОтличная экскурсия, спасибо Ирине! Гюмри очень милый город, в приятной непринужденной прогулке посмотрели весь центр, заглянулиОтличная экскурсия, спасибо Ирине! Гюмри очень милый город, в приятной непринужденной прогулке посмотрели весь центр, заглянулиОтличная экскурсия, спасибо Ирине! Гюмри очень милый город, в приятной непринужденной прогулке посмотрели весь центр, заглянули
  • А
    Александр
    19 апреля 2025
    Андерграунд Гюмри: от дверей до стрит-арта
    Спасибо Ирине, очень интересно. Зарядили в интересные места, дальше не буду спойлерить. Приезжайте сами и проверьте, что я прав;)

Ответы на вопросы от путешественников по Гюмри в категории «Уникальный опыт»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гюмри
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Яркий и колоритный Гюмри
  2. Андерграунд Гюмри: от дверей до стрит-арта
  3. Единственная в мире галерея картин из паутины
Какие места ещё посмотреть в Гюмри
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Черная крепость
  3. Монастырь Мармашен
  4. Мать-Армения
  5. Старый город
  6. Талинский собор
  7. Озеро Севан
Сколько стоит экскурсия по Гюмри в декабре 2025
Сейчас в Гюмри в категории "Уникальный опыт" можно забронировать 3 экскурсии от 7 до 200. Туристы уже оставили гидам 53 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Забронируйте экскурсию в Гюмри на 2025 год по теме «Уникальный опыт», 53 ⭐ отзыва, цены от €7. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль