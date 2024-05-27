1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Вкусный Гюмри: мастер-класс и прогулка по городу
Погрузитесь в атмосферу Гюмри, где вас ждет не только мастер-класс по армянской кухне, но и увлекательная прогулка по историческим местам
Начало: На ж/д вокзале или в аэропорту Гюмри, если прилета...
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
от €80 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
Водопад Трчкан: незабываемый поход и пикник с проводником из Гюмри
Приглашаем вас на захватывающее путешествие к водопаду Трчкан, где вы сможете насладиться красотой природы и уютным пикником
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от €120 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Индивидуальная экскурсия: Пикник в снегах и прогулка
Откройте для себя заснеженные горы Гюмри с индивидуальной экскурсией. Прогулка по нехоженым тропам, пикник у костра и ароматный глинтвейн в уютной компании
Начало: От вашего отеля
11 июня в 11:30
12 июня в 11:30
от €95 за всё до 10 чел.
Мини-группа
2 часа
Мастер-класс по росписи на керамике в селе Ацик, Гюмри
Откройте для себя мир керамического искусства в Гюмри. Создайте уникальный сувенир под руководством опытного мастера
Начало: В селе Ацик
Расписание: во вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€25 за человека
Индивидуальная
8 часов
Восхождение на южную вершину Арагаца: путешествие на крышу Армении
Почувствуйте величие Армении, поднявшись на южную вершину Арагаца. Насладитесь неповторимыми пейзажами и чистым горным воздухом
10 июня в 16:30
11 июня в 08:00
от €150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
11 часов
Треккинг на гору Димац и конная прогулка по зелёным лугам Сарцапата
Погрузитесь в мир природы Сарцапата, отправляясь на треккинг по белым скалам, наслаждаясь водопадом и конной прогулкой
Завтра в 16:30
10 июня в 09:00
от €210 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИлья27 мая 2024Экскурсия очень понравилась. И в плане организации и в плане маршрута. За кофе отдельное спасибо. Рекомендую
- ТТатьяна12 мая 2024Мастер-класс пролетел весело и вкусно, за бокалом чудесного вина. Прогулка по уютному Гюмри была прекрасной! Спасибо, Оганес!
- ВВладимир30 апреля 2024Спасибо огромное, Оганес! 2 в одном: мастер класс по приготовлению национального армянского блюда, дегустация, небольшая экскурссия по маленькому колоритному Гюмри
- IIgor29 апреля 2024Мои ожидания были оправданы. Мы приготовили очень вкусный хурджин, очень интересно пообщались и очень классно прогулялись. Атмосфера сложилась позитивная, веселая
- ЕЕвгения29 февраля 2024Это удивительное место!!! Приключение с незабываемыми впечатлениями! Гид очень интересно все рассказывал, проезжали по необычному маршруту, с потрясающими видами. До
- ЕЕвгения16 ноября 2023Очень красивое место. Тишина, свежий воздух, горы… Гид Стас и Армен - лучшие! Все показали, рассказали, очень общительные! По пути
Ответы на вопросы от путешественников по Гюмри в категории «Активности»
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