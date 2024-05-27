Активности – экскурсии в Гюмри

Найдено 6 экскурсий в категории «Активности» в Гюмри, цены от €25. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вкусный Гюмри: мастер-класс и прогулка по городу
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
18 отзывов
Вкусный Гюмри: мастер-класс и прогулка по городу
Погрузитесь в атмосферу Гюмри, где вас ждет не только мастер-класс по армянской кухне, но и увлекательная прогулка по историческим местам
Начало: На ж/д вокзале или в аэропорту Гюмри, если прилета...
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
от 80 за всё до 10 чел.
Водопад Трчкан: поход и пикник
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
3 отзыва
Водопад Трчкан: незабываемый поход и пикник с проводником из Гюмри
Приглашаем вас на захватывающее путешествие к водопаду Трчкан, где вы сможете насладиться красотой природы и уютным пикником
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 120 за всё до 6 чел.
Пикник в снегах и прогулка на природе
Индивидуальная
5.5 часов
Индивидуальная экскурсия: Пикник в снегах и прогулка
Откройте для себя заснеженные горы Гюмри с индивидуальной экскурсией. Прогулка по нехоженым тропам, пикник у костра и ароматный глинтвейн в уютной компании
Начало: От вашего отеля
11 июня в 11:30
12 июня в 11:30
от 95 за всё до 10 чел.
Мастер-класс по росписи на керамике
🚗 На машине
Мини-группа
2 часа
Мастер-класс по росписи на керамике в селе Ацик, Гюмри
Откройте для себя мир керамического искусства в Гюмри. Создайте уникальный сувенир под руководством опытного мастера
Начало: В селе Ацик
Расписание: во вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
25 за человека
Восхождение на Арагац: подняться на крышу Армении
Индивидуальная
8 часов
Восхождение на южную вершину Арагаца: путешествие на крышу Армении
Почувствуйте величие Армении, поднявшись на южную вершину Арагаца. Насладитесь неповторимыми пейзажами и чистым горным воздухом
10 июня в 16:30
11 июня в 08:00
от 150 за всё до 6 чел.
Белые скалы Сарцапата: треккинг в горы
🚶 Пешая
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
11 часов
Треккинг на гору Димац и конная прогулка по зелёным лугам Сарцапата
Погрузитесь в мир природы Сарцапата, отправляясь на треккинг по белым скалам, наслаждаясь водопадом и конной прогулкой
Завтра в 16:30
10 июня в 09:00
от 210 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Илья
    27 мая 2024
    Водопад Трчкан: поход и пикник
    Экскурсия очень понравилась. И в плане организации и в плане маршрута. За кофе отдельное спасибо. Рекомендую
  • Т
    Татьяна
    12 мая 2024
    Вкусный Гюмри: мастер-класс и прогулка по городу
    Мастер-класс пролетел весело и вкусно, за бокалом чудесного вина. Прогулка по уютному Гюмри была прекрасной! Спасибо, Оганес!
  • В
    Владимир
    30 апреля 2024
    Вкусный Гюмри: мастер-класс и прогулка по городу
    Спасибо огромное, Оганес! 2 в одном: мастер класс по приготовлению национального армянского блюда, дегустация, небольшая экскурссия по маленькому колоритному Гюмри
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    прошли просто на одном дыхании! Самое главное представление о Армении с улиц Гюмри и национальной кухне получены самым наилучшем образом: позитивно, ярко, вкусно и запоминающе! 10+ из 10, Рекомендую!

  • I
    Igor
    29 апреля 2024
    Вкусный Гюмри: мастер-класс и прогулка по городу
    Мои ожидания были оправданы. Мы приготовили очень вкусный хурджин, очень интересно пообщались и очень классно прогулялись. Атмосфера сложилась позитивная, веселая
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    и дружелюбная. Ованес мастер на все руки. Харизматичный повар, превосходный экскурсовод и настоящий патриот. Всё чётко и по делу. Достаточно информативно, особенно если задавать вопросы. Прежде всего советую данный мастер класс и экскурсию тем людям, которые только приехали в Гюмри, либо проездом. Как вводная часть самое то.

    Мои ожидания были оправданы. Мы приготовили очень вкусный хурджин, очень интересно пообщались и очень классно прогулялисьМои ожидания были оправданы. Мы приготовили очень вкусный хурджин, очень интересно пообщались и очень классно прогулялисьМои ожидания были оправданы. Мы приготовили очень вкусный хурджин, очень интересно пообщались и очень классно прогулялисьМои ожидания были оправданы. Мы приготовили очень вкусный хурджин, очень интересно пообщались и очень классно прогулялисьМои ожидания были оправданы. Мы приготовили очень вкусный хурджин, очень интересно пообщались и очень классно прогулялисьМои ожидания были оправданы. Мы приготовили очень вкусный хурджин, очень интересно пообщались и очень классно прогулялисьМои ожидания были оправданы. Мы приготовили очень вкусный хурджин, очень интересно пообщались и очень классно прогулялисьМои ожидания были оправданы. Мы приготовили очень вкусный хурджин, очень интересно пообщались и очень классно прогулялисьМои ожидания были оправданы. Мы приготовили очень вкусный хурджин, очень интересно пообщались и очень классно прогулялисьМои ожидания были оправданы. Мы приготовили очень вкусный хурджин, очень интересно пообщались и очень классно прогулялись
  • Е
    Евгения
    29 февраля 2024
    Водопад Трчкан: поход и пикник
    Это удивительное место!!! Приключение с незабываемыми впечатлениями! Гид очень интересно все рассказывал, проезжали по необычному маршруту, с потрясающими видами. До
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    водопада шли пешком, гид показал удивительную дорогу, которую не найти самому, подошли прям к водопаду, эмоции не передать словами! Это потрясающая экскурсия! Только с таким гидом, как Оганес нужно гулять по Гюмри, он знает все об этом удивительном месте, он смог открыть тайный мир гор для обычных людей, провел в волшебную страну девственной природы! Замечательный гид и поход к водопаду незабываемый!

  • Е
    Евгения
    16 ноября 2023
    Водопад Трчкан: поход и пикник
    Очень красивое место. Тишина, свежий воздух, горы… Гид Стас и Армен - лучшие! Все показали, рассказали, очень общительные! По пути
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    на водопад, останавливались на роднике с кристально чистой водой. Не пожалела, что выбрала эту экскурсию. Спасибо команде и Армении за гостеприимство!

    Очень красивое место. Тишина, свежий воздух, горы… Гид Стас и Армен - лучшие! Все показали, рассказалиОчень красивое место. Тишина, свежий воздух, горы… Гид Стас и Армен - лучшие! Все показали, рассказали

Ответы на вопросы от путешественников по Гюмри в категории «Активности»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гюмри
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Вкусный Гюмри: мастер-класс и прогулка по городу
  2. Водопад Трчкан: поход и пикник
  3. Пикник в снегах и прогулка на природе
  4. Мастер-класс по росписи на керамике
  5. Восхождение на Арагац: подняться на крышу Армении
Какие места ещё посмотреть в Гюмри
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Черная крепость
  3. Озеро Севан
  4. Старый город
  5. Белые скалы
  6. Монастырь Мармашен
Сколько стоит экскурсия по Гюмри в июне 2024
Сейчас в Гюмри в категории "Активности" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 25 до 210. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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