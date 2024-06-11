Андраник Аветисян, художник из Гюмри, создает уникальные картины из натуральной паутины. Его работы отражают темы жизни, смерти, человеческих отношений, энергии, космоса и нейронных сетей.
Экскурсия начинается с приветствия в галерее, где
Экскурсия начинается с приветствия в галерее, где
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- 🖼 Возможность увидеть десятки произведений
Что можно увидеть
- Галерея картин из паутины
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Я встречу вас в галерее и проведу по ней, рассказывая о своих произведениях. Вы рассмотрите каждую картину и найдёте те, что откликаются сильнее прочих.
Основные темы работ — жизнь, смерть, человеческие отношения, энергия, космос и нейронная сеть. Все картины уникальны и по смыслу, и по сути — я единственный художник, работающий с паутиной.
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€5
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Komisarner St
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андраник — ваш гид в Гюмри
Я — художник Андраник Аветисян (Адо), основатель галереи с паутинными работами и единственный в мире художник, который создаёт произведения искусства из паутины. В 2017 году принял участие в Международной выставке современного искусства в Каннах и получил приз «Новый талант».Задать вопрос
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