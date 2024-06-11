Единственная в мире галерея картин из паутины

Посетите уникальную галерею картин из паутины в Гюмри. Художник Андраник Аветисян покажет свои работы и расскажет о процессе их создания
Андраник Аветисян, художник из Гюмри, создает уникальные картины из натуральной паутины. Его работы отражают темы жизни, смерти, человеческих отношений, энергии, космоса и нейронных сетей.

Экскурсия начинается с приветствия в галерее, где
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вы сможете рассмотреть каждую картину и найти те, что откликаются сильнее прочих.

Каждое произведение уникально по смыслу и сути, ведь Андраник - единственный художник, работающий с таким необычным материалом. Забронируйте индивидуальную экскурсию и окунитесь в мир искусства, созданного из паутины. Это незабываемое путешествие по галерее оставит вас под впечатлением от увиденного

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🎨 Уникальные картины из паутины
  2. 🕸 Единственная в мире галерея такого рода
  3. 👨‍🎨 Авторские экскурсии от художника
  4. 🧠 Глубокие темы работ
  5. 🖼 Возможность увидеть десятки произведений

Что можно увидеть

  • Галерея картин из паутины
Единственная в мире галерея картин из паутины
Единственная в мире галерея картин из паутины
Единственная в мире галерея картин из паутины
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Я встречу вас в галерее и проведу по ней, рассказывая о своих произведениях. Вы рассмотрите каждую картину и найдёте те, что откликаются сильнее прочих.

Основные темы работ — жизнь, смерть, человеческие отношения, энергия, космос и нейронная сеть. Все картины уникальны и по смыслу, и по сути — я единственный художник, работающий с паутиной.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€5
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе Komisarner St
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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