Андраник Аветисян, художник из Гюмри, создает уникальные картины из натуральной паутины. Его работы отражают темы жизни, смерти, человеческих отношений, энергии, космоса и нейронных сетей.Экскурсия начинается с приветствия в галерее, где

вы сможете рассмотреть каждую картину и найти те, что откликаются сильнее прочих. Каждое произведение уникально по смыслу и сути, ведь Андраник - единственный художник, работающий с таким необычным материалом. Забронируйте индивидуальную экскурсию и окунитесь в мир искусства, созданного из паутины. Это незабываемое путешествие по галерее оставит вас под впечатлением от увиденного

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Я встречу вас в галерее и проведу по ней, рассказывая о своих произведениях. Вы рассмотрите каждую картину и найдёте те, что откликаются сильнее прочих.

Основные темы работ — жизнь, смерть, человеческие отношения, энергия, космос и нейронная сеть. Все картины уникальны и по смыслу, и по сути — я единственный художник, работающий с паутиной.