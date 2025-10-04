читать дальше

абсолютно все! То как мы согласовывали удобный для всех вариант поездки - и в итоге нашли идеальный. То как был продуман маршрут и какие потрясающие виды открываются в дороге! То как Арман ладит с детьми, как подмечает красоту момента и на сколько у него хватает терпения на уточнение всех деталей. Отдельное спасибо за теплые куртки и чай и интересное общение))) В общем, это было НЕЗАБЫВАЕМО!!!!! ❤️❤️❤️ От всей нашей семьи еще раз огромное самое искреннее СПАСИБО!



Все кто думает - ехать или нет - не сомневайтесь! Это 100% стоит этих денег.



Когда я снова куплю билеты в Армению - Арман будет первым человеком, который об этом узнает))) до встречи!!