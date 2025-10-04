Мои заказы

Перезагрузка – экскурсии в Гюмри

Найдено 3 экскурсии в категории «Перезагрузка» в Гюмри, цены от €200. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Яркий и колоритный Гюмри
На машине
10 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Яркий и колоритный Гюмри
Гюмри - город с уникальной атмосферой. Исследуйте его историю, архитектуру и традиции на увлекательной экскурсии
Сегодня в 18:00
Завтра в 10:00
€200 за всё до 5 чел.
Живописная поездка к Иджеванским горам и водопаду Шагот
На машине
8 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Живописная поездка к Иджеванским горам и водопаду Шагот
Незабываемая поездка к Иджеванским горам и водопаду Шагот. Устройте пикник на высоте 2350 метров, погрузитесь в природу и свежий воздух
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€300 за всё до 4 чел.
Белые скалы Сарцапата: треккинг в горы
Пешая
Конные прогулки
11 часов
Индивидуальная
Путешествие по Гюмри: джип-тур, пеший поход и конная прогулка
Отправьтесь в увлекательное путешествие по живописным местам Сарцапата. Восхождение на гору Димац, водопад Шахот и конная прогулка по зелёным лугам ждут вас
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
от €210 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алёна
    4 октября 2025
    Живописная поездка к Иджеванским горам и водопаду Шагот
    Рекомендую! Обязательно взять с собой крем солнцезащитный!
  • А
    Алеся
    22 августа 2025
    Живописная поездка к Иджеванским горам и водопаду Шагот
    Вот мы уже вернулись домой, а поездка с Арманом так и остается самым ярким, самым лучшим нашим армянским приключением.
    Мне понравилось
    читать дальше

    абсолютно все! То как мы согласовывали удобный для всех вариант поездки - и в итоге нашли идеальный. То как был продуман маршрут и какие потрясающие виды открываются в дороге! То как Арман ладит с детьми, как подмечает красоту момента и на сколько у него хватает терпения на уточнение всех деталей. Отдельное спасибо за теплые куртки и чай и интересное общение))) В общем, это было НЕЗАБЫВАЕМО!!!!! ❤️❤️❤️ От всей нашей семьи еще раз огромное самое искреннее СПАСИБО!

    Все кто думает - ехать или нет - не сомневайтесь! Это 100% стоит этих денег.

    Когда я снова куплю билеты в Армению - Арман будет первым человеком, который об этом узнает))) до встречи!!

  • Г
    Галя
    16 июня 2025
    Живописная поездка к Иджеванским горам и водопаду Шагот
    Путешествие было чудесное: цветущие горы, безумно красивая дорога на подъем. Чувствуешь себя дикарем с другой планеты - испытываешь дикий восторг
    читать дальше

    от вида год, цветов, пасущихся коров и лошадей. Наверху уже оказывается, что тяжких мыслей в голове не осталось. Просто смотришь на горы, наслаждаешься едой, вином и видом. Кажется, что так можно сидеть вечно.
    Плюс прогулка до водопада - приятная нагрузка после шашлыка:)
    Спасибо гиду Арману, отличное путешествие.

  • А
    Алла
    2 ноября 2024
    Живописная поездка к Иджеванским горам и водопаду Шагот
    Хочу выразить слова благодарности Арману на незабываемую поездку к Иджеванским горам. Это было незабываемо. Гид с Большой буквы, профессионал в
    читать дальше

    своем деле. С Арманом не страшно покорять горы и вершины. Мы были на экскурсии с детками 4 и 9 лет! Они так же в восторге от поездки. Машина максимально комфортная для таких путешествий. Для малышки, Арманом, было предоставлено детское кресло в автомобиль, за что отдельное спасибо. А какие невероятные виды открываются с тех ракурсов и вершин…, а каким ароматным шашлыком и травяным чаем угощает Арман!!! Можно еще много и много писать восторженных отзывов, но в вкратце - это лучшие экскурсии с великолепным, добрым, честным и душевным человеком, профессионалом, гидом! Приедем еще раз раз! Спасибо Арман!!! Такие поездки запоминаются на всю жизнь!!!

  • А
    Александра
    22 октября 2024
    Живописная поездка к Иджеванским горам и водопаду Шагот
    Ездили в однодневный тур в Иджеванские горы из Еревана с гидом Арманом. Сложно подобрать слова, чтобы описать наши впечатления. Потрясающе!
    читать дальше

    Дилижан, озеро Севан, пикник на вершине горы Димас, монастырь Севанаванк — и это все за один день. А еще табун лошадей на склоне горы и белоголовые сипы. Ощущение, будто попали в Средиземье. Мы очень рады, что отправились в этот тур именно с Арманом. Нам было очень комфортно, интересно и безопасно. А ещё Арман сделал нам потрясающие фото и видео. Довольны на все 100℅ и очень благодарны нашему гиду за этот незабываемый день в горах. Мы обязательно вернемся!

  • Н
    Наталья
    2 мая 2024
    Живописная поездка к Иджеванским горам и водопаду Шагот
    Арман, спасибо вам за потрясающую поездку! 🤩💜
    Наше мини путешествие было отлично организовано: Арман забрал нас от апартаментов вовремя на своем
    читать дальше

    супер комфортном джипе, всё необходимое для поездки (вода, стол, стулья, посуда для пикника) было с собой, мы безопасно доехали по горной живописной дороге до горы Димац, где нам открылись головокружительные виды природы Армении!
    После прогулки нас ждал вкуснейший шашлык и чай.
    От всей души рекомендую туры от Армана, он профессионал, хороший и порядочный человек!

  • А
    Александр
    16 апреля 2024
    Живописная поездка к Иджеванским горам и водопаду Шагот
    Арман отлично знает самый безопасный и быстрый маршрут на вершину. Машина хорошо подготовлена для таких поездок. Кроме комфортной поездки есть
    читать дальше

    все необходимое для пикника. 😍 Арман сделал интересные фотографии, как с дрона так и на телефон👍

    Стоит отметить, что в этом году это была первая поездка на гору среди его друзей и коллег) Отважно прощупали путь для всех, кто приедет на Димац в этом году!!

  • E
    Elena
    16 апреля 2024
    Живописная поездка к Иджеванским горам и водопаду Шагот
    Незабываемые впечатления от поездки! Полный восторг!
