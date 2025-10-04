Индивидуальная
до 5 чел.
Яркий и колоритный Гюмри
Гюмри - город с уникальной атмосферой. Исследуйте его историю, архитектуру и традиции на увлекательной экскурсии
Сегодня в 18:00
Завтра в 10:00
€200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Живописная поездка к Иджеванским горам и водопаду Шагот
Незабываемая поездка к Иджеванским горам и водопаду Шагот. Устройте пикник на высоте 2350 метров, погрузитесь в природу и свежий воздух
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Путешествие по Гюмри: джип-тур, пеший поход и конная прогулка
Отправьтесь в увлекательное путешествие по живописным местам Сарцапата. Восхождение на гору Димац, водопад Шахот и конная прогулка по зелёным лугам ждут вас
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
от €210 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлёна4 октября 2025Рекомендую! Обязательно взять с собой крем солнцезащитный!
- ААлеся22 августа 2025Вот мы уже вернулись домой, а поездка с Арманом так и остается самым ярким, самым лучшим нашим армянским приключением.
Мне понравилось
- ГГаля16 июня 2025Путешествие было чудесное: цветущие горы, безумно красивая дорога на подъем. Чувствуешь себя дикарем с другой планеты - испытываешь дикий восторг
- ААлла2 ноября 2024Хочу выразить слова благодарности Арману на незабываемую поездку к Иджеванским горам. Это было незабываемо. Гид с Большой буквы, профессионал в
- ААлександра22 октября 2024Ездили в однодневный тур в Иджеванские горы из Еревана с гидом Арманом. Сложно подобрать слова, чтобы описать наши впечатления. Потрясающе!
- ННаталья2 мая 2024Арман, спасибо вам за потрясающую поездку! 🤩💜
Наше мини путешествие было отлично организовано: Арман забрал нас от апартаментов вовремя на своем
- ААлександр16 апреля 2024Арман отлично знает самый безопасный и быстрый маршрут на вершину. Машина хорошо подготовлена для таких поездок. Кроме комфортной поездки есть
- EElena16 апреля 2024Незабываемые впечатления от поездки! Полный восторг!
Ответы на вопросы от путешественников по Гюмри в категории «Перезагрузка»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гюмри
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Гюмри
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Гюмри в декабре 2025
Сейчас в Гюмри в категории "Перезагрузка" можно забронировать 3 экскурсии от 200 до 300. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Забронируйте экскурсию в Гюмри на 2025 год по теме «Перезагрузка», 15 ⭐ отзывов, цены от €200. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль