Индивидуальные экскурсии в Гюмри с личным гидом

Найдено 27 экскурсий в категории «Индивидуальные» в Гюмри, цены от €5, скидки до 50%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Гюмри вчера и сегодня
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
3 часа
58 отзывов
Гюмри вчера и сегодня: путешествие по историческому и современному городу
Откройте для себя уникальный мир Гюмри, где историческое прошлое и современность переплетаются в одном городе
Начало: Площадь Вардананц
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:00
8060 за всё до 9 чел.
Вкусный Гюмри: мастер-класс и прогулка по городу
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
18 отзывов
Вкусный Гюмри: мастер-класс и прогулка по городу
Погрузитесь в атмосферу Гюмри, где вас ждет не только мастер-класс по армянской кухне, но и увлекательная прогулка по историческим местам
Начало: На ж/д вокзале или в аэропорту Гюмри, если прилета...
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
от 80 за всё до 10 чел.
Тысяча и одна история Гюмри
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
22 отзыва
Тысяча и одна история Гюмри: индивидуальная экскурсия
Исследуйте Гюмри с местным гидом, узнайте о Николае I, кладоискателях и сделке с Дьяволом. Посетите старинные кварталы и современные заведения
Начало: На перроне ж/д вокзала или центральная площадь Вар...
Завтра в 11:30
10 июня в 11:30
80 за всё до 10 чел.
Водопад Трчкан: поход и пикник
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
3 отзыва
Водопад Трчкан: незабываемый поход и пикник с проводником из Гюмри
Приглашаем вас на захватывающее путешествие к водопаду Трчкан, где вы сможете насладиться красотой природы и уютным пикником
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 120 за всё до 6 чел.
Андерграунд Гюмри: от дверей до стрит-арта
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
22 отзыва
Андерграунд Гюмри: от дверей до стрит-арта
Индивидуальная экскурсия по старым кварталам Гюмри с уникальными граффити, арт-галереями и историческими дверями
Начало: На площади Вардананц
Сегодня в 19:00
Завтра в 10:00
25 за человека
Курортный Дилижан и озеро Севан: путешествие из Гюмри
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
Курортный Дилижан и озеро Севан: путешествие из Гюмри
За один день познакомьтесь с живописным Дилижаном, древними монастырями и кристально чистым озером Севан
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
220198 за всё до 10 чел.
Из Гюмри - в горнолыжный Цахкадзор и к голубоглазому Севану
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Из Гюмри в Цахкадзор и к озеру Севан: путешествие по легендам и красотам Армении
Погрузитесь в мир армянской культуры и природы: от горнолыжного курорта Цахкадзор до голубых вод озера Севан
Начало: Из вашего отеля
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
200180 за всё до 6 чел.
Яркий и колоритный Гюмри
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
4 отзыва
Яркий и колоритный Гюмри
Открыть древний город особой «фактуры», где всегда умели вкусно есть, вкусно жить и вкусно общаться
Завтра в 11:00
10 июня в 10:00
195 за всё до 5 чел.
Знакомьтесь, Гюмри
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Знакомьтесь, Гюмри: История, культура и живописные уголки города
Погрузитесь в атмосферу Гюмри: от древних церквей до уютных улиц и доброжелательных жителей. Экскурсия, которая оставит яркие впечатления
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:30
от 70 за всё до 50 чел.
Старый Гюмри и вина Армении
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Старый Гюмри и вина Армении
Познакомьтесь с историей Гюмри и насладитесь дегустацией армянских вин. Винные заводы, архитектурные памятники и легендарная Черная крепость ждут вас
Начало: У вашего отеля или в любом удобном для вас месте в...
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
230 за всё до 6 чел.
Гюмри - северная столица Армении
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
10 отзывов
Гюмри - северная столица Армении
Посетить древний Мармашен, пролезть через волшебный камень и послушать живые истории Старого города
Начало: У вашего отеля в Гюмри или Ереване
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
165 за всё до 4 чел.
По Гюмри и окрестностям на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
По Гюмри и окрестностям на авто
«Визитные карточки» города, монастырь Мармашен, Талинский собор и форелевое хозяйство за 1 день
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
250 за всё до 4 чел.
Гюмри: город искусств, ремёсел и юмора
🚶 Пешая
скидка
50%
Индивидуальная
2.5 часа
16 отзывов
Гюмри: путешествие по городу искусств, ремёсел и легенд
Откройте для себя чарующий Гюмри в компании авторского юмора и историй знаменитых личностей. Экскурсия, полная эмоций и открытий
Начало: На площади Вардананц
Сегодня в 19:30
Завтра в 10:00
7035 за всё до 10 чел.
Живописная поездка к Иджеванским горам и водопаду Шагот
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Живописная поездка к Иджеванским горам и водопаду Шагот
Незабываемая поездка к Иджеванским горам и водопаду Шагот. Устройте пикник на высоте 2350 метров, погрузитесь в природу и свежий воздух
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
300 за всё до 4 чел.
В Гюмри с армянским вином
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
В Гюмри с армянским вином: от заводов Армения Вайн и Воскеваз до Черной Крепости
Путешествие по Гюмри обещает не только впечатления от дегустации вин, но и знакомство с богатой историей города
Начало: Тур начинается в указанном вами месте Еревана
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$235 за всё до 6 чел.
Северная столица - Гюмри
Индивидуальная
11 часов
2 отзыва
Северная столица - Гюмри
Начало: Ваш отель
Расписание: по договоренности
10 июня в 17:00
11 июня в 09:00
$150 за всё до 4 чел.
Пикник в снегах и прогулка на природе
Индивидуальная
5.5 часов
Индивидуальная экскурсия: Пикник в снегах и прогулка
Откройте для себя заснеженные горы Гюмри с индивидуальной экскурсией. Прогулка по нехоженым тропам, пикник у костра и ароматный глинтвейн в уютной компании
Начало: От вашего отеля
11 июня в 11:30
12 июня в 11:30
от 95 за всё до 10 чел.
Знакомство с Арменией: храм Гарни, монастырь Гегард и озеро Севан
Индивидуальная
7 часов
Знакомство с Арменией: храм Гарни, монастырь Гегард и озеро Севан
Погрузитесь в атмосферу древней Армении, посетив храм Гарни, монастырь Гегард и озеро Севан. Узнайте больше о традициях и культуре этой удивительной страны
Начало: Ваш отель
Расписание: по договоренности
10 июня в 17:00
11 июня в 09:00
$191.04 за всё до 10 чел.
Гюмри - микс юмора и искусства
Индивидуальная
4 часа
Гюмри - микс юмора и искусства: индивидуальная экскурсия по древнему городу
Погрузитесь в атмосферу Гюмри, где каждый уголок рассказывает свою историю, а местный юмор и искусство оживают
Начало: Отель
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$70 за человека
Монастырь Агарцин, Дилижана и озеро Севан из Гюмри или из Еревана
🚌 На автобусе
Индивидуальная
7 часов
Гюмри, Дилижан и озеро Севан: путешествие по сокровищам Армении
Погрузитесь в уникальное путешествие по Армении: от исторических улиц Гюмри до живописных берегов озера Севан
Начало: Ваш отель
Расписание: по договоренности
10 июня в 17:00
11 июня в 09:00
$200 за всё до 10 чел.
Влюбиться в Ереван
Индивидуальная
4 часа
Влюбиться в Ереван: от архитектуры до коньячного завода
Погрузитесь в мир ереванских контрастов: от величественного Каскада до уютных погребов коньячного завода
Начало: Ваш отель
Расписание: по договоренности
10 июня в 17:00
11 июня в 09:00
$16.86 за человека
Прекрасный Гюмри и его окрестности
🚶 Пешая
Индивидуальная
10 часов
Трансфер в Гюмри: От фуд корта до средневековых монастырей
Погрузитесь в атмосферу Гюмри: от вкусняшек на фуд корте до средневековой архитектуры и исторических мест
Начало: Место встречи по договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 18:00
10 июня в 09:00
$270 за всё до 5 чел.
Вкусный Гюмри: мастер-класс и прогулка по городу
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
Вкусный Гюмри: мастер-класс и прогулка по городу
Приготовьте армянское блюдо на мастер-классе, а затем отправляйтесь на прогулку по Гюмри. Посетите главные достопримечательности города и насладитесь обедом
Начало: По договоренности
Расписание: по всем удобным дням начиная с 10:00 утра.
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от $50 за человека
Северная столица - Гюмри
Индивидуальная
9 часов
Северная столица - Гюмри: Путешествие по историческим уголкам
Погрузитесь в атмосферу Гюмри: откройте для себя его историю, культуру и традиции в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от $190 за всё до 3 чел.
Восхождение на Арагац: подняться на крышу Армении
Индивидуальная
8 часов
Восхождение на южную вершину Арагаца: путешествие на крышу Армении
Почувствуйте величие Армении, поднявшись на южную вершину Арагаца. Насладитесь неповторимыми пейзажами и чистым горным воздухом
10 июня в 16:30
11 июня в 08:00
от 150 за всё до 6 чел.
Белые скалы Сарцапата: треккинг в горы
🚶 Пешая
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
11 часов
Треккинг на гору Димац и конная прогулка по зелёным лугам Сарцапата
Погрузитесь в мир природы Сарцапата, отправляясь на треккинг по белым скалам, наслаждаясь водопадом и конной прогулкой
Завтра в 16:30
10 июня в 09:00
от 210 за всё до 5 чел.
Единственная в мире галерея картин из паутины
Индивидуальная
1 час
Экскурсия по уникальной галерее картин из паутины в Гюмри: индивидуальный тур
Посетите уникальную галерею картин из паутины в Гюмри. Художник Андраник Аветисян покажет свои работы и расскажет о процессе их создания
Начало: В районе Komisarner St
11 июня в 11:00
12 июня в 11:00
5 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • M
    Mikhail
    28 мая 2024
    Гюмри: город искусств, ремёсел и юмора
    Замечательный город и замечательный гид, влюбленный в свой замечательный город. Сама экскурсия по знаковым местам и улицам центра, полная чуть грустного, настоящего армянского юмора. Все понравилось. Друзьям - будущим гостям Гюмри, обязательно порекомендую.
  • И
    Илья
    27 мая 2024
    Водопад Трчкан: поход и пикник
    Экскурсия очень понравилась. И в плане организации и в плане маршрута. За кофе отдельное спасибо. Рекомендую
  • Г
    Гаянэ
    21 мая 2024
    Тысяча и одна история Гюмри
    Хотим выразить огромную благодарность нашему году,Оганесу. Великолепное знание истории родного города,очень интересное и доходчивое донесение до слушателей. Обязательно будем рекомендовать всем знакомым. Спасибо
  • Н
    Наталия
    17 мая 2024
    Курортный Дилижан и озеро Севан: путешествие из Гюмри
    Моим экскурсоводом был Александр, интеллектуал, отличный собеседник и просто очень приятный человек. Просила добавить в программу заброшенный монастырь Матосаванк недалеко
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    от Дилижана. Очень рекомендую посетить это фантастическое и атмосферное место. Но лучше в сухую погоду, в дождь дорога довольно скользкая. Несмотря на погоду, поездка оставила самые лучшие впечатления.

    Моим экскурсоводом был Александр, интеллектуал, отличный собеседник и просто очень приятный человек. Просила добавить в программуМоим экскурсоводом был Александр, интеллектуал, отличный собеседник и просто очень приятный человек. Просила добавить в программу
  • Т
    Татьяна
    12 мая 2024
    Вкусный Гюмри: мастер-класс и прогулка по городу
    Мастер-класс пролетел весело и вкусно, за бокалом чудесного вина. Прогулка по уютному Гюмри была прекрасной! Спасибо, Оганес!
  • К
    Кристина
    11 мая 2024
    Гюмри: город искусств, ремёсел и юмора
    Экскурсия очень понравилась даже не смотря на дождь. Но дождь внес свои коррективы. Как и заявлено, с юмором в старинной
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    части города. Экскурсовод был внимателен, даже куртку дал, чтобы не мерзли. И зонтик тоже. Очень приятно. Мы не пожалели, что заказали данную экскурсию, а наоборот, были в восторге. Нас было трое. Хоть мы были после перелёта, но это то самое, что нам нужно было для ознакомления с городом. Рекомендую экскурсию у Ваэ. Будем в Гюмри, обязательно возьмём еще у него экскурсию, главное, чтоб дождя не было!

  • A
    ANASTASIIA
    9 мая 2024
    Гюмри вчера и сегодня
    Ира, чудесный экскурсовод! Рассказала нам все и даже больше, провела по местам, которые не только были запланированы в программе, но
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    и те, которые были интересны нам. Впечатления о Гюмри остались самые лучшие. Будете в Гюмри, от всей души советую обратиться за экскурсией!

    Ира, чудесный экскурсовод! Рассказала нам все и даже больше, провела по местам, которые не только были
  • Л
    Лариса
    3 мая 2024
    Гюмри: город искусств, ремёсел и юмора
    Мы приезжали в Гюмри на весь день и взяли экскурсию по городу с Ваэ. Очень остались довольны! Интересные истории и очень комфортная подача информации о городе. Все очень понравилось, на высшем уровне!
  • Н
    Наталья
    2 мая 2024
    Живописная поездка к Иджеванским горам и водопаду Шагот
    Арман, спасибо вам за потрясающую поездку! 🤩💜 Наше мини путешествие было отлично организовано: Арман забрал нас от апартаментов вовремя на своем
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    супер комфортном джипе, всё необходимое для поездки (вода, стол, стулья, посуда для пикника) было с собой, мы безопасно доехали по горной живописной дороге до горы Димац, где нам открылись головокружительные виды природы Армении! После прогулки нас ждал вкуснейший шашлык и чай. От всей души рекомендую туры от Армана, он профессионал, хороший и порядочный человек!

    Арман, спасибо вам за потрясающую поездку! 🤩💜Арман, спасибо вам за потрясающую поездку! 🤩💜Арман, спасибо вам за потрясающую поездку! 🤩💜
  • В
    Владимир
    30 апреля 2024
    Вкусный Гюмри: мастер-класс и прогулка по городу
    Спасибо огромное, Оганес! 2 в одном: мастер класс по приготовлению национального армянского блюда, дегустация, небольшая экскурссия по маленькому колоритному Гюмри
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    прошли просто на одном дыхании! Самое главное представление о Армении с улиц Гюмри и национальной кухне получены самым наилучшем образом: позитивно, ярко, вкусно и запоминающе! 10+ из 10, Рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Гюмри в категории «Индивидуальные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гюмри
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 27
  1. Гюмри вчера и сегодня
  2. Вкусный Гюмри: мастер-класс и прогулка по городу
  3. Тысяча и одна история Гюмри
  4. Водопад Трчкан: поход и пикник
  5. Андерграунд Гюмри: от дверей до стрит-арта
Какие места ещё посмотреть в Гюмри
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Черная крепость
  3. Озеро Севан
  4. Старый город
  5. Белые скалы
  6. Монастырь Мармашен
Сколько стоит экскурсия по Гюмри в июне 2024
Сейчас в Гюмри в категории "Индивидуальные" можно забронировать 27 экскурсий и билетов от 5 до 300 со скидкой до 50%. Туристы уже оставили гидам 171 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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