Мини-группа
до 7 чел.
Русский след в Гюмри
Осознать тесную связь между странами через историю армянского города, основанного Николаем I
Начало: На площади Вардананц
Расписание: ежедневно в 12:00 и 15:00
11 окт в 12:00
12 окт в 12:00
€20 за человека
-
7%
Мини-группа
до 10 чел.
Неожиданный Гюмри: Путешествие по историческим и культурным местам
Погрузитесь в историю Гюмри и узнайте о его роли в развитии Армении и связи с Российской империей
Начало: На площади Вардананц
Завтра в 10:00
11 окт в 10:00
€26
€28 за человека
-
34%
Индивидуальная
до 12 чел.
Гюмри: путешествие по городу искусств, ремёсел и легенд
Откройте для себя чарующий Гюмри в компании авторского юмора и историй знаменитых личностей. Экскурсия, полная эмоций и открытий
Начало: На площади Вардананц
Сегодня в 20:30
Завтра в 10:00
€46
€70 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
Андерграунд Гюмри: от дверей до стрит-арта
Индивидуальная экскурсия по старым кварталам Гюмри с уникальными граффити, арт-галереями и историческими дверями
Начало: На площади Вардананц
Сегодня в 18:30
Завтра в 10:30
€28 за человека
-
25%
Индивидуальная
до 9 чел.
Исторический центр Гюмри
Откройте для себя уникальный мир Гюмри, где историческое прошлое и современность переплетаются в одном городе
Начало: Площадь Вардананц
Сегодня в 18:30
Завтра в 08:30
€64
€85 за всё до 9 чел.
