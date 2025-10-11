Сейчас в Гюмри в категории "Городские экскурсии" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 20 до 64 со скидкой до 34%. Туристы уже оставили гидам 288 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5